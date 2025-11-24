Debut literar la IP Gimnaziul „Andrei Tamazlîcaru”
Unghiul, 24 noiembrie 2025 15:50
Pe data de 14 noiembrie la Gimnaziul „Andrei Tamazlîcaru” din satul Grăseni a avut loc un eveniment deosebit – lansarea cărții „Sunt o frunză din cântec”, semnată de distinsa noastră consăteancă doamna Nadejda Rusnac-Tamazlîcaru. Volumul a apărut la editura „Cu Drag” din Chișinău. Doamna Nadejda Tamazlîcaru, pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu o voce caldă, […]
• • •
Acum 15 minute
15:50
Acum 4 ore
12:30
Cifrele reci spun uneori povești mai grele decât orice destăinuire. În 2024, în raionul Ungheni au fost înregistrate 466 de căsătorii, un număr deloc surprinzător pentru realitățile demografice actuale. Mult mai greu de trecut cu vederea este, însă, faptul că în aceeași perioadă s-au produs 341 de divorțuri. Practic, la aproape trei căsătorii revin două […]
Acum 6 ore
10:30
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sunt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămâne satisfăcătoare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății detaliază starea parcului […]
Acum 8 ore
09:10
Puțin peste 30% dintre localitățile rurale din Moldova nu sunt conectate la sistemele publice de alimentare cu apă. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a subliniat că, chiar și în zonele unde există rețea de apă, nu toți locuitorii beneficiază de apă la robinet. În multe sate, rețeaua acoperă doar instituțiile publice. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Peste 30 milioane euro pentru reabilitarea secțiunii Iași–Ungheni, care va deveni prima porțiune de cale ferată electrificată din Moldova # Unghiul
Comisia Europeană a semnat noi acorduri de finanțare pentru proiecte de infrastructură de transport în România, Moldova, Ucraina, Polonia și Slovacia, în valoare de sute de milioane de euro, scrie presshub.ro. Fondurile, acordate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), vizează modernizarea rețelelor feroviare și consolidarea „coridoarelor de solidaritate” care leagă Uniunea Europeană de Ucraina. În România, Ucraina și Republica […]
15:00
Costul ouălor a crescut semnificativ în ultima săptămână. Prețul pentru 10 ouă pornește de la 32 de lei și depășește 50 de lei în unele magazine. Producătorii atribuie această scumpire reducerii sezoniere a producției, creșterii cererii și inflației, care a dus la majorarea cheltuielilor pentru hrană, energie și transport, având astfel un impact direct asupra […]
13:20
Marele român basarabean Vasile Stroescu, pe care îl comemorăm în luna noiembrie, a lăsat urme frumoase pe tot întinsul Țării: a construit școli, spitale, cămine culturale, aziluri, biserici în Basarabia, Ardeal, Maramureș, Bucovina. A ajutat sute și mii de oameni bolnavi și necăjiți, a susținut cartea și presa de limbă română. A dat o bună […]
11:10
MEC selectează școlile care vor fi implicate în pilotarea proiectului de educație multilingvă # Unghiul
Ministerul Educației și Cercetării anunță inițierea procesului de pilotare, până în anul 2028, a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ primar și secundar din țară, transmite IPN. Inițiativa urmărește diversificarea ofertelor educaționale prin extinderea predării-învățării în mai multe limbi de instruire, precizează instituția într-un comunicat de presă. Înscrierea în program este benevolă. Instituțiile […]
11:00
Comunicat de presă – Discuții la Ungheni pe marginea construcției terminalului multimodal la stația feroviară Berești # Unghiul
Discuții la Ungheni pe marginea construcției terminalului multimodal la stația feroviară Berești Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, au prezidat astăzi o ședință de lucru privind pregătirea cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești, ce urmează să fie […]
20 noiembrie 2025
15:10
Ungheni în TOP 4 regiuni din țară la încasările din impozitul pe venit pentru darea în chirie a bunurilor imobile # Unghiul
