Soare, dar temperaturi scăzute în nordul țării
NordNews, 24 noiembrie 2025 08:00
Astăzi, la începutul săptămânii, nordul Republicii Moldova se bucură de mai mult soare, însă încărcămintele rămân stabilite. Valorile termice vor fi cuprinse între +1 și +5 grade Celsius, probabilitatea de precipitații este de aproximativ 5%, umiditatea aerului se situează în jur de 75%, iar vântul va sufla cu circa 11 km/h. Mâine, vremea va deveni [...] Articolul Soare, dar temperaturi scăzute în nordul țării apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
08:00
Acum 2 ore
06:50
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025 îți oferă astăzi un tablou complex de energii, iar fiecare zodie este ghidată într-o direcție diferită. E o zi în care ești îndemnată să-ți asculti instinctele, să observi mesajele subtile ale oamenilor din jur și să-ți acorzi timpul necesar pentru a reflecta, potrivit catine.ro. Ziua de astăzi îți [...] Articolul Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
11:20
Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, un schimb valutar din municipiul Florești a fost ținta unui furt de proporții. Poliția a fost alertată de o companie privată de pază, responsabilă de securitatea sediului. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat dispariția unei sume mari de bani. Potrivit primelor verificări, hoții ar fi pătruns în clădire [...] Articolul VIDEO Furt de proporții la un schimb valutar din Florești apare prima dată în NordNews.
11:00
VIDEO Explozie masivă la o termocentrală din regiunea Moscova, după un atac cu drone atribuit Ucrainei # NordNews
O explozie puternică a zguduit duminică dimineață regiunea Moscova, după ce centrala termoelectrică Șatura, aflată la aproximativ 120 km est de Kremlin, ar fi fost lovită de drone ucrainene. Atacul a provocat un incendiu de proporții și a forțat autoritățile ruse să activeze sistemele de alimentare de rezervă cu energie electrică și termică, transmite Reuters, [...] Articolul VIDEO Explozie masivă la o termocentrală din regiunea Moscova, după un atac cu drone atribuit Ucrainei apare prima dată în NordNews.
09:00
Președintele american Donald Trump spune că planul său de pace pentru Ucraina, criticat atât la Kiev, cât și la Washington, nu este în forma finală. Liderul de la Casa Albă a declarat sâmbătă, 22 noiembrie, că „războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul”, dar a menționat că actuala propunere poate fi modificată, transmite [...] Articolul Trump afirmă că propunerea sa de pace pentru Ucraina nu e finală apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025 spune că unele zodii descoperă curajul de a face schimbări importante, altele primesc confirmări din exterior, iar câteva au parte de momente liniștite care le oferă reconectare cu ele însele, potrivit catine.ro. Ziua de astăzi este una a clarității, a intențiilor ferme și a unei energii care te [...] Articolul Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
21 noiembrie 2025
19:40
VIDEO Cinci școli din raionul Florești urmează să fie închise. Localnicii se tem că satele lor vor rămâne fără copii și fără viitor # NordNews
Cinci instituții de învățământ din raionul Florești urmează să fie închise. Este vorba de gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița, Sârbești și Târgul Vertiujeni. O decizie în acest sens a fost luată, pe 20 noiembrie curent, de Consiliul Raional pentru optimizarea cheltuielilor și asigurarea unui proces educațional eficient. „Școlile au fost optimizate de faptul [...] Articolul VIDEO Cinci școli din raionul Florești urmează să fie închise. Localnicii se tem că satele lor vor rămâne fără copii și fără viitor apare prima dată în NordNews.
18:50
CEC, la 28 de ani de activitate // Maia Sandu: „Îmi exprim recunoștința pentru efortul depus în protejarea proceselor democratice ale Republicii Moldova” # NordNews
Președintele Maia Sandu a participat, astăzi, la evenimentul dedicat celei de-a 28-a aniversări a Comisiei Electorale Centrale. În cadrul unui discurs, șeful statului a evocat rolul jucat de CEC în protejarea democrației și a votului liber. Potrivit Maiei Sandu, pe parcursul celor 28 de ani, sistemul electoral al Republicii Moldova a cunoscut reforme importante, iar [...] Articolul CEC, la 28 de ani de activitate // Maia Sandu: „Îmi exprim recunoștința pentru efortul depus în protejarea proceselor democratice ale Republicii Moldova” apare prima dată în NordNews.
