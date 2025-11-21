Cazul contrabandei cu muniții: două persoane reținute și probe ridicate în urma acțiunilor comune ale instituțiilor de aplicare a legii
Curentul.md, 21 noiembrie 2025 09:40
Urmare a cooperării interinstituționale intensificate în cazul contrabandei cu muniții depistate la ieșirea din Republica Moldova spre România, prezentăm informațiile actualizate: Cazul este documentat de un grup mixt din care fac parte ofițerii Inspectoratului Național de Investigație (INI) al Poliției, de investigație şi urmǎrire penalǎ ai Serviciului Vamal şi Poliției de Frontierǎ și procurorii PCCOCS. […]
Prim-ministrul Munteanu a discutat cu ambasadorul Greciei despre proiecte moldo-elene și integrarea europeană # Curentul.md
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu beneficii pentru cetățeni, au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. Șeful Executivului a mulțumit pentru susținerea necondiționată pe care o primim în procesul de integrare a țării noastre în […]
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Alain Berset, Secretarul general al Consiliului Europei # Curentul.md
Consolidarea cooperării între Republica Moldova și Consiliul Europei, precum și măsurile pentru realizarea priorităților președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, au fost discutate la întrevederea de astăzi a prim-ministrul Alexandru Munteanu cu Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Prim-ministrul a accentuat că recenta vizită la Bruxelles a fost una productivă și […]
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. La fața locului, oamenii legii au găsit, în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul gâtului. În curtea gospodăriei a fost depistat și corpul […]
ANSA a depistat 15 tone de verdeață cu pesticide la frontieră: Urma să ajungă pe rafturile magazinelor din Moldova # Curentul.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Pentru […]
Prima vizită de lucru în calitate de ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari o va întreprinde în România. Aceasta este programată pentru joi, 20 noiembrie. Ministrul va avea o întrevedere cu omologul său român, Radu Marinescu. Agenda vizitei include și discuții cu reprezentanți ai altor instituții relevante din domeniul justiției.
Republica Moldova și România își aliniază pozițiile privind accelerarea procesului de aderare la UE # Curentul.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, […]
CUB își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a lui Ilie Ilașcu – un reper al solidarității civice și al luptei pentru unitate națională # Curentul.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) își exprimă profunda compasiune la trecerea în eternitate a lui Ilie Ilașcu – un reper al solidarității civice și al luptei pentru unitate națională. „Rezistența sa nu a fost doar un gest personal, ci un model de rezistență pentru o națiune întreagă. Ilie Ilașcu nu a trăit doar o […]
Radu Marian a Forumul UE pentru Democrație Parlamentară: „Democrația se câștigă prin efort, sacrificii și cooperare cu aliații” # Curentul.md
Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a participat la Forumul UE pentru Democrație Parlamentară. Evenimentul a fost organizat de Parlamentul European și s-a desfășurat pe 19 noiembrie, la Bruxelles. Forumul a reunit membri ai parlamentelor naționale ale Uniunii Europene, eurodeputați și reprezentanți ai instituțiilor UE. La discuții au mai participat reprezentanți ai […]
Accident tragic pe traseul Rîșcani–Mihăileni: Două tinere au murit, iar șoferul a fugit # Curentul.md
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, poliția din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. La fața locului, oamenii legii au constatat că un Audi, înmatriculat în alt stat, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil, a lovit parapetul metalic și s-a răsturnat. […]
Serviciul Vamal vine cu precizări după descoperirea transportului cu armament la vama Leușeni–Albița # Curentul.md
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind cazul depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu mai multe precizări. ”În cadrul controlului coordonat de la frontiera moldo-română, suspiciunile inițiale au fost semnalate de funcționarul vamal al Republicii Moldova, care a informat colegii din cadrul autorității vamale române. […]
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a primit la Chișinău președintele APCE, Theodoros Rousopoulos # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a întâmpinat astăzi pe președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Theodoros Rousopoulos, în contextul reuniunilor APCE, găzduite de Parlamentul Republicii Moldova. „I-am spus că este o onoare pentru țara noastră să dețină președinția Comitetului de Miniștri al CoE și că vom trata acest mandat cu cea mai mare responsabilitate. Am […]
