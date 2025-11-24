ASP lansează un nou serviciu electronic pentru agenții economici care desfășoară activitate de cazare turistică
Moldpres, 24 noiembrie 2025 10:10
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează un nou serviciu electronic pentru depunerea cererii privind eliberarea „Certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online. Procedura se efectuează prin intermediul Platformei de dezvolt...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
10:30
Comitetul Regiunilor și-a început lucrările la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „Drumul european trece prin fiecare localitate. Cu primari puternici, construim localități puternice” # Moldpres
La Chișinău are loc astăzi reuniunea Grupului de Lucru al Comitetului European al Regiunilor pentru Republica Moldova. În deschiderea evenimentului, premierul Alexandru Munteanu a declarat că autoritățile locale vor avea în Guvern un partener de încr...
10:30
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 924,0 de milioane de lei, ceea ce reprezintă îndeplinirea cifrei de control în mărime de 103,1%, comunică MOLDPRES.În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri a căro...
Acum 15 minute
10:20
Explozie evitată în ultimul moment. Pompierii din nordul țării au evacuat patru butelii de gaz dintr-o casă în flăcări # Moldpres
Pompierii din nordul țării au prevenit o tragedie noaptea trecută, după ce au evacuat patru butelii de gaz din interiorul unei case cuprinse de flăcări în localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni, comunică MOLDPRES.Ofițerul de presă al Inspectoratului General...
Acum 30 minute
10:10
ASP lansează un nou serviciu electronic pentru agenții economici care desfășoară activitate de cazare turistică # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează un nou serviciu electronic pentru depunerea cererii privind eliberarea „Certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online. Procedura se efectuează prin intermediul Platformei de dezvolt...
Acum o oră
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat nimicirea unui lot de 1120 kg de ceai negru din import, după ce investigațiile de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri ale pesticidului „Dinotefuran”, neconforme cu legislația în...
09:50
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat astăzi lansarea ediției 2025 a concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, destinat tinerilor, profesioniștilor și structurilor care au demonstrat performanță și contribuții importante în dezvoltarea sectorul...
09:40
Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost constituite aproape integral # Moldpres
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice obligatorii pentru sezonul rece 2025–2026, conform noilor prevederi ale Legii privind gazele naturale. Măsura are drept scop prevenirea unor eventuale creșteri bruște de preț și a...
Acum 4 ore
08:20
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau p...
08:10
Moneda unică europeană se apreciază cu opt bani la început de săptămână și are o cotație oficială de 19 lei și 82 de bani, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru acesta o valoare de ...
Acum 24 ore
21:30
GALERIE FOTO // Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată la Vinăria Cricova # Moldpres
Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare afost marcată duminică, 23 noiembrie, la Vinăria Cricova.Prim-ministrul Alexandru Munteanu a adresat un mesaj de felicitare tuturor agricultorilor din Republica Moldova, subliniind rolul lor fun...
21:20
BTA: Adunarea Națională găzduiește cea de-a 66-a Sesiune Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Adunarea Națională a Bulgariei găzduiește cea de-a 66-a Sesiune Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (PABSEC), a anunțat duminică serviciul de presă parlamentară. Tema principală a forumului, care va aduce la Sofia delegații din pa...
21:00
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, pe șantierul viitorului Muzeu al Victimelor Deportărilor: „Am stabilit pașii necesari pentru finalizarea proiectului” # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a întreprins o vizită de lucru la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde a discutat cu angajații instituției și a inspectat șantierul de restaurare al blocului „B” – viitorul sediu al Muzeului Victimelor Depo...
20:30
Europenii au prezentat o versiune amendată a planului de pace american pentru Ucraina, care prevede un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană și o schimbare în privința concesiilor teritoriale pe care ar urma să le facă Kievul, potrivit unui doc...
20:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, de Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare: „Pentru sectorul agricol, integrarea europeană înseamnă beneficii, fonduri și creșterea standardelor” # Moldpres
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a felicitat agricultorii care, prin munca lor, asigură dezvoltarea unui sector strategic pentru Republica Moldova și promovează produsele autohtone pe plan inte...
19:50
REPORTAJ MOLDPRES // Anul Agricultorilor Curajoși: O zi pentru cei care fac țara să crească, oameni ai pământului, oameni ai curajului # Moldpres
În inima labirintului subteran de la Cricova, acolo unde tăcerea pietrei se întâlnește cu parfumul vinului matur, astăzi a fost celebrată una dintre cele mai puternice comunități ale țării, cea a agricultorilor Republicii Moldova. În acest an, decl...
18:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va avea la Stockholm o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Suedia # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, invită cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Suedia la o discuție care va avea loc luni, 24 noiembrie, la Stockholm, informează MOLDPRES.„Dragi moldoveni stabiliți în Regatul Suediei, vă invit la o discu...
