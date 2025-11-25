O dronă rusească a căzut în județul Vaslui din România

09:40

O femeie de 58 de ani și doi minori de 11 și 13 ani au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei, c...