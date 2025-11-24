AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 14,38 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor
Moldpres, 24 noiembrie 2025 18:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 17–21 noiembrie 2025, a autorizat spre plată suma totală de 470 mii de lei, direcționată către producătorii agricoli prin mecanismele de subvenționare existente, transmite...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
18:50
FOTO // Lucrări pe drumurile din sudul și centrul țării: marcaje noi şi reparații curente # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță demararea unei noi săptămâni cu activități intense pe șantierele rutiere din sudul și centrul Republicii Moldova. Lucrările vizează atât sporirea siguranței rutiere, cât și avansarea proiectelor de...
Acum 30 minute
18:40
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 14,38 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 17–21 noiembrie 2025, a autorizat spre plată suma totală de 470 mii de lei, direcționată către producătorii agricoli prin mecanismele de subvenționare existente, transmite...
18:30
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la ședința Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor:„Am încurajat aleșii locali să pregătim Moldova de momentul aderării la UE” # Moldpres
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un efort comun al autorităților centrale, administrației publice locale și partenerilor europeni — este mesajul transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la cea de-a dou...
18:30
Sezonul de încălzire 2025–2026: Termoelectrica raportează un grad de conectare de 99% pentru blocuri și agenți economici # Moldpres
Termoelectrica S.A. anunţă că procedura de conectare a consumatorilor racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) a fost finalizată în proporție de aproape 95%, odată cu lansarea sezonului de încălzire 2025–2026. Echipel...
Acum o oră
18:20
Republica Moldova şi România intensifică parteneriatul în domeniul social și al digitalizării serviciilor # Moldpres
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut astăzi o întrevedere cu ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în contextul începerii mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău, transmite M...
18:10
BTA: Bulgaria este pregătită să sprijine Republica Moldova pe calea aderării la UE, afirmă președinta Adunării Naționale # Moldpres
Bulgaria este pregătită să sprijine Republica Moldova pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană, prin împărtășirea unei experiențe valoroase în toate domeniile procesului de integrare, a declarat președinta Adunării Naționale, Raya Nazaryan, &icir...
Acum 2 ore
17:40
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat luni „noul elan în negocierile de pace” privind Ucraina, la finalul primei zile a summitului Uniunea Europeană–Uniunea Africană de la Luanda, capitala Angolei, transmite Agerpres cu referire la...
17:00
Spitalul Ministerului Sănătății ar putea fi transformat într-un Centru republican de excelență în domeniul reabilitării # Moldpres
Spitalul Ministerului Sănătății de pe strada Gheorghe Cașu din capitală ar putea fi transformat într-un Centru republican de excelență în domeniul reabilitării, unde specialiști din întreaga țară vor putea desfășura stagii profesionale și schimbur...
Acum 4 ore
16:50
Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie: Prioritate pentru modernizare, digitalizare și tranziția verde # Moldpres
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Eugeniu Osmochescu, a reprezentat astăzi Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a UNIDO – United Nations Industrial Development Organization, tra...
16:50
Curtea Supremă de Justiție a dispus reluarea dosarului „Kulioc”. Toate părțile implicate sunt obligate să prezinte o listă actualizată a probelor # Moldpres
Curtea Supremă de Justiție /CSJ/ a decis reluarea dosarului „Kulioc”, în care fostul președinte și actual deputat Igor Dodon are calitatea de inculpat. Următoarea ședință în acest dosar va avea loc mâine, comunică MOLDPRES.Solicitat de a...
16:50
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 13865 de solicitări, dintre care 1360 la copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit C...
16:40
Planul de pace al SUA, contestat: miniștri europeni solicită măsuri dure împotriva Rusiei # Moldpres
Miniştrii de externe ai Germaniei, Regatului Unit, Franţei, Finlandei, Italiei şi Poloniei au pledat luni, într-o discuţie cu omologul lor ucrainean, Andrii Sîbiga, pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei şi o decizie rapidă de confiscare a activelor ruseş...