Raionul Ungheni se numără printre primele patru regiuni ale țării după volumul încasărilor din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru primele zece luni ale anului 2025. Potrivit SFS, la Ungheni au fost înregistrate 292 de contracte de […]
14:50
Copiii se confruntă tot mai mult cu riscuri complexe și periculoase, mai ales în mediul online. Minorii pot deveni victime ale hărțuirii, furtului de identitate sau pot fi expuși unor materiale abuzive și dăunătoare. Aceste pericole cresc pe măsură ce timpul petrecut în spațiul virtual devine tot mai mare. Aceste aspecte au fost evidențiate în […]
10:40
Unghenenii au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Republicii Moldova la kickboxing 2025 # Unghiul
În perioada 13–15 noiembrie 2025, s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la kickboxing 2025 WAKO, competiție la care au participat 450 de sportivi din întreaga țară. Sportivii Școlii Sportive Raionale Ungheni, antrenați de Alexandru Popa, au obținut rezultate excelente, revenind acasă cu numeroase locuri premiante. Antrenorul a menționat că rezultatele obținute nu sunt întâmplătoare, ci rodul […]
10:00
Timpul de emitere a unei asigurări „Carte Verde” a ajuns astăzi la doar două minute, ceea ce optimizează fluxurile interne ale societăților de asigurări și oferă un plus de confort pentru consumatori, a declarat viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Constantin Șchendra, la Conferința de Asigurări 2025, transmite IPN. Potrivit lui Șchendra, digitalizarea a devenit normă […]
19 noiembrie 2025
15:10
La Ungheni s-a desfășurat cea de-a patra ediție a conferinței raionale „Oameni și fapte din localitatea ta”, dedicată promovării patrimoniului istoric local și evidențierii personalităților care au contribuit la dezvoltarea comunităților noastre. Zece dintre cele 23 de lucrări prezentate de elevii raionului Ungheni se vor regăsi în paginile revistei „Patrimoniul istoric” a Asociației Istoricilor „Nicolae […]
12:40
Odată cu încheierea procesului de recoltare a floarea-soarelui, în mai multe localități din raionul Ungheni a început perioada în care persoanele ce dețin cote valorice își primesc partea cuvenită. Așa se întâmplă și în comuna Todirești, unde oamenii care au dat în arendă terenurile agricole societăților S.R.L. „CIDONIA” sau S.R.L. „TODISEM-VL” primesc în această perioadă […]
12:10
Roșea ca o fetișcană. Doamne, și doar îi zisese că arată bine, nu a fost vorba de nici un fel de tentativă de a-i face curte. Că e… specială azi. Demult nu mai auzise vreun compliment. Cred că de pe la 16 ani. Acum avea 30, dar i se părea că are 100. Viața, în […]
18 noiembrie 2025
15:30
Potrivit Raportului privind executarea lucrărilor de reparație, construcție și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Ungheni, finanțate din Fondul Rutier pentru anul 2025, gradul de realizare, din cel planificat ajunge la 98%. În total, pentru reparația, construcția și întreținerea drumurilor raionale au fost alocați 25,41 milioane de lei. Din această sumă, 15,2 milioane de […]
12:40
Locuitorii satului Cornești, unul dintre cele mai mari sate din raionul Ungheni, semnalează o problemă care le afectează direct viața de zi cu zi – lipsa transportului public spre centrul raional. Oamenii spun că sunt nevoiți să plătească sume mari pentru a ajunge la spital, la policlinică sau la piață. „Apă nu avem, drumurile lasă […]
10:50
În cei trei ani de la lansare, aproximativ 13 mii de tineri au beneficiat de Programul Național „Voucher Cultural”, inițiativă care urmărește facilitarea accesului tinerilor la resurse și evenimente culturale. Potrivit Ministerului Culturii, în acest an, peste 5 000 de beneficiari au utilizat voucherul pentru cumpăra produse și servicii culturale, transmite IPN. Datele arată că […]
10:50