17:30
O tânără de 21 de ani a decedat într-un accident rutier după ce a urcat la volanul automobilului fără a deține permis de conducere # Moldpres
O tânără de 21 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs la Ungheni. Tânăra a urcat la volanul automobilului fără a deține permis de conducere, a pierdut controlul asupra mașinii, care a derapat și a fost proiectată pe sensul opus, tampon&aci...
16:20
Fiecare a treia întreprindere din Republica Moldova este condusă de o femeie, domeniile de activitate dominante fiind serviciile sau comerțul. Rata de supraviețuire în primul an al companiilor fondate de femei este de 88%. Cifrele au fost prezentate ...
15:30
Frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forță, armata sa nu poate fi redusă, lăsând țara vulnerabilă, și rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie „recunoscut deplin'' în orice plan de pace, a afirmat duminică președinta Comisiei E...
14:40
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Agricultorului: „Sectorul agricol este prioritate. Vom continua să investim în dezvoltarea lui” # Moldpres
Dezvoltarea sectorului agricol este o prioritate pentru Guvern, iar autoritățile vor continua să investească în acest domeniu și să susțină agricultorii prin acțiuni și proiecte concrete. Asigurarea vine din partea premierului Alexandru Munteanu, care a participat...
13:10
Un microbuz în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc din mers pe un traseu din județul Bacău, România. Persoanele aflate în mijlocul de transport au reușit să se autoevacueze, informează MOLDPRES.Incidentul s-a produs pe DN 11A Adju...
12:30
Un nou pachet de debirocratizare în educație va fi prezentat de MEC până la finalul lunii decembrie # Moldpres
Un nou pachet de debirocratizare în domeniul educației va fi prezentat de autorități până la finalul lunii decembrie. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a îndemnat lucrătorii din sistem să vină cu propuneri, ...
12:10
Provocările actuale de securitate și cooperarea bilaterală în domeniul apărării, discutate de ministrul Anatolie Nosatîi cu ambasadoarea UE la Chișinău # Moldpres
Provocările actuale de securitate, importanța procesului de integrare europeană pentru parcursul de dezvoltare al Republicii Moldova și cooperarea bilaterală în domeniul apărării au fost analizate de ministrul Apărării, Anatolie Nosat&...
11:50
VIDEO // Furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești: o parte din bani a fost depistată în stradă # Moldpres
Poliția a fost sesizată noaptea trecută, în jurul orei 03.00, despre un furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Oamenii legii au stabilit că ușa de la intrare a fost deteriorată cu o rangă metalică, iar din safeu a fost sustrasă o sumă mare de ba...
11:30
Planul de pace pentru Ucraina: Oficiali americani, ucraineni și europeni se reunesc la Geneva pentru discuții # Moldpres
Înalți demnitari din SUA, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, la Geneva, pentru a dezbate planul elaborat recent de Washington în vederea încheierii războiului din Ucraina, relatează Reuters, AFP și DPA, citate de ...
11:00
VIDEO // Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată în R. Moldova. Ludmila Catlabuga: „Vom fi mereu aproape, atât de bucuriile, cât și de grijile voastre” # Moldpres
În Republica Moldova este marcată duminică, 23 noiembrie, Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Cu această ocazie, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a transmis un mesaj în care a mulțumit ...
Ieri
10:00
Noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii. Republica Moldova va adera la Programul „Europa Creativă” # Moldpres
Republica Moldova va adera la Programul Uniunii Europene „Europa creativă”, care va deschide noi oportunități pentru artiști și profesioniști din domeniul culturii. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre țara noastră și Uniunea Europeană privi...
09:30
Venituri de 2,9 milioane de lei calculate suplimentar la buget în urma controalelor desfășurate de Serviciul Vamal # Moldpres
Serviciul Vamal a constatat obligații vamale suplimentare de 2,929 milioane lei în rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 10 - 21 noiembrie 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai mult...
09:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei. Igor Grosu va susține un discurs în ca...
07:00
12.30 Ziua Națională a Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, În cadrul evenimentului vor avea discursuri: 1. Ludmila CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare 2. Alexandru MUNTEANU, prim-ministru al Republicii Moldova 3. ...
22 noiembrie 2025
19:20
Guvernatoarea BNM, la Viena: „Republica Moldova se apropie de o piață financiară europeană unificată” # Moldpres
Republica Moldova se apropie de o piață financiară europeană unificată, pe măsură ce deschide ușa către liberalizarea capitalului și libera circulație a serviciilor financiare. Declarația a fost făcută de Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu...
19:00
Summitul G20 // Aliații occidentali ai Ucrainei resping planul de pace al SUA în forma sa actuală: „Este o bază pentru discuții, dar necesită eforturi suplimentare” # Moldpres
Aliații occidentali ai Kievului resping planul de pace propus de SUA în forma sa actuală, care vizează să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, subliniind într-o declarație comună, publicată după o reuniune sâmbătă în marja summitului...
