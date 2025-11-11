Depistarea la timp a cancerului mamar oferă tot mai multe șanse la viață femeilor din Ungheni
Unghiul, 11 noiembrie 2025 15:20
Luna octombrie este dedicată sensibilizării și conștientizării populației privind cancerul mamar – o boală care, atunci când este descoperită la timp, oferă șanse mari de vindecare. Între frică și speranță Ana este una dintre multele femei din Republica Moldova care trăiesc cu diagnosticul de cancer mamar. Din fericire, metastaze nu are, dar nu se relaxează. […]
• • •
Alte ştiri de Unghiul
Acum 30 minute
15:20
Depistarea la timp a cancerului mamar oferă tot mai multe șanse la viață femeilor din Ungheni # Unghiul
Luna octombrie este dedicată sensibilizării și conștientizării populației privind cancerul mamar – o boală care, atunci când este descoperită la timp, oferă șanse mari de vindecare. Între frică și speranță Ana este una dintre multele femei din Republica Moldova care trăiesc cu diagnosticul de cancer mamar. Din fericire, metastaze nu are, dar nu se relaxează. […]
15:20
Republica Moldova se confruntă cu o criză acută de medici veterinari, deficitul fiind estimat la 200-300 de specialiști. Lipsa acestora pune în pericol sănătatea animalelor și crește riscul apariției focarelor de boli. Totodată, lipsa specialiștilor poate avea consecințe economice pentru fermieri, prin pierderi financiare și scăderea productivității în sectorul zootehnic. Președintele Colegiului Medicilor Veterinari din […]
Acum 4 ore
11:50
Mai multe primării din raionul Ungheni au primit finanțare din Fondul Național pentru Mediu pentru perioada 2025-2026, în vederea modernizării serviciilor de colectare și gestionare a deșeurilor. Proiectele, cu valori cuprinse între 1,131 și 1,841 milioane lei, prevăd achiziționarea de tractoare multifuncționale, autospeciale, utilaje auxiliare și pubele, pentru a asigura un mediu mai curat și […]
Acum 6 ore
11:40
Înregistrarea căsătoriilor și a divorțurilor vor costa mai mult din noiembrie. Un proiect de hotărâre cu privire la ajustarea serviciilor publice a fost aprobat astăzi de Guvern, transmite IPN. Înregistrarea căsătoriei era gratuită în termen de 25 de zile lucrătoare, însă de acum înainte va costa 260 de lei, conform noului tarif stabilit pentru termenul-standard […]
Ieri
15:00
Corneliu Prepeliță, istoricul și președintele Asociației Istoricilor „Nicolae Iorga” din raionul Ungheni, a participat recent la Universitatea de Vară „Izvorul Mureșului”, eveniment ce a reunit români din țară și de peste hotare, în Palatul Parlamentului din București. Într-un interviu pentru ziar, istoricul a povestit despre discuțiile privind drepturile românilor din afara granițelor, prezentarea cărții sale […]
14:50
Pentru fiecare vot exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, partidele vor primi aproximativ un leu (0,99 lei) din bugetul de stat, pentru lunile noiembrie și decembrie, transmite IPN. Decizia a fost aprobată astăzi de Comisia Electorală Centrală, care a stabilit cuantumul alocațiilor lunare destinate partidelor, conform performanțelor obținute în scrutin. Totodată, pentru fiecare femeie […]
11:50
Există oameni care știu să ofere. Nu pentru că au mai mult, ci pentru că au înțeles că adevărata bogăție nu se măsoară în bani, ci în inimă. A oferi nu e un gest simplu — e o artă. O artă a generozității, a empatiei și a recunoștinței. O artă pe care nu toți o […]
10:40
Pe data de 30 octombrie s-au împlinit 33 de ani de la trecerea în neființă a interpreților Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Cu această ocazie, seniorii, membri a celor două entități comunitare din municipiul Ungheni: Grupul de Sprijin Reciproc (municipiul Ungheni), Centrul de Zi al Vârstnicilor (cartierul Dănuțeni), dar și membrii ansamblului „Vârsta de aur” de […]
10:30
