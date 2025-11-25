Șase drone au traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova
Provincial, 25 noiembrie 2025 10:30
În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național. Primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția
Acum 15 minute
10:30
Acum 30 minute
10:20
Lecții de limbă ucraineană pentru elevii refugiați de la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă # Provincial
Elevii refugiați din Ucraina care învață la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă beneficiază de lecții în limba maternă în cadrul unui cerc de studiere a limbii ucrainene. În prezent, 31 de elevi participă la aceste ore, predate de o profesoară de limba ucraineană, fiind și ea refugiată. Ministerul Educației și Cercetării a facilitat echivalarea […] Post-ul Lecții de limbă ucraineană pentru elevii refugiați de la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
10:20
9-11 decembrie 2025: Runda a patra de instruiri gratuite pentru tinerii antreprenori din raioanele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia și Strășeni # Provincial
În perioada 9-11 decembrie 2025, în orașul Ialoveni va avea loc cea de-a patra rundă a programului de instruiri destinată tinerilor antreprenori și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere. La activitate sunt invitați participanți din raioanele Ialoveni, Hîncești, Strășeni și Cimișlia. Programul este implementat în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru […] Post-ul 9-11 decembrie 2025: Runda a patra de instruiri gratuite pentru tinerii antreprenori din raioanele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia și Strășeni apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
10:10
Noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice # Provincial
La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind […] Post-ul Noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice apare prima dată în Provincial.
10:10
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:17. Conform informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de 58 de ani și
10:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit privind utilizarea mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și gestionarea patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator. Auditul conformității a avut drept scop evaluarea modului în care resursele […] Post-ul Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de către muzeele publice apare prima dată în Provincial.
10:10
UAAM condamnă campania de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Orice situație trebuie soluționată exclusiv prin mecanismele legale și civilizate prevăzute de lege # Provincial
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a referit la campania de denigrare a unor administratori autorizați. Uniunea a precizat că, administratorii autorizați au responsabilitatea de a asigura transparența, legalitatea și eficiența procedurilor, contribuind astfel la protejarea drepturilor creditorilor, la corecta valorificare a bunurilor și la menținerea stabilității […] Post-ul UAAM condamnă campania de denigrare în adresa unor administratori autorizați: Orice situație trebuie soluționată exclusiv prin mecanismele legale și civilizate prevăzute de lege apare prima dată în Provincial.
10:10
Poliția a anunțat că, acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești.
10:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 17-21 noiembrie 2025, a autorizat spre plată 470 mii lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Sumele au fost distribuite astfel: 170 mii lei pentru plăți directe 300 mii lei pentru plăți în avans Totodată, din Fondul de intervenție al
10:00
Droguri de peste un milion de lei reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS # Provincial
Direcția investigare criminalitate transfrontalieră, în comun cu Direcția urmărire penală a IGPF, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea unui bărbat și a unei femei pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1.200.000 lei. Bărbatul reținut are studii juridice superioare și are vârsta de 35 de ani, iar femeia reținută are vârsta […] Post-ul Droguri de peste un milion de lei reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS apare prima dată în Provincial.
10:00
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior
Acum 24 ore
17:10
Administratorii Autorizați din Republica Moldova condamnă campania de denigrare în care sunt vizați # Provincial
Mai mulți Administratori Autorizați din Republica Moldova atrag atenția opiniei publice asupra unei campanii recente de denigrare desfășurate împotriva profesiei de administrator autorizat. Într-o declarație venită pe adresa redacției se menționează că, în ultima perioadă, un grup de persoane a lansat declarații tendențioase și interpretări eronate ale prevederilor legale, încercând să inducă ideea că măsurile luate […] Post-ul Administratorii Autorizați din Republica Moldova condamnă campania de denigrare în care sunt vizați apare prima dată în Provincial.
