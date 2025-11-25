Cofondatorul Lukoil, Leonid Fedun, își vinde pachetul de acțiuni în contextul sancțiunilor internaționale
Ziarul National, 25 noiembrie 2025 21:45
Leonid Fedun, cofondator al gigantului petrolier rus Lukoil, a decis să-și vândă participația de aproximativ 10% în companie. Această acțiune a fos...
Pregătiți-vă pentru o schimbare semnificativă a vremii în Moldova pe 26 noiembrie. Temperaturile vor crește cu peste 10 grade Celsius în diferite r...
Generalul Curtis King reafirmă angajamentul ferm al SUA față de NATO și România în fața provocărilor estice # Ziarul National
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene și de Apărare Antirachetă a SUA, a reafirmat, marți,...
NATO își intensifică protecția pe flancul estic împotriva dronelor, în urma incidentelor din România, avertizează Polonia # Ziarul National
NATO trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a consolida protecţia flancului său estic împotriva dronelor, a declarat marţi ministrul polonez ...
Ministrul Energiei în Telenești: Investiții în surse regenerabile și eficiență energetică pentru un viitor sustenabil # Ziarul National
Telenești, 25 noiembrie 2025 – Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat astăzi raionul Telenești. Scopul vizitei a fost de a discuta despre p...
Vizita lui Zelenski în SUA și tensiunile dintre Ucraina și Rusia escaladează conflictul global diplomatic # Ziarul National
Ucraina intenționează să organizeze o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite în această săptămână. Acesta va avea discuții cu o...
Vicepreședintele unei organizații teritoriale a fostului Partid „Șor”, condamnat pentru implicare în finanțare ilegală # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință de condamnare pentru vicepreședintele Oficiului Terito...
ULTIMA ORĂ // Ucraina ar fi acceptat un acord de pace propus de administrația Trump. Ce prevederi ar dispărea din planul inițial # Ziarul National
Ucraina a acceptat un acord de pace negociat de administrația Trump pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care durează aproape patru ani, au...
Planul lui Trump agită Europa: dezbatere intensă privind activele rusești blocate și viitorul finanțării Ucrainei # Ziarul National
Planul propus de Donald Trump pentru oprirea războiului din Ucraina generează neliniște în Europa și intensifică presiunile privind gestionarea act...
Chişinăul convoacă ambasadorul rus după incidentul cu dronele care au survolat spațiul aerian moldovenesc în timpul unui atac asupra Ucrainei # Ziarul National
Ministerul moldovean de Externe a anunțat că îl va convoca miercuri pe ambasadorul Rusiei în Republica Moldova. Aceasta este pentru a oferi explica...
CJUE obligă statele UE să recunoască căsătoriile gay realizate legal în alte țări membre # Ziarul National
Toate statele membre ale Uniunii Europene au obligația de a recunoaște căsătoriile între doi cetățeni de același sex, dacă acestea au fost legal în...
Eugeniu Osmochescu accentuează colaborarea Republicii Moldova cu UNIDO pentru modernizarea industrială și digitalizarea economiei # Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pent...
ULTIMA ORĂ // Imagini EXCLUSIVE cu drona de producție RUSEASCĂ căzută la Cuhureștii de Jos, raionul Florești: Are o greutate de până la 18 kg, iar distanța de zbor e de 600 km # Ziarul National
Drona căzută pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, este de producție rusească, poate transporta expl...
ULTIMA ORĂ // „Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin și să se gândească la securitatea familiilor din R. Moldova”. Spicherul Grosu, REPLICĂ pentru „portavocea” Kremlinului # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // „Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin și să se gândească la securitatea familiilor din R. Moldova”. Spicherul Gr...
Soluții urgente pentru școlile aglomerate din Chișinău: MEC oferă clădiri și fonduri pentru extinderea capacității educaționale # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) intenționează să cedeze în comodat către Primăria Chișinău două clădiri ce aparțin unor foste instituții d...
Evacuare de urgență în Cuhureștii de Jos după prăbușirea unei drone, România intensifică măsurile aeriene # Ziarul National
Poliția din Republica Moldova a anunțat evacuarea locuitorilor din comuna Cuhureștii de Jos, situată în raionul Florești, în nord-vestul țării, de ...