Agricultorii din Ungheni demonstrează încă o dată ce înseamnă determinarea și încrederea în genetica de top, scrie Corteva Agriscience, companie globală de agricultură care oferă o gamă largă de produse și servicii, inclusiv semințe, soluții pentru protecția plantelor (cum ar fi erbicidul Slash™ EC) și servicii digitale, având ca scop sprijinirea fermierilor în crearea unui […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Prevenirea intoxicațiilor chimice prin cunoaștere: succesul Bibliotecii Publice Drujba în proiectul ANTIDOT # Unghiul
În perioada septembrie – noiembrie 2025, Biblioteca Publică Drujba a participat activ în cadrul proiectului „ANTIDOT – dezvoltarea abilităților tinerei generații în prevenirea intoxicațiilor cu substanțe chimice”, implementat de A.O. „Principii Sănătoase”, cu suportul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Scopul proiectului a fost informarea și educarea copiilor, părinților și întreaga comunitate […]
7 noiembrie 2025
15:40
Doar 2-3% dintre locuințe sunt asigurate: CNPF îndeamnă cetățenii să-și protejeze bunurile # Unghiul
În Republica Moldova, prima de asigurare a unei locuințe în valoare de 100 de mii de euro, în funcție de riscurile selectate, ajunge la o medie de aproximativ 2000 de lei. Datele au fost comunicate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care încurajează cetățenii să-și protejeze casele și bunurile prin polițe de asigurare, menționând […]
15:20
Concediu paternal extins pentru tații de gemeni sau tripleți, cu indemnizație pentru fiecare # Unghiul
Tații de gemeni sau tripleți vor putea solicita, pentru fiecare copil, 15 zile calendaristice de concediu paternal, beneficiind și de indemnizația corespunzătoare pentru fiecare copil. Extinderea concediului paternal se conține într-un proiect aprobat miercuri de Guvern, transmite IPN. Potrivit proiectului, perioada în care tatăl își poate exercita acest drept este de până la 12 luni […]
15:10
Cetățenii pot obține online certificatele și extrasele de stare civilă. Acestea au valoarea juridică similară actelor care au fost tipărite până în prezent. Actele eliberate anterior rămân valabile dacă datele nu s-au modificat și nu există motive de nulitate. Noile modele au fost elaborate de Ministerul Justiției și vor fi eliberate de Agenția Servicii Publice. […]
12:10
Strada pornește de la o cărăruie… doar la început nu au fost construcțiile, dar a fost natura, a venit omul și, odată cu el, apare drumul, construcțiile, urbea și tot ce ține de societate. Un astfel de început a avut și strada Gr. Ureche din municipiul Ungheni. Din fericire, este aglomerată de oameni, cât și […]
10:20
Moldovenii renunță treptat la numerar și aleg tot mai des plățile digitale. Cardurile bancare și portofelele electronice prin telefon devin principalele instrumente de plată în Republica Moldova. Într-un răspuns pentru IPN, Banca Națională a Moldovei precizează că la sfârșitul primului semestru al anului curent în circulație erau aproape 4 milioane de carduri bancare – ceea […]
6 noiembrie 2025
14:30
Banca Mondială estimează pentru acest an o creștere modestă a economiei Moldovei de 1,5%. Aceasta se bazează pe reziliența veniturilor populației și pe creșterea investițiilor, susținută de dobânzile mai scăzute. În același timp, performanța slabă a exporturilor, mai ales către România, combinată cu creșterea importurilor, va continua să afecteze negativ balanța comercială. Constatările au fost […]
11:50
La data de 25 octombrie, o echipa formată din antrenorul Iurii Cebaniuc și 13 sportivi ai secției de Karate-Do de la Școala Sportivă pentru Copii și Juniori municipiul Ungheni au participat în cadrul unui festival grandios al artelor marțiale „BORN FIGHT FEST” în municipiul Chișinău. La eveniment sportivii noștri au avut o prestație deosebită, obținând […]
11:40
Ungheneanul Alexandru Ignat, în fruntea primei companii din Moldova care a lansat propria criptomonedă – Double Case Token (DCT) # Unghiul
Compania Double Case, lider în educație financiară și trading, a anunțat oficial lansarea Double Case Token (DCT) – prima criptomonedă corporativă din Republica Moldova, creată pe blockchain-ul Solana. Această inițiativă reprezintă un moment istoric pentru mediul de afaceri moldovenesc și deschide drumul către o nouă eră a digitalizării și tokenizării companiilor locale. „Lansarea DCT nu […]