16:50
Localitatea Fîrlădeni, inclusă în zona infectată după confirmarea unui caz de Pestă Porcină Africană # Provincial
Astăzi, 24 noiembrie 2025, în incinta Consiliului Raional Hîncești, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Hîncești, convocată de Președintele raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, ca urmare a notificării primite de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor privind confirmarea unui caz de Pestă Porcină Africană (PPA) la un mistreț vânat în arealul fondului forestier […] Post-ul Localitatea Fîrlădeni, inclusă în zona infectată după confirmarea unui caz de Pestă Porcină Africană apare prima dată în Provincial.
16:40
Un număr de 979 de antreprenori din întreaga țară au accesat credite avantajoase, dezvoltând afaceri care contribuie la stabilitatea economică și la crearea de noi oportunități pentru comunități. Peste 14 800 de persoane activează în companii care implementează proiecte investiționale finanțate prin Programul guvernamental 373, și care intenționează să creeze alte 3 077 de locuri
16:20
Astăzi, Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, alături de Grigore Novac, deputat, responsabil pentru zona de Centru a țării și Vladimir Odnostalco, responsabil pentru zona de Sud, a convocat ședințele staff-urilor PSRM din zonele Centru și Sud, în cadrul cărora a fost analizată situația politică și social-economică actuală. Participanții au trecut în revistă
16:10
Începând cu data de 23 noiembrie, abonamentele comune pentru troleibuze și autobuze sunt disponibile spre vânzare în farmaciile rețelei Hippocrates din municipiul Bălți. Extinderea punctelor de comercializare facilitează accesul cetățenilor la serviciile de transport public, făcând utilizarea acestuia mai comodă și mai rapidă. „Ne dorim ca transportul public din Bălți să fie cât mai accesibil
15:50
Valentina Buzu este primara satului Peresecina, aflată la al doilea mandat de 4 ani. În calitate de primară, dat fiind faptul că Peresecina a fost întotdeauna gestionată de către bărbați, una dintre cele mai mari provocări pentru Valentina Buzu a fost neîncrederea locuitorilor în capacitatea ei de a dezvolta localitatea, informează PROVINCIAL cu referire la UNDP
15:40
Pe data de 21 noiembrie 2025, la Chișinău a avut loc evenimentul de totalizare al proiectului „Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de consorțiul Keystone Moldova, Fundația Dorcas-Moldova și Asociația pentru Educație „Neoumanist". Cu acest prilej, primarul orașului Sergiu Andronachi a recepționat un automobil
15:20
Natalia Eremia: În raionul Ialoveni extindem rețeaua de apeduct magistral, un proiect care arată capacitatea noastră de a transforma finanțarea europeană în rezultate concrete pentru oameni # Provincial
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a participat astăzi, 24 noiembrie la cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor (CoR), desfășurată la Chișinău. Potrivit unui comunicat, în cadrul evenimentului, Natalia Eremia, a vorbit despre eforturile comune ale autorităților publice centrale: Președinția, Parlamentul și Guvernul de a consolida societatea […] Post-ul Natalia Eremia: În raionul Ialoveni extindem rețeaua de apeduct magistral, un proiect care arată capacitatea noastră de a transforma finanțarea europeană în rezultate concrete pentru oameni apare prima dată în Provincial.
15:10
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate de pe teritoriul Chișinăului, dar și din întreaga țară. Cu privire la clădirile abandonate de pe teritoriul Chișinăului, dar și din întreaga țară, primarul general, Ion Ceban, a declarat că va depune un proiect de lege la Parlament, care ar reglementa din
14:50
Satul Chipeșca, raionul Șoldănești, condus de primarul PSDE Marina Muștuc, și orașul Băicoi, județul Prahova, România, reprezentat de primarul Marius Ioan Constantin, au semnat un Acord de Cooperare care deschide calea unor proiecte comune cu impact real asupra comunităților din ambele localități. Doamna Muștuc, chiar dacă se află la primul mandat, a reușit să realizeze
14:50
Gala Laureaților 2025 la Cahul: celebrarea excelenței în cultură, educație și implicare socială # Provincial
În fiecare an, Hramul municipiului Cahul ne oferă prilejul de a privi cu atenție spre cei care, prin activitatea lor, consolidează viața culturală, educațională și socială a municipiului. Ediția din 2025 a Galei Laureaților a adus în lumină personalități și instituții care, prin profesionalism și dedicare, contribuie la evoluția comunității. În cadrul ceremoniei au fost […] Post-ul Gala Laureaților 2025 la Cahul: celebrarea excelenței în cultură, educație și implicare socială apare prima dată în Provincial.