18:00
VIDEO Zelenski, după planul Trump–Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie riscăm să pierdem un partener esențial” # NordNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit cu un mesaj poporului, după publicarea așa-numitului plan de pace Trump–Putin pentru încheierea războiului. Liderul de la Kiev a vorbit despre „una dintre cele mai grele perioade” din istoria țării și despre o „alegere foarte dificilă”: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde „un partener esențial”. Într-un discurs [...] Articolul VIDEO Zelenski, după planul Trump–Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie riscăm să pierdem un partener esențial” apare prima dată în NordNews.
15:50
În arest, dar cu bonus de la Consiliul Raional. Vladimir Mizdrenco ar putea primi un premiu de peste 10 mii de lei „pentru rezultate” # NordNews
Președintele socialist al raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, aflat în arest preventiv într-un dosar privind presupuse acțiuni de destabilizare și instruiri în Serbia, ar putea beneficia de „premiu anual” din partea Consiliului Raional. Suma reprezintă 50% din salariul lunar. Un proiect de decizie în acest sens a fost publicat pe site-ul instituției vineri, 14 noiembrie 2025. [...] Articolul În arest, dar cu bonus de la Consiliul Raional. Vladimir Mizdrenco ar putea primi un premiu de peste 10 mii de lei „pentru rezultate” apare prima dată în NordNews.
15:30
Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, propuși pentru funcția de viceprimari ai Chișinăului # NordNews
Actuala șefă a Direcției generale finanțe, Olesea Pșenițchi, și consilierul în Cabinetul primarului general, Victor Pruteanu, sunt înaintați pentru funcțiile de viceprimari ai capitalei. Candidaturile au fost prezentate de către primarul Ion Ceban la ședința Consiliului municipal Chișinău, transmite IPN. Edilul a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței CMC a proiectelor privind numirea [...] Articolul Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, propuși pentru funcția de viceprimari ai Chișinăului apare prima dată în NordNews.
15:10
O întrevedere între reprezentanții Republicii Moldova și României a avut loc joi, 20 noiembrie 2025, la Chișinău, pentru consolidarea cooperării în domeniul ocupării forței de muncă. La discuții au participat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din R. Moldova, Raisa Dogaru, și directorul ANOFM România, [...] Articolul R. Moldova și România discută bune practici în ocuparea forței de muncă apare prima dată în NordNews.
14:50
Un accident rutier fără victime a avut loc vineri, 21 noiembrie, la ieșirea din municipiul Bălți spre raionul Sângerei, după ce două automobile s-au ciocnit în trafic. Poliția a fost sesizată în cursul zilei despre incident. Potrivit informațiilor oferite de ofițerul de presă, Lilia Harea, un șofer aflat la volanul unui Volkswagen Caddy efectua o manevră [...] Articolul VIDEO Neatenția la volan lovește din nou: Accident rutier la ieșirea din Bălți apare prima dată în NordNews.
14:20
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit vineri, 21 noiembrie, cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, la Chișinău, în contextul preluării de statul nostru a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul, care se desfășoară sub motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea [...] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei apare prima dată în NordNews.
12:40
FOTO Țigări ascunse sub capotă, descoperite la Sculeni: șofer din R. Moldova prins cu 480 de pachete nedeclarate # NordNews
Un șofer de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată din țară 480 de pachete de țigări ascunse sub capota mașinii. Bărbatul se afla la volanul unui Citroën C5 Aircross și a declarat vameșilor că nu are bunuri care trebuie declarate. Potrivit [...] Articolul FOTO Țigări ascunse sub capotă, descoperite la Sculeni: șofer din R. Moldova prins cu 480 de pachete nedeclarate apare prima dată în NordNews.
20 noiembrie 2025
21:30
Surpriză neplăcută dis-de-dimineață pentru șoferii din nordul țării. Zeci de conducători auto au fost trași pe dreapta de polițiști, în cadrul unui filtru instalat pe traseul M5, în raionul Rîșcani. Acțiunea are scopul de a preveni accidentele rutiere și de a-i atenționa pe șoferi să adopte o conduită prudentă în condiții de vreme schimbătoare. „De [...] Articolul VIDEO Filtru matinal pe traseul M5: șoferi trași pe dreapta la Rîșcani apare prima dată în NordNews.
