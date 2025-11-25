Mass-media: SUA au încheiat contracte pentru dezvoltarea sistemului de apărare antirachetă „Cupola de Aur”
Noi.md, 25 noiembrie 2025 18:30
Forțele spațiale ale SUA au încheiat contracte pentru dezvoltarea prototipurilor de mijloace de interceptare pentru sistemul de apărare antirachetă (SAA) „Cupola de Aur”, transmite Oxu.Az, citînd Bloomberg.„Forțele spațiale ale SUA au încheiat mai multe contracte cu valoare redusă pentru dezvoltarea prototipurilor de interceptori spațiali”, se menționează în articol.{{850176}}Astfel, a
Astăzi, 25 noiembrie, Republica Moldova a făcut un pas istoric în domeniul sănătății prin inițierea programului național de transplant cardiac, în cadrul unei conferințe organizate la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.Evenimentul a fost posibil datorită cooperării strînse între autorități, instituții medicale și experți internaționali din România, Germania și Ucraina.La conferi
Fostul campion UFC Sean O'Malley s-a exprimat cu privire la perspectivele lui Arman Tsarukyan în cursa pentru titlul la categoria ușoară.În opinia sa, promoția nu este interesată să-l pună pe Tsarukyan împotriva campionului în exercițiu Ilia Topuria.Citatul lui O'Mally„Nu cred că UFC va organiza lupta dintre Ilia și Arman, pentru că le place Ilia drept campion și nu vor ca Arman să dev
Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezentat poziția principială a Beijingului privind Taiwanul, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, scrie romanian.cgtn.com.Xi a subliniat că revenirea Taiwanului la China reprezintă o componentă esențială a ordinii internaționale postbelice. El a amintit că China și Statele Unite au luptat odinioară umăr la umăr împotriv
Pacienții Centrului de Sănătate Iabloana din raionul Glodeni beneficiază de investigații hematologice realizate în condiții moderne, după ce instituția a fost dotată cu un analizator hematologic automat, achiziționat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului investițional este de 57.000 de lei, dintre care CNAM a alocat 53.900, iar 3.100 de
După negocierile de la Geneva, Ucraina a acceptat cadrul general al acordului de pace. Informația a fost prezentată de Reuters, citînd surse.În același timp, un oficial ucrainean a adăugat că cele mai sensibile aspecte ale acordului-cadru vor fi discutate de Vladimir Zelenski și Donald Trump.Anterior, un oficial american a declarat pentru CBS News că partea ucraineană a acceptat acordul de
În Moldova a continuat creșterea veniturilor populației în valută provenite din transferurile din străinătate.După cum a remarcat economistul, doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc, în octombrie 2025, în țară au intrat 152 de milioane de dolari din astfel de transferuri bancare în favoarea persoanelor fizice, față de 143 de milioane de dolari în septembrie 2025 și 139 de milioane d
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărîre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de stat.Noile reguli vor fi aplicate în perioada noiembrie
Autoritățile iau în calcul utilizarea terenurilor de stat pentru construcția de locuințe, în special în zonele suburbane ale capitalei, pentru a răspunde deficitului acut de locuințe.„Trebuie să pornim de la faptul că sîntem o autoritate cu principii de centru-dreapta și căutăm să încurajăm inițiativa privată. sîntem conștienți că statul nu este cel mai bun administrator al afacerilor și al te
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților, după ce de întreprinderile municipale au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei.Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Sta
Proiectul de soluționare pașnică a conflictului ruso-ucrainean a pierdut punctele referitoare la relațiile dintre Rusia și SUA, a declarat pentru Associated Press consilierul șefului biroului prezidențial, Alexander Bevz. El a participat la negocierile de la Geneva dintre SUA și Ucraina referitoare la plan.„Documentul va continua să se modifice. Putem confirma că a fost redus pentru a elimina
Drona care a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, este un UAV Gerbera, fabricat din polistiren de o firmă chineză care, înainte de începerea războiului din Ucraina, producea avioane radiocomandate. Are un motor fabricat în China, iar asamblarea finală a acestui UAV se face în Rusia.Despre aceasta a explicat Noi.md inginerul-modelist aviatic Alexandr Popo
