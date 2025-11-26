Trump a pus o condiție pentru o întîlnire personală cu Zelenski și Putin
Noi.md, 26 noiembrie 2025 01:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că îl va trimite pe emisarul său special, Steve Witkoff, pentru negocieri la Moscova.Despre aceasta, liderul american a scris pe Truth Social.„L-am însărcinat pe emisarul meu special, Steve Witkoff, să se întîlnească cu președintele Putin la Moscova, iar în același timp, ministrul Armatei, Dan Driscoll, va avea întîlniri cu ucrainenii”, a declarat
• • •
Acum 30 minute
02:00
Toamna tîrzie este perioada în care cerul devine mai întunecat, aerul miroase a fum, iar în minte se aude din ce în ce mai des cuvîntul „oboseală”. Ziua este scurtă, soarele este un oaspete rar, iar starea de spirit intră în hibernare odată cu natura. Organismul parcă șoptește: „Încetinește ritmul”. Și exact asta trebuie să faci.E timpul să ne încălzim din interior.„Stresul este un efect s
02:00
Un astronaut a descoperit din spațiu un lac sacru, unde istoria și natura se află în pericol # Noi.md
De sus, de pe orbită, un astronaut a privit în jos spre nordul Etiopiei. Dedesubt, Lacul Tana, cu o suprafață de aproximativ 3 100 de kilometri pătrați, adăpostea două insule întunecate ale căror mănăstiri păzesc rămășițele mumificate ale unor împărați antici.În imagine, lacul luminează într-un verde lăptos nesănătos, în locul albastrului profund. Acea culoare indică prezența algelor în apă și
Acum o oră
01:30
Președintele american Donald Trump este foarte optimist în privința planului de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.Despre aceasta a declarat el în timpul grațierii anuale a curcanului la Casa Albă cu ocazia Zilei Recunoștinței, transmite focus.ua cu referire la news.sky.com.{{850365}}„În ultima lună au murit 25.000 de soldați. Cred că sîntem foarte aproape de un acord. Vom vedea
01:30
01:30
Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor # Noi.md
Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populație va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri.Bancomate pe o rază de 10 kilometri de localitateNoua legislație va obliga băncile să mențină un număr similar de bancomate cu cel de la sfîrșitul anului 2022, obligînd totodată anumite companii, cum ar fi far
Acum 2 ore
01:00
O femeie de 94 de ani a transformat zidurile casei într-o „grădină pe care nu trebuie să o ude” # Noi.md
O femeie de 94 de ani din satul Meare, Somerset, aproape de Glastonbury, din Anglia a găsit o soluție ingenioasă pentru a avea grădina la care a visat dintotdeauna, fără efort de întreținere.Muriel Baker, care nu deține o grădină reală și nu poate face lucrări fizice, i-a cerut unui artist local să-i transforme pereții exteriori ai casei. Rezultatul: o „grădină pe perete”, după cum chiar ea a
00:30
Conflictul se intensifică: Tsarukyan l-a numit pe Topuria „rață” și a existat într-adevăr o palmă peste față? # Noi.md
Războiul verbal dintre campionul UFC la categoria ușoară Ilia Topuria și numărul unu în clasament Arman Tsarukyan atinge un nou nivel.Ilie Topuria a declarat pe rețelele de socializare că Tsarukyan „îngheață ca o rață speriată” la întîlnirile personale și a amintit de presupusa palmă:„Arman, de fiecare dată cînd ne întîlnim personal, îngheți ca o rață speriată... Ți-am dat o palmă, iar tu
Acum 4 ore
00:00
O monedă mare din aur, bătută în 1609 pentru regele Spaniei de la acea vreme, Filip al III-lea, a doborît recorduri, devenind cea mai valoroasă monedă din Europa, în cadrul unei licitații desfășurate în Elveția.Piesa de 339 de grame a fost vîndută cu 2.817.500 de franci elvețieni (3,49 milioane de dolari). Prețul de pornire era de 2 milioane de franci elvețieni, a declarat casa de licitații Nu
25 noiembrie 2025
23:30
Dominicanul Waldo Cortez Acosta, în vîrstă de 34 de ani, și-a declarat cu voce tare ambițiile în categoria grea a UFC.După victoria asupra lui Shamil Gaziev prin KO tehnic în prima rundă la turneul din Qatar, el a cerut o șansă la titlu.Context Recordul anului 2025: deja cinci lupte, gata să dispute a șasea. Victorii consecutive: împotriva lui Ante Delija (1 noiembrie) și Shamil Ga