Gazele naturale, produsele petroliere și autoturismele se numără printre principalele mărfuri importate în Republica Moldova în primele 10 luni ale anului. Potrivit datelor Serviciului Vamal, valoarea totală a importurilor a atins 158,4 miliarde de lei, transmite IPN. Cele mai mari valori ale importurilor au fost înregistrate la gazele naturale, care au totalizat 12,9 miliarde de […]
17 noiembrie 2025
15:40
Primăria a elaborat un Plan de intervenție și întreținere pe timp de iarnă, totodată autoritatea mai comunică faptul că peste 20 de utilaje sunt gata să intervină în caz de situații de urgență, de ninsori abundente și viscole. Planul prevede cum serviciile municipale vor preveni și gestiona efectele vremii severe. Regia Servicii Comunale se ocupă […]
15:20
Deseori mă prind la gândul, ce bine ar fi dacă oamenii în orice situație a vieții ar rămâne buni și verticali. Acest lucru mă inspiră și mă face să cred că oamenii, chiar pot fi buni dacă vor. Viața mi-a scos în cale oameni diferiți, dintre care, unii mi-au dăruit puțin din lumea lor, pentru […]
10:30
Guvernul a plantat, la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea face parte din campania de reabilitare a fondului forestier degradat și de creare a noilor păduri – „Generația pădurii”, lansată în anul 2023 la inițiativa președintei Maia Sandu, transmite IPN. „Moldova are în prezent doar […]
15 noiembrie 2025
15:20
„Umbrela Toamnei” – o explozie de culoare și imaginație la Gimnaziul „Andrei Chivriga” din Valea Mare # Unghiul
Toamna și-a deschis umbrela la Gimnaziul „Andrei Chivriga” din Valea Mare, aducând cu ea nu doar frunze aurii și miresme de pământ reavăn, ci și o expoziție plină de culoare și creativitate. Elevii instituției, la iniț-iativa membrilor Consiliului Elevilor, au organizat o expoziție de umbrele tomnatice, transformând obiectele de zi cu zi în adevărate opere […]
12:20
Specialiști din domeniul culturii și educației și-au dat întâlnire recent la un atelier de teatru participativ, care a avut la bază tematica: „Arta prezenței scenice”. Activitatea a avut drept obiectiv explorarea expresivității, comunicarea și autenticitatea în spațiul teatral. „La fiecare sfârșit de an organizăm câte un atelier de teatru cu diferite tematici împreună cu specialiștii […]
14 noiembrie 2025
21:40
Prețurile de consum au crescut cu 0,6 % într-o lună. Cele mai mari scumpiri în octombrie, comparativ cu luna septembrie, au fost la ouăle de găină (8,0 %), legume (6,8 %), lapte și produse lactate (0,8 %), ulei vegetal (0,7 %). În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 1,1 %, transmite IPN. Potrivit Biroului Național de Statistică, de la începutul acestui […]
15:40
Numărul mediu lunar de apeluri înregistrate la Serviciul 112 a fost de aproximativ 220 de mii în ultimii trei ani. Dintre acestea, aproximativ 82 de mii de apeluri nu reprezentau o urgență. Serviciul 112 a precizat pentru IPN că cele mai frecvente situații includ reclamațiile legate de produse sau servicii comerciale, probleme administrative sau solicitări […]
15:40
Activele oficiale de rezervă au constituit 5,141 miliarde de euro la sfârșit de octombrie, mai puțin cu 22,26 de milioane de euro în comparație cu septembrie, raportează Banca Națională a Moldovei, citată de IPN. Potrivit BNM, diminuarea a fost determinată de intervențiile de vânzare, în valoare de 33 milioane de euro. Plățile aferente serviciului datoriei publice […]
15:40
Capacitățile și necesitățile Republicii Moldova în domeniul controlului cancerului vor fi evaluate în cadrul misiunii imPACT – o inițiativă lansată luni, la Chișinău, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al altor parteneri internaționali, transmite IPN. Importanța acestei misiuni pentru dezvoltarea unei viziuni integrate și bazate pe dovezi în controlul cancerului a fost subliniată […]
15:30
Până a deveni deputați cu acte în regulă, promiteau mare și sarea: vor lucra în Parlament pentru popor, nu pentru ei. La ședința din 31 octombrie curent, au ieșit la iveală alt gen de atitudini. În cele 6 ore de audiere a candidatului pentru Prim-ministru al Guvernului R. Moldova, cei din așa-numita opoziție aruncau săgeți […]