16:20
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva # Moldpres
Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce asigură bunăstarea cetățenilor țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasad...
16:20
Ziua Națională a României va fi celebrată în Republica Moldova prin două concerte-eveniment de muzică bizantină în limba română, organizate de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Evenimente...
16:10
Președintele României, Nicușor Dan, după Reuniunea Extraordinară a Consiliului European: „Actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova” # Moldpres
Actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova, a declarat președintele României, Nicușor Dan, care a participat luni, prin videoconferință, la o reuniu...
16:10
Ședința în dosarul lui Constantin Țuțu, suspectat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, care urma să aibă loc astăzi, a fost amânată, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anticorupție, astăz...
16:00
VIDEO // Exercițiu pilot pentru certificarea competențelor la limba română, testat integral de MEC # Moldpres
Exercițiu în care au fost testate toate componentele examenului proba auditivă, scrisă și orală a fost desfășurat recent de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul procesului de pregătire a procedurii de certificare a competențelor de comunicare &ici...
15:20
Mândrie pentru Republica Moldova: președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter, personalitate cu origini din Republica Moldova # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat recent un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul din centrul Parisului unde sunt omagiate cele mai mari personalități ale Franței. Monumentul este un gest de recunoaștere națională pent...
15:10
Întreprinderea de stat „Moldelectrica” a clarificat astăzi informațiile despre achiziția energiei electrice și rolul MGRES în acest proces. În contextul apariției în spațiul public a informațiilor conform cărora „Chișinăul reia ...
15:00
Acum 6 ore
14:40
14:20
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor # Moldpres
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat, astăzi, la cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor care a reunit, la Chișinău, peste 100 de primari din țară și din state membre ale Uniunii Europene.&...
13:50
13:40
Igor Grosu, la Platforma Crimeea: „Suntem alături de Ucraina. Suntem de partea dreptății și a responsabilității” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a susținut astăzi un discurs în cadrul Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. El a reiterat că sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament ferm al statului moldovean, atât din punct de vedere ...
13:40
ANRE: Piața produselor petroliere din Moldova în primele 9 luni ale anului 2025 – evoluții și dinamici pozitive # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat astăzi raportul de monitorizare a pieței produselor petroliere pentru primele 9 luni ale anului 2025, oferind o imagine completă asupra evoluțiilor și tendințelor în sector, transmite MOLD...
13:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să anunţe în zilele următoare introducerea unui serviciu militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, într-o lume ”plină de incertitudini”, în contextul răzb...
13:20
În Piața Marii Adunării Naționale (PMAN) din capitală a început instalarea carcasei metalice a bradului de Crăciun. După asamblarea acesteia, va fi instalată și iluminația de sărbătoare, comunică MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, bradul artificia...
13:00
GALERIE FOTO // A doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor se desfășoară la Chișinău # Moldpres
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvol...
13:00
Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor s-a reunit la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „Drumul european trece prin localitățile noastre” # Moldpres
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvol...
Acum 8 ore
12:50
Performanța remarcabilă a lui Nelu Malic a făcut diferența pentru Republica Moldova la Cupa Europei pentru cadeți, desfășurată la Thessaloniki, Grecia, judocanul cucerind aurul în categoria 55 kg, relatează MOLDPRES.Malic l-a învins pe sârbul Petar ...
12:40
O delegație a Legislativului participă la sesiunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Delegația Parlamentului participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul se desfășoară în perioada 23 – 25 noiembrie curent, la Sofia, Bulgaria, comunică MOLDPRES.Din delegaț...
12:20
Ministerul Energiei cere corectarea facturilor la gaze și explicarea abaterilor: zeci de mii de consumatori au semnalat probleme # Moldpres
Ministerul Energiei a convocat astăzi o ședință de urgență, după ce în ultimele săptămâni au fost înregistrate circa 30 de mii de sesizări privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participa...