14:40
Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind faptul că „Chișinăul reia importul de curent de la Cuciurgan" și că „MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor", Î.S. „Moldelectrica" a venit cu o serie de precizări. Instituția a precizat că, procedura de achiziție privind procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor
14:20
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins la nivelul altor două puncte de trecere a frontierei # Provincial
Astăzi, 24 noiembrie 2025, se operaționalizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea. În această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date. Implementarea nu include, pentru moment, colectarea elementelor biometrice […] Post-ul Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins la nivelul altor două puncte de trecere a frontierei apare prima dată în Provincial.
13:50
Oficiul Poștal MD-5013 și-a redeschis ușile într-un spațiu modern și funcțional, adaptat necesităților actuale ale comunității. Noul ambient oferă condiții îmbunătățite pentru accesarea serviciilor poștale și financiare, contribuind la creșterea confortului și eficienței pentru toți utilizatorii. Clienții au la dispoziție o gamă completă de servicii: Trimiterea și primirea scrisorilor și coletelor; Achitarea facturilor și efectuarea
13:50
Olga Cebotari,
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, este la primul mandat de deputat și afirmă că adevărata misiune a unui deputat este să fie vocea cetăţenilor, indiferent de circumstanţe. „Este primul meu mandat de deputat. La 33 de ani, am acces în Legislativ cu dorinţa sinceră de […] Post-ul Olga Cebotari, la primul mandat de deputat: Voi fi prezentă în teritoriu, voi discuta cu oamenii şi le voi asculta opiniile apare prima dată în Provincial.
13:20
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță finalizarea cu succes a proiectului „Rețele electrice exterioare – montarea unui generator ca sursă autonomă pentru Secția consultații a IMSP Spitalul raional Căușeni „Ana și Alexandru”, finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al companiei. Proiectul a presupus achiziționarea și executarea […] Post-ul Un generator electric autonom, instalat la Spitalul raional Căușeni apare prima dată în Provincial.
13:10
Astăzi, pe traseul R20, polițiștii au oprit, în apropierea unei stații PECO din satul Țareuca, un Volkswagen condus de un bărbat de 24 de ani. Testarea cu aparatul „Drager” a arătat o concentrație de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat, iar pe numele șoferului a fost deschisă o cauză penală. Două persoane au fost escortate […] Post-ul Razii la Rezina: șoferi depistați sub influența alcoolului și fără documente apare prima dată în Provincial.
13:10
Peste 100 de primari discută la Chișinău integrarea europeană și fondurile UE pentru localități # Provincial
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Dialogul are loc pe platforma Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, reunit în cea de-a […] Post-ul Peste 100 de primari discută la Chișinău integrarea europeană și fondurile UE pentru localități apare prima dată în Provincial.
12:50
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura literară”) pentru clasele I–IV au fost analizate în cadrul unei ședințe organizate la Comrat. La discuții au participat peste 50 de cadre didactice care predau limba găgăuză în clasele primare, dar și reprezentanți ai Direcției Generale Educație din UTA Găgăuzia […] Post-ul Noul curriculum la limba găgăuză pentru clasele primare, analizat la Comrat apare prima dată în Provincial.
12:50
Ion Ceban, către consilierii care au respins bugetul de 8 ori: Salariile profesorilor nu pot aștepta # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a rugat fracțiunile care au respins bugetul de 8 ori anul acesta să revină în sala CMC, subliniind că dacă aceștia nu vor să voteze bugetul, măcar să voteze pentru ajustarea legii care prevede ca profesorii să-și primească salariile și premiile, așa prevede legea, iar acest proiect de decizie trebuie să […] Post-ul Ion Ceban, către consilierii care au respins bugetul de 8 ori: Salariile profesorilor nu pot aștepta apare prima dată în Provincial.
