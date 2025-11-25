CBS News: Ucraina este de acord cu planul de pace, cu doar câteva „detalii minore” care au rămas de rezolvat. Zelenski ar putea zbura la Washington pentru a finaliza un acord
LIVE TEXT/ Uzine pentru repararea aeronavelor și dronelor, cât și un sistem de apărare aeriană, au fost atacate de dronele și rachetele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:08 În noaptea de 25 noiembrie, forțele ucrainene au atacat mai multe ținte strategice din Rusia, inclusiv o clădire destinată reparării aeronavelor și o instalație de producție de drone din orașul Taganrog, regiunea Rostov, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene. În timpul atacului, Forțele de Apărare au folosit drone de tip...
Drona care a căzut peste o casă din raionul Florești e de fabricație rusească, spune Poliția. Caracteristicile aparatului de zbor # Ziarul de Garda
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Potrivit unui comunicat al Poliției, verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. „Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru...
„Nu faceți politică pe seama oamenilor”. Replica Primăriei Chișinău la precizările Ministerului Finanțelor cu privire la acuzațiile despre salariile profesorilor din capitală # Ziarul de Garda
Edilul capitalei, Ion Ceban a publicat declarațiile făcute de angajații primăriei Chișinău, Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi, care au spus că Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și „lasă impresia că Primarul General poate introduce orice transfer salarial printr-o simplă dispoziție, indiferent de natura alocației. Nu faceți politică pe seama oamenilor!”. Cei...
O dronă a căzut în curtea unui bărbat din județul Vaslui. „A auzit un vuiet și apoi o lovitură puternică în spatele casei” # Ziarul de Garda
O dronă care a survolat mai multe ore teritoriul României, marți dimineață, s-a prăbușit în localitatea Puiești din județul Vaslui, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița României, scrie HotNews. Drona a căzut în curtea unui localnic din localitatea Puiești. El a fost cel care a alertat autoritățile, după ce a auzit o bubuitură,...
ABC News: Limitarea numărului de soldați ucraineni și amnistia Rusiei pentru crime de război au fost eliminate din planul de pace al SUA # Ziarul de Garda
Planul de pace al administrației Donald Trump, care a fost revizuit în timpul negocierilor cu delegația ucraineană la Geneva, nu mai include o clauză care limitează dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene, relatează ABC News, citând o sursă familiarizată cu documentul. Versiunea inițială a documentului prevedea reducerea armatei ucrainene, care numără în prezent aproape 1 milion de...
Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluat. Acesta picase inițial evaluarea externă # Ziarul de Garda
Vitalie Budeci, magistrat la Judecătoria Chișinău, temporar transferat la Curtea de Apel Centru, și candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, în cadrul ședinței din 25 noiembrie, raportul negativ al comisiei de evaluare în privința judecătorului. Șase membri ai CSM au votat...
Cernăuțeanu a vorbit despre numărul plângerilor privind activitatea piramidei TUX, dar și ce ar trebui să facă autoritățile pentru a reduce riscurile în fața escrocilor # Ziarul de Garda
„În adresa Poliției au parvenit 13 plângeri, depuse de persoane care se consideră victimă. Ulterior, două persoane și-au retras pretențiile. O parte din persoane înțeleg că acțiunile lor, indiferent că a fost victimă sau a atras pe cineva altcineva, se cataloghează ca o faptă infracțională”. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției...
ULTIMA ORĂ/ Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău după ce o dronă a căzut peste o casă în nordul țării # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă „ferm încălcarea gravă” a spațiului aerian al R. Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Conform unui comunicat al instituției, incidentul reprezintă „un risc major pentru siguranța cetățenilor”. Astfel, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, urmează să fie...
Violența de gen. Ce a făcut Ministerul Sănătății în ultimii ani pentru combaterea fenomenului? # Ziarul de Garda
Marți, 25 noiembrie, în contextul în care este lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul unificator „Moldova fără violență”, Ministerul Sănătății a publicat un comunicat în care a trecut în revistă măsurile luate în ultimii ani pentru a combate fenomenul. „Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm de a preveni și...
