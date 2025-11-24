Minori, transformați în curieri de droguri: poliția i-a surprins în timp ce ridicau pachetele
Curentul.md, 24 noiembrie 2025 18:40
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și respectiv 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, oamenii legii au desfășurat razii în mai multe zone cu […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 30 minute
18:40
Minori, transformați în curieri de droguri: poliția i-a surprins în timp ce ridicau pachetele # Curentul.md
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și respectiv 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, oamenii legii au desfășurat razii în mai multe zone cu […]
Acum o oră
18:10
Serviciul Vamal a calculat suplimentar peste 2,9 milioane lei pentru nereguli depistate la importuri # Curentul.md
În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 10 – 21 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 2,929 milioane lei. Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale: Beneficierea neîntemeiată a tratamentului tarifar preferențial și favorabil; Încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate cu aplicarea cuantumului redus al […]
Acum 2 ore
17:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 17 – 21 noiembrie 2025. Pe parcursul perioadei respective, AIPA a autorizat spre plată 0,47 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după […]
17:40
Agenția Servicii Publice anunță lansarea unui nou serviciu electronic pentru depunerea cererii privind eliberarea „Certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online, prin intermediul Platformei de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE). Serviciul este gratuit și poate fi utilizat de administratorii companiilor care dețin semnătură electronică. Pentru a depune cererea online, solicitantul se […]
17:20
Administratorii Autorizați condamnă ferm orice acțiune menită să submineze integritatea profesiei # Curentul.md
Mai mulți Administratori Autorizați din Republica Moldova atrag atenția opiniei publice asupra unei campanii recente de denigrare desfășurate împotriva profesiei de administrator autorizat. Într-o declarație venită pe adresa redacției se menționează că, în ultima perioadă, un grup de persoane a lansat declarații tendențioase și interpretări eronate ale prevederilor legale, încercând să inducă ideea că măsurile luate […]
17:10
În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 924,0 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 103,1%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 36,1 miliarde lei. Totodată, […]
Acum 4 ore
16:30
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate de pe teritoriul Chișinăului, dar și din întreaga țară # Curentul.md
Cu privire la clădirile abandonate de pe teritoriul Chișinăului, dar și din întreaga țară, primarul general, Ion Ceban, a declarat că va depune un proiect de lege la Parlament, care ar reglementa din punct de vedere legal acest segment. „În legislație nu sunt prevăzute expres acțiunile pe care autoritățile le-ar putea întreprinde pentru a îndeplini, […]
16:30
Armata Națională participă la parada de Ziua României: contingentul a plecat spre București # Curentul.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a României. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Compania […]
16:10
Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie, evacuând patru butelii de gaz dintr-o locuință # Curentul.md
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au […]
15:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor […]
15:10
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2025, au fost întreprinse acțiuni de securizare a acceselor în clădirea avariată a Hotelului Național, în vederea prevenirii incidentelor și asigurării siguranței locuitorilor din zonă. În seara de 20 noiembrie, Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu a publicat pe pagina sa de Facebook despre […]
Acum 6 ore
14:10
Olga Cebotari: Aderarea la UE trebuie să fie rezultatul unei analize lucide şi al unor decizii bine fundamentate, care servesc în mod direct cetăţenilor şi dezvoltării ţării # Curentul.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, este la primul mandat de deputat și spune că a fost alegerea sa să activeze anume în Comisia pentru integrare europeană. „Sondajele demonstrează că cetăţenii Republicii Moldova susţin parcursul european, în proporţie de aproximativ 53%. În acest context, PSRM, ca […]
13:40
Săptămână incendiară pentru CNA: polițist prins cu mită, avocat percheziționat și diplomă falsă la un salon de frumusețe # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, au fost desfășurate noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală a fost […]
13:10
