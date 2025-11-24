Mândrie pentru Republica Moldova: președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter, personalitate cu origini din Republica Moldova
Moldpres, 24 noiembrie 2025 15:20
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat recent un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul din centrul Parisului unde sunt omagiate cele mai mari personalități ale Franței. Monumentul este un gest de recunoaștere națională pent...
Acum 30 minute
15:20
15:10
Întreprinderea de stat „Moldelectrica” a clarificat astăzi informațiile despre achiziția energiei electrice și rolul MGRES în acest proces. În contextul apariției în spațiul public a informațiilor conform cărora „Chișinăul reia ...
Acum o oră
15:00
14:40
Acum 2 ore
14:20
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor # Moldpres
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor care a reunit, la Chișinău, peste 100 de primari din țară și din state membre ale Uniunii Europene.&...
13:50
13:40
Igor Grosu, la Platforma Crimeea: „Suntem alături de Ucraina. Suntem de partea dreptății și a responsabilității” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a susținut astăzi un discurs în cadrul Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. El a reiterat că sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament ferm al statului moldovean, atât din punct de vedere ...
13:40
ANRE: Piața produselor petroliere din Moldova în primele 9 luni ale anului 2025 – evoluții și dinamici pozitive # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi raportul de monitorizare a pieței produselor petroliere pentru primele 9 luni ale anului 2025, oferind o imagine completă asupra evoluțiilor și tendințelor în sector, transmite MOLD...
13:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume ”plină de incertitudini”, în contextul răzb...
Acum 4 ore
13:20
În Piața Marii Adunării Naționale (PMAN) din capitală a început instalarea carcasei metalice a bradului de Crăciun. După asamblarea acesteia, va fi instalată și iluminația de sărbătoare, comunică MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, bradul artificia...
13:00
GALERIE FOTO // A doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor se desfășoară la Chișinău # Moldpres
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvol...
13:00
Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor s-a reunit la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „Drumul european trece prin localitățile noastre” # Moldpres
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvol...
12:50
Performanța remarcabilă a lui Nelu Malic a făcut diferența pentru Republica Moldova la Cupa Europei pentru cadeți, desfășurată la Thessaloniki, Grecia, judocanul cucerind aurul în categoria 55 kg, relatează MOLDPRES.Malic l-a învins pe sârbul Petar ...
12:40
O delegație a Legislativului participă la sesiunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Delegația Parlamentului participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul se desfășoară în perioada 23 – 25 noiembrie curent, la Sofia, Bulgaria, comunică MOLDPRES.Din delegaț...
12:20
Ministerul Energiei cere corectarea facturilor la gaze și explicarea abaterilor: zeci de mii de consumatori au semnalat probleme # Moldpres
Ministerul Energiei a convocat astăzi o ședință de urgență, după ce în ultimele săptămâni au fost înregistrate circa 30 de mii de sesizări privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participa...
12:00
VIDEO // Exercițiu național în premieră: 3.200 de elevi își vor testa competențele digitale # Moldpres
Circa 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, pe 26 noiembrie, la un exercițiu național de evaluare a competențelor digitale, organizat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curricu...
12:00
Circa 70 de șoferi, documentați în timp ce conduceau sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice # Moldpres
Circa 70 de șoferi au fost documentați, în zilele de odihnă, în timp ce conduceau mijlocul de transport sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. În total, peste 3 800 de încălcări rutiere au fost înregistrate de polițiști pe tr...
11:50
Un contingent de militari moldoveni a plecat astăzi spre București pentru a participa la parada militară programată pe 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, detașamentul moldovenesc este compus di...
11:40
O delegație a Procuraturii Anticorupție a participat în perioada 13–21 noiembrie la o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii, în cadrul Programului Open World, finanțat de Congresul SUA, comunică MOLDPRES.Programul vizitei a demarat la Was...
Acum 6 ore
11:00
Curtea Constituțională (CC) a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost pronunțată în baza sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC), informează MOLDPRES.Potrivit deciziei CC, este vorba de Ana...