VIDEO// Irina Vlah: Cazul „Inima Moldovei” e fără precedent. Am primit confirmarea că rămâne sub monitorizare atentă din partea comunității internaționale # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a amintit că, săptămâna trecută, a informat corpul diplomatic acreditat la Chișinău, precum și organizațiile internaționale și misiunile de observare, despre încercările autorităților de a suspenda activitatea partidului și spune că a primit confirmarea că „acest caz fără precedent rămâne sub monitorizare atentă din partea comunității internaționale”. „Unii […]
VIDEO// International Tobacco SRL: 20 de ani de dezvoltare continuă și planuri mari de viitor # Curentul.md
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, după o perioadă destul de grea în care a trebuit să reziste în condiţiile vitrege ce se creaseră după destrămarea URSS, inclusiv crizelor economice ce au marcat anii ’90 ai secolului trecut. Cu o strategie de dezvoltare clară, cu […]
Vlad Filat cere salarii mai mari pentru profesori: „Nu cer privilegii, cer respect și supraviețuire” # Curentul.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a lansat un apel către guvernare în care solicită și susține majorarea salariilor pentru profesori. Politicianul spune că, în anii aceștia grei, marcați de criză și stagflație, profesorii au devenit poate cel mai lovit și mai ignorat grup profesional din Republica Moldova. Deși salariile au fost […]
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față […]
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își reconfirmă angajamentul ferm și constant pentru reintegrarea teritorială și consolidarea statului unitar Republica Moldova. Formațiunea salută sprijinul partenerilor noștri occidentali — Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și alți actori internaționali — care rămân implicați în identificarea unei soluții durabile pentru depășirea conflictului transnistrean și în consolidarea securității […]
11:10
Doi bărbați – arestați în Lopatnic, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Curentul.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Poliția de Frontieră, anunță reținerea a doi învinuiți de facilitarea migrației ilegale a persoanelor din India și Siria spre Uniunea Europeană. Cei doi membri ai grupului infracțional au fost reținuți în flagrant delict, în zona de frontieră, în timp ce încercau să […]
Audit CCRM: Energocom a gestionat legal achizițiile în criză, însă cu lipsuri în documentare și evaluare # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 19 noiembrie, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice, concluziile Raportului de audit al conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „Energocom” în anii 2021-2023. Natalia Trofim, membră a CCRM, împreună cu echipa de audit, a expus principalele constatări și recomandări […]
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Slovaciei: „Pentru Republica Moldova, Slovacia este și un partener de încredere” # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat, aseară, la recepția organizată cu ocazia Sărbătorii Naționale a Slovaciei – Ziua Luptei pentru Libertate și Democrație. Politiciana i-a mulțumit ambasadorului Pavol Ivan și soției sale, Larisa Ivanova, pentru invitație și atmosfera cu adevărat caldă. „Slovacia a parcurs un drum al schimbărilor rapide și astăzi își apără […]
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a înaintat Primăriei municipiului Chișinău și Consiliului Municipal Chișinău un demers prin care solicită redenumirea segmentului străzii Toma Ciorbă, cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. 31 August 1989, în strada Ilie Ilașcu – erou al rezistenței în fața agresiunii ruse și simbol al luptei pentru identitatea românească, […]
Chișinău și București cer deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE până la finalul lui 2025 # Curentul.md
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, […]
Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni: Un avocat, reținut pentru 72 de ore pentru corupție # Curentul.md
În această dimineață, Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), a descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui […]
Lucrările la Linia Electrică Vulcănești Chișinău, finalizate în proporție de 99 la sută # Curentul.md
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești Chișinău au ajuns la un nivel de realizare de aproximativ 99 la sută. În prezent, se finalizează montarea ultimului pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. Ulterior, atât linia, cât și echipamentele aferente vor trece printr o serie de inspecții și teste riguroase înainte de […]
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, ex-premier al Republicii Moldova, așa cum a promis, a depus în Parlament Analiza privind frauda bancară, un document care demontează miturile create deliberat în ultimii zece ani și readuce în centrul discuției adevărul despre cel mai mare jaf din istoria țării. „Pentru că, timp de un deceniu, […]
La Leova au fost semnate contractele pentru construcția apeductului în satele Tomai și Sărata Răzeși # Curentul.md
