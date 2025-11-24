„Jurnal TV” a fost sancționat cu 10 mii de lei pentru încălcarea normelor privind protecția minorilor la difuzarea filmului serial „Plaha”

12:40

Daniel Frumusachi este un tânăr din R. Moldova, stabilit în prezent în Danemarca, care a reușit să intre în Cartea Recordurilor Guinness pe când avea doar 19 ani, pentru că a reușit să deschidă cel mai rapid sticle de spumant. În același timp, Daniel este și unul dintre cei mai tineri somelieri din R. Moldova....