ULTIMA ORĂ // Trimisul lui Putin la Chișinău, convocat la MAE în legătură cu PRĂBUȘIREA unei drone la Cuhureștii de Jos, raionul Florești # Ziarul National
Ambasadorul neacreditat al Rusiei în R. Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, ora 14.00, la Ministerul Afacerilor Externe, în legătură...
ULTIMA ORĂ // Dodon și Victoria Furtună au dat VERDICTUL în privința dronei căzute pe o casă din raionul Florești: „A fost așezată pe acoperiș… Cum poate o dronă cu EXPLOZIBIL să aterizeze pe ardezie fără niciun fel de distrugere?” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon susține că drona căzută pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, ar fi o făcătură, pent...
Macron clarifică: Franța nu va trimite tinerii să lupte în Ucraina, deși subliniază nevoia de consolidare a legăturii armată-națiune # Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat marți, într-un interviu acordat RTL, că dorește o reevaluare a serviciului național universal (SNU...
Eugeniu Osmochescu promovează dezvoltarea industrială și digitalizarea Republicii Moldova la întâlnirea cu liderii globali UNIDO # Ziarul National
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru In...
13.500 de studenți învață despre integritatea academică într-o campanie națională ambițioasă # Ziarul National
Studenții din ciclul licență de la instituțiile de învățământ superior din țară vor participa la o serie de instruiri dedicate integrității academi...
Societatea civilă participă activ în licitațiile pentru producerea energiei verzi în Moldova # Ziarul National
Ministerul Energiei a finalizat selecția reprezentanților societății civile pentru Comisia de licitații din a doua rundă de licitații, privind acor...
Eugeniu Osmochescu promovează la UNIDO modernizarea industrială și tranziția către energia verde în Republica Moldova # Ziarul National
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru In...
ULTIMA ORĂ // Dronele armatei lui Putin ÎNCALCĂ flagrant spațiul aerian al R. Moldova. ȘASE aparate de zbor au fost detectate astăzi în Dondușeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vădă și Florești # Ziarul National
Cel puțin șase drone rusești au încălcat în această dimineață spațiul aerian al R. Moldova, iar una dintre ele au căzut pe o casă aflată într-o...
ULTIMA ORĂ // O dronă rusească, cu însemnul „Z”, a căzut pe ACOPERIȘUL unei construcții din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, # Ziarul National
O dronă rusească, cu însemnul „Z” pe ea, a căzut în această dimineață pe acoperișul unei construcții dintr-o livadă din localitatea Cuhureștii...
♈️ BerbecAntrenează-ți curajul și încrederea în tine, căci vei avea parte de o oportunitate la care nu te așteptai. O problemă de care te-ai împie...
Presiuni americane asupra Ucrainei la negocierile din Geneva, dezvăluiri ale unui oficial # Ziarul National
Statele Unite au exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile sale de încetare a războiului cu Rusia în cadrul negocierilor de l...
Kiev sub atac: întreruperi de curent și apă în urma bombardamentelor rusești, o clădire avariată în districtul Dnipro și victime umane # Ziarul National
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu probleme privind alimentarea cu energie electrică şi apă în anumite zone, în urma atacului rus asupra oraş...
Casa Albă confirmă: nicio întâlnire Zelenski-Trump săptămâna aceasta, dar speranțe pentru un acord de pace în Ucraina # Ziarul National
Purtătoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că Trump rămâne optimist in privința finalizării unui acord de pace cu Ucrain...
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marți, în urma unei alerte aeriene declanșate pe întreg teritoriul țării. Forțele aer...
Șantierul Naval Damen În Fața Justiției: Acuzații de Încălcare a Sancțiunilor și Corupție în Olanda # Ziarul National
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Țările de Jos. Acest actor major din sectorul apăr...
Zelenski pregătește discuții directe cu Trump privind planul de pace pentru Ucraina, avertizând asupra intențiilor Rusiei de a sabota procesul # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni seara în discursul său video către națiune că planul de pace, care este în dezbatere cu S...
Pe 25 noiembrie 2025, locuitorii Republicii Moldova vor simți schimbări semnificative ale vremii. Din datele meteo recente, se observă o creștere b...
Ucraina revoluționează comunicarea mobilă cu lansarea serviciului Starlink direct-to-cell în Europa # Ziarul National
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit pionier în Europa prin lansarea tehnologiei satelitare "direct-to-cell...
