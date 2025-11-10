Mihail Gherasimencov a fost la un pas de câștiga titlul în campionatul Canadei
Sport1, 10 noiembrie 2025 14:10
Fundașul Mihail Gherasimencov (20 de ani) a fost la un pas de câștiga titlul în campionatul Canadei. Echipa sa, Cavalry a pierdut în prelunguri în finala play-off-ului împotriva formației Atl.Ottawa, scor 1-2. Gherasimencov a jucat până în minutul 64, fiind avertizat în minutul 50. Mihail Gherasimencov este convocat la naționala Moldovei pentru meciurile cu Italia […] The post Mihail Gherasimencov a fost la un pas de câștiga titlul în campionatul Canadei first appeared on Sport1.
Acum 30 minute
14:10
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Judocanul Mihai Malear (82 de ani) a devenit pentru a 10-a oară campion mondial Masters! La Paris, el a repurtat patru victorii la M9, categoria +100 kg, cu americanul Serge Kuleshov, germanul Lothar Sterlinsky, cehul Karel Vojkuvka și spaniolul Pedro de la Pena. La M8, 60 kg, Constantin Brînză s-a clasat pe locul 2. În […] The post Mihai Malear a devenit pentru a 10-a oară campion mondial Masters first appeared on Sport1.
6 noiembrie 2025
10:30
Moldova a ocupat locul 5 la competiția pe echipe din cadrul Campionatului European de judo U23, care s-a desfășurat la Chișinău Arena. Lotul Moldovei, care a fost format din 18 sportivi, a învins Ungaria în runda preliminară cu scorul 4-1, dar a cedat în finala mică în fața Turciei, scor 3-4. Singura medalie pentru Moldova […] The post Moldova, pe locul 5 la Europenele de judo U23 first appeared on Sport1.
4 noiembrie 2025
16:40
Premieră pentru sporturile cu role din Republica Moldova. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, în proba de sărituri în înălțime, după ce a cucerit medalia de aur la competiția continentală, care a avut loc în orașul italian Anagni, informează Ministerul Educației și Cercetării. În ultimul act, Maxim Caraion, l-a învins […] The post Maxim Caraion a devenit campion european la sporturile cu role first appeared on Sport1.
16:40
Petrocub a urcat pe primul loc în Liga 7777, după victoria 2-1 pe terenul echipei Milsami. Victor Bogaciuc și Mihai Lupan au marcat din pasele lui Ion Jardan, care a bifat meciul cu numărul 400 în primul eșalon. Clasament: 1. Petrocub – 39 2. Sheriff – 38 3. Zimbru – 35 4. Milsami – 33 […] The post Petrocub a urcat pe primul loc în Liga 7777 first appeared on Sport1.
16:30
Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lista jucătorilor pentru meciurile cu Italia (13 noiembrie, Chișinău, ora 21:45) și Israel (16 noiembrie, Chișinău, ora 21:45), din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. Portari: Cristian Avram (Araz-Naxcıvan, Azerbaidjan), Andrei Cojuhar (NK Veres Rivne, Ucraina), Victor Straistari (Sheriff) Fundași: Oleg Reabciuk (Spartak Moscova, Rusia), Sergiu Plătica (FC Petrocub), Artur […] The post Lilian Popescu a anunțat lista jucătorilor pentru meciurile cu Italia și Israel first appeared on Sport1.
16:20
Sirius a devenit campioană a Moldovei la rugby 7. Echipa antrenată de Ion Cebotari s-a impus și în etapa a 4-a după ce a reușit să învingă Sporting cu 28-15 și UTM cu 14-7. Sirius a acumulat 31 de puncte, fiind urmată de Sporting – 24, UTM – 18 și Concept – 8. The post Sirius a devenit campioană a Moldovei la rugby 7 first appeared on Sport1.
09:20
Halterofilul Stanislav Uja (+110 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul European Under 20, cu rezultatul 368 kg la total. El a încheiat proba smuls cu 165 kg, iar stilul aruncat cu 203 kg, clasându-se în ambele discipline pe locul 4. Europenele U20 se desfășoară în Albania. The post Halterofilul Stanislav Uja a cucerit medalia de bronz la Campionatul European U20 first appeared on Sport1.
