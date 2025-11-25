Moldova implementează un programul național de transplant cardiac

14:00

Primul service auto creat și administrat de elevi a fost inaugurat la Centrul de Excelență în Transporturi din Chişinău.Atelierul este dotat cu echipamente performante, de ultimă generaţie, unde elevii vor lucra cot la cot cu profesorii și specialistii. Este un pas curajos pentru viitorul educației tehnice. Pentru cei zece elevi care deja lucrează aici, atelierul a devenit un spaţiu în care is