SFS raportează încasări de 1,2 miliarde lei într-o singură săptămână

12:00

Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. „Așteptăm soluții de la Președintele Republicii Moldova, care are pârghii prin Consiliul Suprem de Securitate, cât și de la Guvern, care la fel are competențe și are în […]