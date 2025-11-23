A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas - VIDEO

ProTV.md, 23 noiembrie 2025 21:40

A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum o oră
22:10
LIVE TEXT. Negocieri cruciale la Geneva între SUA-Ucraina-Europa. Rubio vorbește despre „cea mai bună reuniune de până acum”. Schimbările propuse de Europa și mesajul Ucrainei ProTV.md
LIVE TEXT. Negocieri cruciale la Geneva între SUA-Ucraina-Europa. Rubio vorbește despre „cea mai bună reuniune de până acum”. Schimbările propuse de Europa și mesajul Ucrainei
22:00
Toată atenția lumii, îndreptată spre Geneva: prima rundă de discuții asupra planului de pace american aduce optimism, dar puține detalii - VIDEO ProTV.md
Toată atenția lumii, îndreptată spre Geneva: prima rundă de discuții asupra planului de pace american aduce optimism, dar puține detalii - VIDEO
Acum 2 ore
21:40
A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas - VIDEO ProTV.md
A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas - VIDEO
21:40
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric - VIDEO ProTV.md
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric - VIDEO
21:30
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale - VIDEO ProTV.md
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale - VIDEO
21:30
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios - VIDEO ProTV.md
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios - VIDEO
21:30
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani - VIDEO ProTV.md
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani - VIDEO
21:30
Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 şi elevii lui Conte sunt lideri - VIDEO ProTV.md
Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 şi elevii lui Conte sunt lideri - VIDEO
21:20
Înțepături zilnice, reguli stricte și un munte de curaj: Marionela, fetița de cinci ani care a învățat să-și măsoare glicemia și a primit o nouă șansă datorită comunității din Sărata Galbenă – VIDEO ProTV.md
Înțepături zilnice, reguli stricte și un munte de curaj: Marionela, fetița de cinci ani care a învățat să-și măsoare glicemia și a primit o nouă șansă datorită comunității din Sărata Galbenă – VIDEO
21:00
Bursele studențești, prea mici pentru o viață decentă: tinerii cer schimbare, iar Ministerul promite majorări începând cu 2026 - VIDEO ProTV.md
Bursele studențești, prea mici pentru o viață decentă: tinerii cer schimbare, iar Ministerul promite majorări începând cu 2026 - VIDEO
Acum 4 ore
20:40
Poliția testează în premieră „mașinile-capcană”: vehicule neinscripționate care depistează automat șoferii cu încălcări în trafic - VIDEO ProTV.md
Poliția testează în premieră „mașinile-capcană”: vehicule neinscripționate care depistează automat șoferii cu încălcări în trafic - VIDEO
20:20
Centrală termoelelectrică din regiunea Moscovei, lovită de drone: autoritățile ruse anunță incendii și trecerea la alimentarea de rezervă - VIDEO ProTV.md
Centrală termoelelectrică din regiunea Moscovei, lovită de drone: autoritățile ruse anunță incendii și trecerea la alimentarea de rezervă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 23.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 23.11.2025
19:40
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării - VIDEO ProTV.md
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării - VIDEO
19:40
Modele auto de colecție, admirate de sute de vizitatori: Expoziție de automobile rare și unice, organizată în parcarea unui centru comercial - VIDEO ProTV.md
Modele auto de colecție, admirate de sute de vizitatori: Expoziție de automobile rare și unice, organizată în parcarea unui centru comercial - VIDEO
19:20
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România - VIDEO ProTV.md
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România - VIDEO
19:20
Noapte tensionată în sectorul Buiucani: Patru tineri au fost reținuți după ce au atacat polițiștii chemați să aplaneze un conflict - VIDEO ProTV.md
Noapte tensionată în sectorul Buiucani: Patru tineri au fost reținuți după ce au atacat polițiștii chemați să aplaneze un conflict - VIDEO
19:20
Investiție de peste 3 milioane de lei: Centrul de Excelență în Transporturi inaugurează un service auto unde tinerii îmbină teoria cu practica pe echipamente profesionale - VIDEO ProTV.md
Investiție de peste 3 milioane de lei: Centrul de Excelență în Transporturi inaugurează un service auto unde tinerii îmbină teoria cu practica pe echipamente profesionale - VIDEO
Acum 6 ore
18:40
Cancelarul Merz, „sceptic” privind un acord rapid pe Ucraina. Punctele față de care are obiecții ProTV.md
Cancelarul Merz, „sceptic” privind un acord rapid pe Ucraina. Punctele față de care are obiecții
17:30
Trump acuză Ucraina că nu arată „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite ProTV.md
Trump acuză Ucraina că nu arată „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite
17:30
Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații ProTV.md
Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații
Acum 8 ore
16:30
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul” ProTV.md
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul”
16:30
Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina ProTV.md
Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina
16:20
Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina ProTV.md
Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina
16:20
Armata israeliană anunță că a ucis un comandant al Hamas în Gaza ProTV.md
Armata israeliană anunță că a ucis un comandant al Hamas în Gaza
16:10
Accident tragic pe traseul Ungheni–Sculeni: O șoferiță a decedat, iar pasagerul ei a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit de un copac - FOTO ProTV.md
Accident tragic pe traseul Ungheni–Sculeni: O șoferiță a decedat, iar pasagerul ei a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit de un copac - FOTO
15:30
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva. Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene ProTV.md
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva. Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene
15:20
Mesajul transmis de von der Leyen în timpul discuțiilor de la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” - VIDEO ProTV.md
Mesajul transmis de von der Leyen în timpul discuțiilor de la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” - VIDEO
15:10
Audieri parlamentare de amploare după cazul transportului cu muniții militare depistat la Leușeni-Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați să ofere explicații ProTV.md
Audieri parlamentare de amploare după cazul transportului cu muniții militare depistat la Leușeni-Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați să ofere explicații
Acum 12 ore
14:10
Germania vrea să-și facă cea mai puternică armată a Europei. Ce salariu lunar oferă ProTV.md
Germania vrea să-și facă cea mai puternică armată a Europei. Ce salariu lunar oferă
14:00
Guardiola, de necontrolat. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle ProTV.md
Guardiola, de necontrolat. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle
14:00
Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 şi elevii lui Conte sunt lideri ProTV.md
Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 şi elevii lui Conte sunt lideri
14:00
UFC: Arman Ţarukian a câştigat prin abandon lupta principală de la Doha - VIDEO ProTV.md
UFC: Arman Ţarukian a câştigat prin abandon lupta principală de la Doha - VIDEO
13:30
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios ProTV.md
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios
13:30
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani ProTV.md
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani
13:20
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale ProTV.md
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale
13:10
A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas ProTV.md
A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas
13:10
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric ProTV.md
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric
12:50
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării ProTV.md
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării
12:50
Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile. Mijlocașul AS Monaco, primit cu ovații în minutul 85 - VIDEO ProTV.md
Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile. Mijlocașul AS Monaco, primit cu ovații în minutul 85 - VIDEO
12:40
Imagini spectaculoase cu Aurora boreală surprinse de astronauții NASA - VIDEO ProTV.md
Imagini spectaculoase cu Aurora boreală surprinse de astronauții NASA - VIDEO
12:30
Soția lui JD Vance, fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să lămurească lucrurile ProTV.md
Soția lui JD Vance, fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să lămurească lucrurile
11:40
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia ProTV.md
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
11:40
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon ProTV.md
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon
11:30
Negocieri la Geneva, duminică, privind războiul din Ucraina. Europenii au și ei un plan de pace. Trump i-a trimis pe Rubio și Witkoff ProTV.md
Negocieri la Geneva, duminică, privind războiul din Ucraina. Europenii au și ei un plan de pace. Trump i-a trimis pe Rubio și Witkoff
11:20
Jaf de proporții la un schimb valutar din Florești: Poliția anunță că seiful era descuiat, iar o parte din bani a fost găsită pe stradă - VIDEO ProTV.md
Jaf de proporții la un schimb valutar din Florești: Poliția anunță că seiful era descuiat, iar o parte din bani a fost găsită pe stradă - VIDEO
11:10
Un microbuz cu 18 pasageri la bord, din Republica Moldova, a luat foc în România ProTV.md
Un microbuz cu 18 pasageri la bord, din Republica Moldova, a luat foc în România
10:40
Moldova accelerează integrarea financiară europeană: BNM anunță liberalizarea capitalului, modernizarea pieței de capital și o nouă bursă la Chișinău ProTV.md
Moldova accelerează integrarea financiară europeană: BNM anunță liberalizarea capitalului, modernizarea pieței de capital și o nouă bursă la Chișinău
10:30
Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o mare termocentrală - VIDEO ProTV.md
Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o mare termocentrală - VIDEO
10:20
Igor Grosu va participa la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Președintele Parlamentului va susține un discurs despre impactul războiului din Ucraina asupra Moldovei ProTV.md
Igor Grosu va participa la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Președintele Parlamentului va susține un discurs despre impactul războiului din Ucraina asupra Moldovei
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.