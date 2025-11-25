Oficial american: Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA. Discuțiile continuă la Abu Dhabi
Moldpres, 25 noiembrie 2025 15:10
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Statele Unite ale Americii, însă anumite detalii urmează să fie finalizate, a declarat pentru CBS News un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde ministrul american Driscoll...
Acum 30 minute
15:10
15:00
Platforma TUX, în vizorul autorităților. Comisia pentru economie și finanțe recomandă blocarea contactelor suspecte pe aplicațiile de mesagerie # Moldpres
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a organizat astăzi audieri pe cazul platformei TUX, în urma căruia zeci de moldoveni au pierdut mii de euro. După audieri, membrii comisiei au venit cu recomandări și urmează să propună modificări legislative ...
15:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a desfășurat în perioada 17–21 noiembrie controale ample în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia, viz&...
15:00
Noi direcții de cooperare moldo-suedeză, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Suediei, Petra Larke # Moldpres
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoare...
Acum o oră
14:50
Parlamentul European a dat undă verde primului program privind industria europeană de apărare # Moldpres
Parlamentul European a adoptat marți un regulament care are scopul declarat de a consolida industria de apărare a UE, de a promova achiziții publice comune la nivel european, de a intensifica producția și de a crește sprijinul pentru Ucraina, transmite AGERPRES, preluat de ...
14:40
R. Moldova trebuie să dea dovadă de maturitate politică pentru aderarea la UE. Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Este esențial ca majoritatea și opoziția să fie unite în jurul acestui obiectiv” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să demonstreze maturitate politică pentru a transforma în realitate dezideratul de aderare la Uniunea Europeană (UE). Pentru ca acest proces să fie credibil, țara are nevoie de stabilitate politică și consens în direcțiile strategice,...
14:30
Utilizarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea durabilă, pe agenda discuțiilor la sesiunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Utilizarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea durabilă în regiune a fost unul dintre subiectele discutate la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul se desfășoară în perioada ...
Acum 2 ore
14:20
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman: „Fiecare decizie pe care o vom lua va aduce țara mai aproape de UE” # Moldpres
Fiecare decizie pe care o va lua Parlamentul Republicii Moldova va aduce țara mai aproape de integrarea europeană. Asigurările au fost date de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, care a ținut marți, 25 noiembrie, un discurs la deschiderea lucrărilor Conferinței:...
14:20
Șeful IGP vine cu detalii despre drona căzută la Florești „Am solicitat și sprijinul colegilor de la Ministerul Apărării” # Moldpres
O dronă s-a prăbușit în această dimineață peste acoperișul unei case dintr-o livadă din raionul Florești, provocând pagube materiale și mobilizând de urgență structurile de intervenție. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțea...
14:20
IGP: Drona, care a aterizat în raionul Florești, este de tip Gerbera, de fabricație rusească # Moldpres
Drona, care a aterizat în această dimineață în raionul Florești, este de tip Gerbera, de fabricație rusească. Specialiștii au stabilit că aparatul de zbor era fără încărcătură explozivă, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Po...
14:10
Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă. Șoferii vor achita miercuri, 26 noiembrie, cu până la cinci bani mai puțin pentru carburanți, transmite MOLDPRES.Astfel, un litru de motorină va fi comercializat mâine cu cel mult 21 lei și 12 bani, ...
13:50
Igor Grosu condamnă declarațiile politicienilor care au ironizat asupra prăbușirii unei drone în raionul Florești: „Să-și aducă aminte că servesc R. Moldova” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a condamnat declarațiile politicienilor care au ironizat asupra prăbușirii unei drone în raionul Florești. Oficialul i-a îndemnat pe aceștia „să condamne războiul și ingerințele în spațiul aerian național...
Acum 4 ore
13:20
Ministerul Educației propune primăriei Chișinău soluții pentru reducerea supraaglomerării școlilor # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) vine cu propuneri către Primăria Chișinău pentru a reduce supraaglomerarea în școlile din capitală. Printre soluțiile imediate se numără transmiterea a două clădiri pentru extinderea capacității școlare: Blocul Centr...
13:10
La Chișinău, Bălți și Cahul a fost lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Doina Gherman: „Democrație adevărată nu poate exista dacă femeile nu sunt în siguranță” # Moldpres
La Chișinău, Bălți și Cahul a fost lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, sub sloganul „Moldova fără violență”. Tema centrală a celor 16 zile de activism împotriva violenței în baz...
12:30
Ministerul Finanțelor solicită Primăriei Chișinău să adopte o dispoziție privind acceptarea transferurilor pentru achitarea salariilor profesorilor # Moldpres
Pentru achitarea salariilor angajaților din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău este suficientă emiterea unei simple dispoziții a primarului, „fără necesitatea unor proceduri suplimentare sau întârzieri nejustificate&rd...
