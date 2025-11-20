Ungheni în TOP 4 regiuni din țară la încasările din impozitul pe venit pentru darea în chirie a bunurilor imobile

12:10

Roșea ca o fetișcană. Doamne, și doar îi zisese că arată bine, nu a fost vorba de nici un fel de tentativă de a-i face curte. Că e… specială azi. Demult nu mai auzise vreun compliment. Cred că de pe la 16 ani. Acum avea 30, dar i se părea că are 100. Viața, în […]