23:30
Nava spațială Shenzhou-22 a fost lansată cu succes marți, la ora 12:11 (ora Beijing), de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan, cu ajutorul rachetei purtătoare Marșul cel Lung 2F, potrivit Biroului Executiv al Proiectului Spațial cu Echipaj Uman din China (CMSEO), scrie romanian.cgtn.com.Shenzhou-22 este o misiune fără echipaj uman, nava transportînd alimente, medicamente, fructe și legu
23:00
Deficitul bugetelor orașelor și municipalităților din Germania va ajunge, probabil, la 30 de miliarde de euro pînă la sfîrșitul anului 2025.Despre aceasta scrie Bild, citînd informații furnizate de autoritățile urbane și municipale. Astfel, din cauza deficitului bugetar, aproape fiecare oraș german se află în pragul falimentului.{{846347}}„În limbajul birocratic, acest lucru se numește „de
22:30
Ronaldo împotriva timpului: cu cîți ani vîrsta biologică a legendei este mai mică decît cea reală? # Noi.md
Cristiano Ronaldo rescrie din nou legile fizicii și ale bunului simț. În timp ce pașaportul său indică cu încăpățînare cifra 40, corpul său trăiește după alte reguli — compania Whoop a stabilit vîrsta biologică a portughezului la 28 de ani.Însuși Ronaldo a reacționat scurt și laconic: „Datele nu mint”. Și acest lucru sună ca un manifest al unui om care nu intenționează să cedeze nici în fața r
Acum 6 ore
22:00
NASA a hotărît să reducă numărul misiunilor cu astronauți prevăzute în contractul încheiat cu grupul Boeing pentru capsula spațială Starliner.NASA a mai afirmat că următoarea misiune a acesteia către Stația Spațială Internațională (ISS) se va desfășura fără echipaj, reducînd astfel amploarea unui program lovit de probleme tehnice și depășit între timp de cel al companiei SpaceX a miliardarului
21:30
Ermak: Zelenski, gata să se întîlnească cu Trump pe 27 noiembrie pentru a finaliza acordul de pace # Noi.md
„Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dorește să se întîlnească cu președintele Trump „cît mai curînd posibil” - eventual chiar în timpul Zilei Recunoștinței - pentru a finaliza acordul americano-ucrainean privind condițiile de încetare a războiului”, a declarat șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, pentru Axios, relatează BBC News.Așa cum a menționat anterior și secretaru
21:30
Asociația Cluburilor Europene (EFC) a anunțat sumele preliminare ale plăților de solidaritate ale UEFA pentru sezonul 2025/26.Cluburile din Moldova vor putea conta pe aproximativ 3,5 milioane de euro, care vor fi distribuite strict conform schemei aprobate pentru ciclul 2024-2027.Cînd vor fi primite fondurile? Access List Share (70%) — 3.200.000 € ▫️ Plățile vor avea loc în perioada
21:30
Statele din Asia Centrală susțin deschis că în lume există o singură China și că Insula Taiwan este parte inalienabilă a teritoriului Chinei, respingînd independența Taiwanului sub orice formă, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în cadrul unui interviu acordat în urma dialogului strategic avut cu omologii din Kîrgîzstan, Uzbekistan și Tadjikistan, în perioada 19 -22 noiembrie.Pot
21:00
95.000 de locuințe din statul australian Queensland au rămas fără electricitate după o devastatoare furtună cu grindină gigantică, ce a ajuns și la 14 cm.Grindina s-a abătut în timpul nopții, potrivit Biroului Național de meteorologie, avariind acoperișuri, panouri solare, automobile.{{849839}}De asemenea, vîntul a ajuns la o intensitate de 100 de km pe oră și au fost înregistrate cel puți
21:00
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO).În intervenția din deschiderea evenimentului, ministrul Osmochescu a subliniat că dezvoltarea industrială modernă t
20:30
Cel mai titrat kickboxer din istorie, olandezul Rico Verhoeven, în vîrstă de 36 de ani, care a deținut titlul Glory la categoria grea timp de 12 ani și l-a apărat de 15 ori, a anunțat că renunță la centura de campion.„După mai bine de doisprezece ani, cincisprezece victorii în lupte pentru titlu și nenumărate seri de neuitat, am luat decizia de a renunța la titlul de campion mondial la categor