12:20
Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat din nou la MAE. Chișinăul condamnă pătrunderea ilegală a dronelor în spațiul aerian al R. Moldova # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis un comunicat prin care condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, dintre care una s-a prăbușit în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, și anunță că î...
11:50
Guvernul analizează împreună cu Bursa Română de Mărfuri extinderea platformelor bursiere și modernizarea pieței # Moldpres
Activitatea Bursei Române de Mărfuri EST (BRM EST) și oportunitățile de extindere a tranzacțiilor bursiere la alte tipuri de produse au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi c...
Acum 6 ore
11:00
Pacienții Centrului de Sănătate Iabloana din raionul Glodeni beneficiază acum de investigații hematologice moderne, după ce instituția a fost dotată cu un analizator hematologic automat, achiziționat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNA...
11:00
Două drone au pătruns în spațiul aerian al României. Patru avioane, ridicate pentru monitorizarea situaţiei # Moldpres
Forţele Aeriene ale României au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderea a două drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea ...
10:40
Armata Națională a interceptat șase drone în spațiul aerian național. Una a căzut în raionul Florești # Moldpres
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care traversau ilegal teritoriul Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei din noaptea precedentă. O dr...
09:50
Alertă în Florești. O dronă s-a prăbușit într-o livadă, zona a fost securizată de poliție # Moldpres
O dronă s-a prăbușit astăzi într-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, pe acoperișul casei paznicului. În urma incidentului, poliția a intervenit pentru a securiza zona, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, echipa Secției tehnic...
09:40
Ministerul Finanțelor recomandă autorităților să revizuiască contractele cu „Lukoil-Moldova”, în contextul sancțiunilor americane # Moldpres
Ministerul Finanțelor a emis recomandări pentru autoritățile publice centrale și locale privind asigurarea continuității aprovizionării cu carburanți, în legătură cu sancțiunile impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezo...
09:40
VIDEO // Droguri de 1,2 milioane de lei, introduse prin contrabandă din Polonia. Doi suspecți din Chișinău, arestați # Moldpres
Un bărbat și o femeie din Chișinău au fost reținuți de oamenii legii și procurori, fiind suspectați de trafic de droguri. Cei doi ar fi introdus în Republica Moldova substanțe narcotice aduse prin contrabandă din Polonia, prin intermediul coletelor neînsoți...
09:40
Trei persoane, dintre care doi minori, au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Moldpres
O femeie de 58 de ani și doi minori de 11 și 13 ani au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei, c...
09:40
CNAM: Mai multe rețete compensate în 2025. Peste 308 mii de prescripții valorificate într-o singură lună # Moldpres
Peste 180 de mii de persoane au ridicat, în luna octombrie, medicamente și dispozitive medicale compensate oferite în baza rețetelor electronice, prin Sistemul informațional automatizat eRețeta. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Asigurări în...
Acum 8 ore
09:20
În perioada 17-21 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări la Bugetul Public Național de aproximativ 1,2 miliarde de lei, potrivit datelor operative ale instituţiei, transmite MOLDPRES.În perioada de referință, angajații ...
09:10
Guvernul extinde programul „Curtea Europeană”. Vladimir Bolea: „Curțile trebuie să reflecte modul nostru european de a trăi” # Moldpres
Programul „Curtea Europeană” va fi extins în mai multe orașe ale Republicii Moldova începând cu anul 2026. Pentru fiecare curte va fi asigurat un buget de cinci milioane de lei. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al In...
08:50
Polițiștii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice # Moldpres
Ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează la momentul actual noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în prop...
08:40
O nouă serie de atacuri aeriene rusești masive au vizat marți infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev, potrivit autorităților, Rusia, la rândul său, raportând cel puțin trei morți în mai multe atacuri ucrainene în sudul țării, com...
08:30
Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19,82 lei pentru un euro și de 17,17 lei pentru un dolar american, informează MOLDPRES.În timp ce moneda unică europeană rămâne la același nivel, dolarul înregistrează o...
Acum 24 ore
21:40
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Casa din Luncă - o oază de liniște și tradiție în inima Orheiului Vechi # Moldpres
Casa din luncă este prima pensiune rurală din Republica Moldova, creată în gospodăria familiei Benzin, în satul Trebujeni, raionul Orhei. Aflată pe malul râului Răut, pensiunea descoperă un peisaj de neuitat. Pensiunea oferă 7 camere luminoase, amenajate...
21:10
FOTO // Igor Grosu, în vizită la comunitatea moldovenilor din Stockholm: „Împreună vom aduce Uniunea Europeană acasă” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit astăzi cu comunitatea moldovenilor stabiliți la Stockholm (Suedia), subliniind implicarea și responsabilitatea tinerilor în urmărirea proceselor politice din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.&b...
21:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) că mâine, 25 noiembrie 2025, cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi pe tot parcursul zilei. Noaptea și dimineața, în unele zone se va semnala ceață slabă, care poate reduce vizibilitatea, transmite MOLDPRES....
20:50
Ministrul Energiei Dorin Junghietu despre tarifele la gaze: „ANRE va decide, noi doar urmărim piața” # Moldpres
În luna decembrie Energocom va furniza pachetul de date şi calculele către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a evalua oportunitatea de ajustare a preţurilor la gaze, potrivit ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care ...
20:00
Forumul de Afaceri Bilateral România – Republica Moldova: Noi oportunități pentru companiile din ambele țări # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a participat astăzi la Forumul de Afaceri Bilateral România – Republica Moldova, desfășurat la Camera de Comerț și Industrie a României, un eveniment dedicat consolidării legăturilor ...
19:50
Integrarea europeană, văzută de la nivel local: oportunități, finanțări și proiecte concrete # Moldpres
Peste 100 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din Republica Moldova și din mai multe state membre ale Uniunii Europene s-au reunit astăzi, la Chișinău, în cadrul Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor. Discuțiile au viz...
18:50
FOTO // Lucrări pe drumurile din sudul și centrul țării: marcaje noi şi reparații curente # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță demararea unei noi săptămâni cu activități intense pe șantierele rutiere din sudul și centrul Republicii Moldova. Lucrările vizează atât sporirea siguranței rutiere, cât și avansarea proiectelor de...
18:40
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 14,38 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 17–21 noiembrie 2025, a autorizat spre plată suma totală de 470 mii de lei, direcționată către producătorii agricoli prin mecanismele de subvenționare existente, transmite...
18:30
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la ședința Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor:„Am încurajat aleșii locali să pregătim Moldova de momentul aderării la UE” # Moldpres
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un efort comun al autorităților centrale, administrației publice locale și partenerilor europeni — este mesajul transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la cea de-a dou...
18:30
Sezonul de încălzire 2025–2026: Termoelectrica raportează un grad de conectare de 99% pentru blocuri și agenți economici # Moldpres
Termoelectrica S.A. anunţă că procedura de conectare a consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) a fost finalizată în proporție de aproape 95%, odată cu lansarea sezonului de încălzire 2025–2026. Echipel...
18:20
Republica Moldova şi România intensifică parteneriatul în domeniul social și al digitalizării serviciilor # Moldpres
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut astăzi o întrevedere cu ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în contextul începerii mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău, transmite M...
18:10
BTA: Bulgaria este pregătită să sprijine Republica Moldova pe calea aderării la UE, afirmă președinta Adunării Naționale # Moldpres
Bulgaria este pregătită să sprijine Republica Moldova pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană, prin împărtășirea unei experiențe valoroase în toate domeniile procesului de integrare, a declarat președinta Adunării Naționale, Raya Nazaryan, &icir...
17:40
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat luni „noul elan în negocierile de pace” privind Ucraina, la finalul primei zile a summitului Uniunea Europeană–Uniunea Africană de la Luanda, capitala Angolei, transmite Agerpres cu referire la...
17:00
Spitalul Ministerului Sănătății ar putea fi transformat într-un Centru republican de excelență în domeniul reabilitării # Moldpres
Spitalul Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu din capitală ar putea fi transformat într-un Centru republican de excelență în domeniul reabilitării, unde specialiști din întreaga țară vor putea desfășura stagii profesionale și schimbur...
16:50
Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie: Prioritate pentru modernizare, digitalizare și tranziția verde # Moldpres
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Eugeniu Osmochescu, a reprezentat astăzi Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a UNIDO – United Nations Industrial Development Organization, tra...
16:50
Curtea Supremă de Justiție a dispus reluarea dosarului „Kulioc”. Toate părțile implicate sunt obligate să prezinte o listă actualizată a probelor # Moldpres
Curtea Supremă de Justiție /CSJ/ a decis reluarea dosarului „Kulioc”, în care fostul președinte și actual deputat Igor Dodon are calitatea de inculpat. Următoarea ședință în acest dosar va avea loc mâine, comunică MOLDPRES.Solicitat de a...
16:50
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 13865 de solicitări, dintre care 1360 la copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit C...
16:40
Planul de pace al SUA, contestat: miniștri europeni solicită măsuri dure împotriva Rusiei # Moldpres
Miniştrii de externe ai Germaniei, Regatului Unit, Franţei, Finlandei, Italiei şi Poloniei au pledat luni, într-o discuţie cu omologul lor ucrainean, Andrii Sîbiga, pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei şi o decizie rapidă de confiscare a activelor ruseş...
