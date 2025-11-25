Polițiștii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice
Moldpres, 25 noiembrie 2025 08:50
Ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează la momentul actual noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în prop...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
09:10
Guvernul extinde programul „Curtea Europeană”. Vladimir Bolea: „Curțile trebuie să reflecte modul nostru european de a trăi” # Moldpres
Programul „Curtea Europeană” va fi extins în mai multe orașe ale Republicii Moldova începând cu anul 2026. Pentru fiecare curte va fi asigurat un buget de cinci milioane de lei. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al In...
Acum 30 minute
08:50
Polițiștii efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice # Moldpres
Ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează la momentul actual noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în prop...
Acum o oră
08:40
O nouă serie de atacuri aeriene rusești masive au vizat marți infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev, potrivit autorităților, Rusia, la rândul său, raportând cel puțin trei morți în mai multe atacuri ucrainene în sudul țării, com...
08:30
Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19,82 lei pentru un euro și de 17,17 lei pentru un dolar american, informează MOLDPRES.În timp ce moneda unică europeană rămâne la același nivel, dolarul înregistrează o...
Acum 12 ore
21:40
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Casa din Luncă - o oază de liniște și tradiție în inima Orheiului Vechi # Moldpres
Casa din luncă este prima pensiune rurală din Republica Moldova, creată în gospodăria familiei Benzin, în satul Trebujeni, raionul Orhei. Aflată pe malul râului Răut, pensiunea descoperă un peisaj de neuitat. Pensiunea oferă 7 camere luminoase, amenajate...
21:10
FOTO // Igor Grosu, în vizită la comunitatea moldovenilor din Stockholm: „Împreună vom aduce Uniunea Europeană acasă” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit astăzi cu comunitatea moldovenilor stabiliți la Stockholm (Suedia), subliniind implicarea și responsabilitatea tinerilor în urmărirea proceselor politice din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.&b...
21:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) că mâine, 25 noiembrie 2025, cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi pe tot parcursul zilei. Noaptea și dimineața, în unele zone se va semnala ceață slabă, care poate reduce vizibilitatea, transmite MOLDPRES....
20:50
Ministrul Energiei Dorin Junghietu despre tarifele la gaze: „ANRE va decide, noi doar urmărim piața” # Moldpres
În luna decembrie Energocom va furniza pachetul de date şi calculele către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a evalua oportunitatea de ajustare a preţurilor la gaze, potrivit ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care ...
Acum 24 ore
20:00
Forumul de Afaceri Bilateral România – Republica Moldova: Noi oportunități pentru companiile din ambele țări # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a participat astăzi la Forumul de Afaceri Bilateral România – Republica Moldova, desfășurat la Camera de Comerț și Industrie a României, un eveniment dedicat consolidării legăturilor ...
19:50
Integrarea europeană, văzută de la nivel local: oportunități, finanțări și proiecte concrete # Moldpres
Peste 100 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din Republica Moldova și din mai multe state membre ale Uniunii Europene s-au reunit astăzi, la Chișinău, în cadrul Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor. Discuțiile au viz...
18:50
FOTO // Lucrări pe drumurile din sudul și centrul țării: marcaje noi şi reparații curente # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță demararea unei noi săptămâni cu activități intense pe șantierele rutiere din sudul și centrul Republicii Moldova. Lucrările vizează atât sporirea siguranței rutiere, cât și avansarea proiectelor de...
18:40
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 14,38 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 17–21 noiembrie 2025, a autorizat spre plată suma totală de 470 mii de lei, direcționată către producătorii agricoli prin mecanismele de subvenționare existente, transmite...
18:30
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la ședința Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor:„Am încurajat aleșii locali să pregătim Moldova de momentul aderării la UE” # Moldpres
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un efort comun al autorităților centrale, administrației publice locale și partenerilor europeni — este mesajul transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la cea de-a dou...
18:30
Sezonul de încălzire 2025–2026: Termoelectrica raportează un grad de conectare de 99% pentru blocuri și agenți economici # Moldpres
Termoelectrica S.A. anunţă că procedura de conectare a consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) a fost finalizată în proporție de aproape 95%, odată cu lansarea sezonului de încălzire 2025–2026. Echipel...
18:20
Republica Moldova şi România intensifică parteneriatul în domeniul social și al digitalizării serviciilor # Moldpres
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut astăzi o întrevedere cu ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în contextul începerii mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău, transmite M...
18:10
BTA: Bulgaria este pregătită să sprijine Republica Moldova pe calea aderării la UE, afirmă președinta Adunării Naționale # Moldpres
Bulgaria este pregătită să sprijine Republica Moldova pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană, prin împărtășirea unei experiențe valoroase în toate domeniile procesului de integrare, a declarat președinta Adunării Naționale, Raya Nazaryan, &icir...
17:40
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat luni „noul elan în negocierile de pace” privind Ucraina, la finalul primei zile a summitului Uniunea Europeană–Uniunea Africană de la Luanda, capitala Angolei, transmite Agerpres cu referire la...
17:00
Spitalul Ministerului Sănătății ar putea fi transformat într-un Centru republican de excelență în domeniul reabilitării # Moldpres
Spitalul Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu din capitală ar putea fi transformat într-un Centru republican de excelență în domeniul reabilitării, unde specialiști din întreaga țară vor putea desfășura stagii profesionale și schimbur...
16:50
Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie: Prioritate pentru modernizare, digitalizare și tranziția verde # Moldpres
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Eugeniu Osmochescu, a reprezentat astăzi Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a UNIDO – United Nations Industrial Development Organization, tra...
