Mihail Gherasimencov a fost la un pas de câștiga titlul în campionatul Canadei

Alte două medalii pentru Vitalii Spînu (80 kg) la Campionatele Mondiale de karate shotokan! În Polonia, el s-a ales cu medalia de aur în categoria seniori 21-39 ani, iar la Open a cedat în finală în fața unui sportiv japonez, chiar dacă a reușit una dintre cele mai spectaculoase faze ale competiției. Tot la seniori, […]