3 noiembrie 2025
10:10
Halterofila Alexandrina Ciubotaru (77 kg) a cucerit două medalii de bronz la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania. Ea a ridicat 101 kg la proba smuls și 126 kg la stilul aruncat. La total, sportiva din Moldova s-a clasat pe locul 4, cu rezultatul 227 kg. The post Alexandrina Ciubotaru a cucerit două medalii de bronz la Europenele U20 first appeared on Sport1.
2 noiembrie 2025
10:00
Judocanul Mihail Latîşev (90 kg) a devenit vicecampion european U23. În finala de la Chişinǎu, el a fost învins în timpul suplimentar de georgianul Georgi Jabniashvili. Sportivul originar din Bălți a repurtat victorii cu sârbul Miljan Radulj, croatul Lovre Mrkovic, azerul Vugar Talibov și germanul Lasse Schriever. Mihail Latîșev, în vârstă de 21 de ani, […] The post Judocanul Mihail Latîşev a devenit vicecampion european U23 first appeared on Sport1.
09:20
Halterofila Adriana Conac (69 kg) a cucerit medalia de bronz în proba smuls la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania. Ea a înregistrat rezultatul 92 kg. La total, Adriana Conac s-a clasat pe locul 7, cu 201 kg. La masculin, Alexandr Baldji a ocupat locul 5 la general în categoria de greutate […] The post Adriana Conac a cucerit bronzul în proba smuls la Europenele U20 first appeared on Sport1.
29 octombrie 2025
22:10
În perioada 23 – 27 octombrie 2025 în oraşul Algyo (Ungaria) a avut loc faza finală a Campionatului European de fotbal-tenis, la categoriile de vârstă seniori, juniori și U21. Lotul Moldovei a participat la toate categoriile de vârstă și a jucat la toate probele de concurs simplu, dublu, triplu şi la probele dublu mixt şi […] The post Sportivii moldoveni au urcat de 10 ori pe podium la Europenele de fotbal-tenis first appeared on Sport1.
20:40
Halterofili Ion Badanev și Dan Betca au urcat pe podium la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania. În clasamentul categoriei de greutate 65 kg, ei au fost întrecuți de turcul Elis Mustafa. Ion Badanev s-a ales și cu medalia de bronz la stilul smuls cu rezultatul 125 kg, în timp ce Dan […] The post Halterofili Ion Badanev și Dan Betca au urcat pe podium la Europenele U20 first appeared on Sport1.
09:50
Luptătorul Eugeniu Mihalcean a devenit vicecampion mondial U23 în categoria de greutate 86 kg. În finala din Serbia, el a fost învins de Arsen Balaian. La ediția trecută a Mondialului U23, Eugeniu Mihalcean s-a clasat pe locul 3. The post Luptătorul Eugeniu Mihalcean a devenit vicecampion mondial U23 first appeared on Sport1.
27 octombrie 2025
12:00
Milsami a învins-o pe Sheriff cu 1-0, în derby-ul etapei a 17-a a Ligii 7777. Singurul gol a fost marcat din penalty de fostul atacant al tiraspolenilor, Andrei Cobeț, în minutul 21. video: https://www.facebook.com/share/v/1AzE5Sb9my/ Clasament: 1. Sheriff – 38 2. Petrocub – 36 3. Zimbru – 35 4. Milsami – 33 5. Bălți – 23 […] The post Milsami învinge Sherifful prin golul lui Cobeț first appeared on Sport1.
11:50
Luptătorul Alexandr Gaidarli (70 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U23 din Serbia! În finala micǎ, el a dispus de kazahul Maiis Aliyev. Alexandr Gaidarli i-a mai învins pe cubanezul Orislandy Brooks și kîrghizul Adis Uulu, dar în semifinale a cedat în fața iranianului Sina Khalili. The post Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U23 first appeared on Sport1.
11:50
Alte două medalii pentru Vitalii Spînu (80 kg) la Campionatele Mondiale de karate shotokan! În Polonia, el s-a ales cu medalia de aur în categoria seniori 21-39 ani, iar la Open a cedat în finală în fața unui sportiv japonez, chiar dacă a reușit una dintre cele mai spectaculoase faze ale competiției. Tot la seniori, […] The post Alte două medalii pentru Vitalii Spînu la Campionatele Mondiale de karate shotokan first appeared on Sport1.
23 octombrie 2025
20:40
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial Under 23! În Serbia, el a obținut patru victorii în categoria de greutate 82 kg, cu japonezul Reon Kakegawa, kazahul Omar Satayev, belgianul Ibrahim Tabaev și ucraineanul Ruslan Abdiiev. The post Alexandrin Guțu a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial U23 first appeared on Sport1.