16:50
Curtea Supremă de Justiție a dispus reluarea dosarului „Kulioc”. Toate părțile implicate sunt obligate să prezinte o listă actualizată a probelor # Moldpres
Curtea Supremă de Justiție /CSJ/ a decis reluarea dosarului „Kulioc”, în care fostul președinte și actual deputat Igor Dodon are calitatea de inculpat. Următoarea ședință în acest dosar va avea loc mâine, comunică MOLDPRES.Solicitat de a...
16:50
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 13865 de solicitări, dintre care 1360 la copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit C...
16:40
Planul de pace al SUA, contestat: miniștri europeni solicită măsuri dure împotriva Rusiei # Moldpres
Miniştrii de externe ai Germaniei, Regatului Unit, Franţei, Finlandei, Italiei şi Poloniei au pledat luni, într-o discuţie cu omologul lor ucrainean, Andrii Sîbiga, pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei şi o decizie rapidă de confiscare a activelor ruseş...
16:20
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva # Moldpres
Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce asigură bunăstarea cetățenilor țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasad...
16:20
Ziua Națională a României va fi celebrată în Republica Moldova prin două concerte-eveniment de muzică bizantină în limba română, organizate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Evenimente...
16:10
Președintele României, Nicușor Dan, după Reuniunea Extraordinară a Consiliului European: „Actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova” # Moldpres
Actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova, a declarat președintele României, Nicușor Dan, care a participat luni, prin videoconferință, la o reuniu...
16:10
Ședința în dosarul lui Constantin Țuțu, suspectat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, care urma să aibă loc astăzi, a fost amânată, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anticorupție, astăz...
16:00
VIDEO // Exercițiu pilot pentru certificarea competențelor la limba română, testat integral de MEC # Moldpres
Exercițiu în care au fost testate toate componentele examenului proba auditivă, scrisă și orală a fost desfășurat recent de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul procesului de pregătire a procedurii de certificare a competențelor de comunicare &ici...
15:20
Mândrie pentru Republica Moldova: președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter, personalitate cu origini din Republica Moldova # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat recent un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul din centrul Parisului unde sunt omagiate cele mai mari personalități ale Franței. Monumentul este un gest de recunoaștere națională pent...
15:10
Întreprinderea de stat „Moldelectrica” a clarificat astăzi informațiile despre achiziția energiei electrice și rolul MGRES în acest proces. În contextul apariției în spațiul public a informațiilor conform cărora „Chișinăul reia ...
15:00
14:40
14:20
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor # Moldpres
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor care a reunit, la Chișinău, peste 100 de primari din țară și din state membre ale Uniunii Europene.&...
13:50
13:40
Igor Grosu, la Platforma Crimeea: „Suntem alături de Ucraina. Suntem de partea dreptății și a responsabilității” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a susținut astăzi un discurs în cadrul Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. El a reiterat că sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament ferm al statului moldovean, atât din punct de vedere ...
13:40
ANRE: Piața produselor petroliere din Moldova în primele 9 luni ale anului 2025 – evoluții și dinamici pozitive # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi raportul de monitorizare a pieței produselor petroliere pentru primele 9 luni ale anului 2025, oferind o imagine completă asupra evoluțiilor și tendințelor în sector, transmite MOLD...
13:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume ”plină de incertitudini”, în contextul răzb...
13:20
În Piața Marii Adunării Naționale (PMAN) din capitală a început instalarea carcasei metalice a bradului de Crăciun. După asamblarea acesteia, va fi instalată și iluminația de sărbătoare, comunică MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, bradul artificia...
13:00
GALERIE FOTO // A doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor se desfășoară la Chișinău # Moldpres
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvol...
13:00
Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor s-a reunit la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „Drumul european trece prin localitățile noastre” # Moldpres
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvol...
12:50
Performanța remarcabilă a lui Nelu Malic a făcut diferența pentru Republica Moldova la Cupa Europei pentru cadeți, desfășurată la Thessaloniki, Grecia, judocanul cucerind aurul în categoria 55 kg, relatează MOLDPRES.Malic l-a învins pe sârbul Petar ...
12:40
O delegație a Legislativului participă la sesiunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Delegația Parlamentului participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul se desfășoară în perioada 23 – 25 noiembrie curent, la Sofia, Bulgaria, comunică MOLDPRES.Din delegaț...
12:20
Ministerul Energiei cere corectarea facturilor la gaze și explicarea abaterilor: zeci de mii de consumatori au semnalat probleme # Moldpres
Ministerul Energiei a convocat astăzi o ședință de urgență, după ce în ultimele săptămâni au fost înregistrate circa 30 de mii de sesizări privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participa...
12:00
VIDEO // Exercițiu național în premieră: 3.200 de elevi își vor testa competențele digitale # Moldpres
Circa 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, pe 26 noiembrie, la un exercițiu național de evaluare a competențelor digitale, organizat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curricu...
12:00
Circa 70 de șoferi, documentați în timp ce conduceau sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice # Moldpres
Circa 70 de șoferi au fost documentați, în zilele de odihnă, în timp ce conduceau mijlocul de transport sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. În total, peste 3 800 de încălcări rutiere au fost înregistrate de polițiști pe tr...
11:50
Un contingent de militari moldoveni a plecat astăzi spre București pentru a participa la parada militară programată pe 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, detașamentul moldovenesc este compus di...
11:40
O delegație a Procuraturii Anticorupție a participat în perioada 13–21 noiembrie la o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii, în cadrul Programului Open World, finanțat de Congresul SUA, comunică MOLDPRES.Programul vizitei a demarat la Was...
11:00
Curtea Constituțională (CC) a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost pronunțată în baza sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC), informează MOLDPRES.Potrivit deciziei CC, este vorba de Ana...
10:40
VIDEO // Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente # Moldpres
Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare, comunic...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.