UPDATE/ La Abu Dhabi au loc negocieri dintre SUA, Rusia și Ucraina privind planul de pace întocmit de administrația Trumă
Ziarul de Garda, 25 noiembrie 2025 10:50
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni, 24 noiembrie, cu o delegație rusă la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters sub condiția anonimatului. Potrivit sursei, discuțiile cu delegația rusă, a cărei componență este încă necunoscută, vor continua marți. Driscoll intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni, a adăugat sursa...
Acum 30 minute
10:50
10:50
LIVE TEXT/ „Principalele ținte sunt energia și tot ceea ce asigură o viață normală. Fără sens militar”, declară Zelenski după atacul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:49 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat la atacul Rusiei asupra Kievului și altor orașe, scriind pe Telegram că salvatorii lucrează la mai locații afectate de atacurile armatei ruse la Kiev. „Există distrugeri în regiunea Odesa: au fost atacuri asupra porturilor, unităților alimentare și infrastructurii – fără sens militar”, a scris Zelenski. El a...
Acum o oră
10:40
„Guvernul a alocat o sumă suficientă pentru a acoperi integral necesitățile salariale”. Precizările Ministerului Finanțelor cu privire la acuzațiile despre salariile profesorilor din capitală # Ziarul de Garda
În anul 2025, Guvernul a alocat circa 190,7 milioane de lei pentru salariile angajaților din instituțiile municipale de învățământ, dintre care pentru achitarea premiului anual pentru 2025 – 73,8 milioane de lei, sumă suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și premiile aferente, scrie Ministerul Finanțelor cu referire la subiectul dezbătut ieri, 24...
10:30
Este „planul de pace” al europenilor o strategie realistă pentru atingerea păcii? Opinii ale experților # Ziarul de Garda
„Planul european reprezintă, în esență, un document bun, care pe termen mediu poate contribui la crearea condițiilor pentru o pace durabilă și justă”, consideră expertul Grigore Guzun. „Ce a propus partea europeană are intenția de a fi începutul unei discuții care să propună o soluție pe termen lung, despre securitate pe continentul european, unde Ucraina...
10:20
ULTIMA ORĂ/ Șase drone rusești au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui atac masiv asupra Ucrainei. Detalii de la Ministerul Apărării # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării al R. Moldova (MA) anunță că în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, 24-25 noiembrie, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat mai multe drone care traversau neautorizat spațiul aerian al R. Moldova. „În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase...
Acum 2 ore
10:00
Două persoane au fost reținute pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă din Polonia, în sumă de circa 1,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1,2 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia sunt din Chișinău și ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în transportarea drogurilor în Moldova prin contrabandă din Polonia, prin colete neînsoțite, pentru vânzarea lor mai...
09:50
ULTIMA ORĂ/ O dronă a căzut peste o casă dintr-o localitate din raionul Florești, anunță Poliția # Ziarul de Garda
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, o dronă a căzut peste o casă a paznicului, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, se menționează într-un comunicat....
09:50
Reuters: Rusia și SUA au avut negocieri în Abu Dhabi. Cele două delegații vor continua discuțiile # Ziarul de Garda
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni, 24 noiembrie, cu o delegație rusă la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters sub condiția anonimatului. Potrivit sursei, discuțiile cu delegația rusă, a cărei componență este încă necunoscută, vor continua marți. Driscoll intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni, a adăugat sursa...
09:40
09:30
SURSE/ Cine este fostul ministru vizat de perchezițiile efectuate într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și a spălării banilor # Ziarul de Garda
Fostul ministru al Apărării în Guvernul Tarlev, Valeriu Pleșca, fost lider al Mișcării social-politice „Forța Nouă”, este vizat de perchezițiile efectuate de oamenii legii într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice, dar și a spălării banilor în proporții deosebit de mari, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Acțiunile au loc simultan pe...
Acum 4 ore
09:10
G4Media/ Percheziții în Suceava, într-un dosar de pașapoarte false. S-ar fi emis documente pentru cetățeni din R. Moldova, Rusia, Ucraina și alte țări din fostul URSS # Ziarul de Garda
Organele de drept din România au pus în executare marți dimineață, 25 noiembrie, 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice. Activitățile operative sunt realizate într-un dosar în care funcționari publici din județul Suceava sunt cercetați pentru fals și complicitate la fals informatic, scrie G4Media. „Ancheta vizează...