11:00
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului. Regulamentul privind […]
10:40
Una din zece persoane cu dificultăți mari sau incapacitate totală de vedere, auz, mobilitate sau memorie a reușit să facă studii superioare. În schimb, aproape trei din zece au studii gimnaziale. Informațiile au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) în cadrul unui eveniment de diseminare a Recensământului din 2024, transmite IPN. Statistica studiilor […]
5 noiembrie 2025
14:20
Păstoritul este una din cele mai vechi ocupații, care este pe cale de dispariție la sat. Lipsa ciobanilor, dar și a stânelor face ca unii locuitori din satele raionului să-și ducă ovinele în satele vecine. Despre o asemenea realitate menționează, Vasile Munteanu, locuitor al satului Mânzătești, într-o postare pe rețelele de socializare. Am discutat cu […]
14:10
„Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge să scriu despre durerea mea, dar poate că doar așa o pot face să tacă”. „Tata, apusul meu. L-am iubit cu toată ființa, chiar și atunci când lumea îmi spunea că n-ar trebui”. „Mi-am ascuns tristețea sub zâmbete, mi-am ascuns rănile sub haine lungi. Nu voiam milă, voiam […]
12:10
Săptămâna trecută, Biblioteca Raională „Dimitrie Cantemir” a găzduit lansarea a cinci volume semnate de poeta Mariana Golimaz, cunoscută cititorilor noștri prin poeziile publicate în rubrica „Poemis” și prin textele sale dedicate satului Curtoaia și oamenilor frumoși de acolo, dar și printr-un interviu de la rubrica „Oameni și locuri”, apărut în februarie 2024 („Mariana Golimaz (Plămădeală): […]
4 noiembrie 2025
13:10
În anul școlar 2025-2026, Direcția Educație Ungheni, împreună cu Inspectoratul de Poliție Ungheni, au adoptat și implementează un plan de acțiuni pentru prevenirea riscurilor și asigurarea siguranței copiilor în școli. Obiectivele declarate sunt complexe: reducerea delincvenței juvenile, prevenirea accidentelor rutiere și combaterea traumatismelor de diferite tipuri în rândurile copiilor. Însă succesul unei astfel de strategii […]
10:50
În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse circa 95 700 de cereri. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din numărul total, peste 38 de mii au fost completate cu ajutorul registratorilor, transmite IPN. Tot în prima zi, la Linia Verde au fost consultate peste 2 500 de persoane care au apelat pentru […]
10:40
În primele nouă luni ale anului, cheltuielile bugetului de stat au ajuns la 64 de miliarde de lei, în timp ce veniturile au totalizat 57 de miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar a atins 7 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 12,28%, transmite IPN. Potrivit Ministerului Finanțelor, veniturile generale și colectate formează 99% din venitul total, […]
3 noiembrie 2025
14:50
Potrivit datelor analizate de la Biroul Național de Statistică, anul 2024 a venit cu o serie de evoluții demografice îngrijorătoare pentru raionul Ungheni, marcate de un declin natural accentuat și o stare de instabilitate în ceea ce privește viața de familie. Natalitatea în scădere Pe parcursul anului 2024, în raionul Ungheni au fost înregistrați 914 […]
14:10
Aproape 13% dintre moldoveni au declarat că au probleme mari sau nu pot deloc să-și folosească vederea, auzul, mobilitatea sau memoria/concentrarea. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică în cadrul unui eveniment de diseminare a datelor Recensământului din 2024, transmite IPN. Cele mai frecvente sunt problemele de vedere – aproape 30% au dificultăți, […]
12:20
„Viața începe acolo unde se termină frica” – Osho, filosof indian. Viața e o aventură, un drum care nu încetează niciodată, cu o destinație imaginară. Tot ce poți face, e să te bucuri de ea prin ce îți oferă. Nu exista un singur drum al vieții, fiecare cale are mai multe poteci, care pot duce […]
11:30
Cetățenii pot depune de astăzi și până pe 28 noiembrie cereri pentru compensații la energie # Unghiul