LIVE TEXT/ Șase civili au fost uciși la Kiev, iar alți 16 sunt răniți. Mai multe incendii au fost raportate în regiunea Odesa. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:48 Bilanțul victimelor de la Kiev în urma atacurilor armatei ruse ajunge la șase morți, iar alte 16 persoane sunt rănite, inclusiv, un minor. Potrivit salvatorilor din Kiev, 18 persoane au fost evacuate, scrie Novosti Donbasa. Sursa citată scrie că unitățile de salvare continuă să lucreze la locurile distruse, ocupându-se de urmările atacului și...
Peskov a numit planul SUA de încheiere a războiului o „schiță a părții americane”: „Înțelegem că textul a suferit deja modificări” # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit planul SUA de încheiere a războiului din Ucraina o „schiță a părții americane”, dar a adăugat că acesta „poate constitui o bază foarte bună pentru negocieri”. Declarațiile vin în contextul în care planul administrației Trump a fost criticat de aliații Kievului ca fiind prea favorabil Moscovei....
UPDATE/ La Abu Dhabi au loc negocieri dintre SUA, Rusia și Ucraina privind planul de pace întocmit de administrația Trumă # Ziarul de Garda
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni, 24 noiembrie, cu o delegație rusă la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters sub condiția anonimatului. Potrivit sursei, discuțiile cu delegația rusă, a cărei componență este încă necunoscută, vor continua marți. Driscoll intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni, a adăugat sursa...
LIVE TEXT/ „Principalele ținte sunt energia și tot ceea ce asigură o viață normală. Fără sens militar”, declară Zelenski după atacul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:49 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat la atacul Rusiei asupra Kievului și altor orașe, scriind pe Telegram că salvatorii lucrează la mai locații afectate de atacurile armatei ruse la Kiev. „Există distrugeri în regiunea Odesa: au fost atacuri asupra porturilor, unităților alimentare și infrastructurii – fără sens militar”, a scris Zelenski. El a...
„Guvernul a alocat o sumă suficientă pentru a acoperi integral necesitățile salariale”. Precizările Ministerului Finanțelor cu privire la acuzațiile despre salariile profesorilor din capitală # Ziarul de Garda
În anul 2025, Guvernul a alocat circa 190,7 milioane de lei pentru salariile angajaților din instituțiile municipale de învățământ, dintre care pentru achitarea premiului anual pentru 2025 – 73,8 milioane de lei, sumă suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și premiile aferente, scrie Ministerul Finanțelor cu referire la subiectul dezbătut ieri, 24...
Este „planul de pace” al europenilor o strategie realistă pentru atingerea păcii? Opinii ale experților # Ziarul de Garda
„Planul european reprezintă, în esență, un document bun, care pe termen mediu poate contribui la crearea condițiilor pentru o pace durabilă și justă”, consideră expertul Grigore Guzun. „Ce a propus partea europeană are intenția de a fi începutul unei discuții care să propună o soluție pe termen lung, despre securitate pe continentul european, unde Ucraina...
ULTIMA ORĂ/ Șase drone rusești au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui atac masiv asupra Ucrainei. Detalii de la Ministerul Apărării # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării al R. Moldova (MA) anunță că în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, 24-25 noiembrie, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat mai multe drone care traversau neautorizat spațiul aerian al R. Moldova. „În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase...
Două persoane au fost reținute pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă din Polonia, în sumă de circa 1,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1,2 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia sunt din Chișinău și ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în transportarea drogurilor în Moldova prin contrabandă din Polonia, prin colete neînsoțite, pentru vânzarea lor mai...
ULTIMA ORĂ/ O dronă a căzut peste o casă dintr-o localitate din raionul Florești, anunță Poliția # Ziarul de Garda
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, o dronă a căzut peste o casă a paznicului, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, se menționează într-un comunicat....
