ULTIMA ORĂ // Dronele armatei lui Putin ÎNCALCĂ flagrant spațiul aerian al R. Moldova. ȘASE aparate de zbor au fost detectate astăzi în Dondușeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vădă și Florești
Ziarul National, 25 noiembrie 2025 10:30
Cel puțin șase drone rusești au încălcat în această dimineață spațiul aerian al R. Moldova, iar una dintre ele au căzut pe o casă aflată într-o...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
10:30
ULTIMA ORĂ // Dronele armatei lui Putin ÎNCALCĂ flagrant spațiul aerian al R. Moldova. ȘASE aparate de zbor au fost detectate astăzi în Dondușeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vădă și Florești # Ziarul National
Cel puțin șase drone rusești au încălcat în această dimineață spațiul aerian al R. Moldova, iar una dintre ele au căzut pe o casă aflată într-o...
Acum 30 minute
10:15
ULTIMA ORĂ // O dronă rusească, cu însemnul „Z”, a căzut pe ACOPERIȘUL unei construcții din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, # Ziarul National
O dronă rusească, cu însemnul „Z” pe ea, a căzut în această dimineață pe acoperișul unei construcții dintr-o livadă din localitatea Cuhureștii...
Acum 4 ore
08:30
♈️ BerbecAntrenează-ți curajul și încrederea în tine, căci vei avea parte de o oportunitate la care nu te așteptai. O problemă de care te-ai împie...
07:30
Presiuni americane asupra Ucrainei la negocierile din Geneva, dezvăluiri ale unui oficial # Ziarul National
Statele Unite au exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile sale de încetare a războiului cu Rusia în cadrul negocierilor de l...
07:30
Kiev sub atac: întreruperi de curent și apă în urma bombardamentelor rusești, o clădire avariată în districtul Dnipro și victime umane # Ziarul National
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu probleme privind alimentarea cu energie electrică şi apă în anumite zone, în urma atacului rus asupra oraş...
Acum 6 ore
05:30
Casa Albă confirmă: nicio întâlnire Zelenski-Trump săptămâna aceasta, dar speranțe pentru un acord de pace în Ucraina # Ziarul National
Purtătoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că Trump rămâne optimist in privința finalizării unui acord de pace cu Ucrain...
Acum 8 ore
04:30
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marți, în urma unei alerte aeriene declanșate pe întreg teritoriul țării. Forțele aer...
04:30
Șantierul Naval Damen În Fața Justiției: Acuzații de Încălcare a Sancțiunilor și Corupție în Olanda # Ziarul National
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Țările de Jos. Acest actor major din sectorul apăr...
Acum 12 ore
02:30
Zelenski pregătește discuții directe cu Trump privind planul de pace pentru Ucraina, avertizând asupra intențiilor Rusiei de a sabota procesul # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni seara în discursul său video către națiune că planul de pace, care este în dezbatere cu S...
24 noiembrie 2025
21:45
Pe 25 noiembrie 2025, locuitorii Republicii Moldova vor simți schimbări semnificative ale vremii. Din datele meteo recente, se observă o creștere b...
21:45
Ucraina revoluționează comunicarea mobilă cu lansarea serviciului Starlink direct-to-cell în Europa # Ziarul National
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit pionier în Europa prin lansarea tehnologiei satelitare "direct-to-cell...
Acum 24 ore
20:45
Kremlinul preferă planul de pace al lui Trump în detrimentul soluțiilor europene pentru Ucraina # Ziarul National
Iuri Uşakov, consilierul principal al preşedintelui rus Vladimir Putin, a ironizat planul Europei pentru a încheia războiul din Ucraina. El a subli...
18:45
Teatrul de Păpuși „Licurici” unește peste 300 de copii, inclusiv refugiați, prin activități de coeziune socială # Ziarul National
Peste 300 de copii, inclusiv refugiați din Ucraina, au luat parte la o activitate de coeziune socială desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „...
18:45
Merz solicită implicarea Rusiei în negocierile pentru pacea din Ucraina, în timp ce Trump și Putin par optimiști după discuțiile de la Geneva. # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz face apel, luni, ca Rusia să participe la masa negocierilor unui plan privind Ucraina. Aceasta are loc după discuț...
18:45
UNICEF și USMF lansează ghidul și platforma pentru intervenția timpurie în copilărie, sprijinind dezvoltarea armonioasă a celor mici în Moldova # Ziarul National
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a colaborat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) și alte ins...