Fostul campion ucrainean Bellator la categoria semimijlocie, Yaroslav Amosov, se pregătește pentru debutul în UFC. Primul său adversar va fi experimentatul american Neil Magny, care are un palmares de 24 de victorii și 12 înfrîngeri în octogon.Data și locul: 14 decembrie, Las Vegas, SUAAdversari:Yaroslav Amosov (32 de ani) ▫️ Record: 28 victorii — 1 înfrîngere ▫️ Singura înfrîngere — J
Vameșii au descoperit recent două cazuri de introducere ilicită a bunurilor în Republica Moldova, după ce doi șoferi au încercat să transporte piese auto fără a le declara la frontieră.Primul incident a avut loc la postul vamal Leușeni, unde, într-un autocar venit din Italia, inspectorii vamali au identificat mai multe piese auto de diferite mărci, care nu fuseseră declarate.În al doilea c
În perioada 17-21 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atît ocazional, cît și prin intermediul platformelor el
Lionel Messi a demonstrat din nou că rolul său în fotbalul american depășește cu mult statisticile.În sferturile de finală ale Cupei MLS împotriva echipei Cincinnati, el nu a jucat pur și simplu — a inspirat, a construit și a condus echipa. Rezultatul — o victorie zdrobitoare a echipei Inter Miami cu 4:0 și calificarea în semifinale.Messi a arătat ca un dirijor al unei mari orchestre:·
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național.În perioada 17.11.2025-23.11.2025, au fost înregistrate 1825 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în creștere cu 7,8% față de săptămîna prec
Un centru specializat în transplant cardiac ar putea apărea în Moldova în cadrul programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, lansat astăzi, 25 noiembrie, în cadrul unei Conferințe organizate în incinta Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.Acest evinement a fost organizat în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Agen
Astăzi, în incinta Primăriei municipiului Bălți, au fost felicitate în mod festiv cuplurile care au trăit împreună 50 și 60 de ani, marcînd jubileele de aur și diamant ale căsniciei.Autoritățile locale au adresat felicitări celor 26 de familii sărbătorite, exprimîndu-și admirația și cele mai calde urări pentru aniversanți.Acordarea alocațiilor unice cuplurilor longevive are loc conform Mec
Primăria Chișinău informează că, în perioada 08 - 31 decembrie, în sectoarele Capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de conifere, în contextul desfășurării sărbătorilor de iarnă și asigurarea accesului populației orașului la marfă respectivă în zonele în care locuiesc. O dispoziț
Salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2026 ar putea atinge valoarea de 17 400 lei, potrivit unui proiect de hotărîre elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.Documentul se bazează pe prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2026–2028, realizată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, informează Noi.md cu referire la contabilsef.md.Ind
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, astfel încît comunitățile noastre să
Conor McGregor, fostul campion UFC în două categorii de greutate, în vîrstă de 37 de ani, a povestit despre experiența psihedelică trăită în Mexic, care, potrivit lui, i-a schimbat viața.Sub influența alcaloidului ibogaină, irlandezul a văzut circumstanțele viitoarei sale morți, iar apoi apariția lui Iisus.„Am văzut cum ar fi fost moartea mea. Cît de repede s-ar fi întîmplat și cum ar fi p
După succesul uriaș al piesei „Hora fetelor”, care a stat timp de 15 săptămîni consecutive în Top 10 cele mai difuzate piese de la radio, Irina Rimes face echipă cu artista ucraineană Jerry Heil pentru o versiune cu totul specială: „HORA”.Această colaborare reunește două dintre cele mai puternice voci feminine din Europa de Est, combinînd stilul distinctiv și profunzimea emoțională a Irinei Ri
Artiștii moldoveni SunStroke Project și Olia Tira au participat la festivalul internațional Het Grote Songfestivalfeest, desfășurat în arena Ziggo Dome din Amsterdam pe 20 noiembrie 2025. Evenimentul a adunat peste 20.000 de spectatori și reunește anual cîștigători și interpreți celebri ai Eurovisionului.SunStroke Project au interpretat două piese în cadrul festivalului, inclusiv „Run Away”, p
