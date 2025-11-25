Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari
ProTV.md, 25 noiembrie 2025 15:30
Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari
• • •
Acum 15 minute
15:40
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia - menținută de Curtea de Apel
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia - menținută de Curtea de Apel
Acum 30 minute
15:30
Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari
Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari
Acum o oră
15:20
Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari, fiica unei moldovence stabilite în SUA. Declarațiile șefului poliției din orașul Cornelius, Carolina de Nord
Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari, fiica unei moldovence stabilite în SUA. Declarațiile șefului poliției din orașul Cornelius, Carolina de Nord
Acum 2 ore
14:50
Ultima oră. O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova
14:50
Lavrov, iritat de „isteria media" creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse
Lavrov, iritat de „isteria media” creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse
14:30
A condus 30 de ani fără permis. Polițiștii italieni care l-au oprit au rămas uimiți, dar l-au pedepsit exemplar
A condus 30 de ani fără permis. Polițiștii italieni care l-au oprit au rămas uimiți, dar l-au pedepsit exemplar
14:30
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Detalii despre drona căzută pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos: Este de tip Gerbera, de fabricație rusească - FOTO
Detalii despre drona căzută pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos: Este de tip Gerbera, de fabricație rusească - FOTO
14:10
Ciorile sunt antrenate să strângă mucurile de țigară, în Suedia: „Putem dresa păsările, dar nu putem învăța oamenii să nu le arunce pe jos"
Ciorile sunt antrenate să strângă mucurile de țigară, în Suedia: „Putem dresa păsările, dar nu putem învăța oamenii să nu le arunce pe jos”
14:00
Accident violent în sectorul Botanica al capitalei. Un șofer s-a răsturnat cu mașina - FOTO
Accident violent în sectorul Botanica al capitalei. Un șofer s-a răsturnat cu mașina - FOTO
Acum 4 ore
13:50
Iulia Dascălu pleacă din Partidul Acțiune și Solidaritate: „Din păcate toate valorile s-au risipit." Reacția PAS
Iulia Dascălu pleacă din Partidul Acțiune și Solidaritate: „Din păcate toate valorile s-au risipit." Reacția PAS
13:30
Primele imagini cu drona căzută în curtea unui localnic din județul Vaslui, România. „A auzit un vuiet și apoi o lovitură puternică în spatele casei" - VIDEO
Primele imagini cu drona căzută în curtea unui localnic din județul Vaslui, România. „A auzit un vuiet și apoi o lovitură puternică în spatele casei” - VIDEO
13:30
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
13:20
Atenție șoferi. De astăzi, RCA și Cartea Verde se scumpesc. Ce spun experții - VIDEO
13:20
Un singur soț este suficient, le spune Vaticanul catolicilor din întreaga lume. Noul decret aprobat de Papa Leon
Un singur soț este suficient, le spune Vaticanul catolicilor din întreaga lume. Noul decret aprobat de Papa Leon
13:10
Reacția Ministerului Finanțelor, după scandalul profesorilor de la CMC privind salariile
13:00
Imagini de la locul unde o dronă a căzut pe acoperișul unei case, la Florești. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a poliției a intervenit - VIDEO
Imagini de la locul unde o dronă a căzut pe acoperișul unei case, la Florești. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a poliției a intervenit - VIDEO
13:00
Igor Grosu vine cu o reacție după ce câțiva politicieni au luat în derâdere faptul că pe teritoriul țării noastre au căzut drone: „Să-și aducă aminte că servesc Republica Moldova"
Igor Grosu vine cu o reacție după ce câțiva politicieni au luat în derâdere faptul că pe teritoriul țării noastre au căzut drone: „Să-și aducă aminte că servesc Republica Moldova”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 25.11.2025
12:40
Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după sesizarea depusă la CNA - VIDEO
Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după sesizarea depusă la CNA - VIDEO
12:40
HARTA dronelor și rachetelor rusești folosite în atacul masiv asupra Ucrainei: Patru drone se observă că au trecut deasupra Republicii Moldova
HARTA dronelor și rachetelor rusești folosite în atacul masiv asupra Ucrainei: Patru drone se observă că au trecut deasupra Republicii Moldova
12:40
Rustem Umerov: Kievul și Washingtonul au ajuns la o „înțelegere comună" cu privire la termenii cheie ai planului de pace
Rustem Umerov: Kievul și Washingtonul au ajuns la o „înțelegere comună” cu privire la termenii cheie ai planului de pace
12:30
O dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, după ce a survolat spațiul aerian al României. Detaliile autorităților române - FOTO/VIDEO
O dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, după ce a survolat spațiul aerian al României. Detaliile autorităților române - FOTO/VIDEO
12:30
Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după ce sesizarea depusă la CNA - VIDEO
Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după ce sesizarea depusă la CNA - VIDEO
12:20
O dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, după ce a survolat spațiul aerian al României - FOTO/VIDEO
O dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, după ce a survolat spațiul aerian al României - FOTO/VIDEO
12:20
Operațiunea „trădează-ți patria". De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
12:00
Ambasadorul Rusiei la Chișinău - convocat din nou la MAE, după ce șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei case
Ambasadorul Rusiei la Chișinău - convocat din nou la MAE, după ce șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei case
Acum 6 ore
11:50
iPhone 17 vs iPhone 16: Ce s-a schimbat și merită upgrade-ul?