Reuters: Rusia și SUA au avut negocieri în Abu Dhabi. Cele două delegații vor continua discuțiile # Ziarul de Garda
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni, 24 noiembrie, cu o delegație rusă la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters sub condiția anonimatului. Potrivit sursei, discuțiile cu delegația rusă, a cărei componență este încă necunoscută, vor continua marți. Driscoll intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni, a adăugat sursa...
SURSE/ Cine este fostul ministru vizat de perchezițiile efectuate într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și a spălării banilor # Ziarul de Garda
Fostul ministru al Apărării în Guvernul Tarlev, Valeriu Pleșca, fost lider al Mișcării social-politice „Forța Nouă”, este vizat de perchezițiile efectuate de oamenii legii într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice, dar și a spălării banilor în proporții deosebit de mari, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Acțiunile au loc simultan pe...
G4Media/ Percheziții în Suceava, într-un dosar de pașapoarte false. S-ar fi emis documente pentru cetățeni din R. Moldova, Rusia, Ucraina și alte țări din fostul URSS # Ziarul de Garda
Organele de drept din România au pus în executare marți dimineață, 25 noiembrie, 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice. Activitățile operative sunt realizate într-un dosar în care funcționari publici din județul Suceava sunt cercetați pentru fals și complicitate la fals informatic, scrie G4Media. „Ancheta vizează...
Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice și a spălării de bani în proporții deosebit de mari. Este vizat un fost ministru # Ziarul de Garda
Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari, scrie Poliția. Printre persoanele vizate în anchetǎ se numǎrǎ și un ex-lider de partid, fost ministru în guvernele anterioare ale R. Moldova. Acțiunile au loc simultan pe mai...
O dronă de tip „Shahed” a survolat spațiul aerian al R. Moldova și a ajuns în România. Traseul parcurs de dronă # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 25 noiembrie, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip „Shahed”, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se...
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice și drone. Cel puțin șase persoane au fost ucise, iar alte opt sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
8:16 Rusia a lansat un atac la scară largă împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale. Armata rusă a folosit, în special, drone „Shahed” și rachete balistice „Kinzhal”. Ministerul Energiei din Ucraina a descris atacul Rusiei de peste noapte drept „un atac combinat masiv asupra instalațiilor de infrastructură energetică”....
LIVE TEXT/ Pene de curent la Odesa, în urma unui atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:01 La Odesa, mai multe sectoare ale orașului se confruntă cu pene de curent în urma unui atac cu drone rusești, iar transportul public este perturbat, notează presa ucraineană. „În urma atacului inamic, mai multe sectoare ale orașului sunt fără energie electrică”, a declarat Serhii Lisak, șeful Administrației militare a orașului Odesa. El a...
Summitul Platformei Internaționale Crimeea: Igor Grosu a discutat cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria despre parcursul european al R. Moldova # Ziarul de Garda
În contextul desfășurării Summitului Platformei Internaționale Crimeea, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria. Discuțiile au vizat agenda parlamentară și parcursul european al R. Moldova, anunță reprezentanții Legislativului de la Chișinău printr-un comunicat. Astfel, șeful legislativului a discutat cu președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, președintele...
G4Media/ Aproximativ 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești. Persoanele ar fi utilizat inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă # Ziarul de Garda
Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General din România, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. În acest an, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate...
„Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor”, afirmă Consiliul Suprem de Apărare de la București # Ziarul de Garda
Consiliul Suprem de Apărare a României (CSAT) a analizat, luni, 24 noiembrie, mai multe teme, axate în principal pe modul de implementare a măsurilor pentru dezvoltarea capacității de apărare a României. Astfel, CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, o va prezenta Parlamentului, pentru a...
LIVE TEXT/ Autoritățile ucrainene susțin că nu există încă planuri pentru o întâlnire Trump–Zelenski, în ciuda informațiilor apărute în presa americană. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:21 Nu există deocamdată planuri pentru o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, dar nicio opțiune nu este exclusă, a declarat Ambasada Ucrainei la Washington pentru Kyiv Independent pe 24 noiembrie. Declarația vine în urma unor informații apărute în presa americană conform cărora Zelenski ar putea vizita SUA săptămâna aceasta pentru a...