12:00
VIDEO // Exercițiu național în premieră: 3.200 de elevi își vor testa competențele digitale # Moldpres
Circa 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor participa, pe 26 noiembrie, la un exercițiu național de evaluare a competențelor digitale, organizat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curricu...
12:00
Circa 70 de șoferi, documentați în timp ce conduceau sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice # Moldpres
Circa 70 de șoferi au fost documentați, în zilele de odihnă, în timp ce conduceau mijlocul de transport sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. În total, peste 3 800 de încălcări rutiere au fost înregistrate de polițiști pe tr...
11:50
Un contingent de militari moldoveni a plecat astăzi spre București pentru a participa la parada militară programată pe 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, detașamentul moldovenesc este compus di...
11:40
O delegație a Procuraturii Anticorupție a participat în perioada 13–21 noiembrie la o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii, în cadrul Programului Open World, finanțat de Congresul SUA, comunică MOLDPRES.Programul vizitei a demarat la Was...
11:00
Curtea Constituțională (CC) a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost pronunțată în baza sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC), informează MOLDPRES.Potrivit deciziei CC, este vorba de Ana...
Acum 12 ore
10:40
VIDEO // Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente # Moldpres
Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare, comunic...
10:30
Comitetul Regiunilor și-a început lucrările la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „Drumul european trece prin fiecare localitate. Cu primari puternici, construim localități puternice” # Moldpres
La Chișinău are loc astăzi reuniunea Grupului de Lucru al Comitetului European al Regiunilor pentru Republica Moldova. În deschiderea evenimentului, premierul Alexandru Munteanu a declarat că autoritățile locale vor avea în Guvern un partener de încr...
10:30
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 924,0 de milioane de lei, ceea ce reprezintă îndeplinirea cifrei de control în mărime de 103,1%, comunică MOLDPRES.În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri a căro...
10:20
Explozie evitată în ultimul moment. Pompierii din nordul țării au evacuat patru butelii de gaz dintr-o casă în flăcări # Moldpres
Pompierii din nordul țării au prevenit o tragedie noaptea trecută, după ce au evacuat patru butelii de gaz din interiorul unei case cuprinse de flăcări în localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni, comunică MOLDPRES.Ofițerul de presă al Inspectoratului General...
10:10
ASP lansează un nou serviciu electronic pentru agenții economici care desfășoară activitate de cazare turistică # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează un nou serviciu electronic pentru depunerea cererii privind eliberarea „Certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online. Procedura se efectuează prin intermediul Platformei de dezvolt...
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat nimicirea unui lot de 1120 kg de ceai negru din import, după ce investigațiile de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri ale pesticidului „Dinotefuran”, neconforme cu legislația în...
09:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat astăzi lansarea ediției 2025 a concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, destinat tinerilor, profesioniștilor și structurilor care au demonstrat performanță și contribuții importante în dezvoltarea sectorul...
09:40
Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost constituite aproape integral # Moldpres
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025–2026, conform noilor prevederi ale Legii privind gazele naturale. Măsura are drept scop prevenirea unor eventuale creșteri bruște de preț și a...
08:20
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau p...
08:10
Moneda unică europeană se apreciază cu opt bani la început de săptămână și are o cotație oficială de 19 lei și 82 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru acesta o valoare de ...
Acum 24 ore
21:30
GALERIE FOTO // Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată la Vinăria Cricova # Moldpres
Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare afost marcată duminică, 23 noiembrie, la Vinăria Cricova.Prim-ministrul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare tuturor agricultorilor din Republica Moldova, subliniind rolul lor fun...
21:20
BTA: Adunarea Națională găzduiește cea de-a 66-a Sesiune Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Adunarea Națională a Bulgariei găzduiește cea de-a 66-a Sesiune Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (PABSEC), a anunțat duminică serviciul de presă parlamentară. Tema principală a forumului, care va aduce la Sofia delegații din pa...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.