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a criticat modelul economic pe care, potrivit formațiunii, l-a promovat în ultimii patru ani partidul PAS.Socialiștii afirmă că această politică este periculoasă pentru cetățeni.„În ultimii patru ani, PAS și Maia Sandu au promovat un model economic care, în opinia noastră, este extrem de periculos pentru cetățenii Republicii Moldova. Acesta se b
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Suediei, Petra Larke, notează Noi.md.Prim-ministrul a accentuat că Suedia este unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, cu numeroase proiecte implementate de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.De asemenea, șeful Executivului a accentuat sprijinul Regatului
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începînd cu data de 25 noiembrie, ca urmare a noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM).Noile valori indică atît creșteri consistente pentru unele categorii de vehicule, cît și reduceri importante pentru altele, iar experții din domeniu susțin că majorările reflectă costur
Curtea de Apel Centru a confirmat condamnarea fostei deputate Irina Lozovan și a soțului acesteia, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.{{825089}}Magistrații au respins apelurile avocaților împotriva hotărîrii Judecătoriei Chișinău din 31 martie 2025, menținînd pedepsele aplicate: 6 ani de închisoare pentru fosta deputată și 5 ani pentru soțul ei.Hotărîrea este defin
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va crește de anul viitor. Astfel, părinții vor încasa cu 536 de lei mai mult decît în 2025.Mai exact, indemnizația se majorează de la 21.350 lei la 21.886 lei. Această majorare este prevăzută într-un proiect de hotărîre elaborat pentru modificarea anexei nr. 1 a Regulamentului privind modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate fam
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățămînt, pentru a reduce supraaglomerarea din școlile capitalei, informează Noi.md.Decizia vine după o analiză amplă, care arată că în mai multe licee din municipiu clasele ajung la 38–42 de elevi, depășind cu mult capacitatea proiectată.Cele două edificii v
Temperatura aerului în Iakutia a scăzut sub minus 50 de grade în noaptea de marți, 25 noiembrie. Despre acest lucru a anunțat Mihail Leus, specialistul șef al centrului meteorologic „Fobos”, pe canalul său de Telegram. {{849828}} Temperaturi extrem de scăzute au fost înregistrate la stația meteorologică Yurty și în satul Ust-Nera. „Cel mai rece punct de pe harta Rusiei a fost astăzi satul
Igor Dodon cere ca din completul judecătorilor care îi examinează dosarul să fie exclus Vladislav Gribincea.Politicianul pune la îndoială imparțialitatea magistratului și admite că asta i-ar leza dreptul la un proces echitabil. Cererea de recuzare urmează să fie examinată azi de Curtea Supremă de Justiție.{{850041}}Parlamentarul susține că există motive care ar compromite obiectivitatea m
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a desfășurat între 17 și 21 noiembrie 2025 o serie de controale complexe, vizînd atît traficul rutier, cît și sediile operatorilor de transport, pentru a asigura respectarea legislației în domeniul transporturilor rutiere, informează Noi.md.În urma verificărilor, inspectorii ANTA au întocmit 32 de procese-verbale contravenționale, majoritatea fiind aplic
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a refuzat și astăzi să susțină proiectul de decizie care prevede achitarea salariilor și primelor profesorilor din capitală.„Dacă voi vreți show-uri, circ și distracții, fracțiunea PAS nu va asigura spectatorii. De aceea vreau să aud poziția raportorului privind retragerea proiectului de pe ordinea de zi”, a declarat Zinaida Popa în cadrul ședinț
Licitația pentru rezervarea capacității de transport a gazelor naturale pe „Ruta 1”, parte a Coridorului Vertical de Gaze Naturale, a atins un nivel record pentru luna decembrie 2025.Conform Ministerului Energiei al Republicii Moldova, a fost rezervată o capacitate de aproximativ 1,3 milioane m³/zi, dublu față de luna octombrie 2025, cînd s-au utilizat doar 0,65 milioane m³/zi, iar în lunile d