20:30
Administrația Drumurilor și Serviciul 112 vor coopera pentru siguranța participanților la trafic # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) și Serviciul 112 au semnat un acord de colaborare menit să îmbunătățească gestionarea situațiilor de urgență și să asigure intervenții rapide pentru siguranța cetățenilor, transmite Noi.md.Documentul a fost parafat de Ștefan Popa, director general al AND, și Anatolie Viniciuc, directorul Serviciului 112.Parteneriatul va facilita reacția rapidă în
Acum 8 ore
20:00
O pictură din perioada Renașterii a fost vîndută la licitație pentru o sumă record: proprietarul nici nu bănuia că valorează atît de mult # Noi.md
Tabloul din perioada Renașterii, pictat de Pietro Perugino, a fost vîndut la licitația JS Fine Arts din Oxfordshire, Marea Britanie, pentru 685.000 de lire sterline (aproximativ 897.000 de dolari - n.red.).Interesul pentru pînză a crescut brusc după ce lucrarea a fost introdusă în catalogul loturilor ca operă a unui „vechi maestru italian”.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este menționat pe site-
20:00
Ieri, 24 noiembrie, gazoductul interrural de presiune înaltă Chiştelnița–Ordășei, pe tronsonul Negureni–Chițcanii Vechi, precum și Stația de reglare și măsurare a gazului din localitatea Chițcanii Vechi, au fost puse în funcțiune în mod primar, marcînd un progres major pentru infrastructura energetică a raionului Telenești.Potrivit Consiliului raional Telenești, proiectul, considerat strategic
20:00
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis.Totodată, instanța i-a aplicat și interdicția de a ocupa funcții sau de a exercita activități de admi
19:30
Gennadiy Golovkin se află din nou în centrul atenției lumii boxului, dar de data aceasta nu în ring, ci în afara lui.Fostul campion mondial la categoria mijlocie, o legendă cu un palmares de 42-2-1, a preluat oficial conducerea organizației World Boxing, care la începutul anului 2025 a primit recunoașterea din partea CIO.Alegerile au avut loc la Roma și au fost fără alternativă: singurul c
19:30
Moldoveanca Misha Miller se bucură de un moment remarcabil: chipul ei a fost proiectat pe uriașele ecrane din Times Square, chiar în centrul New Yorkului.{{849768}}„Look, mom! I made it to Times Square! Nu mi-am imaginat niciodată că voi vedea numele meu în lumini pe Times Square. Proiectul Spotify EQUAL… e greu de descris, dar totul se simte atît de real și totuși ireal. Călătoria asta a înc
19:00
Campania "Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic" este în plină desfășurare # Noi.md
Departamentul Medicină Preventivă al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) desfășoară Campania națională cu genericul „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, în perioada 16-30 noiembrie.Evenimentul, ajuns la a 4-a ediție, are
19:00
Elevii Școlii profesionale nr. 2 din capitală au învățat să gătească de la un bucătar italian. Gianni di Lella, triplu cîștigător al Campionatului Mondial de Pizza, a oferit un masterclass.Originar din zona Napoli și crescut în provincia Modena, Gianni di Lella spune că știe secretul unei pizza perfecte: aluatul subțire și elastic. Pasiunea este la fel de importantă.„Sper să inspir acești
18:30
Astăzi, 25 noiembrie, Republica Moldova a făcut un pas istoric în domeniul sănătății prin inițierea programului național de transplant cardiac, în cadrul unei conferințe organizate la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.Evenimentul a fost posibil datorită cooperării strînse între autorități, instituții medicale și experți internaționali din România, Germania și Ucraina.La conferi
18:30
Sean O'Malley a dezvăluit secretul pentru care UFC nu-i va permite lui Tsarukyan să lupte cu Topuria # Noi.md
Fostul campion UFC Sean O'Malley s-a exprimat cu privire la perspectivele lui Arman Tsarukyan în cursa pentru titlul la categoria ușoară.În opinia sa, promoția nu este interesată să-l pună pe Tsarukyan împotriva campionului în exercițiu Ilia Topuria.Citatul lui O'Mally„Nu cred că UFC va organiza lupta dintre Ilia și Arman, pentru că le place Ilia drept campion și nu vor ca Arman să dev
