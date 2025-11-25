Societatea civilă participă activ în licitațiile pentru producerea energiei verzi în Moldova
Ziarul National, 25 noiembrie 2025 11:00
Ministerul Energiei a finalizat selecția reprezentanților societății civile pentru Comisia de licitații din a doua rundă de licitații, privind acor...
• • •
Acum 15 minute
11:00
11:00
Eugeniu Osmochescu promovează la UNIDO modernizarea industrială și tranziția către energia verde în Republica Moldova # Ziarul National
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru In...
Acum o oră
10:30
ULTIMA ORĂ // Dronele armatei lui Putin ÎNCALCĂ flagrant spațiul aerian al R. Moldova. ȘASE aparate de zbor au fost detectate astăzi în Dondușeni, Orhei, Tighina, Vadul lui Vădă și Florești # Ziarul National
Cel puțin șase drone rusești au încălcat în această dimineață spațiul aerian al R. Moldova, iar una dintre ele au căzut pe o casă aflată într-o...
10:15
ULTIMA ORĂ // O dronă rusească, cu însemnul „Z”, a căzut pe ACOPERIȘUL unei construcții din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, # Ziarul National
O dronă rusească, cu însemnul „Z” pe ea, a căzut în această dimineață pe acoperișul unei construcții dintr-o livadă din localitatea Cuhureștii...
Acum 4 ore
08:30
07:30
Presiuni americane asupra Ucrainei la negocierile din Geneva, dezvăluiri ale unui oficial # Ziarul National
Statele Unite au exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile sale de încetare a războiului cu Rusia în cadrul negocierilor de l...
07:30
Kiev sub atac: întreruperi de curent și apă în urma bombardamentelor rusești, o clădire avariată în districtul Dnipro și victime umane # Ziarul National
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu probleme privind alimentarea cu energie electrică şi apă în anumite zone, în urma atacului rus asupra oraş...
Acum 6 ore
05:30
Casa Albă confirmă: nicio întâlnire Zelenski-Trump săptămâna aceasta, dar speranțe pentru un acord de pace în Ucraina # Ziarul National
Purtătoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că Trump rămâne optimist in privința finalizării unui acord de pace cu Ucrain...
Acum 8 ore
04:30
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marți, în urma unei alerte aeriene declanșate pe întreg teritoriul țării. Forțele aer...
04:30
Șantierul Naval Damen În Fața Justiției: Acuzații de Încălcare a Sancțiunilor și Corupție în Olanda # Ziarul National
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Țările de Jos. Acest actor major din sectorul apăr...
Acum 12 ore
02:30
Zelenski pregătește discuții directe cu Trump privind planul de pace pentru Ucraina, avertizând asupra intențiilor Rusiei de a sabota procesul # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni seara în discursul său video către națiune că planul de pace, care este în dezbatere cu S...
Acum 24 ore
21:45
Pe 25 noiembrie 2025, locuitorii Republicii Moldova vor simți schimbări semnificative ale vremii. Din datele meteo recente, se observă o creștere b...
21:45
Ucraina revoluționează comunicarea mobilă cu lansarea serviciului Starlink direct-to-cell în Europa # Ziarul National
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit pionier în Europa prin lansarea tehnologiei satelitare "direct-to-cell...
20:45
Kremlinul preferă planul de pace al lui Trump în detrimentul soluțiilor europene pentru Ucraina # Ziarul National
Iuri Uşakov, consilierul principal al preşedintelui rus Vladimir Putin, a ironizat planul Europei pentru a încheia războiul din Ucraina. El a subli...
18:45
Teatrul de Păpuși „Licurici” unește peste 300 de copii, inclusiv refugiați, prin activități de coeziune socială # Ziarul National
Peste 300 de copii, inclusiv refugiați din Ucraina, au luat parte la o activitate de coeziune socială desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „...
18:45
Merz solicită implicarea Rusiei în negocierile pentru pacea din Ucraina, în timp ce Trump și Putin par optimiști după discuțiile de la Geneva. # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz face apel, luni, ca Rusia să participe la masa negocierilor unui plan privind Ucraina. Aceasta are loc după discuț...
18:45
UNICEF și USMF lansează ghidul și platforma pentru intervenția timpurie în copilărie, sprijinind dezvoltarea armonioasă a celor mici în Moldova # Ziarul National
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a colaborat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) și alte ins...