Planul de investiții pentru anul 2025 al S.A. „CET-Nord” a fost aprobat, valoarea totală a acestuia ridicîndu-se la 107,03 milioane lei. Bugetul a fost majorat cu 35,48 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 50% față de versiunea inițială, potrivit unei hotărîri ANRE. {{849918}}Potrivit reglementatorului, investițiile sînt orientate prioritar spre continuarea implementării
Specialiștii Poliției Republicii Moldova au confirmat identificarea dronei care a aterizat recent în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Aparatul, de tip Gerbera și de fabricație rusească, nu transporta încărcătură explozivă, iar zona rămîne securizată, iar cetățenii sînt în siguranță. Potrivit expertizei, dronele Gerbera pot fi folosite atît pentru supraveghere și colectare de in
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri, Gabriel Purice, aflat în vizită la Chișinău.Discuțiile au vizat activitatea BRM EST și oportunitățile de extindere a tranzacțiilor bursiere la alte tipuri de produse.Premierul Alexandru Munteanu a felicitat reprezentanții BRM pentru performanțele realiza
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind posibila trecere a responsabilității pentru elaborarea politicilor publice și gestionarea instituțiilor din domeniul turismului de la Ministerul Culturii către un alt minister, informează Noi.md.Decizia APIT survine în contextul numeroaselor sesiză
Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizate audieri publice pe subiectul „TUX” și al platformelor online de presupuse investiții.La discuții au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, ai Inspectoratului Național de Investigații, ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.Discuțiile au viza
Consilierii municipali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Ion Melnic și Zinaida Popa, au depus marți o plîngere la Centrul Național Anticorupție (CNA), acuzînd primarul capitalei, Ion Ceban, că ar utiliza netransparent banii publici și ar încerca să „legalizeze” peste 200 de milioane de lei printr-un proiect de decizie considerat ilegal.Potrivit consilierilor, proiectul de de
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a venit cu precizări în cazul dronei care s-a prăbușit pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.Acesta respinge speculațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora incidentul ar fi fost înscenat, informează Noi.md cu referire la Newsmaker.„Uitați-vă atent că acoperișul este deteriorat. Trebuie s
Alocările suplimentare aprobate prin rectificarea bugetului de stat sînt suficiente pentru a acoperi integral atît plățile salariale, cît și premiile aferente angajaților din instituțiile municipale de învățămînt din Chișinău.Pentru acceptarea transferurilor este suficientă o dispoziție a primarului, menționează Ministerul Finanțelor, trnsmite Noi.md cu referire la Moldova1.{{850017}}Guver
Primul service auto creat și administrat de elevi a fost inaugurat la Centrul de Excelență în Transporturi din Chişinău.Atelierul este dotat cu echipamente performante, de ultimă generaţie, unde elevii vor lucra cot la cot cu profesorii și specialistii. Este un pas curajos pentru viitorul educației tehnice. Pentru cei zece elevi care deja lucrează aici, atelierul a devenit un spaţiu în care is
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Iulia Dascălu, a depus cerere de plecare din rîndurile formațiunii. "A fost o decizie foarte grea, dar nu mai rezonez cu PAS", a declarat fosta parlamentară pentru Noi.md."Am fost membră a partidului PAS din 2016, dar am depus cerere de plecare, pentru că nu mai avem transparență și respect în partid pentru persoanele, care au stat la
Inspectorii de mediu din Nisporeni au desfășurat o serie de razii în vederea combaterii activităților ilegale care dăunează mediului și faunei sălbatice, notează Noi.md.În cadrul acțiunilor de control, a fost identificat un caz de transportare a masei lemnoase fără acte de proveniență.{{849751}}Pentru încălcarea legislației în vigoare, persoanei implicate i-au fost întocmite procese-verbal
Călătorii care utilizează ruta suburbană de autobuz nr. 2 „str. Vasile Alecsandri – or. Cricova” trebuie să țină cont că, începînd de luni, 24 noiembrie, aceasta va circula cu ocoliri temporare în raza orașului Cricova.Potrivit Parcului Urban de Autobuze (PUA), modificarea este necesară din cauza lucrărilor de reabilitare a carosabilului de pe strada Chișinăului.Traseul provizoriu va funcț