15:30
Pe data de 10 noiembrie, s-a marcat Ziua Ofițerului de Urmărire Penală. Cu această ocazie, ne-am propus să purtăm o discuție cu Alina Griceaniuc, care activează în cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni din anul 2013, în Secția de Urmărire Penală. De aproximativ șapte ani, deține funcția de ofițeră superioară de urmărire penală, iar în acest […]
15:30
13 noiembrie 2025
15:20
„Tinerețe 2025” – competiția care a adus la Ungheni alergători din toată țara și de peste hotare # Unghiul
Orașul Ungheni a devenit, sâmbătă, 8 noiembrie, punctul de întâlnire al pasionaților de alergare din Republica Moldova și din străinătate. Sub genericul „Tinerețe 2025”, competiția ajunsă la cea de-a XXVII-a ediție a reunit sportivi de toate vârstele. Pe lângă tradiționala competiție au mai avut loc Campionatul Republicii Moldova de alergări pe șosea, a Campionatul „Open” […]
12:30
Duminică, 9 noiembrie, de Ziua Națională a Tineretului, 40 de tineri din 15 localități ale raionului Ungheni și-au dat întâlnire la Centrul Raional de Tineret Ungheni pentru a consemna această zi într-un mod deosebit. Evenimentul a început cu un quiz cu genericul „Cunoașteți drepturile”, la care tinerii aranjați în echipe denumite semnificativ: Deștepții în cartier, […]
09:00
Republica Moldova se numără printre destinațiile turistice cu cea mai rapidă creștere din Europa, potrivit unor date publicate de Organizația Mondială a Turismului. În prima jumătate a anului 2025, țara se clasează în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe, transmite IPN. Comparativ cu perioada pre-pandemică (2019), Republica Moldova a înregistrat o […]
08:50
Trei din zece moldoveni se confruntă cu sărăcia absolută. Chiar dacă sărăcia se va reduce, această problemă nu va dispărea din Moldova în următorii ani. Este constatarea expertului Victor Ursu, enunțată în cadrul prezentării studiului IDIS Viitorul „100 cele mai presante probleme din Republica Moldova”, transmite IPN. Expertul a remarcat că în sate rata sărăciei […]
12 noiembrie 2025
15:10
Pentru Mariana Golimaz, poezia nu este doar o formă de expresie, ci o călătorie a sufletului, un drum al recunoștinței și al iubirii. Stabilită de mai mulți ani în Italia, dar cu inima mereu legată de meleagurile natale, autoarea a lansat recent 5 volume într-un eveniment deosebit cu un generic la fel – „Toamna sufletului […]
12:10
Recent, conform planului managerial al Direcției Educație Ungheni, în incinta Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Ungheni s-a desfășurat ediția a IV-a a conferinței raionale pentru elevi cu genericul „Oameni și fapte din localitatea ta”. Scopul întrunirii a fost promovarea patrimoniului istoric local și scoaterea în evidență a personalităților, care au contribuit la dezvoltarea comunităților […]
09:50
CNSM a lansat inițiativa „Revenim împreună – Mentor pentru un nou început profesional” la Ungheni # Unghiul
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a lansat o nouă inițiativă dedicată promovării egalității de șanse și sprijinirii lucrătorilor cu responsabilități familiale. Inițiativa intitulată „Revenim împreună – Mentor pentru un nou început profesional” se desfășoară în cadrul Instituției de Educație Timpurie Incluzivă „Guguță” din municipiul Ungheni, în perioada octombrie –decembrie 2025. Scopul inițiativei este […]
09:00
Noul Guvern, condus de Alexandru Munteanu, a fost învestit vineri, 31 octombrie. Acesta a prezentat programul de activitate al viitorului Guvern. Documentul, structurat pe 11 capitole tematice, pune accent pe integrarea europeană accelerată, modernizarea instituțiilor publice, dezvoltarea economică, digitalizarea statului și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Programul, care poartă amprenta direcției strategice „UE 2028”, propune o […]
11 noiembrie 2025
15:20
Depistarea la timp a cancerului mamar oferă tot mai multe șanse la viață femeilor din Ungheni # Unghiul