21 octombrie 2025
22:00
Luptătorii de stil greco-roman Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podium la Campionatului Mondial U23 din Serbia. Vitalie Eriomenco nu a reușit să cucerească un nou titlu mondial la U23, cedând în finala categoriei de greutate 63 kg în fața azerului Ziya Babashov, în timp ce Alexandru Solovei a câștigat în premieră o […] The post Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podium la Mondialul U23 din Serbia first appeared on Sport1.
20 octombrie 2025
20:40
Irina Rîngaci a câștigat Beach Wrestling World Series la lupte pe plajă. În finala categoriei de greutate 70 kg, ea a dispus de ucraineanca Olena Nikitinska. Ultima etapă a Beach Wrestling World Series a avut loc în Egipt. The post Irina Rîngaci a câștigat Beach Wrestling World Series first appeared on Sport1.
19 octombrie 2025
11:30
Arcașii Alexandra Mîrca și Dan Olaru s-au impus la Balcaniada din Muntenegru. Alexandra Mârca a fost urmată de coechipierele Kasandra Berzan și Nadejda Celan, în timp ce Dan Olaru l-a învins în finală pe sârbul Mihaijlo Stefanovic. Podiumul la masculin a fost completat de Andrei Belici. The post Arcașii moldoveni au urcat pe podium la Balcaniadă din Muntenegru first appeared on Sport1.
17 octombrie 2025
11:00
Pe lângă Mondialul de Grappling, în Serbia a avut loc și Mondialul de Grappling GI. La această probă, Moldova a cucerit 4 medalii: Eldar Rafigaev (argint), Dumitru Ceban, Cristian Țugulea și Alexandr Romanov (toți – bronz). The post Patru medalii la Mondialul de Grappling GI first appeared on Sport1.
16 octombrie 2025
17:40
Ivan Iliev a cucerit bronzul la Mondialul de taekwon-do ITF, care a avut loc în Croația. El s-a remarcat în proba spargeri forță. La nivel de juniori, Cristi Tanas a obținut argintul la 50 kg. Tot în proba sparring individual, Daniel Latu s-a clasat pe locul 3 la +75 kg. Alte două medalii de bronz […] The post Ivan Iliev a cucerit bronzul la Mondialul de taekwon-do ITF first appeared on Sport1.
15 octombrie 2025
13:20
Luptătorul Alexandr Romanov (130 kg) a devenit campion mondial la grappling. În Serbia, el a repurtat 4 victorii, cu Nizami Gafarov (Azerbaidjan), Ioannis Kargiotakis (Grecia), Nikita Loboiko (Rusia) și Aleksander Koldovski (Ucraina). Cu medalie de bronz s-a ales Eldar Rafigaev (100 kg) după ce a dispus de francezul Herve Redon. La 77 kg, Dumitru Ceban […] The post Alexandr Romanov a devenit campion mondial la grappling first appeared on Sport1.
13:00
Naționala masculină de tenis de masă a Moldovei s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial. Asta după ce a învins Austria cu 3-0 la Europenele de la Zadar, grație victoriilor repurtate de Vladislav Ursu, Andrei Puțuntică și Denis Țernă. Moldova a ieșit din grupă și va continua lupta la Europene în faza optimelor de finală, […] The post Naționala masculină de tenis de masă s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial first appeared on Sport1.
14 octombrie 2025
22:10
Naționala Moldovei a acumulat primul punct în preliminariile Campionatului Mondial din 2026: 1-1 cu Estonia la Tallinn. La golul lui Mattias Kait din minutul 12, ”tricolorii” au egalat în minutul 64, grație reușitei semnate de Ștefan Bodișteanu. Nepotul fostului selecționer Ion Caras a reușit să înscrie primul său gol la echipa națională. Moldova: Cojuhar, Reabciuk, […] The post Naționala Moldovei a acumulat primul punct în preliminariile CM 2026 first appeared on Sport1.
12 octombrie 2025
11:40
Halterofilul Marin Robu (88 kg) a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatul Mondial, care s-a desfășurat în Norvegia. El a înregistrat rezultatul 369 kg la total, fiind întrecut de columbianul Yeison Lopez Lopez, care a stabilit un nou record mondial – 387 kg. The post Marin Robu a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatul Mondial first appeared on Sport1.