16:30
Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu: Republica Moldova în doliu național # NordNews
Ilie Ilașcu, fost deținut politic, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost senator al României, a fost înmormântat joi cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. El a încetat din viață pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani, transmite IPN. Slujba de pomenire a fost oficiată la Biserica Sfânta Sofia de un [...] Articolul Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu: Republica Moldova în doliu național apare prima dată în NordNews.
16:00
Abonamentele pentru troleibuze și autobuze din Bălți vor fi vândute în rețeaua de farmacii Hippocrates # NordNews
În municipiul Bălți, procurarea abonamentelor pentru transportul public devine mai accesibilă. Primarul Alexandr Petkov a anunțat pe Facebook că, începând cu data de 23 ale lunii, biletele de călătorie valabile atât pentru troleibuze, cât și pentru autobuze vor putea fi procurate în farmaciile rețelei Hippocrates. Potrivit edilului, decizia vine pentru a facilita accesul locuitorilor la [...] Articolul Abonamentele pentru troleibuze și autobuze din Bălți vor fi vândute în rețeaua de farmacii Hippocrates apare prima dată în NordNews.
15:50
Cantități mari de marijuana și plante de cannabis, descoperite în două localități din Edineț: doi bărbați cercetați # NordNews
Polițiștii și procurorii din Edineț au documentat activitatea ilegală a doi bărbați din satele Goleni și Cupcini, în cadrul unor acțiuni menite să combată traficul ilicit de droguri. La domiciliul unui bărbat de 48 de ani din Goleni, oamenii legii au descoperit aproximativ 3,6 kg de masă vegetală uscată și mărunțită, presupusă marijuana, sute de [...] Articolul Cantități mari de marijuana și plante de cannabis, descoperite în două localități din Edineț: doi bărbați cercetați apare prima dată în NordNews.
15:40
Aeroportul Chișinău preia alimentarea cu combustibil Jet A1: Lukoil mai furnizează kerosen două zile # NordNews
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că, începând de astăzi, este pregătit să asigure alimentarea aeronavelor cu combustibil Jet A1, dispunând de infrastructura tehnică necesară, personal calificat și tarife stabilite pentru acest serviciu. Combustibilul provine din surse europene, transmite IPN. Totuși, în următoarele două zile, Lukoil Moldova va continua să furnizeze kerosen, în baza stocurilor rămase. În [...] Articolul Aeroportul Chișinău preia alimentarea cu combustibil Jet A1: Lukoil mai furnizează kerosen două zile apare prima dată în NordNews.
15:20
Bilanțul atacurilor rusești produse în noaptea de 19 noiembrie asupra regiunii Ternopil a urcat la 26 de morți, printre victime aflându-se și trei copii, transmite IPN. Alte 22 de persoane sunt în continuare dispărute, în timp ce zeci de oameni au fost răniți. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru operațiunile de salvare au fost mobilizați [...] Articolul Atac sângeros în Ternopil: 26 de persoane au murit, iar 22 sunt date dispărute apare prima dată în NordNews.
15:10
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit. Reducerea se aplică automat tuturor celor care aleg [...] Articolul Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard apare prima dată în NordNews.
14:50
UE respinge planul de pace Trump–Putin: „Pacea nu poate fi o capitulare. Ucrainenii și europenii trebuie consultați” # NordNews
Uniunea Europeană a respins ferm noul plan de pace american atribuit tandemului Trump–Putin, care ar solicita Ucrainei să cedeze teritorii ocupate și să își reducă armata la jumătate, relatează Reuters. Diplomații europeni avertizează că o astfel de propunere ar echivala cu o capitulare impusă Kievului, potrivit digi24.ro. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat la [...] Articolul UE respinge planul de pace Trump–Putin: „Pacea nu poate fi o capitulare. Ucrainenii și europenii trebuie consultați” apare prima dată în NordNews.
14:00
Radu Albot, în sferturile turneului ATP Challenger din Egipt după o revenire spectaculoasă # NordNews
Tenismenul moldovean Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Challenger de la Soma Bay, Egipt, după o victorie în trei seturi în fața britanicului Giles Hussey, scor 1-6, 7-6, 6-3, transmite IPN. Deși ocupă locul 448 ATP, Albot a reușit să-l învingă pe adversarul clasat cu peste 100 de poziții mai [...] Articolul Radu Albot, în sferturile turneului ATP Challenger din Egipt după o revenire spectaculoasă apare prima dată în NordNews.