10:40
VIDEO // Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente # Moldpres
Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare, comunic...
10:30
Comitetul Regiunilor și-a început lucrările la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „Drumul european trece prin fiecare localitate. Cu primari puternici, construim localități puternice” # Moldpres
La Chișinău are loc astăzi reuniunea Grupului de Lucru al Comitetului European al Regiunilor pentru Republica Moldova. În deschiderea evenimentului, premierul Alexandru Munteanu a declarat că autoritățile locale vor avea în Guvern un partener de încr...
10:30
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 924,0 de milioane de lei, ceea ce reprezintă îndeplinirea cifrei de control în mărime de 103,1%, comunică MOLDPRES.În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri a căro...
10:20
Explozie evitată în ultimul moment. Pompierii din nordul țării au evacuat patru butelii de gaz dintr-o casă în flăcări # Moldpres
Pompierii din nordul țării au prevenit o tragedie noaptea trecută, după ce au evacuat patru butelii de gaz din interiorul unei case cuprinse de flăcări în localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni, comunică MOLDPRES.Ofițerul de presă al Inspectoratului General...
10:10
ASP lansează un nou serviciu electronic pentru agenții economici care desfășoară activitate de cazare turistică # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează un nou serviciu electronic pentru depunerea cererii privind eliberarea „Certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online. Procedura se efectuează prin intermediul Platformei de dezvolt...
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat nimicirea unui lot de 1120 kg de ceai negru din import, după ce investigațiile de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri ale pesticidului „Dinotefuran”, neconforme cu legislația în...
09:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat astăzi lansarea ediției 2025 a concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, destinat tinerilor, profesioniștilor și structurilor care au demonstrat performanță și contribuții importante în dezvoltarea sectorul...
09:40
Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost constituite aproape integral # Moldpres
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025–2026, conform noilor prevederi ale Legii privind gazele naturale. Măsura are drept scop prevenirea unor eventuale creșteri bruște de preț și a...
Acum 8 ore
08:20
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau p...
08:10
Moneda unică europeană se apreciază cu opt bani la început de săptămână și are o cotație oficială de 19 lei și 82 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru acesta o valoare de ...
Acum 24 ore
21:30
GALERIE FOTO // Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată la Vinăria Cricova # Moldpres
Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare afost marcată duminică, 23 noiembrie, la Vinăria Cricova.Prim-ministrul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare tuturor agricultorilor din Republica Moldova, subliniind rolul lor fun...
21:20
BTA: Adunarea Națională găzduiește cea de-a 66-a Sesiune Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Adunarea Națională a Bulgariei găzduiește cea de-a 66-a Sesiune Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (PABSEC), a anunțat duminică serviciul de presă parlamentară. Tema principală a forumului, care va aduce la Sofia delegații din pa...
21:00
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, pe șantierul viitorului Muzeu al Victimelor Deportărilor: „Am stabilit pașii necesari pentru finalizarea proiectului” # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a întreprins o vizită de lucru la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde a discutat cu angajații instituției și a inspectat șantierul de restaurare al blocului „B” – viitorul sediu al Muzeului Victimelor Depo...
20:30
Europenii au prezentat o versiune amendată a planului de pace american pentru Ucraina, care prevede un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană și o schimbare în privința concesiilor teritoriale pe care ar urma să le facă Kievul, potrivit unui doc...
20:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, de Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare: „Pentru sectorul agricol, integrarea europeană înseamnă beneficii, fonduri și creșterea standardelor” # Moldpres
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a felicitat agricultorii care, prin munca lor, asigură dezvoltarea unui sector strategic pentru Republica Moldova și promovează produsele autohtone pe plan inte...
19:50
REPORTAJ MOLDPRES // Anul Agricultorilor Curajoși: O zi pentru cei care fac țara să crească, oameni ai pământului, oameni ai curajului # Moldpres
În inima labirintului subteran de la Cricova, acolo unde tăcerea pietrei se întâlnește cu parfumul vinului matur, astăzi a fost celebrată una dintre cele mai puternice comunități ale țării, cea a agricultorilor Republicii Moldova. În acest an, decl...
18:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va avea la Stockholm o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Suedia # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, invită cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Suedia la o discuție care va avea loc luni, 24 noiembrie, la Stockholm, informează MOLDPRES.„Dragi moldoveni stabiliți în Regatul Suediei, vă invit la o discu...
17:30
O tânără de 21 de ani a decedat într-un accident rutier după ce a urcat la volanul automobilului fără a deține permis de conducere # Moldpres
O tânără de 21 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs la Ungheni. Tânăra a urcat la volanul automobilului fără a deține permis de conducere, a pierdut controlul asupra mașinii, care a derapat și a fost proiectată pe sensul opus, tampon&aci...
16:20
Fiecare a treia întreprindere din Republica Moldova este condusă de o femeie, domeniile de activitate dominante fiind serviciile sau comerțul. Rata de supraviețuire în primul an al companiilor fondate de femei este de 88%. Cifrele au fost prezentate ...
Ieri
15:30
Frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forță, armata sa nu poate fi redusă, lăsând țara vulnerabilă, și rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie „recunoscut deplin'' în orice plan de pace, a afirmat duminică președinta Comisiei E...
14:40
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Agricultorului: „Sectorul agricol este prioritate. Vom continua să investim în dezvoltarea lui” # Moldpres
Dezvoltarea sectorului agricol este o prioritate pentru Guvern, iar autoritățile vor continua să investească în acest domeniu și să susțină agricultorii prin acțiuni și proiecte concrete. Asigurarea vine din partea premierului Alexandru Munteanu, care a participat...
13:10
Un microbuz în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc din mers pe un traseu din județul Bacău, România. Persoanele aflate în mijlocul de transport au reușit să se autoevacueze, informează MOLDPRES.Incidentul s-a produs pe DN 11A Adju...
12:30
Un nou pachet de debirocratizare în educație va fi prezentat de MEC până la finalul lunii decembrie # Moldpres
Un nou pachet de debirocratizare în domeniul educației va fi prezentat de autorități până la finalul lunii decembrie. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a îndemnat lucrătorii din sistem să vină cu propuneri, ...
12:10
Provocările actuale de securitate și cooperarea bilaterală în domeniul apărării, discutate de ministrul Anatolie Nosatîi cu ambasadoarea UE la Chișinău # Moldpres
Provocările actuale de securitate, importanța procesului de integrare europeană pentru parcursul de dezvoltare al Republicii Moldova și cooperarea bilaterală în domeniul apărării au fost analizate de ministrul Apărării, Anatolie Nosat&...
11:50
VIDEO // Furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești: o parte din bani a fost depistată în stradă # Moldpres
Poliția a fost sesizată noaptea trecută, în jurul orei 03.00, despre un furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Oamenii legii au stabilit că ușa de la intrare a fost deteriorată cu o rangă metalică, iar din safeu a fost sustrasă o sumă mare de ba...
11:30
Planul de pace pentru Ucraina: Oficiali americani, ucraineni și europeni se reunesc la Geneva pentru discuții # Moldpres
Înalți demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, la Geneva, pentru a dezbate planul elaborat recent de Washington în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează Reuters, AFP și DPA, citate de ...
11:00
VIDEO // Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată în R. Moldova. Ludmila Catlabuga: „Vom fi mereu aproape, atât de bucuriile, cât și de grijile voastre” # Moldpres
În Republica Moldova este marcată duminică, 23 noiembrie, Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Cu această ocazie, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a transmis un mesaj în care a mulțumit ...
10:00
Noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii. Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă” # Moldpres
Republica Moldova va adera la Programul Uniunii Europene „Europa creativă”, care va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre țara noastră și Uniunea Europeană privi...
09:30
Venituri de 2,9 milioane de lei calculate suplimentar la buget în urma controalelor desfășurate de Serviciul Vamal # Moldpres
Serviciul Vamal a constatat obligații vamale suplimentare de 2,929 milioane lei în rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 10 - 21 noiembrie 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai mult...
09:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei. Igor Grosu va susține un discurs în ca...
