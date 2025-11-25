Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după ce sesizarea depusă la CNA - VIDEO

ProTV.md, 25 noiembrie 2025 12:30

Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după ce sesizarea depusă la CNA - VIDEO

Acum 10 minute
Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după sesizarea depusă la CNA - VIDEO ProTV.md
HARTA dronelor și rachetelor rusești folosite în atacul masiv asupra Ucrainei: Patru drone se observă că au trecut deasupra Republicii Moldova ProTV.md
Rustem Umerov: Kievul și Washingtonul au ajuns la o „înțelegere comună” cu privire la termenii cheie ai planului de pace ProTV.md
Acum 30 minute
O dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, după ce a survolat spațiul aerian al României. Detaliile autorităților române - FOTO/VIDEO ProTV.md
Primăria va sesiza Congresul Autorităților Locale și califică gestul consilierilor PAS drept instrument de intimidare după ce sesizarea depusă la CNA - VIDEO ProTV.md
O dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, după ce a survolat spațiul aerian al României - FOTO/VIDEO ProTV.md
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei ProTV.md
Acum o oră
Ambasadorul Rusiei la Chișinău - convocat din nou la MAE, după ce șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei case ProTV.md
iPhone 17 vs iPhone 16: Ce s-a schimbat și merită upgrade-ul? ProTV.md
Acum 2 ore
Raport îngrijorător al ONU: O femeie a fost ucisă de partener la fiecare 10 minute în 2024. Statistici alarmante ProTV.md
O mamă cu copilul ei n-au fost lăsate să intre într-un adăpost din Kiev în timp ce era atac cu rachete - VIDEO ProTV.md
Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate ProTV.md
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA împotriva primarului capitalei prin care îl învinuesc că vrea să-și legalizeze peste 200 de milioane de lei care nu sunt prevăzute în buget ProTV.md
Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegaţie rusă la Abu Dhabi ProTV.md
Cine este fostul ministru, vizat într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari ProTV.md
Moment istoric în snooker: recordul all-time de breakuri maxime într-un sezon a căzut după doar 4 luni ProTV.md
Acum 4 ore
Vinicius Jr. refuză prelungirea contractului cu Real Madrid din cauza relației cu Alonso ProTV.md
Premiu consistent! Suma pe care o vor încasa jucătorii italieni pentru câștigarea Cupei Davis ProTV.md
Fotbal feminin. Lotul final pentru amicalul cu România ProTV.md
Trei persoane, printre care doi copii au fost găsite în stare inconștientă, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Orhei. Aceștia au fost salvați de medici ProTV.md
Ultima oră. Șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Anunțul ministerului Apărării ProTV.md
Situație incredibilă pe Old Trafford! A fost eliminat după ce și-a lovit propriul coechipier ProTV.md
Alarmant. O dronă cu inscripția „Z” a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul izolat - FOTO ProTV.md
În superioritate numerică timp de 75 de minute, Man United suferă o înfrângere jenantă pe teren propriu ProTV.md
Cel mai rapid penalty acordat în istoria Serie A! Mingea abia fusese pusă în joc ProTV.md
Ministerul Finanțelor anunță că în 2025 s-au alocat peste 190 de milioane de lei pentru salariile profesorilor ProTV.md
Droguri de peste un milion de lei, în capitală: Un bărbat și o femeie, reținuți în flagrant în timp ce le vindeau - VIDEO ProTV.md
Alarmant. O dronă a căzut într-o livadă din Florești, pe casa paznicului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul izolat - FOTO ProTV.md
Primul outlet de mobilă din țară s-a deschis! Iată unde găsești reduceri spectaculoase la mobilier și produse pentru un somn sănătos - VIDEO ProTV.md
O execuție de generic și un gol ciudat stabilesc scorul final în FC Botoșani - Dinamo - VIDEO ProTV.md
Somnul sănătos, mobilă de calitate și încredere în reduceri! Tatiana Șuiu, despre compania Doğtaș: „Este un brand prezent în peste 70 de țări ale lumii” - VIDEO ProTV.md
Percheziţii în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru persoane din Moldova, Rusia și Ucraina. Sunt vizați funcţionari publici din Suceava și București ProTV.md
Percheziții la un fost lider de partid și ministru în guvernele anterioare: Este vizat într-un dosar pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari - FOTO ProTV.md
Ultima oră. O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova ProTV.md
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: Zece civili, dintre care nouă copii, uciși în timpul nopții ProTV.md
Acum 6 ore
Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru pacea în Ucraina: „Complet eronat” ProTV.md
O publicație pro Trump din SUA a cules opiniile militarilor ucraineni de pe front despre planul de pace, iar concluzia este surprinzătoare ProTV.md
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Zone din capitala Ucrainei au rămas fără curent şi apă, în urma unui atac rusesc. O persoană a murit și 7 au fost rănite ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 25 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Acum 24 ore
„Confuzie, rivalitate și incompetență în administrația Trump”. Cum a explodat planul de pace al SUA pentru Ucraina, înainte de a fi modificat la Geneva împreună cu Kievul ProTV.md
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia „direct-to-cell” a companiei Starlink ProTV.md
„Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham” a păcălit sute de turiști: imagini generate cu inteligență artificială i-au convins să călătorească spre un eveniment care nu există - VIDEO ProTV.md
Italia a devenit campioană în Cupa Davis pentru al treilea an la rând, marcând o premieră în tenisul mondial după 53 de ani - VIDEO ProTV.md
Lidera din La Liga, Real Madrid, a făcut un nou pas greșit. Distanța până la Barcelona s-a redus la un punct, după ce galacticii au remizat cu Elche - VIDEO ProTV.md
O nouă lideră în Serie A după etapa a 12-a: AS Roma urcă pe primul loc profitând de eșecul Interului în derby-ul cu AC Milan - VIDEO ProTV.md
Fază magică creată de Luka Doncic în NBA. Baschetbalistul formației Los Angeles Lakers a trecut spectaculos de un adversar și i-a pasat unui coechipier, care a reușit dunk-ul - VIDEO ProTV.md
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby - VIDEO ProTV.md
Petrocub Hîncești încheie prima fază a campionatului pe primul loc, în timp ce Zimbru provoacă Sheriff-ului cea mai slabă serie din istoria ligii - VIDEO ProTV.md
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est - VIDEO ProTV.md