13:30
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Suveranitate la joasă altitudine: când radarele tac, mizăm ferm pe urechea polițistului de frontieră # NordNews
Ritualul de joi dimineață s-a consumat din nou la Ministerul de Externe. Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat pentru a i se înmâna, a câta oară?, „protestul ferm” al Chișinăului. Motivul: o nouă dronă rusească a decis să facă turism aerian neautorizat prin sud-estul Moldovei, ignorând cu desăvârșire liniile de pe hartă. Dincolo de limbajul [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Suveranitate la joasă altitudine: când radarele tac, mizăm ferm pe urechea polițistului de frontieră apare prima dată în NordNews.
13:20
Jurnaliștii din Europa de Est, între tortură, arestări și dezinformare: lupta pentru adevăr continuă # NordNews
Libertatea presei în Europa de Est trece prin una dintre cele mai dificile perioade. De la jurnaliști ucisi în închisori rusești, până la arestări arbitrare în Georgia, supraveghere digitală în Azerbaidjan și represiune totală în Belarus, profesioniștii media se află în prima linie a unor regimuri care încearcă să reducă la tăcere vocile independente. Jurnalista [...] Articolul Jurnaliștii din Europa de Est, între tortură, arestări și dezinformare: lupta pentru adevăr continuă apare prima dată în NordNews.
13:00
Parada de 1 Decembrie prinde contur: militarii români și aliați au început repetițiile în poligonul Ghencea # NordNews
Bucureștiul intră în atmosfera pregătirilor pentru Parada Militară de Ziua Națională, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Ministerul Apărării Naționale anunță că militarii au dat startul repetițiilor, miercuri, în poligonul Ghencea, unde a avut loc prima sesiune de antrenament, transmite agerpres.ro. „Am dat startul antrenamentelor pentru Parada Militară de 1 Decembrie! Astăzi, în [...] Articolul Parada de 1 Decembrie prinde contur: militarii români și aliați au început repetițiile în poligonul Ghencea apare prima dată în NordNews.
12:50
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat joi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, în urma incidentului din noaptea de 19 noiembrie, când o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit instituției, Moscovei i-a fost transmis un protest ferm privind încălcarea gravă a suveranității naționale și riscurile create pentru securitatea [...] Articolul MAE protestează, Moscova neagă: Ozerov spune că „nu există dovezi” despre dronă apare prima dată în NordNews.
11:40
Vrei RCA, Carte Verde și CASCO la preț cinstit? Intact Asigurări a deschis oficiu la Bălți # NordNews
Când vine vorba de asigurări, șoferii din nordul țării caută două lucruri esențiale: siguranță și un preț corect. Intact Asigurări Generale reușește să le ofere pe ambele, fidel devizei sale – PREȚ CINSTIT. Cu unele dintre cele mai avantajoase tarife din Republica Moldova, compania se evidențiază prin transparență, adaptabilitate și respect față de client. Iar [...] Articolul Vrei RCA, Carte Verde și CASCO la preț cinstit? Intact Asigurări a deschis oficiu la Bălți apare prima dată în NordNews.
11:00
A fugit de la locul tragediei: Șoferul fără permis căutat de poliție după un accident mortal # NordNews
O tânără de 23 de ani a murit după un accident rutier produs noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul mașinii a părăsit locul tragediei, iar poliția a stabilit că acesta nu deține permis de conducere. Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01:00, pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Poliția [...] Articolul A fugit de la locul tragediei: Șoferul fără permis căutat de poliție după un accident mortal apare prima dată în NordNews.
10:40
De aproape un an, proiectul parcărilor cu plată în Bălți rămâne blocat. Inițiativa este pasată de la Primărie la Consiliul Municipal și înapoi, fără a prinde contur o variantă finală. Aleșii locali vin cu tot felul de scuze, ba că nu e clar cine va gestiona banii, ba că ei nu vin 100% în bugetul [...] Articolul VIDEO Parcările cu plată din Bălți, blocate de aproape un an apare prima dată în NordNews.
10:20
Elevii alolingvi vor putea obține nota „10” din oficiu la proba de Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, dacă au promovat în clasele a X–XII-a examenul de certificare a competențelor lingvistice și dețin un certificat de nivel B2 sau superior, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Măsura a fost discutată [...] Articolul BAC 2025: Alolingvii cu nivel B2 la limba română vor primi nota maximă din oficiu apare prima dată în NordNews.