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor avea acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea modernă de distribuție. Astăzi, la Leova, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, au fost semnate contractul de antrepriză pentru construcție și montaj, contractul pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului și contractul de supraveghere […]
Ion Chicu cere convocarea Consiliului Suprem de Securitate: „Riscul antrenării noastre în război e foarte înalt” # Curentul.md
Ion Chicu, deputat al Fracțiunii parlamentare „Alternativa”, cere convocarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate (CSS) cu participarea reprezentanților partidelor parlamentare și extraparlamentare pentru a conveni asupra unor acțiuni concrete de apărare a securității țării, informează CURENTUL. Potrivit politicianului, „dronele rusești cu exploziv ucigător survolează teritoriul de vest al țării noastre, la hotarul cu România. […]
Curtea de Conturi a examinat conformitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 18 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), și realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate, în anii 2023-2025 (I semestru) și proiectul Raportului misiunii de […]
Republica Moldova și patru state europene lansează cea mai mare grupare transfrontalieră din regiune: GECT „EAST GATE” # Curentul.md
Astăzi, în Sala ”Europa” a Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc prima ședință a Biroului Executiv al Comitetului de Inițiativă, marcând o etapă de cotitură în arhitectura de dezvoltare regională. Reprezentanții autorităților din patru state — Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria — au validat documentele fondatoare ale viitoarei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) […]
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă solidaritatea deplină cu revendicările Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova și susține necesitatea urgentă de a crește salariile angajaților din educație și cercetare. Datele oficiale prezentate de sindicate scot la iveală o realitate gravă, care pune în pericol stabilitatea și viitorul sistemului educațional. Potrivit informațiilor […]
Evenimentul s a desfășurat în prezența directorului general al Administrației Naționale a Drumurilor Ștefan Popa a reprezentanților AND ai antreprenorului proiectantului și ai Inspectoratului de Poliție Bălți. Deschiderea drumului temporar de ocolire reprezintă o etapă necesară pentru desfășurarea lucrărilor la pod și la pasaj fără perturbarea traficului în zona municipiului Bălți Această soluție tehnică permite […]
Sindicatele cer majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar și stabilirea valorii de referință la minimum 3000 lei în 2026 # Curentul.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare față de nivelul insuficient de motivare a angajaților din sectorul bugetar și cere Guvernului Republicii Moldova întreprinderea unor măsuri urgente pentru asigurarea echității salariale și îmbunătățirea condițiilor de trai ale salariaților. Despre aceasta se menționează în demersurile CNSM, expediate săptămâna curentă Guvernului Republicii Moldova […]
Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne. Toți cei care l-au respectat pot să […]
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de ieri, a luat act de demisia a 8 deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Ceban Ion ales pe lista […]
Petr Vlah: Pe găgăuzi îi poate uni doar un candidat independent, un om fără angajamente politice sau geopolitice # Curentul.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei, atunci acestea trebuie să unească găgăuzii, dar nu să-i dezbine. „Părerea mea personală este că pe găgăuzi îi poate uni doar un candidat independent, un om fără angajamente politice sau geopolitice, care să fie preocupat doar de interesul major […]
Președintele Parlamentului condamnă atacurile asupra Ucrainei și reafirmă sprijinul Chișinăului # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reiterat susținerea Republicii Moldova pentru Ucraina. „Un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei s-a produs în această noapte. Cel puțin 9 persoane au decedat, altele zeci au fost rănite. Ucraina continuă să trăiască în coșmar. Nu trebuie să uităm acest lucru. În țara vecină, zilnic, se întâmplă […]
Irina Vlah: Ne-am adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității Partidului Republican „Inima Moldovei” # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un impas: Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală”, iar termenul de examinare a cererii a expirat deja”. Astfel, astăzi, politiciana s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității partidului. Potrivit spuselor sale, […]
Ministerul Apărării confirmă: O dronă a survolat spațiul aerian național de către o dronă # Curentul.md