Cetățenii pot depune, începând de astăzi, cereri pentru a solicita compensații la energie pentru sezonul rece. Plățile vor fi monetare, ca și anul precedent, iar mărimea lor va fi stabilită după data de 28 noiembrie, când se va încheia înregistrarea. Autoritățile estimează o suprasolicitare a sistemului în primele zile, dar asigură că toți solicitanții vor […]
10:30
Elevii Gimnaziului „Ion Vatamanu” s-au prins într-o horă specială – o horă a ideilor! Tinerii au avut ocazia să-și exprime viziunile și propunerile despre cum pot deveni mai activi în viața școlii și a comunității, în cadrul proiectului „La hora de idei pentru tineret”, câștigat în cadrul Programului de asistență pentru consolidarea consiliilor elevilor al […]
10:10
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale, în valoare de 73 de milioane de lei, a fost transferată pentru luna noiembrie. Casa Națională de Asigurări Sociale informează că banii vor ajunge la beneficiari pe 4 noiembrie, prin intermediul instituțiilor bancare, transmite IPN. Potrivit CNAS, alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat urmează a […]
1 noiembrie 2025
18:00
Elevii Școlii Sportive din orașul Ungheni au obținut rezultate remarcabile la două competiții internaționale desfășurate în prima jumătate a lunii octombrie. În perioada 10–12 octombrie 2025, la Cluj-Napoca (România), s-a desfășurat Campionatul Balcanic U-17, sub egida United World Wrestling (UWW). Sportivii ungheneni au urcat pe podiumul de premiere: Valeria Flocea – medalie de aur și […]
12:10
La data de 22 octombrie 2025 am avut onoarea și plăcerea să asist la un eveniment minunat organizat de Cenaclul literar-artistic „Suflet de Poet” cu genericul „Crizanteme – flori de dor și vis”. Printre multiplii participanți și invitați am fost și noi, reprezentanții bibliotecii „Dumitru C.Moruzi”, care am beneficiat de invitația doamnei Rodica Toma, directoarea […]
31 octombrie 2025
14:50
„Sărbătoarea crizantemei – floarea înțelepciunii”- implicarea, solidaritatea și dragostea pentru frumos nu au vârstă # Unghiul
Crizantema, floarea care simbolizează longevitatea și înțelepciunea, a fost în centrul atenției la evenimentul desfășurat vineri, 25 octombrie, la Centrul de Zi pentru Persoanele Vârstnice din municipiul Ungheni. Sub genericul „Sărbătoarea crizantemei – floarea înțelepciunii”, seniorii și invitații lor s-au reunit pentru a celebra frumusețea toamnei și puterea implicării civice. Membrii centrului, reprezentanți ai autorităților […]
13:50
Meteorologii anunță că temperaturile blânde din ultimele zile se vor menține și săptămâna viitoare. În schimb, nopțile din acest weekend vor fi puțin mai răcoroase. Contactați de IPN, reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat au comunicat că la noapte se vor înregistra minime între +5 și +10 grade, iar mâine ziua vor fi între +14 și […]
13:40
De mâine, 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să aprindă luminile de întâlnire pe timp de zi # Unghiul
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu luminile de întâlnire aprinse. Măsura este prevăzută în Regulamentul circulației rutiere și potrivit Inspectoratului General al Poliției are drept scop creșterea vizibilității în trafic și reducerea riscului de accidente, transmite IPN. IGP menționează […]
13:20
În istoria statalității Țărilor Românești, medievale existau așa-numiți – Dregători (conducători, funcționari) – la Curtea Domnească cu atribuții administrative, justiție, armată etc. Evolutiv s-au creat dregătoriile, care erau departamente medievale publice sau de curte domnească în statele românești – Țara Românească și Țara Moldovei. Dregătorii (în sens modern înalți funcționari) puteau îndeplini sarcini din porunca […]
12:20
Bugetul este unealtă de gestionare corectă a resurselor de venit, cât și al cheltuielilor. De ce bugetul este important? El ne ghidează prin marea de opțiuni și tentații, ne ajută să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important pentru toți. În Constituția RM, în afară de bugetul public național: art. 131(5) prevede „bugetele […]
12:00