18:30
Mass-media: SUA au încheiat contracte pentru dezvoltarea sistemului de apărare antirachetă „Cupola de Aur” # Noi.md
Forțele spațiale ale SUA au încheiat contracte pentru dezvoltarea prototipurilor de mijloace de interceptare pentru sistemul de apărare antirachetă (SAA) „Cupola de Aur”, transmite Oxu.Az, citînd Bloomberg.„Forțele spațiale ale SUA au încheiat mai multe contracte cu valoare redusă pentru dezvoltarea prototipurilor de interceptori spațiali”, se menționează în articol.{{850176}}Astfel, a
18:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezentat poziția principială a Beijingului privind Taiwanul, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, scrie romanian.cgtn.com.Xi a subliniat că revenirea Taiwanului la China reprezintă o componentă esențială a ordinii internaționale postbelice. El a amintit că China și Statele Unite au luptat odinioară umăr la umăr împotriv
18:30
Pacienții Centrului de Sănătate Iabloana din raionul Glodeni beneficiază de investigații hematologice realizate în condiții moderne, după ce instituția a fost dotată cu un analizator hematologic automat, achiziționat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului investițional este de 57.000 de lei, dintre care CNAM a alocat 53.900, iar 3.100 de
Acum 12 ore
18:00
După negocierile de la Geneva, Ucraina a acceptat cadrul general al acordului de pace. Informația a fost prezentată de Reuters, citînd surse.În același timp, un oficial ucrainean a adăugat că cele mai sensibile aspecte ale acordului-cadru vor fi discutate de Vladimir Zelenski și Donald Trump.Anterior, un oficial american a declarat pentru CBS News că partea ucraineană a acceptat acordul de
18:00
Ce se întîmplă cu veniturile populației în valută provenite din transferurile din străinătate # Noi.md
În Moldova a continuat creșterea veniturilor populației în valută provenite din transferurile din străinătate.După cum a remarcat economistul, doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc, în octombrie 2025, în țară au intrat 152 de milioane de dolari din astfel de transferuri bancare în favoarea persoanelor fizice, față de 143 de milioane de dolari în septembrie 2025 și 139 de milioane d
18:00
Compensațiile la energie se micșorează: plafonul maxim se reduce de la 1400 lei la 1000 lei # Noi.md
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărîre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de stat.Noile reguli vor fi aplicate în perioada noiembrie
18:00
Autoritățile iau în calcul utilizarea terenurilor de stat pentru construcția de locuințe, în special în zonele suburbane ale capitalei, pentru a răspunde deficitului acut de locuințe.„Trebuie să pornim de la faptul că sîntem o autoritate cu principii de centru-dreapta și căutăm să încurajăm inițiativa privată. sîntem conștienți că statul nu este cel mai bun administrator al afacerilor și al te
18:00
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților, după ce de întreprinderile municipale au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei.Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Sta
18:00
Kievul a dezvăluit ce puncte referitoare la Rusia au fost eliminate din planul de pace al SUA # Noi.md
Proiectul de soluționare pașnică a conflictului ruso-ucrainean a pierdut punctele referitoare la relațiile dintre Rusia și SUA, a declarat pentru Associated Press consilierul șefului biroului prezidențial, Alexander Bevz. El a participat la negocierile de la Geneva dintre SUA și Ucraina referitoare la plan.„Documentul va continua să se modifice. Putem confirma că a fost redus pentru a elimina
17:30
Drona care a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, este un UAV Gerbera, fabricat din polistiren de o firmă chineză care, înainte de începerea războiului din Ucraina, producea avioane radiocomandate. Are un motor fabricat în China, iar asamblarea finală a acestui UAV se face în Rusia.Despre aceasta a explicat Noi.md inginerul-modelist aviatic Alexandr Popo
