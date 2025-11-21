Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu reprezentantul Băncii Mondiale pentru consolidarea cooperării

13:20

Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei, atunci acestea trebuie să unească găgăuzii, dar nu să-i dezbine. „Părerea mea personală este că pe găgăuzi îi poate uni doar un candidat independent, un om fără angajamente politice sau geopolitice, care să fie preocupat doar de interesul major […]