16:45
Probleme mari pentru socialistul Igor Dodon? Dosarul „kuliok” va fi reluat de la ZERO. Procurorii EXPLICĂ ce se va întâmpla mai departe, iar Dodon iese la CONTRAATAC # Ziarul National
Dosarul denumit generic „kuliok” (sacoșă - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasi...
16:15
Hezbollah denunță atacul israelian care a ucis un lider important, Iranul acuză încălcarea armistițiului # Ziarul National
Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a confirmat asasinarea lui Haitham Ali Tabatabai, un comandant militar de rang înalt, de către Israel. Acesta...
16:15
Elevii refugiați din Ucraina primesc sprijin lingvistic la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă # Ziarul National
Elevii refugiați din Ucraina care învață la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă beneficiază de cursuri în limba maternă în cadrul unui ce...
15:15
Alexei Buzu la întâlnirea de la Chișinău: Prioritizarea cetățeanului în reformele administrative este esențială pentru Moldova # Ziarul National
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a fost prezent astăzi la cea de-a doua întâlnire a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului E...
14:15
Zelenski vede progrese la Geneva, dar subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru o pace durabilă cu Rusia # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski exprimă un optimism moderat, menţionând progresul înregistrat după negocierile avute la Geneva între repr...
13:15
Ministerul Energiei cere acțiuni urgente pentru corectarea facturilor la gaze cu erori majore în datele de consum # Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat recent o ședință în urma numeroaselor plângeri primite de la consumatori legate de facturile la gaze naturale pentr...
12:15
Nou curriculum al limbii găgăuze aduce rezultate promițătoare în școlile primare din Găgăuzia # Ziarul National
În cadrul unei ședințe desfășurate la Comrat, au fost evaluate rezultatele pilotării noului curriculum pentru disciplina „Gagauz dili hem literatur...
12:00
ULTIMA ORĂ /Negocierile privint PACEA în Ucraina, o oportunitate ISTORICĂ de scăpa definitiv de influența Rusia în R. Moldova: „Retragerea trupelor ruse din Transnistria nu este doar un interes al R. Moldova, ci și un interes fundamental al Ucrainei” # Ziarul National
Negocierile privind pacea din Ucraina reprezintă a doua mare ocazie istorică pe care o are R. Moldova pentru a cere retragerea trupelor ruse de ...
12:00
Merz, sceptic cu privire la un acord pentru Ucraina până joi: respinge revenirea Rusiei în G8 și subliniază diferențele actuale # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat scepticismul în privința șanselor de a ajunge la un acord asupra planului în 28 de puncte propus pen...
11:30
Atac nocturn cu dronă la Harkiv: bilanț tragic cu patru morți și multiple clădiri distruse în mijlocul negocierilor de pace # Ziarul National
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 17 rănite într-un atac nocturn al forțelor ruse la Harkiv, al doilea oraș ca mărime din Ucraina înai...
11:30
Se caută cei mai implicați tineri și organizații din Moldova: concursul pentru Premiul Național pentru Tineret 2025 și-a deschis ușile! # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025. Sunt așteptați la participare t...
Ieri
10:30
Economia Moldovei prinde avânt: 6 miliarde de lei investiți în dezvoltarea antreprenoriatului prin Programul guvernamental "373" # Ziarul National
24 noiembrie 2025, Chișinău – Aproape 979 de antreprenori din toată țara au obținut credite avantajoase, contribuind astfel la stabilitatea economi...
08:30
♈️ BerbecO atmosferă energică te va înconjura, îndemnându-te să te implici în activități noi. Determinarea îți va fi aliat în depășirea provocăril...
07:30
SUA și Ucraina propun un plan de pace revizuit pentru conflictul cu Rusia, renunțând la concesii teritoriale impuse anterior # Ziarul National
Statele Unite și Ucraina au anunțat crearea unui „plan de pace actualizat și perfecționat” pentru a pune capăt conflictului cu Rusia. Un plan anter...
01:30
Rusia a lansat duminică un atac considerat „masiv” cu drone asupra orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina. În urma acestuia, trei persoan...
23 noiembrie 2025
23:30
Progrese importante în discuțiile dintre SUA și Ucraina pentru planul de pace propus de Trump # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au realizat progrese semnificative în discuțiile privind planul SUA de încetare a războiulu...
22:30
Arme ascunse în metal și textile, descoperite la frontiera Leușeni-Albița: Audieri importante în Parlamentul de la Chișinău și arestări în Republica Moldova # Ziarul National
În Republica Moldova, șefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Serviciului de Informații și Securitate au fost convocați în Parl...
