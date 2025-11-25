Dronă prăbușită pe acoperișul unei case la Florești: Internauții ridică semne de întrebare, politicienii acuză o înscenare, iar experții atrag atenția că incidentul nu trebuie tratat cu ironie - VIDEO
ProTV.md, 25 noiembrie 2025 21:40
Dronă prăbușită pe acoperișul unei case la Florești: Internauții ridică semne de întrebare, politicienii acuză o înscenare, iar experții atrag atenția că incidentul nu trebuie tratat cu ironie - VIDEO
Acum 10 minute
22:00
Percheziții la un fost lider de partid și ministru în guvernele anterioare: Este vizat într-un dosar pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari - VIDEO # ProTV.md
22:00
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z” a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul izolat - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
21:40
Dronă prăbușită pe acoperișul unei case la Florești: Internauții ridică semne de întrebare, politicienii acuză o înscenare, iar experții atrag atenția că incidentul nu trebuie tratat cu ironie - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
21:20
Mii de consumatori afectați de facturi eronate la gaz: Experții explică că nimeni nu poate fi obligat să plătească pentru ce nu a consumat și recomandă depunerea de reclamații la Energocom - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
21:10
„Până la etapa actuală, am stabilit circa 50 de organizatori și promotori ai TUX": Cum foști angajați ai statului au pus la cale o schemă piramidală care ar fi înșelat zeci de mii de persoane - VIDEO # ProTV.md
20:50
Prima ședință de judecată reluată în dosarul „sacoșa neagră”: Igor Dodon și avocații săi refac listele de martori și probe după decizia Curții Supreme de Justiție - VIDEO # ProTV.md
20:50
Alertă în România: Două drone din Ucraina detectate în spațiul aerian românesc, una s-a prăbușit în județul Vaslui - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 25.11.2025
19:50
Casa Albă spune că s-au făcut „progrese uriașe” în discuțiile cu Ucraina și Rusia. Kievul „susține esența acordului de pace” negociat cu SUA, anunță un oficial. Reuniune a „Coaliției de Voință” # ProTV.md
19:50
Ideologul lui Putin spune că „Ucraina va fi în întregime a Rusiei”. Planul enunțat de Dughin pentru poporul ucrainean, teritoriile invadate și „noua structură administrativă” # ProTV.md
18:50
Presa străină: Zelenski, gata să se întâlnească cu Trump de Ziua Recunoștinței pentru a finaliza acordul de pace # ProTV.md
18:40
Presa străină: Zelenski, pregătit pentru întrevederea crucială cu Trump pe 27 noiembrie privind planul de pace cu Rusia # ProTV.md
18:30
Zelenski și Trump, pregătiți pentru întâlnirea decisivă din 27 noiembrie privind planul de pace cu Rusia # ProTV.md
18:20
Rusia caută soluții pentru a-și salva compania de căi ferate, cel mai mare angajator al țării, care a acumulat datorii uriașe # ProTV.md
Acum 6 ore
18:00
Un agent FSB acuzat de implicare în otrăvirea lui Alexei Navalnîi și a lui Vladimir Kara-Murza a primit o funcție de conducere la Moscova # ProTV.md
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 25.11.2025
17:10
Vicepreședintele fostului Partid „Șor” din Anenii Noi, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțare ilegală din partea unui grup criminal # ProTV.md
17:00
Măsuri mult mai dure împotriva traficului de droguri: MAI propune modificări legislative pentru protejarea populației și combaterea noilor substanțe psihoactive # ProTV.md
16:50
Uniunea Europeană investește peste 6,5 milioane de lei pentru a transforma orașele mici din Moldova în comunități mai sigure și reziliente în fața dezastrelor naturale - FOTO # ProTV.md
16:30
Suedia își consolidează sprijinul pentru Republica Moldova: investiții în energie, digitalizare și integrare europeană # ProTV.md
16:20
Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA. Discuțiile continuă la Abu Dhabi
Acum 8 ore
16:10
Investigațiile TUX continuă: Valoarea prejudiciului financiar nu este încă cunoscută. Câte plângeri au fost înregistrate și ce spun specialiștii # ProTV.md
16:00
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național # ProTV.md
15:40
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia - menținută de Curtea de Apel # ProTV.md
15:30
Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari # ProTV.md
15:20
Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari, fiica unei moldovence stabilite în SUA. Declarațiile șefului poliției din orașul Cornelius, Carolina de Nord # ProTV.md
14:50
Ultima oră. O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova
14:50
Lavrov, iritat de „isteria media” creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse # ProTV.md
14:30
A condus 30 de ani fără permis. Polițiștii italieni care l-au oprit au rămas uimiți, dar l-au pedepsit exemplar # ProTV.md
14:30
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Acum 12 ore
14:10
Detalii despre drona căzută pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos: Este de tip Gerbera, de fabricație rusească - FOTO # ProTV.md
14:10
Ciorile sunt antrenate să strângă mucurile de țigară, în Suedia: „Putem dresa păsările, dar nu putem învăța oamenii să nu le arunce pe jos” # ProTV.md
14:00
Accident violent în sectorul Botanica al capitalei. Un șofer s-a răsturnat cu mașina - FOTO # ProTV.md
13:50
Iulia Dascălu pleacă din Partidul Acțiune și Solidaritate: „Din păcate toate valorile s-au risipit." Reacția PAS # ProTV.md
13:30
Primele imagini cu drona căzută în curtea unui localnic din județul Vaslui, România. „A auzit un vuiet și apoi o lovitură puternică în spatele casei” - VIDEO # ProTV.md
13:30
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB # ProTV.md
13:20
Atenție șoferi. De astăzi, RCA și Cartea Verde se scumpesc. Ce spun experții - VIDEO
13:20
Un singur soț este suficient, le spune Vaticanul catolicilor din întreaga lume. Noul decret aprobat de Papa Leon # ProTV.md
13:10
Reacția Ministerului Finanțelor, după scandalul profesorilor de la CMC privind salariile
13:00
Imagini de la locul unde o dronă a căzut pe acoperișul unei case, la Florești. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a poliției a intervenit - VIDEO # ProTV.md
13:00
Igor Grosu vine cu o reacție după ce câțiva politicieni au luat în derâdere faptul că pe teritoriul țării noastre au căzut drone: „Să-și aducă aminte că servesc Republica Moldova” # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 25.11.2025
12:40
Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după sesizarea depusă la CNA - VIDEO # ProTV.md
12:40
HARTA dronelor și rachetelor rusești folosite în atacul masiv asupra Ucrainei: Patru drone se observă că au trecut deasupra Republicii Moldova # ProTV.md
12:40
Rustem Umerov: Kievul și Washingtonul au ajuns la o „înțelegere comună” cu privire la termenii cheie ai planului de pace # ProTV.md
12:30
O dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, după ce a survolat spațiul aerian al României. Detaliile autorităților române - FOTO/VIDEO # ProTV.md
12:30
Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după ce sesizarea depusă la CNA - VIDEO # ProTV.md
12:20
O dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, după ce a survolat spațiul aerian al României - FOTO/VIDEO # ProTV.md
12:20
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei # ProTV.md
12:00
Ambasadorul Rusiei la Chișinău - convocat din nou la MAE, după ce șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei case # ProTV.md