08:50
Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice și a spălării de bani în proporții deosebit de mari. Este vizat un fost ministru # Ziarul de Garda
Oamenii legii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari, scrie Poliția. Printre persoanele vizate în anchetǎ se numǎrǎ și un ex-lider de partid, fost ministru în guvernele anterioare ale R. Moldova. Acțiunile au loc simultan pe mai...
08:40
O dronă de tip „Shahed” a survolat spațiul aerian al R. Moldova și a ajuns în România. Traseul parcurs de dronă # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 25 noiembrie, Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip „Shahed”, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se...
08:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice și drone. Cel puțin șase persoane au fost ucise, iar alte opt sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
8:16 Rusia a lansat un atac la scară largă împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale. Armata rusă a folosit, în special, drone „Shahed” și rachete balistice „Kinzhal”. Ministerul Energiei din Ucraina a descris atacul Rusiei de peste noapte drept „un atac combinat masiv asupra instalațiilor de infrastructură energetică”....
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Pene de curent la Odesa, în urma unui atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:01 La Odesa, mai multe sectoare ale orașului se confruntă cu pene de curent în urma unui atac cu drone rusești, iar transportul public este perturbat, notează presa ucraineană. „În urma atacului inamic, mai multe sectoare ale orașului sunt fără energie electrică”, a declarat Serhii Lisak, șeful Administrației militare a orașului Odesa. El a...
21:50
Summitul Platformei Internaționale Crimeea: Igor Grosu a discutat cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria despre parcursul european al R. Moldova # Ziarul de Garda
În contextul desfășurării Summitului Platformei Internaționale Crimeea, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria. Discuțiile au vizat agenda parlamentară și parcursul european al R. Moldova, anunță reprezentanții Legislativului de la Chișinău printr-un comunicat. Astfel, șeful legislativului a discutat cu președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, președintele...
21:30
G4Media/ Aproximativ 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești. Persoanele ar fi utilizat inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă # Ziarul de Garda
Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General din România, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. În acest an, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate...
20:50
„Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor”, afirmă Consiliul Suprem de Apărare de la București # Ziarul de Garda
Consiliul Suprem de Apărare a României (CSAT) a analizat, luni, 24 noiembrie, mai multe teme, axate în principal pe modul de implementare a măsurilor pentru dezvoltarea capacității de apărare a României. Astfel, CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, o va prezenta Parlamentului, pentru a...
20:30
LIVE TEXT/ Autoritățile ucrainene susțin că nu există încă planuri pentru o întâlnire Trump–Zelenski, în ciuda informațiilor apărute în presa americană. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:21 Nu există deocamdată planuri pentru o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, dar nicio opțiune nu este exclusă, a declarat Ambasada Ucrainei la Washington pentru Kyiv Independent pe 24 noiembrie. Declarația vine în urma unor informații apărute în presa americană conform cărora Zelenski ar putea vizita SUA săptămâna aceasta pentru a...
19:50
VIDEO/ Tensiuni în CMC pe marginea unui proiect de decizie. „Consilierii MAN sunt cățelușii primarului”, afirmă președinta fracțiunii PAS. MAN, în replică: „Să vă fie rușine” # Ziarul de Garda
Schimburi de replici acide au avut loc între consilierii municipali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și cei ai Mișcării Alternative Naționale (MAN) în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 24 noiembrie. Scandalul a început pe marginea proiectului de decizie „cu privire la ajustarea indicatorilor bugetari în vederea majorării transferurilor pentru achitarea salariilor”, care...
19:20
Deutsche Welle/ Suveranitatea Ucrainei nu este negociabilă, afirmă cancelarul german Friedrich Merz # Ziarul de Garda
Europa nu poate sprijini planul american controversat privind Ucraina, afirmă, într-un interviu pentru Deutsche Welle, cancelarul federal german. Friedrich Merz consideră nerealist și termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump. „Putem fi de acord cu unele puncte, dar sunt altele cu care nu putem fi de acord”, i-a transmis cancelarul german Friedrich Merz președintelui american Donald Trump, într-o...