Kremlinul preferă planul de pace al lui Trump în detrimentul soluțiilor europene pentru Ucraina # Ziarul National
Iuri Uşakov, consilierul principal al preşedintelui rus Vladimir Putin, a ironizat planul Europei pentru a încheia războiul din Ucraina. El a subli...
Teatrul de Păpuși „Licurici” unește peste 300 de copii, inclusiv refugiați, prin activități de coeziune socială # Ziarul National
Peste 300 de copii, inclusiv refugiați din Ucraina, au luat parte la o activitate de coeziune socială desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „...
Merz solicită implicarea Rusiei în negocierile pentru pacea din Ucraina, în timp ce Trump și Putin par optimiști după discuțiile de la Geneva. # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz face apel, luni, ca Rusia să participe la masa negocierilor unui plan privind Ucraina. Aceasta are loc după discuț...
UNICEF și USMF lansează ghidul și platforma pentru intervenția timpurie în copilărie, sprijinind dezvoltarea armonioasă a celor mici în Moldova # Ziarul National
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a colaborat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) și alte ins...
Probleme mari pentru socialistul Igor Dodon? Dosarul „kuliok” va fi reluat de la ZERO. Procurorii EXPLICĂ ce se va întâmpla mai departe, iar Dodon iese la CONTRAATAC # Ziarul National
Dosarul denumit generic „kuliok” (sacoșă - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasi...
Hezbollah denunță atacul israelian care a ucis un lider important, Iranul acuză încălcarea armistițiului # Ziarul National
Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a confirmat asasinarea lui Haitham Ali Tabatabai, un comandant militar de rang înalt, de către Israel. Acesta...
Elevii refugiați din Ucraina primesc sprijin lingvistic la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă # Ziarul National
Elevii refugiați din Ucraina care învață la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă beneficiază de cursuri în limba maternă în cadrul unui ce...
Alexei Buzu la întâlnirea de la Chișinău: Prioritizarea cetățeanului în reformele administrative este esențială pentru Moldova # Ziarul National
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a fost prezent astăzi la cea de-a doua întâlnire a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului E...
Zelenski vede progrese la Geneva, dar subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru o pace durabilă cu Rusia # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski exprimă un optimism moderat, menţionând progresul înregistrat după negocierile avute la Geneva între repr...
Ministerul Energiei cere acțiuni urgente pentru corectarea facturilor la gaze cu erori majore în datele de consum # Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat recent o ședință în urma numeroaselor plângeri primite de la consumatori legate de facturile la gaze naturale pentr...
Nou curriculum al limbii găgăuze aduce rezultate promițătoare în școlile primare din Găgăuzia # Ziarul National
În cadrul unei ședințe desfășurate la Comrat, au fost evaluate rezultatele pilotării noului curriculum pentru disciplina „Gagauz dili hem literatur...
ULTIMA ORĂ /Negocierile privint PACEA în Ucraina, o oportunitate ISTORICĂ de scăpa definitiv de influența Rusia în R. Moldova: „Retragerea trupelor ruse din Transnistria nu este doar un interes al R. Moldova, ci și un interes fundamental al Ucrainei” # Ziarul National
Negocierile privind pacea din Ucraina reprezintă a doua mare ocazie istorică pe care o are R. Moldova pentru a cere retragerea trupelor ruse de ...
Merz, sceptic cu privire la un acord pentru Ucraina până joi: respinge revenirea Rusiei în G8 și subliniază diferențele actuale # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat scepticismul în privința șanselor de a ajunge la un acord asupra planului în 28 de puncte propus pen...
Atac nocturn cu dronă la Harkiv: bilanț tragic cu patru morți și multiple clădiri distruse în mijlocul negocierilor de pace # Ziarul National
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 17 rănite într-un atac nocturn al forțelor ruse la Harkiv, al doilea oraș ca mărime din Ucraina înai...
Se caută cei mai implicați tineri și organizații din Moldova: concursul pentru Premiul Național pentru Tineret 2025 și-a deschis ușile! # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025. Sunt așteptați la participare t...
Economia Moldovei prinde avânt: 6 miliarde de lei investiți în dezvoltarea antreprenoriatului prin Programul guvernamental "373" # Ziarul National
24 noiembrie 2025, Chișinău – Aproape 979 de antreprenori din toată țara au obținut credite avantajoase, contribuind astfel la stabilitatea economi...