16:45
Probleme mari pentru socialistul Igor Dodon? Dosarul „kuliok” va fi reluat de la ZERO. Procurorii EXPLICĂ ce se va întâmpla mai departe, iar Dodon iese la CONTRAATAC # Ziarul National
Dosarul denumit generic „kuliok” (sacoșă - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasi...
16:15
Hezbollah denunță atacul israelian care a ucis un lider important, Iranul acuză încălcarea armistițiului # Ziarul National
Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a confirmat asasinarea lui Haitham Ali Tabatabai, un comandant militar de rang înalt, de către Israel. Acesta...
16:15
Elevii refugiați din Ucraina primesc sprijin lingvistic la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă # Ziarul National
Elevii refugiați din Ucraina care învață la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă beneficiază de cursuri în limba maternă în cadrul unui ce...
15:15
Alexei Buzu la întâlnirea de la Chișinău: Prioritizarea cetățeanului în reformele administrative este esențială pentru Moldova # Ziarul National
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a fost prezent astăzi la cea de-a doua întâlnire a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului E...
14:15
Zelenski vede progrese la Geneva, dar subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru o pace durabilă cu Rusia # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski exprimă un optimism moderat, menţionând progresul înregistrat după negocierile avute la Geneva între repr...
13:15
Ministerul Energiei cere acțiuni urgente pentru corectarea facturilor la gaze cu erori majore în datele de consum # Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat recent o ședință în urma numeroaselor plângeri primite de la consumatori legate de facturile la gaze naturale pentr...
12:15
Nou curriculum al limbii găgăuze aduce rezultate promițătoare în școlile primare din Găgăuzia # Ziarul National
În cadrul unei ședințe desfășurate la Comrat, au fost evaluate rezultatele pilotării noului curriculum pentru disciplina „Gagauz dili hem literatur...
12:00
ULTIMA ORĂ /Negocierile privint PACEA în Ucraina, o oportunitate ISTORICĂ de scăpa definitiv de influența Rusia în R. Moldova: „Retragerea trupelor ruse din Transnistria nu este doar un interes al R. Moldova, ci și un interes fundamental al Ucrainei” # Ziarul National
Negocierile privind pacea din Ucraina reprezintă a doua mare ocazie istorică pe care o are R. Moldova pentru a cere retragerea trupelor ruse de ...
12:00
Merz, sceptic cu privire la un acord pentru Ucraina până joi: respinge revenirea Rusiei în G8 și subliniază diferențele actuale # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat scepticismul în privința șanselor de a ajunge la un acord asupra planului în 28 de puncte propus pen...
11:30
Atac nocturn cu dronă la Harkiv: bilanț tragic cu patru morți și multiple clădiri distruse în mijlocul negocierilor de pace # Ziarul National
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 17 rănite într-un atac nocturn al forțelor ruse la Harkiv, al doilea oraș ca mărime din Ucraina înai...
11:30
Se caută cei mai implicați tineri și organizații din Moldova: concursul pentru Premiul Național pentru Tineret 2025 și-a deschis ușile! # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025. Sunt așteptați la participare t...
Ieri
10:30
Economia Moldovei prinde avânt: 6 miliarde de lei investiți în dezvoltarea antreprenoriatului prin Programul guvernamental "373" # Ziarul National
24 noiembrie 2025, Chișinău – Aproape 979 de antreprenori din toată țara au obținut credite avantajoase, contribuind astfel la stabilitatea economi...
08:30
07:30
SUA și Ucraina propun un plan de pace revizuit pentru conflictul cu Rusia, renunțând la concesii teritoriale impuse anterior # Ziarul National
Statele Unite și Ucraina au anunțat crearea unui „plan de pace actualizat și perfecționat” pentru a pune capăt conflictului cu Rusia. Un plan anter...
01:30
Rusia a lansat duminică un atac considerat „masiv” cu drone asupra orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina. În urma acestuia, trei persoan...
23 noiembrie 2025
23:30
Progrese importante în discuțiile dintre SUA și Ucraina pentru planul de pace propus de Trump # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au realizat progrese semnificative în discuțiile privind planul SUA de încetare a războiulu...