18:40
„Jurnal TV” a fost sancționat cu 10 mii de lei pentru încălcarea normelor privind protecția minorilor la difuzarea filmului serial „Plaha” # Ziarul de Garda
Postul de televiziune „Jurnal TV” a fost amendat cu 10 mii de lei pentru devieri de la reglementările legale cu privire la protecția minorilor, în contextul difuzării filmului serial „Plaha”, anunță luni, 24 noiembrie, Consiliului Audiovizualului (CA). Conform verificărilor autorității de reglementare, postul TV a difuzat programul audiovizual „Plaha” în perioada 15 – 26 septembrie....
18:10
Care sunt principalele diferențe dintre planurile de pace întocmite de SUA și liderii europeni? Teritorii, alegeri și NATO # Ziarul de Garda
Planul de pace din 28 de puncte, pregătit de administrația Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a fost criticat ca fiind foarte favorabil Rusiei. Între timp, planul alternativ al liderilor europeni ar fi în concordanță cu cerințele Ucrainei, scrie CNN. Concesiile teritoriale Planul SUA prevede că regiunile Luhansk, Donețk și Crimeea ocupată vor...
17:50
LIVE TEXT/ Patru civili răniți în urma unui atac rusesc asupra orașului Cernihiv. Cea mai tânără victimă are 23 de ani, anunță un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:39 Patru bărbați civili au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra Cernihivului. Cel mai tânăr rănit are 23 de ani, iar cel mai în vârstă – 53. Anunțul a fost făcut de Viacheslav Chaus, șeful administrației militare din regiune, într-o postare pe Telegram. „Lovitura dronei a vizat o întreprindere. Răniții au fost...
17:50
DOC/ Mustrată aspru și destituită din funcție pentru critici aduse primarului Petcov pe rețelele de socializare # Ziarul de Garda
Criticile adresate conducerii Primăriei Bălți, în persoana edilului Alexandr Petcov, publicate pe rețelele de socializare și lipsa de „loialitate” în raport cu acesta au pus-o pe Inna Josan, șefa adjunctă a Direcției Resurse Umane din cadrul municipalității, față în față cu mai multe mustrări aspre și chiar măsura de destituire din funcție. Pentru toate acestea,...
17:20
Secretarul general al Consiliului Europei, cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: promisiunea egalității de drepturi nu înseamnă mare lucru dacă jumătate din umanitate se confruntă cu violența # Ziarul de Garda
„Democrația se bazează pe principiul fundamental că toată lumea merită drepturi egale și demnitate și poate trăi în siguranță și libertate. Pe măsură ce democrațiile noastre se confruntă cu noi provocări, drepturile femeilor sunt din ce în ce mai mult puse sub semnul întrebării”, a declarat secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, cu ocazia...
17:00
Financial Times: Planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, a fost redus de la 28 la 19 puncte # Ziarul de Garda
În urma discuțiilor de la Geneva, planul de pace în Ucraina, întocmit de administrația Trump, a fost redus de la 28 de puncte inițiale la 19, relatează Financial Times, citând surse familiarizate cu discuțiile. Sursele publicației nu au specificat ce puncte au fost excluse. Oleksandr Bevz, consilier al Biroului Președintelui Ucrainei care a participat la...
16:50
LIVE TEXT/ Sloviansk, regiunea Donețk: trupele ruse au lansat un atac aerian, cinci persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 Trupele ruse au lansat un atac aerian asupra orașului Sloviansk din regiunea Donețk. Cinci persoane au fost rănite, printre care doi copii, transmite Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. Două blocuri de locuit și o casă particulară, precum și o întreprindere locală au fost avariate. Un garaj și un morman de...
16:40
Reia Chișinăul importul de curent electric de la Cuciurgan? Precizările Î.S. Moldelectrica # Ziarul de Garda
În contextul unor informații apărute în spațiul public cu privire la faptul că autoritățile de la Chișinău reiau importul de curent de la Cuciurgan și că MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor”, întreprinderea a publicat luni, 24 noiembrie, un comunicat în care respinge aceste declarații. Potrivit întreprinderii, procedura de achiziție privind procurarea energiei...
16:30
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu, amânat din cauza lipsei inculpatului. Când va avea loc următoarea ședință # Ziarul de Garda
Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a fostului deputat democrat, Constantin Țutu, a fost amânat din cauza lipsei inculpatului, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Pe 24 noiembrie, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în care Țuțu este învinuit de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații,...