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025. La competiție pot participa tineri, profesioniști și structuri care au demonstrat performanță, implicare și contribuții relevante în dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Ediția din acest an cuprinde zece categorii: • Cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL […]
Acum 8 ore
12:40
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba de mandate atribuite: · Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”: Oglinda Ana, Rusu Vladimir, Porțevschi Vasile, Canațui Oleg și Bandalac Efimia; · Partidului Politic „Partidul Nostru”: Cuiumju Constantin […]
12:10
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl vom înregistra în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova” – a anunțat Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională. Edilul a spus că, acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul, […]
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar. Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la […]
11:10
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța că toți consilierii conștientizează importanța proiectelor propuse. „În special, este vorba despre un proiect de decizie care, în contextul modificărilor operate la bugetul de stat pentru anul 2025, impune ajustarea indicatorilor bugetari ai municipiului Chișinău, pentru adaptarea la actele aprobate […]
Acum 12 ore
10:40
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova # Curentul.md
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează 33 de ani activitate. În toți acești ani, compania s-a dezvoltat continuu, oferind clienţilor săi cele mai bune soluţii la capitolul securitate şi punând permanent accent pe cele mai noi tehnologii în domeniu. „În toţi aceşti ani nu doar că […]
10:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă astăzi la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul este găzduit de Riksdagul Suediei, informează CURENTUL. Summitul reunește președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Din delegația legislativului Republicii Moldova mai face parte și Ana Calinici, vicepreședinta Comisiei pentru integrare europeană. Evenimentul este organizat […]
09:40
Peste 1.800 de locuințe verificate de IGSU în prima săptămână a campaniei de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon # Curentul.md
IGSU continuă campania cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” activitățile de prevenire și informare a populației privind riscurile asociate sezonului rece și pericolele intoxicațiilor cu monoxid de carbon în sectorul locativ. Campania a fost inaugurată la 14 noiembrie 2025, și acordă o atenție deosebită persoanelor în etate și celor cu necesități […]
09:10
Premierul către lucrătorii din agricultură: „Pentru sectorul agricol, integrarea europeană înseamnă beneficii, fonduri și creșterea standardelor” # Curentul.md
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a felicitat agricultorii care, prin munca lor, asigură dezvoltarea unui sector strategic pentru Republica Moldova și promovează produsele autohtone pe plan internațional. Șeful Executivului a menționat că, în ultimii ani, sectorul agricol a fost prioritizat, cu accent pe exporturi, tehnologii moderne și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
După o serie de scandaluri, dar şi după ample analize pe multiple planuri, Uniunea Europeană a decis să vină cu o serie de reglementări destul de stricte în raport cu mărfurile livrate de către platformele de comerţ internaţional. Astfel, se intenţionează ca deja de la 1 ianuarie 2026 să fie anulată scutirea de taxe pentru […]
10:10
Dmitri Torner: Este momentul oportun pentru a reveni la discuţiile despre recunoaşterea internaţională a neutralităţii Republicii Moldova # Curentul.md
Dmitri Torner, liderul Partidului "NOI – Noua Opţiune Istorică", spune că, acum, când se caută soluţii pentru încheierea războiului din Ucraina, când se discută garanţii de securitate pentru regiunea din care face parte şi Republica Moldova, când se identifică posibilităţi pentru reîntregirea paşnică a Republicii Moldova – este momentul oportun pentru a reveni la discuţiile […]
21 noiembrie 2025
17:10
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 20 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în anii 2021-2024. Auditul a menționat că, deși gestionarea resurselor financiare și patrimoniului public s-a realizat într-o mare măsură în conformitate […]
16:40
Serviciul Fiscal de Stat lansează concursul pentru selectarea persoanelor fizice sau juridice competente, certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către autoritatea fiscală. Pentru participare la concurs, doritorii vor depune următoarele documente: cerere de participare (descarcă aici); certificatul de competență a evaluatorului; scrisoare de intenție în care să fie indicate domeniile în […]