21:30
Zelenski reacționează la criticile lui Trump: Ucraina își exprimă recunoștința pentru sprijinul vital al SUA și al președintelui Trump # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a subliniat recunoștința Ucrainei față de Statele Unite și președintele Donald Trump, apreciind eforturile acestora...
20:30
Europenii aduc modificări semnificative la planul de pace al SUA pentru Ucraina, propunând o armată mai mare și un pact de securitate robust # Ziarul National
Europenii au prezentat o variantă actualizată a planului de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina. Această versiune aduce schimbări în ceea c...
19:30
Trump acuză Kievul de lipsă totală de recunoștință în fața eforturilor SUA pentru Ucraina # Ziarul National
Președintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el consideră a fi o lipsă totală de recunoștință. Aceasta vi...
19:30
Vreme predominant mohorâtă în Republica Moldova în următoarea săptămână, cu temperaturi moderate, cer noros și ploi răzlețe.Luni ⛅ Parțial norosMin...
16:15
Ursula von der Leyen cere recunoașterea completă a rolului UE în planurile de pace pentru Ucraina # Ziarul National
Rolul esențial al Uniunii Europene trebuie să fie recunoscut pe deplin în orice plan de pace pentru Ucraina, a declarat duminică președinta Comisie...
15:15
Premierul norvegian critică planul american pentru Ucraina, evidențiind deficiențe semnificative și necesitatea implicării europene # Ziarul National
Planul american destinat Ucrainei prezintă „deficienţe majore”, a declarat duminică premierul norvegian Jonas Gahr Store. Acesta a subliniat că est...
15:15
Întâlnire crucială la Geneva: delegația ucraineană discuta cu occidentalii planul de pace al lui Trump pentru Ucraina # Ziarul National
Delegația ucraineană prezentă în Elveția pentru a discuta planul lui Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia a avut o întâlnire cu repreze...
14:15
Armata rusă raportează cucerirea a trei localități din estul Ucrainei, în timp ce Ucraina întâmpină dificultăți pe front # Ziarul National
Armata rusă a anunțat duminică cucerirea a trei noi localități din estul Ucrainei, unde deține avantajul asupra trupelor ucrainene. Între timp, ucr...
13:15
Marco Rubio la Geneva: Discuții cruciale pe tema planului controversat de pace pentru Ucraina propus de Trump # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a ajuns duminică la Geneva, unde oficiali americani, ucraineni şi europeni se întâlnesc pentru a discuta pl...
13:15
Zelenski cere intensificarea eforturilor pentru apărarea Ucrainei împotriva atacurilor rusești # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază că, alături de discuțiile diplomatice desfășurate la Geneva, este esențial să fie intensificat...
12:15
Atac cu drone asupra unei centrale electrice la est de Moscova: incendiul a fost localizat după explozii impresionante # Ziarul National
Un atac cu drone ucrainene a lovit duminică o centrală electrică importantă din regiunea Moscovei, a informat guvernatorul local. Atacul a avut ca ...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:15
Preşedintele Donald Trump a declarat că planul SUA pentru a încheia războiul dintre Rusia şi Ucraina nu reprezintă „ultima sa ofertă” pentru Kiev. ...
22 noiembrie 2025
21:15
În Republica Moldova, ziua de duminică, 23 noiembrie 2025, se anunță a fi dominată de vreme noroasă și temperaturi mai scăzute comparativ cu ziua p...
18:15
Liderii europeni cer îmbunătățiri pentru planul de pace al SUA privind Ucraina la summitul din Africa de Sud # Ziarul National
Planul unilateral al Statelor Unite de a încheia războiul din Ucraina „reprezintă o bază care necesită muncă suplimentară”, spun liderii occidental...
17:15
Liderii europeni discută planul controversat al SUA pentru Ucraina la summitul G20 din Johannesburg # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer au participat, sâmbătă, la o discuț...
16:15
Întâlniri la nivel înalt între Ucraina și SUA în Elveția pentru un posibil acord de pace cu Rusia # Ziarul National
Ucraina și Statele Unite se pregătesc să organizeze consultări la nivel înalt în Elveția în zilele următoare, cu scopul de a discuta posibilele mod...
16:15
Belarusul, un aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a anunțat, sâmbătă, televiziunea de stat, ca parte a unui acord între președinte...
13:15
Ucraina și aliații săi europeni caută soluții în fața planului controversat propus de Trump pentru încetarea conflictului cu Rusia # Ziarul National
Ucraina și aliatii săi europeni se concentrează intens sâmbătă pe identificarea unui răspuns urgent la planul american ce dorește să încheie invazi...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.