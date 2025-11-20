Moldindconbank extinde valabilitatea cardurilor la 8 ani și lansează un design modernizat

15:00

Locuitorii din raionul Sîngerei au acum acces la finanțări de până la 2.000 de euro pentru proiecte care îmbunătățesc viața din comunitate. Programul „Cetățeni în acțiune” oferă micro-granturi pentru idei care rezolvă probleme locale – de la amenajarea spațiilor publice, până la activități educaționale, sociale sau ecologice. Suma totală disponibilă este de 10.000 EUR, iar fondurile sunt...