Cu referire la survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor în noaptea din 19 noiembrie curent, Ministerul Apărării a comunicat că, în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă, informează CURENTUL. Astfel, aparatul de zbor, a traversat spațiul […]
Premierul Munteanu la Summitul European de Afaceri: „Republica Moldova devine un hub al inovației digitale și un partener de încredere al UE” # Curentul.md
„Republica Moldova se transformă într-un ritm fără precedent – aliniază legislația, instituțiile, economia și mediul de afaceri la standardele europene – transformând provocările în avânt și complexitatea în oportunitate”. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu participanților la Summitul European de Afaceri, care se desfășoară la Bruxelles. În discursul său, premierul a vorbit despre […]
Expo Mobila&Home Sweet Home 2025, în perioada 20-23 noiembrie, la CIE Moldexpo: Expoziția unde găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta! # Curentul.md
În perioada 20-23 noiembrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo vor avea loc expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025. Aici vei găsi scule, echipamente și materiale de ultimă generație pentru producția de mobilă, finisaje și proiectare. Mai mult, meșteri, designeri, arhitecți și distribuitori se reunesc într-un spațiu comun, unde inovația se transformă în colaborare. […]
Dronă neidentificată observată în zona Săiți – Tocuz: Poliția de Frontieră efectuează verificări # Curentul.md
În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA). Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 […]
VIDEO// Invitație inedită la expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025: O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei! # Curentul.md
O canapea enormă a fost instalată în centrul capitalei cu scopul de a informa locuitorii capitalei despre expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025, care vor avea loc în perioada 20-23 noiembrie la centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Expozițiile Expo Mobila&Home Sweet Home 2025 oferă vizitatorilor o varietate vastă de mobilier, covoare, accesorii pentru casă, dar […]
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări. La […]
Munteanu și Kallas au discutat despre prioritățile Republicii Moldova și rolul țării în securitatea regională # Curentul.md
Prioritățile Guvernului și rolul Republicii Moldova în asigurarea păcii în regiune au fost subiectele discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme, și nu doar din perspectiva aderării la UE, ci […]
În contextul Codului galben emis de schimbarea bruscă a vremii, serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo. La această oră, serviciile municipale sunt în teren și intervin acolo unde este necesar. Pentru a preveni eventualele incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public în locul mașinilor personale, iar […]
51 de tineri din toată țara preiau rolul deputaților în cadrul Parlamentului Tinerilor # Curentul.md
Legislativul găzduiește cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional Parlamentul Tinerilor, unde 51 de tineri din toate colțurile țării intră în rolul unui deputat. În prima zi, participanții au fost familiarizați cu procedurile legislative și au lucrat în comisii și fracțiuni pentru a propune, dezbate și redacta inițiative legislative. Activitatea în comisii le-a oferit posibilitatea […]
Soba suprasolicitată – cauza unui incendiu în Sîngerei; proprietarul a suferit arsuri de gradul III # Curentul.md
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor înregistrate, incendiul cu flacără deschisă se manifesta în interiorul casei și parțial la acoperiș. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Pompierii au reușit localizarea […]
Mobilizare națională: 8 300 de voluntari au plantat 1,2 milioane de puieți într-un singur weekend # Curentul.md
Peste 8 300 de voluntari din toată țara s-au alăturat, în acest weekend, campaniei de împădurire #GenerațiaPădurii, plantând împreună 1 220 000 de puieți pe 286 de hectare. Studenți și profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și reprezentanți ai corpului diplomatic au făcut echipă cu cei aproximativ 2 000 de silvicultori care […]
Popșoi: „Doar împreună cu România și Ucraina putem avansa pe calea integrării europene” # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut astăzi întrevederi bilaterale cu secretara de stat pentru afaceri strategice în MAE al României, Ana Tinca și cu viceministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko. În dialogul cu Ana Tinca au fost discutate consolidarea parteneriatului strategic cu România, sprijinul constant al Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii […]
Funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat trei tentative de transportare ilicită a țigărilor prin Aeroportul Internațional Chișinău. Bagajele ticsite cu țigări au fost descoperite de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursele avia spre Dublin și Londra. În primul caz, a fost documentat un cetățean român, […]