11:30
Raport îngrijorător al ONU: O femeie a fost ucisă de partener la fiecare 10 minute în 2024. Statistici alarmante
Raport îngrijorător al ONU: O femeie a fost ucisă de partener la fiecare 10 minute în 2024. Statistici alarmante
11:30
O mamă cu copilul ei n-au fost lăsate să intre într-un adăpost din Kiev în timp ce era atac cu rachete - VIDEO
O mamă cu copilul ei n-au fost lăsate să intre într-un adăpost din Kiev în timp ce era atac cu rachete - VIDEO
11:20
Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă" soarta activelor rusești înghețate
Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate
11:10
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA împotriva primarului capitalei prin care îl învinuesc că vrea să-și legalizeze peste 200 de milioane de lei care nu sunt prevăzute în buget
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA împotriva primarului capitalei prin care îl învinuesc că vrea să-și legalizeze peste 200 de milioane de lei care nu sunt prevăzute în buget
11:00
Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegaţie rusă la Abu Dhabi
Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegaţie rusă la Abu Dhabi
10:50
Cine este fostul ministru, vizat într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari
Cine este fostul ministru, vizat într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari
10:50
Moment istoric în snooker: recordul all-time de breakuri maxime într-un sezon a căzut după doar 4 luni
Moment istoric în snooker: recordul all-time de breakuri maxime într-un sezon a căzut după doar 4 luni
10:40
Vinicius Jr. refuză prelungirea contractului cu Real Madrid din cauza relației cu Alonso
10:30
Premiu consistent! Suma pe care o vor încasa jucătorii italieni pentru câștigarea Cupei Davis
Premiu consistent! Suma pe care o vor încasa jucătorii italieni pentru câștigarea Cupei Davis
10:30
Fotbal feminin. Lotul final pentru amicalul cu România
10:20
Trei persoane, printre care doi copii au fost găsite în stare inconștientă, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Orhei. Aceștia au fost salvați de medici
Trei persoane, printre care doi copii au fost găsite în stare inconștientă, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Orhei. Aceștia au fost salvați de medici
10:20
Ultima oră. Șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Anunțul ministerului Apărării
Ultima oră. Șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Anunțul ministerului Apărării
10:20
Situație incredibilă pe Old Trafford! A fost eliminat după ce și-a lovit propriul coechipier
Situație incredibilă pe Old Trafford! A fost eliminat după ce și-a lovit propriul coechipier
10:10
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z" a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul izolat - FOTO
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z” a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul izolat - FOTO
10:10
În superioritate numerică timp de 75 de minute, Man United suferă o înfrângere jenantă pe teren propriu
În superioritate numerică timp de 75 de minute, Man United suferă o înfrângere jenantă pe teren propriu
10:10
Cel mai rapid penalty acordat în istoria Serie A! Mingea abia fusese pusă în joc
10:10
Ministerul Finanțelor anunță că în 2025 s-au alocat peste 190 de milioane de lei pentru salariile profesorilor
Ministerul Finanțelor anunță că în 2025 s-au alocat peste 190 de milioane de lei pentru salariile profesorilor
Acum 8 ore
09:50
Droguri de peste un milion de lei, în capitală: Un bărbat și o femeie, reținuți în flagrant în timp ce le vindeau - VIDEO
Droguri de peste un milion de lei, în capitală: Un bărbat și o femeie, reținuți în flagrant în timp ce le vindeau - VIDEO
09:50
Alarmant. O dronă a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul izolat - FOTO
Alarmant. O dronă a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul izolat - FOTO
09:40
Primul outlet de mobilă din țară s-a deschis! Iată unde găsești reduceri spectaculoase la mobilier și produse pentru un somn sănătos - VIDEO
Primul outlet de mobilă din țară s-a deschis! Iată unde găsești reduceri spectaculoase la mobilier și produse pentru un somn sănătos - VIDEO
09:40
O execuție de generic și un gol ciudat stabilesc scorul final în FC Botoșani - Dinamo - VIDEO
O execuție de generic și un gol ciudat stabilesc scorul final în FC Botoșani - Dinamo - VIDEO
09:30
Somnul sănătos, mobilă de calitate și încredere în reduceri! Tatiana Șuiu, despre compania Doğtaș: „Este un brand prezent în peste 70 de țări ale lumii" - VIDEO
Somnul sănătos, mobilă de calitate și încredere în reduceri! Tatiana Șuiu, despre compania Doğtaș: „Este un brand prezent în peste 70 de țări ale lumii” - VIDEO