16:10
CSJ a respins toate contestațiile împotriva deciziilor Comisiei de evaluare a procurorilor # Curentul.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de ex-procurorul Ion Tețcu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor, constatând că evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Curtea a explicat că, […]
15:40
Circa 200 de primari au discutat cu echipa MIDR soluții pentru dezvoltarea localităților # Curentul.md
Circa 200 de primari din întreaga țară și reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au participat ieri la o discuție deschisă cu echipa MIDR, în care accentul a fost pus pe problemele reale din teren și pe identificarea soluțiilor care pot fi aplicate în timp util sau integrate în politicile ministerului. În deschiderea […]
15:10
PLDM solicită, în mod repetat, convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită, în mod repetat, convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate, în contextul reținerii la Vama Albița a unui transport de armament și muniție de război, cu acte valabile emise de autoritățile vamale ale Republicii Moldova, informează CURENTUL. „Natura încărcăturii, dar și proximitatea noastră cu o zonă de război, […]
14:40
Bomboane cu dioxid de titanium depistate de ANSA la frontiera de stat: Urmau să ajungă în magazine # Curentul.md
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, au reținut 5000 kg de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă […]
14:00
Se pregătește de lansarea primei cărți – „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”. Maria Ciobanu: „Combină observații personale cu reflecții adânci, proză și poezie” # Curentul.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de lansarea primei sale cărți „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”. Lucrarea, potrivit autoarei, este un memoriu profund despre sănătatea mintală, bipolaritate, stigmatizare și procesul de vindecare. „„Testamentul” nu este un ghid de ajutor pentru persoanele care suferă de tulburare bipolară. Este, mai […]
13:50
Se pregătește de lansarea primei cărți „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”. Maria Ciobanu: „Combină observații personale cu reflecții adânci, proza și poezie” # Curentul.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de lansarea primei sale cărți „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”. Lucrarea, potrivit autoarei, este un memoriu profund despre sănătatea mintală, bipolaritate, stigmatizare și procesul de vindecare. „„Testamentul” nu este un ghid de ajutor pentru persoanele care suferă de tulburare bipolară. Este, mai […]
13:40
Mihai Popșoi a discutat cu ministrul de externe al Turkmenistanului despre cooperarea bilaterală și sectorul energetic # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu vicepreședintele Cabinetului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Turkmenistanului, Rashid Meredov. În cadrul discuției, ministrul Mihai Popșoi a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru statutul de neutralitate permanentă al Turkmenistanului, recunoscut pe plan internațional. Cei doi oficiali au convenit organizarea consultărilor […]
13:10
Maia Sandu a avut întrevedere cu Alain Berset înainte de preluarea Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Curentul.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Președinția, care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă […]
12:40
Mișcarea Alternativa Națională cere instituirea stării de urgență națională din cauza drogurilor # Curentul.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. „Așteptăm soluții de la Președintele Republicii Moldova, care are pârghii prin Consiliul Suprem de Securitate, cât și de la Guvern, care la fel are competențe și are în […]
12:10
Parlamentul și partenerii europeni discută progresele și prioritățile procesului de aderare la UE # Curentul.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe 25 noiembrie 2025 conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”, o platformă de dialog interinstituțional menită să consolideze rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul are loc în contextul publicării Raportului de Extindere al […]
12:10
Primăria Chișinău lucrează la Planul Urbanistic General al capitalei: conceptul va fi adaptat realităților actuale # Curentul.md
Se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban. El a spus că, PUG-ul actual, aprobat în 2007, își încheie valabilitatea, iar Chișinăul are nevoie de un document urbanistic nou și adaptat realităților. „Din luna iunie, lucrăm într-un consorțiu format din ARHICON […]
12:00
Ion Ceban: Drogurile sunt o problemă națională. Autoritățile trebuie să intervină imediat # Curentul.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. „Așteptăm soluții de la Președintele Republicii Moldova, care are pârghii prin Consiliul Suprem de Securitate, cât și de la Guvern, care la fel are competențe și are în […]