10:00
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, efectuează astăzi o vizită oficială de două zile în Republica Moldova, eveniment care are loc în contextul în care țara noastră a preluat președinția semestrială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, transmite IPN. Pe durata vizitei, Alain Berset va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu [...] Articolul Secretarul general al Consiliului Europei își începe vizita oficială la Chișinău apare prima dată în NordNews.
19 noiembrie 2025
18:20
Cei mai activi și creativi studenți din Bălți, care au pășit în acest an pentru prima dată pragul universității, au sărbătorit Balul Bobocilor într-un format nou – Student Fest 2025. Aproape 60 de tineri talentați de la cele patru facultăți ale Universității de Stat „Alecu Russo” s-au întrecut în artistism și originalitate pe scena Teatrului [...] Articolul VIDEO Balul Bobocilor, pe „stil” nou: magia Student Fest prinde viață la Bălți apare prima dată în NordNews.
18:00
Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai mari patrioți români din Basarabia, a decedat, pe 17 noiembrie. A stat nouă ani închis în regiunea transnistreană, fiind chiar condamnat la moarte. Totuși, a supraviețuit și, chiar din temniță, a devenit parlamentar atât la Chișinău, cât și la București. Deși, după eliberare, a trăit în România, baștina sa [...] Articolul VIDEO In memoriam Ilie Ilașcu. Rudele și colegii de clasă, despre marele erou apare prima dată în NordNews.
15:40
DOC Republica Moldova declară doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate” # NordNews
Republica Moldova va marca 20 noiembrie drept zi de doliu național, în semn de omagiu pentru Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Decizia a fost oficializată printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu. În aceeași zi, Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Ilie Ilașcu a murit luni, [...] Articolul DOC Republica Moldova declară doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate” apare prima dată în NordNews.
13:50
VIDEO Dragostea pentru copii sfidează stereotipurile de gen. Un bărbat, învățător de clase primare la Bălți # NordNews
Stereotipul că doar femeile pot preda copiilor din clasele primare are rădăcini adânci în Republica Moldova. Totuși, la Bălți, există exemple care contrazic această percepție. În școlile din municipiu, doi dintre cei 239 de învățători sunt reprezentanți ai sexului puternic. Unul dintre ei este Artiom Maslov de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți, unde [...] Articolul VIDEO Dragostea pentru copii sfidează stereotipurile de gen. Un bărbat, învățător de clase primare la Bălți apare prima dată în NordNews.
13:50
Avocat din nord, reținut 72 de ore: acuzat că a cerut bani pentru a influența Biroul de Probațiune # NordNews
Un avocat din Dondușeni a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă, după ce CNA și Procuratura Anticorupție au descins, miercuri dimineață, 19 noiembrie, cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul acestuia, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni. Potrivit anchetatorilor, avocatul ar fi cerut bani de [...] Articolul Avocat din nord, reținut 72 de ore: acuzat că a cerut bani pentru a influența Biroul de Probațiune apare prima dată în NordNews.
13:00
Doina Gherman: România rămâne aliatul cel mai apropiat al Moldovei în drumul spre aderarea la UE # NordNews
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova, condusă de deputata Doina Gherman, a efectuat o vizită la București, unde a avut o întrevedere cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit Doinei Gherman, integrarea europeană reprezintă „calea firească [...] Articolul Doina Gherman: România rămâne aliatul cel mai apropiat al Moldovei în drumul spre aderarea la UE apare prima dată în NordNews.
12:50
Consumatorii pot cere recalcularea facturilor la gaze dacă datele nu corespund cu indicii contorului # NordNews
Energocom anunță că toți consumatorii care observă diferențe între factura la gaze și indicațiile reale ale contorului au dreptul să solicite verificarea și corectarea datelor. Compania dă asigurări că orice neconcordanță va fi soluționată în colaborare cu operatorii de distribuție, transmite IPN. Procesul de facturare este strict reglementat, iar fiecare etapă este realizată de instituții [...] Articolul Consumatorii pot cere recalcularea facturilor la gaze dacă datele nu corespund cu indicii contorului apare prima dată în NordNews.
11:10
Tenismenul moldovean Radu Albot a debutat cu dreptul la turneul „Challenger” din Soma Bay, Egipt, reușind să-l învingă pe ucraineanul Vladislav Orlov în două seturi, scor 6-3, 7-5, transmite IPN. Succesul îi asigură sportivului nostru calificarea în optimile de finală, unde îl așteaptă un adversar puternic. În turul următor, Radu Albot, aflat în prezent pe [...] Articolul Radu Albot începe turneul Challenger de la Soma Bay cu o victorie sigură apare prima dată în NordNews.