12:20
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl vom înregistra în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova” – a anunțat Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională. Edilul a spus că, acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul, […] Post-ul Ion Ceban anunță un proiect de lege privind reglementarea parcărilor apare prima dată în Provincial.
12:10
Douăzeci și unu de pompieri voluntari sunt instruiți pentru consolidarea rezilienței comunităților # Provincial
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă să susțină dezvoltarea voluntariatului în rândul pompierilor, prin instruirea sistematică a acestora în domeniul intervenției în situații de urgență. În acest sens, în perioada 22–23 și 29-30 noiembrie 2025 un grup format din 21 de pompieri voluntari din raioanele Strășeni, Basarabeasca, Cimișlia și Anenii Noi participă la un […] Post-ul Douăzeci și unu de pompieri voluntari sunt instruiți pentru consolidarea rezilienței comunităților apare prima dată în Provincial.
12:10
Zeci de mii de plângeri privind facturile la energie: Dorin Junghietu cere acțiuni rapide # Provincial
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în […] Post-ul Zeci de mii de plângeri privind facturile la energie: Dorin Junghietu cere acțiuni rapide apare prima dată în Provincial.
11:50
Cartea–calendar „Memoria victimelor” prezentată la Avdarma în cadrul Programului Național „Acces la cultură” # Provincial
La Muzeul de Istorie al satului Avdarma a fost discutat un proiect care nu ține doar de trecut, ci și de responsabilitatea noastră de azi. Cartea–calendar „Memoria victimelor și studiul crimelor comise de regimurile totalitare” va deveni un instrument clar, accesibil și necesar pentru toți cei care vor să înțeleagă adevărul istoric și să-l transmită […] Post-ul Cartea–calendar „Memoria victimelor” prezentată la Avdarma în cadrul Programului Național „Acces la cultură” apare prima dată în Provincial.
11:50
În orașul Ungheni a început instalarea pomului de Crăciun pe Piața Independenței. Despre aceasta a anunțat Primăria Ungheni. Amintim că, pomul respectiv, sintetic, a fost achiziționat de Primăria Ungheni în anul 2020, fiind instalat în acest an în centrul orașului pentru a șasea oară consecutiv. O premieră va fi, însă, apariția pe pom a unor noi […] Post-ul (FOTO) La Ungheni a început instalarea pomului de Crăciun apare prima dată în Provincial.
11:40
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și respectiv 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, oamenii legii au desfășurat razii în mai multe zone cu […] Post-ul (VIDEO) Trei tineri, prinși cu mefedronă în Orhei apare prima dată în Provincial.
11:40
După 11 ani de blocaj, proiectul gazoductului din satul Chițcani, raionul Telenești, a fost finalizat, iar localnicii au fost conectați la rețeaua de gaze naturale. Lucrările au fost reluate după ce proiectul, început în 2013, a fost abandonat timp de mai mulți ani. Vicepreședintele raionului Telenești, Alexei Vrăjitoru, a declarat că autoritățile actuale au pus […] Post-ul După 11 ani de așteptare, locuitorii din Chițcani au fost conectați la rețeaua de gaze apare prima dată în Provincial.
11:30
Alexandr Petkov a prezentat bilanțul primilor doi ani de activitate: Ce e mai bun urmează — nu e un slogan, ci o strategie # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a prezentat bilanțul primilor doi ani de activitate și a declarat că în oraș au început schimbările sistemice. Potrivit primarului, municipiul implementează pentru prima dată o abordare complexă de dezvoltare — de la infrastructură și transport până la sfera socială și transparența administrării. Printre realizările-cheie, el a menționat abordarea complexă […] Post-ul Alexandr Petkov a prezentat bilanțul primilor doi ani de activitate: Ce e mai bun urmează — nu e un slogan, ci o strategie apare prima dată în Provincial.
11:10
Stocurile strategice de gaze naturale au fost constituite pentru sezonul rece 2025–2026 # Provincial
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor […] Post-ul Stocurile strategice de gaze naturale au fost constituite pentru sezonul rece 2025–2026 apare prima dată în Provincial.