11:40
OPEM Moldova va testa platforma de tranzacționare a energiei, în perioada 3-5 decembrie # Curentul.md
În perioada 3-5 decembrie 2025 vor avea loc testările platformei de tranzacționare OPEM Moldova cu oferte de vânzare și cumpărare a energiei electrice. OPEM va înregistra pentru teste și va configura numai participanții care s-au înregistrat la Piața pentru Ziua Urmatoare sau au depus dosarul pentru înregistrare până la data de 27.11.2025 inclusiv. Pe bursa […]
11:10
De astăzi, intră în vigoare Regulamentul cu privire la modul de planificare a achizițiilor publice, elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat de Guvern la 15 octombrie 2025. Odată cu aplicarea acestuia, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016, actualizând cadrul normativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 și cu necesitățile actuale ale sistemului de […]
10:30
Italia a investit peste 500 000 de dolari în panouri fotovoltaice și baterii la trei spitale din Moldova # Curentul.md
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor fotovoltaice cu o capacitate totală de 460 kW, precum și a sistemelor de stocare a energiei la trei spitale. Acestea sunt situate în raioanele Strășeni, Cimișlia și Anenii Noi. Instalarea acestor sisteme solare integrate are ca scop sporirea rezilienței energetice […]
10:10
Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu reprezentantul Băncii Mondiale pentru consolidarea cooperării # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut ieri o întrevedere cu Ulrich Schmitt, Director de țară al Grupului Banca Mondială pentru Republica Moldova. Discuțiile au vizat atât colaborarea actuală, cât și perspectivele de extindere a dialogului și inițierea unor noi proiecte în domenii de interes comun. Oficialii au reconfirmat soliditatea parteneriatului dintre Ministerul Finanțelor și Banca Mondială […]
09:40
Cazul contrabandei cu muniții: două persoane reținute și probe ridicate în urma acțiunilor comune ale instituțiilor de aplicare a legii # Curentul.md
Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica Moldova spre România, prezentăm informațiile actualizate: Cazul este documentat de un grup mixt din care fac parte ofițerii Inspectoratului Național de Investigație (INI) al Poliției, de investigație şi urmǎrire penalǎ ai Serviciului Vamal şi Poliției de Frontierǎ și procurorii PCCOCS. […]
09:10
Prim-ministrul Munteanu a discutat cu ambasadorul Greciei despre proiecte moldo-elene și integrarea europeană # Curentul.md
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu beneficii pentru cetățeni, au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. Șeful Executivului a mulțumit pentru susținerea necondiționată pe care o primim în procesul de integrare a țării noastre în […]
20 noiembrie 2025
17:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Alain Berset, Secretarul general al Consiliului Europei # Curentul.md
Consolidarea cooperării între Republica Moldova și Consiliul Europei, precum și măsurile pentru realizarea priorităților președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, au fost discutate la întrevederea de astăzi a prim-ministrul Alexandru Munteanu cu Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Prim-ministrul a accentuat că recenta vizită la Bruxelles a fost una productivă și […]
16:40
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. La fața locului, oamenii legii au găsit, în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul gâtului. În curtea gospodăriei a fost depistat și corpul […]
16:10
ANSA a depistat 15 tone de verdeață cu pesticide la frontieră: Urma să ajungă pe rafturile magazinelor din Moldova # Curentul.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Pentru […]
15:40
Prima vizită de lucru în calitate de ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari o va întreprinde în România. Aceasta este programată pentru joi, 20 noiembrie. Ministrul va avea o întrevedere cu omologul său român, Radu Marinescu. Agenda vizitei include și discuții cu reprezentanți ai altor instituții relevante din domeniul justiției.
15:10
Republica Moldova și România își aliniază pozițiile privind accelerarea procesului de aderare la UE # Curentul.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, […]
14:50
CUB își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a lui Ilie Ilașcu – un reper al solidarității civice și al luptei pentru unitate națională # Curentul.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a lui Ilie Ilașcu – un reper al solidarității civice și al luptei pentru unitate națională. „Rezistența sa nu a fost doar un gest personal, ci un model de rezistență pentru o națiune întreagă. Ilie Ilașcu nu a trăit doar o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.