22:30
Arme ascunse în metal și textile, descoperite la frontiera Leușeni-Albița: Audieri importante în Parlamentul de la Chișinău și arestări în Republica Moldova # Ziarul National
În Republica Moldova, șefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Serviciului de Informații și Securitate au fost convocați în Parl...
21:30
Zelenski reacționează la criticile lui Trump: Ucraina își exprimă recunoștința pentru sprijinul vital al SUA și al președintelui Trump # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a subliniat recunoștința Ucrainei față de Statele Unite și președintele Donald Trump, apreciind eforturile acestora...
20:30
Europenii aduc modificări semnificative la planul de pace al SUA pentru Ucraina, propunând o armată mai mare și un pact de securitate robust # Ziarul National
Europenii au prezentat o variantă actualizată a planului de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina. Această versiune aduce schimbări în ceea c...
19:30
Trump acuză Kievul de lipsă totală de recunoștință în fața eforturilor SUA pentru Ucraina # Ziarul National
Președintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el consideră a fi o lipsă totală de recunoștință. Aceasta vi...
19:30
Vreme predominant mohorâtă în Republica Moldova în următoarea săptămână, cu temperaturi moderate, cer noros și ploi răzlețe.Luni ⛅ Parțial norosMin...
16:15
Ursula von der Leyen cere recunoașterea completă a rolului UE în planurile de pace pentru Ucraina # Ziarul National
Rolul esențial al Uniunii Europene trebuie să fie recunoscut pe deplin în orice plan de pace pentru Ucraina, a declarat duminică președinta Comisie...
15:15
Premierul norvegian critică planul american pentru Ucraina, evidențiind deficiențe semnificative și necesitatea implicării europene # Ziarul National
Planul american destinat Ucrainei prezintă „deficienţe majore”, a declarat duminică premierul norvegian Jonas Gahr Store. Acesta a subliniat că est...
15:15
Întâlnire crucială la Geneva: delegația ucraineană discuta cu occidentalii planul de pace al lui Trump pentru Ucraina # Ziarul National
Delegația ucraineană prezentă în Elveția pentru a discuta planul lui Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia a avut o întâlnire cu repreze...
14:15
Armata rusă raportează cucerirea a trei localități din estul Ucrainei, în timp ce Ucraina întâmpină dificultăți pe front # Ziarul National
Armata rusă a anunțat duminică cucerirea a trei noi localități din estul Ucrainei, unde deține avantajul asupra trupelor ucrainene. Între timp, ucr...
13:15
Marco Rubio la Geneva: Discuții cruciale pe tema planului controversat de pace pentru Ucraina propus de Trump # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a ajuns duminică la Geneva, unde oficiali americani, ucraineni şi europeni se întâlnesc pentru a discuta pl...
13:15
Zelenski cere intensificarea eforturilor pentru apărarea Ucrainei împotriva atacurilor rusești # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază că, alături de discuțiile diplomatice desfășurate la Geneva, este esențial să fie intensificat...
12:15
Atac cu drone asupra unei centrale electrice la est de Moscova: incendiul a fost localizat după explozii impresionante # Ziarul National
Un atac cu drone ucrainene a lovit duminică o centrală electrică importantă din regiunea Moscovei, a informat guvernatorul local. Atacul a avut ca ...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:15
Preşedintele Donald Trump a declarat că planul SUA pentru a încheia războiul dintre Rusia şi Ucraina nu reprezintă „ultima sa ofertă” pentru Kiev. ...
22 noiembrie 2025
21:15
În Republica Moldova, ziua de duminică, 23 noiembrie 2025, se anunță a fi dominată de vreme noroasă și temperaturi mai scăzute comparativ cu ziua p...
18:15
Liderii europeni cer îmbunătățiri pentru planul de pace al SUA privind Ucraina la summitul din Africa de Sud # Ziarul National
Planul unilateral al Statelor Unite de a încheia războiul din Ucraina „reprezintă o bază care necesită muncă suplimentară”, spun liderii occidental...
17:15
Liderii europeni discută planul controversat al SUA pentru Ucraina la summitul G20 din Johannesburg # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer au participat, sâmbătă, la o discuț...
16:15
Întâlniri la nivel înalt între Ucraina și SUA în Elveția pentru un posibil acord de pace cu Rusia # Ziarul National
Ucraina și Statele Unite se pregătesc să organizeze consultări la nivel înalt în Elveția în zilele următoare, cu scopul de a discuta posibilele mod...
