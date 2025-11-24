Financial Times: Planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, a fost redus de la 28 la 19 puncte

17:40

Tudor Chetrean din satul Boșcana, raionul Criuleni, s-a adresat la ZdG cu o problemă pe care de mai mult timp nu o poate soluționa, pentru că nu găsește răspunsuri la mai multe întrebări legate de procedura prin care i-a fost calculată, acum 30 de ani, pensia de dizabilitate. Tudor Chetrean afirmă că tentativele sale repetate...