18:40
Republica Moldova și România lansează proiectul MigraMI, pentru reducerea riscurilor asociate migrației ilegale # Moldpres
Republica Moldova și România lansează proiectul MigraMI - Migrants Management Enhance Initiative, care reprezintă un pas important în modernizarea gestionării migrației și în consolidarea cooperării transfrontaliere dintre cele două state. Inițiativa va...
17:00
Ucraina va începe în curând consultări cu SUA în Elveția despre un viitor acord de pace cu Rusia # Moldpres
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveția pentru a discuta planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean, conform AFP și Reuters, citate de ...
16:50
Trei persoane reținute în dosarul camionului cu muniții oprit la frontieră au fost plasate în arest pentru 30 de zile # Moldpres
Trei persoane reținute în dosarul camionului cu muniții, reținut în această săptămână în punctul de trecere Leușeni-Albița, au fost plasate în arest. Decizia a fost luată astăzi de magistrați, la solicitarea procurorilor, informează...
15:40
Circulația autovehiculelor și a pietonilor a fost interzisă pe un pod peste râul Cubolta, amplasat în comuna Plop, raionul Dondușeni. Decizia a fost luată după ce structura de rezistență a podului a fost slăbită în urma unor lucrări de curățare a al...
15:30
Planul SUA pentru Ucraina a perturbat agenda summitului G20 al principalelor economii, care a început sâmbătă la Johannesburg, în Africa de Sud, unde liderii europeni organizează numeroase consultări pentru a adopta o contrapropunere, potrivit unor surse eur...
14:30
FOTO // Campania națională de împădurire continuă. La Negureni a fost plantată o nouă pădure, pe o suprafață de 10 hectare # Moldpres
Campania de împădurire „Generația Pădurii” continuă în acest weekend. O nouă pădure, pe o suprafață de 10 hectare, a fost plantată astăzi la Negureni, Telenești. La acțiune a participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu ac...
14:10
Luptătorul de taekwondo, Artiom Roșca, a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18, informează MOLDPRES.Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, elevul lui Vladislav Mazur a obținut trei victorii, fiind învins în finală de spaniolul Jai...
13:30
Republica Moldova va crea, până în anul 2028, o Agenție Erasmus la Chișinău. Acest lucru va permite oferirea de noi oportunități pentru universitățile și studenții din țara noastră. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciu...
12:30
Dosarul camionului cu muniții oprit la frontieră: persoanele reținute au fost aduse în fața instanței. Procurorii cer arest pentru 30 de zile # Moldpres
Persoanele reținute în dosarul camionului cu muniții reținut în această săptămână în punctul de trecere Leușeni-Albița au fost aduse astăzi în fața instanței. Procurorii cer în cazul acestora arest pentru un termen de 30 de zi...
12:10
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare # Moldpres
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în ședință și a aprobat ordinea de zi pentru ședințele plenare care se vor desfășura în perioada 27 – 28 noiembrie 2025, informează MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a P...
10:40
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a anunțat că susține proiectul noii legi a medierii și că va organiza consultări publice pentru a fi explicate pe larg prevederile acestuia, informează MOLDPRES.Potrivit CCI, în ultimii ani, med...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
CNAS a alocat 61 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor adresate familiilor care au copii și a celor pentru incapacitate de muncă # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat 61,01 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor adresate familiilor care au copii și a celor pentru incapacitate temporară de muncă, informează MOLDPRES.Mai exact, banii sunt destinați pentru plata indemnizațiil...
10:00
Ministerul Apărării al României a anunțat în dimineața zilei de astăzi că noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Ca rezultat, două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridica...
09:30
Prioritățile colaborării dintre Republica Moldova și Germania, discutate de vicepremierul Eugen Osmochescu cu ambasadorul Hubert Knirsch # Moldpres
Prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și Germania și progresele înregistrate de țara noastră pe agenda europeană au fost discutate de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu ambasadorul Germaniei în ...
09:10
Vremea se menține mohorâtă în weekend. Meteorologii prognozează ploi slabe și maxime de până la 17 grade Celsius # Moldpres
Vremea mohorâtă se menține în weekend. Pentru zilele de sâmbătă și duminică, meteorologii prognozează ploi slabe și temperaturi maxime de până la 17 grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi ...
08:40
În sectoarele capitalei, vor fi desfășurate în acest weekend iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.Astfel, pe teritor...
21 noiembrie 2025
23:10
Ministerul Muncii propune majorarea salariului minim pe țară cu 15 la sută. Sindicatele se opun # Moldpres
Ministerul Muncii și Protecției Sociale va înainta Guvernului, spre aprobare, propunerea de stabilire a cuantumului de 6300 lei pentru salariul minim pe țară în anul 2026. Decizia a fost luată în cadrul Grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului ...
20:50
Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, și-a încheiat mandatul. Mihai Popșoi: „Suntem recunoscători pentru sprijinul constant al Japoniei” # Moldpres
Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, și-a încheiat mandatul în Republica Moldova. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a exprimat aprecierea pentru contribuția remarcabilă a ambasadorului la dezvoltarea relațiilor moldo-jap...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.