16:20
Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte și actualul deputat Igor Dodon, va fi reluat de la zero, a dispus Curtea Supremă de Justiție (CSJ), a precizat Procuratura Anticorupție (PA) pentru Ziarul de Gardă. „Curtea Supremă de Justiție a dispus reluarea examinării dosarului în cadrul căruia Igor Dodon are calitatea de inculpat, motiv fiind...
16:00
Șansa Angelei depinde de o intervenție urgentă.Comunitatea este chemată să se alăture # Ziarul de Garda
Viața Angelei Aramă s-a schimbat dramatic în ultimele luni. Mamă a doi copii și asistentă medicală,obișnuită cu un ritm de viață dedicat familiei și profesiei, Angela a primit un diagnostic care i-a răsturnat întreaga existență: cancer de col uterin recurent, o formă severă și rapid evolutivă. În 2024, a început un drum dificil al tratamentelor...
16:00
Ministerul Finanțelor a atenționat autoritățile publice, care au contracte cu Lukoil, despre necesitatea optimizării consumului de carburanți și evaluarea contractelor încheiate # Ziarul de Garda
Ministerul Finanțelor a atenționat autoritățile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale despre necesitatea optimizării consumului de carburanți și gestionarea prudentă a resursele disponibile, după sancțiunile impuse Lukoil. La fel, ministerul a recomandat autorităților evaluarea contractelor încheiate cu compania rusă. Sursa citată scrie că după adoptarea sancțiunilor, „există un risc iminent ca operatorul...
15:50
Nicușor Dan: „Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova, iar actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect” # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a menționat că securitatea Ucrainei are legătură directă cu securitatea R. Moldova ți că „actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect”. Mesajul a fost transmis în urma ședinței extraordinare a Consiliului European, care a avut loc pe 24 noiembrie și la care a fost discutat planul de...
15:20
LIVE TEXT/ Putin a discutat cu Erdogan propunerile SUA privind soluționarea pașnică a războiului. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:15 Președintele Rusiei a discutat situația din Ucraina și propunerile SUA privind soluționarea pașnică a războiului într-o convorbire telefonică cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informează serviciul de presă al Kremlinului, scrie BBC. „Au avut loc schimburi de opinii cu privire la situația din Ucraina, inclusiv în contextul propunerilor americane privind soluționarea pașnică. Vladimir...
15:10
După o lună de la integrarea SEPA, economiile directe generate se ridică la 1,4 milioane de euro, declară guvernatoarea BNM, Anca Dragu # Ziarul de Garda
În doar o lună de la integrarea oficială în sistemul unic de plăți în euro SEPA, tranzacțiile din și spre R. Moldova au crescut cu 300 milioane de euro, depășind suma de 1,3 miliarde euro. Mai bine de jumătate din tranzacțiile prin SEPA sunt realizate de persoanele fizice. Potrivit guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM),...
15:00
Raportul ANRE de monitorizare a pieței produselor petroliere pentru primele nouă luni ale anului 2025: „România rămâne principalul furnizor de carburanți” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi, 24 noiembrie, raportul de monitorizare a pieței produselor petroliere pentru primele 9 luni ale anului 2025, oferind o imagine asupra evoluțiilor și tendințelor în sector. Conform raportului, în această perioadă, pe piața produselor petroliere din Republica Moldova au activat 208 titulari de licențe, care deservesc...
14:30
Sistemul de trecere a frontierei EES va funcționa și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea # Ziarul de Garda
Începând cu 24 noiembrie 2025, se operaționalizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea, anunță Poliția de Frontieră. Până acum, sistemul funcționa la punctul de trecere a frontierei „Costești”, unde călătorii care mergeau spre România au fost deja supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen. În această...
14:20
Procesul de cercetare a proceselor-verbale ce descriu acțiunile întreprinse de procurori la faza de urmărire penală în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a ajuns la jumătate. Dintre cele aproape 100 de volume din dosar, în doar trei ședințe, au fost examinate procesele-verbale cuprinse în 55 de volume, 15 dintre acestea fiind cercetate în ședința de...
14:10
Igor Grosu, la Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Să continuăm să lucrăm pentru a ne asigura că va veni ziua în care toate teritoriile ocupate vor fi eliberate” # Ziarul de Garda
„Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. În cadrul discursului său, el a accentuat...