17:30
Fostul campion ucrainean Bellator la categoria semimijlocie, Yaroslav Amosov, se pregătește pentru debutul în UFC. Primul său adversar va fi experimentatul american Neil Magny, care are un palmares de 24 de victorii și 12 înfrîngeri în octogon.Data și locul: 14 decembrie, Las Vegas, SUAAdversari:Yaroslav Amosov (32 de ani) ▫️ Record: 28 victorii — 1 înfrîngere ▫️ Singura înfrîngere — J
17:30
Vameșii au descoperit recent două cazuri de introducere ilicită a bunurilor în Republica Moldova, după ce doi șoferi au încercat să transporte piese auto fără a le declara la frontieră.Primul incident a avut loc la postul vamal Leușeni, unde, într-un autocar venit din Italia, inspectorii vamali au identificat mai multe piese auto de diferite mărci, care nu fuseseră declarate.În al doilea c
17:30
Ce amenzi au fost aplicate contribuabililor care prestează servicii de taxi cu abateri de la legislație # Noi.md
În perioada 17-21 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atît ocazional, cît și prin intermediul platformelor el
17:30
Lionel Messi a demonstrat din nou că rolul său în fotbalul american depășește cu mult statisticile.În sferturile de finală ale Cupei MLS împotriva echipei Cincinnati, el nu a jucat pur și simplu — a inspirat, a construit și a condus echipa. Rezultatul — o victorie zdrobitoare a echipei Inter Miami cu 4:0 și calificarea în semifinale.Messi a arătat ca un dirijor al unei mari orchestre:·
17:00
Cristiano Ronaldo a decis că este timpul să pună punct celui mai lung „atac” din viața sa — o poveste de dragoste de aproape zece ani cu Georgina Rodriguez.Legenda fotbalului se va căsători în vara anului 2026 în Madeira, imediat după Campionatul Mondial.· Zece ani de așteptare. În acest timp, Ronaldo a reușit să cîștige „Balonul de Aur”, să schimbe cluburile și chiar să rescrie istoria fo
17:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național.În perioada 17.11.2025-23.11.2025, au fost înregistrate 1825 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în creștere cu 7,8% față de săptămîna prec
17:00
Transplantul de cord devine realitate în Moldova: experții din Europa și Ucraina se alătură unui program # Noi.md
Un centru specializat în transplant cardiac ar putea apărea în Moldova în cadrul programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, lansat astăzi, 25 noiembrie, în cadrul unei Conferințe organizate în incinta Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.Acest evinement a fost organizat în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Agen
17:00
Astăzi, în incinta Primăriei municipiului Bălți, au fost felicitate în mod festiv cuplurile care au trăit împreună 50 și 60 de ani, marcînd jubileele de aur și diamant ale căsniciei.Autoritățile locale au adresat felicitări celor 26 de familii sărbătorite, exprimîndu-și admirația și cele mai calde urări pentru aniversanți.Acordarea alocațiilor unice cuplurilor longevive are loc conform Mec
17:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 08 - 31 decembrie, în sectoarele Capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de conifere, în contextul desfășurării sărbătorilor de iarnă și asigurarea accesului populației orașului la marfă respectivă în zonele în care locuiesc. O dispoziț
16:30
Devin Haney, americanul în vîrstă de 27 de ani, după victoria asupra lui Brian Norman Jr. și cîștigarea titlului WBO la categoria semimijlocie, a urcat imediat pe primul loc în clasamentul revistei The Ring în această divizie.Victorie și un nou statutPe 22 noiembrie, Heaney l-a învins pe Norman prin decizie unanimă a arbitrilor.A devenit campion mondial în trei categorii de greutate: u
16:30
Salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2026 ar putea atinge valoarea de 17 400 lei, potrivit unui proiect de hotărîre elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.Documentul se bazează pe prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2026–2028, realizată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, informează Noi.md cu referire la contabilsef.md.Ind