Luna octombrie este dedicată sensibilizării și conștientizării populației privind cancerul mamar – o boală care, atunci când este descoperită la timp, oferă șanse mari de vindecare. Între frică și speranță Ana este una dintre multele femei din Republica Moldova care trăiesc cu diagnosticul de cancer mamar. Din fericire, metastaze nu are, dar nu se relaxează. […]
15:20
Republica Moldova se confruntă cu o criză acută de medici veterinari, deficitul fiind estimat la 200-300 de specialiști. Lipsa acestora pune în pericol sănătatea animalelor și crește riscul apariției focarelor de boli. Totodată, lipsa specialiștilor poate avea consecințe economice pentru fermieri, prin pierderi financiare și scăderea productivității în sectorul zootehnic. Președintele Colegiului Medicilor Veterinari din […]
11:50
Mai multe primării din raionul Ungheni au primit finanțare din Fondul Național pentru Mediu pentru perioada 2025-2026, în vederea modernizării serviciilor de colectare și gestionare a deșeurilor. Proiectele, cu valori cuprinse între 1,131 și 1,841 milioane lei, prevăd achiziționarea de tractoare multifuncționale, autospeciale, utilaje auxiliare și pubele, pentru a asigura un mediu mai curat și […]
11:40
Înregistrarea căsătoriilor și a divorțurilor vor costa mai mult din noiembrie. Un proiect de hotărâre cu privire la ajustarea serviciilor publice a fost aprobat astăzi de Guvern, transmite IPN. Înregistrarea căsătoriei era gratuită în termen de 25 de zile lucrătoare, însă de acum înainte va costa 260 de lei, conform noului tarif stabilit pentru termenul-standard […]
10 noiembrie 2025
15:00
Corneliu Prepeliță, istoricul și președintele Asociației Istoricilor „Nicolae Iorga” din raionul Ungheni, a participat recent la Universitatea de Vară „Izvorul Mureșului”, eveniment ce a reunit români din țară și de peste hotare, în Palatul Parlamentului din București. Într-un interviu pentru ziar, istoricul a povestit despre discuțiile privind drepturile românilor din afara granițelor, prezentarea cărții sale […]
14:50
Pentru fiecare vot exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, partidele vor primi aproximativ un leu (0,99 lei) din bugetul de stat, pentru lunile noiembrie și decembrie, transmite IPN. Decizia a fost aprobată astăzi de Comisia Electorală Centrală, care a stabilit cuantumul alocațiilor lunare destinate partidelor, conform performanțelor obținute în scrutin. Totodată, pentru fiecare femeie […]
11:50
Există oameni care știu să ofere. Nu pentru că au mai mult, ci pentru că au înțeles că adevărata bogăție nu se măsoară în bani, ci în inimă. A oferi nu e un gest simplu — e o artă. O artă a generozității, a empatiei și a recunoștinței. O artă pe care nu toți o […]
10:40
Pe data de 30 octombrie s-au împlinit 33 de ani de la trecerea în neființă a interpreților Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Cu această ocazie, seniorii, membri a celor două entități comunitare din municipiul Ungheni: Grupul de Sprijin Reciproc (municipiul Ungheni), Centrul de Zi al Vârstnicilor (cartierul Dănuțeni), dar și membrii ansamblului „Vârsta de aur” de […]
10:30
Agricultorii din Ungheni demonstrează încă o dată ce înseamnă determinarea și încrederea în genetica de top, scrie Corteva Agriscience, companie globală de agricultură care oferă o gamă largă de produse și servicii, inclusiv semințe, soluții pentru protecția plantelor (cum ar fi erbicidul Slash™ EC) și servicii digitale, având ca scop sprijinirea fermierilor în crearea unui […]
8 noiembrie 2025
15:20
Prevenirea intoxicațiilor chimice prin cunoaștere: succesul Bibliotecii Publice Drujba în proiectul ANTIDOT # Unghiul
În perioada septembrie – noiembrie 2025, Biblioteca Publică Drujba a participat activ în cadrul proiectului „ANTIDOT – dezvoltarea abilităților tinerei generații în prevenirea intoxicațiilor cu substanțe chimice”, implementat de A.O. „Principii Sănătoase”, cu suportul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Scopul proiectului a fost informarea și educarea copiilor, părinților și întreaga comunitate […]