11:00
Dronă neidentificată a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. IGPF anunță verificări și cooperare cu autoritățile ucrainene # NordNews
Un aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, a traversat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind observat pe direcția Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (Moldova) și ulterior către localitățile Tocuz și Opaci, din raionul Căușeni. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) anunță că aparatul se afla la o altitudine de cel mult 100 [...] Articolul Dronă neidentificată a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. IGPF anunță verificări și cooperare cu autoritățile ucrainene apare prima dată în NordNews.
10:50
Naționala Moldovei U-19 obține o victorie importantă în preliminariile Euro 2026: 1-0 cu Bosnia și Herțegovina # NordNews
Selecționata Moldovei U-19 a înregistrat o victorie valoroasă în preliminariile Campionatului European din 2026, după ce s-a impus cu 1-0 în fața Bosniei și Herțegovinei, transmite IPN. Succesul vine în urma unui joc solid, în care tinerii fotbaliști moldoveni au demonstrat determinare și disciplină tactică. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 16 [...] Articolul Naționala Moldovei U-19 obține o victorie importantă în preliminariile Euro 2026: 1-0 cu Bosnia și Herțegovina apare prima dată în NordNews.
10:00
Congresul SUA aprobă publicarea dosarului Epstein. Donald Trump își schimbă poziția în ultimul moment # NordNews
Congresul Statelor Unite a adoptat marți un proiect de lege care obligă Departamentul de Justiție să facă publice toate documentele pe care le deține despre Jeffrey Epstein, finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale, găsit mort în celula sa în 2019. Decizia marchează un pas important într-unul dintre cele mai controversate dosare ale ultimului deceniu, relatează [...] Articolul Congresul SUA aprobă publicarea dosarului Epstein. Donald Trump își schimbă poziția în ultimul moment apare prima dată în NordNews.
09:50
„Portretul Elisabethei Lederer”, de Gustav Klimt, devine a doua cea mai scumpă lucrare licitată din lume # NordNews
Un tablou al celebrului pictor austriac Gustav Klimt a fost vândut la New York, în cadrul unei licitații organizate de Sotheby’s, pentru impresionanta sumă de 236,4 milioane de dolari (aproximativ 204 milioane de euro). Lucrarea devine astfel a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație, transmite AFP, citat de agerpres.ro. Singura [...] Articolul „Portretul Elisabethei Lederer”, de Gustav Klimt, devine a doua cea mai scumpă lucrare licitată din lume apare prima dată în NordNews.
09:40
SUA aprobă o achiziție de 105 milioane de dolari pentru întreținerea sistemelor Patriot din Ucraina # NordNews
Statele Unite au aprobat o posibilă achiziție solicitată de Ucraina, în valoare de 105 milioane de dolari, destinată întreținerii și modernizării sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru protejarea spațiului aerian ucrainean în fața atacurilor rusești. Anunțul a fost făcut marți de Pentagon, fiind preluat de AFP, citat de agerpres.ro. Potrivit notificării oficiale, aprobarea include: [...] Articolul SUA aprobă o achiziție de 105 milioane de dolari pentru întreținerea sistemelor Patriot din Ucraina apare prima dată în NordNews.
09:30
O explozie puternică s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025 într-o gospodărie din orașul Mărculești, raionul Florești, după ce gazul acumulat de la un aragaz conectat la o butelie de tip propan–butan a luat foc. Deflagrația a avut loc la ora 06:25, iar alertarea Serviciului 112 a mobilizat imediat echipajele de salvatori și [...] Articolul Explozie într-o gospodărie din Florești apare prima dată în NordNews.
09:20
Primul transport de gaz natural lichefiat (GNL) provenit din Statele Unite și destinat Ucrainei a ajuns luni în portul Klaipėda din Lituania, marcând un moment descris drept „istoric” de oficiali europeni și americani. Transportul, realizat la bordul navei GasLog Houston, inaugurează o nouă rută energetică transatlantică, cu un rol crucial pentru securitatea energetică a Kievului [...] Articolul Primul transport de GNL american pentru Ucraina a ajuns în Lituania: „Se scrie istorie” apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,32 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,06 lei până la costul de 21,05 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Nou val de scumpiri al carburanților. Tarifele pentru 19 noiembrie apare prima dată în NordNews.