10:50
Astăzi va continua ședința CMC. Ceban: toate manipulările consilierilor sunt în linii mari pentru a devia subiectul… # Provincial
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța că toți consilierii conștientizează importanța proiectelor propuse. „În special, este vorba despre un proiect de decizie care, în contextul modificărilor operate la bugetul de stat pentru anul 2025, impune ajustarea indicatorilor bugetari ai municipiului Chișinău, pentru adaptarea la actele aprobate […] Post-ul Astăzi va continua ședința CMC. Ceban: toate manipulările consilierilor sunt în linii mari pentru a devia subiectul… apare prima dată în Provincial.
10:50
Alexandru Munteanu: Pentru sectorul agricol, integrarea europeană înseamnă beneficii, fonduri și creșterea standardelor # Provincial
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a felicitat agricultorii care, prin munca lor, asigură dezvoltarea unui sector strategic pentru Republica Moldova și promovează produsele autohtone pe plan internațional. Șeful Executivului a menționat că, în ultimii ani, sectorul agricol a fost prioritizat, cu accent pe exporturi, tehnologii moderne și […] Post-ul Alexandru Munteanu: Pentru sectorul agricol, integrarea europeană înseamnă beneficii, fonduri și creșterea standardelor apare prima dată în Provincial.
Ieri
10:40
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova # Provincial
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează 33 de ani activitate. În toți acești ani, compania s-a dezvoltat continuu, oferind clienţilor săi cele mai bune soluţii la capitolul securitate şi punând permanent accent pe cele mai noi tehnologii în domeniu. „În toţi aceşti ani nu doar că […] Post-ul „Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
10:30
„Tu poți ceea de ce au nevoie alții” – campania de prevenire riscuruilor în sezonul rece continuă # Provincial
IGSU continuă campania cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” activitățile de prevenire și informare a populației privind riscurile asociate sezonului rece și pericolele intoxicațiilor cu monoxid de carbon în sectorul locativ. Campania a fost inaugurată la 14 noiembrie 2025, și acordă o atenție deosebită persoanelor în etate și celor cu necesități […] Post-ul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” – campania de prevenire riscuruilor în sezonul rece continuă apare prima dată în Provincial.
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar. Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la […] Post-ul ANSA a intensificat controalele. Mai multe loturi de ceai din import au fost nimicite apare prima dată în Provincial.
10:30
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au […] Post-ul Casă mistuită de flăcări la Cernoleuca: proprietarul a suferit arsuri ușoare apare prima dată în Provincial.
10:30
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret (ediția 2025). Sunt invitați să participe tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Ediția din acest an include 10 categorii: Cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL de […] Post-ul A fost lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
23 noiembrie 2025
15:20
Echipa satului Horești a câștigat „Cupa raionului Ialoveni la volei”, ediția 2025 printre senioare # Provincial
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat la data de 22 noiembrie „Cupa raionului la volei”, ediția 2025 printre senioare, conform calendarului sportiv raional pentru anul 2025. Evenimentul sportiv s-a desfășurat în sala de sport din satul Horești, unde au participat cele mai puternice 4 formații din raionul Ialoveni. Într-un final, cu meciuri tensionate și […] Post-ul Echipa satului Horești a câștigat „Cupa raionului Ialoveni la volei”, ediția 2025 printre senioare apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Campania de împădurire #GenerațiaPădurii continuă în acest weekend la Negureni, Telenești. Astăzi, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori au plantat o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare. Plantarea a avut loc datorită unui parteneriat dintre Ministerul Mediului, Moldsilva și Emilian Crețu. În timp ce silvicultorii au pregătit […] Post-ul 10 hectare de pădure nouă la Negureni apare prima dată în Provincial.
18:40
Dacia Buiucani este campioana Ligii WU12, ediția 2025! În finala ediției de toamnă, echipa antrenată de Sergiu Straistaru a învins Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk cu 3-0. Liga WU12, care s-a desfășurat în perioada septembrie – noiembrie 2025, a adunat la start 16 echipe, alcătuite din jucătoare născute între anii 2013-2015. Inițial a fost organizată etapa regională, […] Post-ul Fotbal feminin. Dacia Buiucani – campioana Ligii WU12! apare prima dată în Provincial.