VIDEO/ Tensiuni în CMC pe marginea unui proiect de decizie. „Consilierii MAN sunt cățelușii primarului”, afirmă președinta fracțiunii PAS. MAN, în replică: „Să vă fie rușine” # Ziarul de Garda
Schimburi de replici acide au avut loc între consilierii municipali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și cei ai Mișcării Alternative Naționale (MAN) în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 24 noiembrie. Scandalul a început pe marginea proiectului de decizie „cu privire la ajustarea indicatorilor bugetari în vederea majorării transferurilor pentru achitarea salariilor”, care...
Deutsche Welle/ Suveranitatea Ucrainei nu este negociabilă, afirmă cancelarul german Friedrich Merz # Ziarul de Garda
Europa nu poate sprijini planul american controversat privind Ucraina, afirmă, într-un interviu pentru Deutsche Welle, cancelarul federal german. Friedrich Merz consideră nerealist și termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump. „Putem fi de acord cu unele puncte, dar sunt altele cu care nu putem fi de acord”, i-a transmis cancelarul german Friedrich Merz președintelui american Donald Trump, într-o...
„Jurnal TV” a fost sancționat cu 10 mii de lei pentru încălcarea normelor privind protecția minorilor la difuzarea filmului serial „Plaha” # Ziarul de Garda
Postul de televiziune „Jurnal TV” a fost amendat cu 10 mii de lei pentru devieri de la reglementările legale cu privire la protecția minorilor, în contextul difuzării filmului serial „Plaha”, anunță luni, 24 noiembrie, Consiliului Audiovizualului (CA). Conform verificărilor autorității de reglementare, postul TV a difuzat programul audiovizual „Plaha” în perioada 15 – 26 septembrie....
Care sunt principalele diferențe dintre planurile de pace întocmite de SUA și liderii europeni? Teritorii, alegeri și NATO # Ziarul de Garda
Planul de pace din 28 de puncte, pregătit de administrația Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a fost criticat ca fiind foarte favorabil Rusiei. Între timp, planul alternativ al liderilor europeni ar fi în concordanță cu cerințele Ucrainei, scrie CNN. Concesiile teritoriale Planul SUA prevede că regiunile Luhansk, Donețk și Crimeea ocupată vor...
LIVE TEXT/ Patru civili răniți în urma unui atac rusesc asupra orașului Cernihiv. Cea mai tânără victimă are 23 de ani, anunță un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:39 Patru bărbați civili au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra Cernihivului. Cel mai tânăr rănit are 23 de ani, iar cel mai în vârstă – 53. Anunțul a fost făcut de Viacheslav Chaus, șeful administrației militare din regiune, într-o postare pe Telegram. „Lovitura dronei a vizat o întreprindere. Răniții au fost...
DOC/ Mustrată aspru și destituită din funcție pentru critici aduse primarului Petcov pe rețelele de socializare # Ziarul de Garda
Criticile adresate conducerii Primăriei Bălți, în persoana edilului Alexandr Petcov, publicate pe rețelele de socializare și lipsa de „loialitate” în raport cu acesta au pus-o pe Inna Josan, șefa adjunctă a Direcției Resurse Umane din cadrul municipalității, față în față cu mai multe mustrări aspre și chiar măsura de destituire din funcție. Pentru toate acestea,...
Secretarul general al Consiliului Europei, cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: promisiunea egalității de drepturi nu înseamnă mare lucru dacă jumătate din umanitate se confruntă cu violența # Ziarul de Garda
„Democrația se bazează pe principiul fundamental că toată lumea merită drepturi egale și demnitate și poate trăi în siguranță și libertate. Pe măsură ce democrațiile noastre se confruntă cu noi provocări, drepturile femeilor sunt din ce în ce mai mult puse sub semnul întrebării”, a declarat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, cu ocazia...