Douăsprezece femei din municipiul Ungheni vor deschide creșe de tip familial pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani. Acestea au primit granturi a câte 40 de mii de lei fiecare, pentru a amenaja spații de îngrijire timpurie în locuințele proprii sau în spații închiriate, transmite IPN. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, inițiativa […]
11:30
În primele nouă luni ale anului curent, impozitul din salariu a crescut cu circa 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat anunță că acest fapt se datorează măsurilor de conformare voluntară și forțată, transmite IPN. În urma vizitelor fiscale la agenții economici în această perioadă s-a înregistrat o creștere de […]
30 octombrie 2025
15:20
Pe 23 octombrie 2025, pe stadionul municipal din Ungheni, s-a desfășurat Campionatul OPEN al Școlii Sportive pentru Copii și Juniori la atletism, la care au participat aproximativ 120 de tineri sportivi. Scopul competiției a fost promovarea unui mod de viață sănătos, descoperirea tinerelor talente și evidențierea celor mai buni pentru participări la competiții republicane. Rezultatele […]
13:30
Începând cu 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi legate de taxa pentru salubrizare, informează Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit SFS, măsura are scopul de a îmbunătăți mecanismul de colectare a taxei, sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat, transmite IPN. Conform noilor reguli, autoritățile locale vor decide […]
12:30
Punctul de trecere a frontierei Sculeni înregistrează un trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit Poliției de Frontieră, personalul vămii lucrează la capacitate maximă și întreprinde toate măsurile pentru a fluidiza traficul transfrontalier. Călătorii sunt îndemnați să opteze pentru puncte alternative de trecere, […]
11:30
Ediția din 2025 a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Ungheni a adus publicului experiențe cinematografice variate, de la basmele simbolice clasice la filmele românești contemporane cu tematică socială profundă. Elena Taragan, PR manager ZFR, ne povestește despre atmosfera deosebită de la proiecții, despre reacțiile copiilor și adulților la filmele „Tinerețe fără bătrânețe” de Elisabeta Bostan […]
11:20
În Moldova se înregistrează anual până la 12 mii de cazuri de accident vascular cerebral (AVC). O treime din pacienți mor în faza acută de boală, altă treime sunt dependenți de îngrijiri pe termen lung sau pe viață. Datele au fost raportate de autorități cu prilejul Zilei mondiale de combatere a AVC, transmite IPN. Totodată, […]
11:20
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia de asistență directă în școli, prin echipe mobile lansate de Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul-pilot se desfășoară în raioanele Drochia, Soroca și Cahul până la sfârșitul anului, cu perspectivă de extindere la nivel național, transmite IPN. Potrivit MEC, fiecare echipă include psiholog, […]
29 octombrie 2025
15:50
Născut la 23 decembrie 1955, în satul Cetireni, raionul Ungheni, Constantin Alcaz este unul dintre oamenii care și-au dedicat întreaga viață artei și promovării valorilor muzicii populare moldovenești. Absolvent al Școlii de iluminare culturală „E. Sîrbu” din Soroca (promoția 1975), la specialitatea conducerea orchestrelor de instrumente populare, și-a început activitatea profesională în satul natal, ca […]
14:20
La sfârșitul săptămânii trecute, la Chișinău, s-a desfășurat o nouă ediție a Campionatului Republicii Moldova de cros, competiție care a reunit zeci de tineri atleți din toate raioanele țării. Evenimentul a avut drept scop promovarea alergării în aer liber, a unui mod de viață sănătos și selectarea celor mai buni sportivi pentru competițiile naționale și […]
11:10
Sunt la o vârstă în care pot spune că am ceva experiență de viață. Am văzut destule, am auzit și mai multe și am învățat că nu tot ce strălucește pe internet e aur. De aceea, simt nevoia să le scriu fetelor tinere care petrec ore în șir pe rețelele sociale și cred că acolo […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.