13:40
Kremlinul a declarat că va aștepta să vadă cum vor decurge negocierile dintre Statele Unite și Ucraina pe tema planului de pace și că nu va comenta informațiile apărute în presă # Ziarul de Garda
„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters. Kremlinul a declarat că va aștepta să vadă cum vor decurge negocierile dintre Statele Unite și Ucraina pe tema planului...
13:30
Vocalista trupei Stoptime, reținută în Rusia după ce a cântat o piesă care critică regimul rus, a fost eliberată și a părăsit țara # Ziarul de Garda
Vocalista trupei de stradă Stoptime, Diana Loginova, cunoscută sub pseudonimul „Naoko”, a părăsit Rusia după trei arestări administrative consecutive, transmite publicația Meduza. Membrii formaţiei „Stoptime” (pe lângă Diana Loghinova) – Vladislav Leontiev (tobe) şi Alexandr Orlov (chitară) – au fost, de asemenea, arestaţi după interpretarea pieselor interzise în Rusia. Potrivit Meduza, Aleksandr Orlov a părăsit și el Rusia, împreună...
13:10
Ministerul Energiei solicită operatorilor intervenție rapidă în cazul facturilor la gaze cu date eronate. „Consumatorii trebuie tratați corect și transparent și nu vom tolera încălcarea acestui principiu” # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în...
12:40
Cinci zile de film documentar: pe 26 noiembrie începe Moldox Festival. Agenda evenimentelor # Ziarul de Garda
Echipa Moldox Festival anunță agenda ediției X a Festivalului, care va avea loc între 26 și 30 noiembrie 2025, la Cineplex Loteanu din Chișinău. Cu tema „Haos. Reinventăm realitatea”, ediția aniversară propune o incursiune în zone de conflict, comunități fragile, spații intime și teritorii în schimbare. Documentarul devine martor și actor al lumii de azi...
12:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Cernihivul. Există răniți. Război în Ucraina, ziua 1370 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 Azi dimineață, armata rusă a lovit Cernihiv cu un dronă, anunță Poliția Națională a Ucrainei. În urma atacului, o casă privată a fost avariată și a izbucnit un incendiu. Au fost răniți un frate și o soră născuți în 2002 și 2006, care au fost transportați la spital. De asemenea, în timpul nopții,...
12:00
Ridicarea gradului de conștientizare a drepturilor omului în rândul studenților universitari și al publicului larg din Moldova # Ziarul de Garda
În colaborare cu Facultatea de Drept a Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM), Ambasada Drepturilor Omului a organizat o reuniune cu studenții și profesorii universității, dedicată prezentării Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova. La reuniune au participat peste 100 de studenți și profesori ai Universității și Colegiului ULIM. Întâlnirea a fost deschisă de decanul Facultății...
11:50
Trei tineri cu vârste de 15, 16 și 18 ani, implicați în distribuirea drogurilor pe teritoriul raionului Orhei. Poliția a depistat 30 de pachețele de mefedronă # Ziarul de Garda
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și respectiv 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului. Pe parcursul verificărilor, cei trei au fost surprinși în flagrant în momentul în care recuperau un pachet de culoare neagră ascuns sub un...
11:50
Un contingent de militari moldoveni va participa la parada militară din București, cu prilejul Zilei Naţionale a României # Ziarul de Garda
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, 24 noiembrie, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a României, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Compania Garda de Onoare. Formaţia Armatei...
11:40
Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie evacuând din interiorul unei locuințe patru butelii de gaz # Ziarul de Garda
În noaptea zilei de 23 noiembrie, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Pompierii și salvatorii au reușit evacuarea a patru butelii cu gaz lichefiat din interiorul locuinței, prevenind astfel o explozie. Focul a distrus în totalitate casa cu...
11:40
VIDEO/ Cum se manipulează despre tarifele la energie și gaze. Victor Parlicov, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, despre cum mesaje alarmiste privind tarifele la energie și scumpirile carburanților au fost amplificate de canale pro-Kremlin. Parlicov explică distorsiunile din raportul Băncii Naționale, diferența dintre tarife și plățile efective, ajustările structurale ale pieței energetice și cum R. Moldova reduce dependența de importuri...