Financial Times: Planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, a fost redus de la 28 la 19 puncte # Ziarul de Garda
În urma discuțiilor de la Geneva, planul de pace în Ucraina, întocmit de administrația Trump, a fost redus de la 28 de puncte inițiale la 19, relatează Financial Times, citând surse familiarizate cu discuțiile. Sursele publicației nu au specificat ce puncte au fost excluse. Oleksandr Bevz, consilier al Biroului Președintelui Ucrainei care a participat la...
LIVE TEXT/ Sloviansk, regiunea Donețk: trupele ruse au lansat un atac aerian, cinci persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 Trupele ruse au lansat un atac aerian asupra orașului Sloviansk din regiunea Donețk. Cinci persoane au fost rănite, printre care doi copii, transmite Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. Două blocuri de locuit și o casă particulară, precum și o întreprindere locală au fost avariate. Un garaj și un morman de...
Reia Chișinăul importul de curent electric de la Cuciurgan? Precizările Î.S. Moldelectrica # Ziarul de Garda
În contextul unor informații apărute în spațiul public cu privire la faptul că autoritățile de la Chișinău reiau importul de curent de la Cuciurgan și că MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor”, întreprinderea a publicat luni, 24 noiembrie, un comunicat în care respinge aceste declarații. Potrivit întreprinderii, procedura de achiziție privind procurarea energiei...
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu, amânat din cauza lipsei inculpatului. Când va avea loc următoarea ședință # Ziarul de Garda
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a fostului deputat democrat, Constantin Țutu, a fost amânat din cauza lipsei inculpatului, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Pe 24 noiembrie, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în care Țuțu este învinuit de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații,...
Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte și actualul deputat Igor Dodon, va fi reluat de la zero, a dispus Curtea Supremă de Justiție (CSJ), a precizat Procuratura Anticorupție (PA) pentru Ziarul de Gardă. „Curtea Supremă de Justiție a dispus reluarea examinării dosarului în cadrul căruia Igor Dodon are calitatea de inculpat, motiv fiind...
Ministerul Finanțelor a atenționat autoritățile publice, care au contracte cu Lukoil, despre necesitatea optimizării consumului de carburanți și evaluarea contractelor încheiate # Ziarul de Garda
Ministerul Finanțelor a atenționat autoritățile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale despre necesitatea optimizării consumului de carburanți și gestionarea prudentă a resursele disponibile, după sancțiunile impuse Lukoil. La fel, ministerul a recomandat autorităților evaluarea contractelor încheiate cu compania rusă. Sursa citată scrie că după adoptarea sancțiunilor, „există un risc iminent ca operatorul...
Nicușor Dan: „Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova, iar actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a menționat că securitatea Ucrainei are legătură directă cu securitatea R. Moldova ți că „actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”. Mesajul a fost transmis în urma ședinței extraordinare a Consiliului European, care a avut loc pe 24 noiembrie și la care a fost discutat planul de...
LIVE TEXT/ Putin a discutat cu Erdogan propunerile SUA privind soluționarea pașnică a războiului. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:15 Președintele Rusiei a discutat situația din Ucraina și propunerile SUA privind soluționarea pașnică a războiului într-o convorbire telefonică cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informează serviciul de presă al Kremlinului, scrie BBC. „Au avut loc schimburi de opinii cu privire la situația din Ucraina, inclusiv în contextul propunerilor americane privind soluționarea pașnică. Vladimir...
După o lună de la integrarea SEPA, economiile directe generate se ridică la 1,4 milioane de euro, declară guvernatoarea BNM, Anca Dragu # Ziarul de Garda
În doar o lună de la integrarea oficială în sistemul unic de plăți în euro SEPA, tranzacțiile din și spre R. Moldova au crescut cu 300 milioane de euro, depășind suma de 1,3 miliarde euro. Mai bine de jumătate din tranzacțiile prin SEPA sunt realizate de persoanele fizice. Potrivit guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM),...
