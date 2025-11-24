Minori, transformați în curieri de droguri: poliția i-a surprins în timp ce ridicau pachetele

16:10

După o serie de scandaluri, dar şi după ample analize pe multiple planuri, Uniunea Europeană a decis să vină cu o serie de reglementări destul de stricte în raport cu mărfurile livrate de către platformele de comerţ internaţional. Astfel, se intenţionează ca deja de la 1 ianuarie 2026 să fie anulată scutirea de taxe pentru […]