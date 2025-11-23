Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații
Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații
Trump acuză Ucraina că nu arată „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite
Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul” # ProTV.md
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul”
Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina # ProTV.md
Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina
Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina
Armata israeliană anunță că a ucis un comandant al Hamas în Gaza
Accident tragic pe traseul Ungheni–Sculeni: O șoferiță a decedat, iar pasagerul ei a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit de un copac - FOTO # ProTV.md
Accident tragic pe traseul Ungheni–Sculeni: O șoferiță a decedat, iar pasagerul ei a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit de un copac - FOTO
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva. Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene # ProTV.md
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva. Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene
Mesajul transmis de von der Leyen în timpul discuțiilor de la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul transmis de von der Leyen în timpul discuțiilor de la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” - VIDEO
Audieri parlamentare de amploare după cazul transportului cu muniții militare depistat la Leușeni-Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați să ofere explicații # ProTV.md
Audieri parlamentare de amploare după cazul transportului cu muniții militare depistat la Leușeni-Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați să ofere explicații
Germania vrea să-și facă cea mai puternică armată a Europei. Ce salariu lunar oferă
Guardiola, de necontrolat. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle # ProTV.md
Guardiola, de necontrolat. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle
Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 şi elevii lui Conte sunt lideri
UFC: Arman Ţarukian a câştigat prin abandon lupta principală de la Doha - VIDEO
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios # ProTV.md
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani # ProTV.md
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale # ProTV.md
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale
A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric # ProTV.md
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării # ProTV.md
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării
Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile. Mijlocașul AS Monaco, primit cu ovații în minutul 85 - VIDEO # ProTV.md
Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile. Mijlocașul AS Monaco, primit cu ovații în minutul 85 - VIDEO
Imagini spectaculoase cu Aurora boreală surprinse de astronauții NASA - VIDEO
Soția lui JD Vance, fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să lămurească lucrurile # ProTV.md
Soția lui JD Vance, fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să lămurească lucrurile
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia # ProTV.md
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon # ProTV.md
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon
Negocieri la Geneva, duminică, privind războiul din Ucraina. Europenii au și ei un plan de pace. Trump i-a trimis pe Rubio și Witkoff # ProTV.md
Negocieri la Geneva, duminică, privind războiul din Ucraina. Europenii au și ei un plan de pace. Trump i-a trimis pe Rubio și Witkoff
Jaf de proporții la un schimb valutar din Florești: Poliția anunță că seiful era descuiat, iar o parte din bani a fost găsită pe stradă - VIDEO # ProTV.md
Jaf de proporții la un schimb valutar din Florești: Poliția anunță că seiful era descuiat, iar o parte din bani a fost găsită pe stradă - VIDEO
Un microbuz cu 18 pasageri la bord, din Republica Moldova, a luat foc în România
Moldova accelerează integrarea financiară europeană: BNM anunță liberalizarea capitalului, modernizarea pieței de capital și o nouă bursă la Chișinău # ProTV.md
Moldova accelerează integrarea financiară europeană: BNM anunță liberalizarea capitalului, modernizarea pieței de capital și o nouă bursă la Chișinău
Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o mare termocentrală - VIDEO
Igor Grosu va participa la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Președintele Parlamentului va susține un discurs despre impactul războiului din Ucraina asupra Moldovei # ProTV.md
Igor Grosu va participa la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Președintele Parlamentului va susține un discurs despre impactul războiului din Ucraina asupra Moldovei
Noapte tensionată în sectorul Buiucani: Patru tineri au fost reținuți după ce au atacat polițiștii chemați să aplaneze un conflict - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Noapte tensionată în sectorul Buiucani: Patru tineri au fost reținuți după ce au atacat polițiștii chemați să aplaneze un conflict - FOTO/VIDEO
Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă # ProTV.md
Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii militari despre riscul invaziei Rusiei în statele baltice # ProTV.md
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii militari despre riscul invaziei Rusiei în statele baltice
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană”. „O afirmație evident falsă” # ProTV.md
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană”. „O afirmație evident falsă”
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România # ProTV.md
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Negocieri la Geneva, astăzi, privind războiul din Ucraina. Europenii au și ei un plan de pace. Trump i-a trimis în Elveția pe Rubio și Witkoff # ProTV.md
Negocieri la Geneva, astăzi, privind războiul din Ucraina. Europenii au și ei un plan de pace. Trump i-a trimis în Elveția pe Rubio și Witkoff
„Vom continua să înarmăm Ucraina”. Susținere fermă a Kievului din partea țărilor din flancul nord-estic al NATO # ProTV.md
„Vom continua să înarmăm Ucraina”. Susținere fermă a Kievului din partea țărilor din flancul nord-estic al NATO
Rubio și Witkoff merg astăzi la Geneva pentru a discuta planul lui Trump cu oficiali ucraineni. Pe cine trimite Kievul # ProTV.md
Rubio și Witkoff merg astăzi la Geneva pentru a discuta planul lui Trump cu oficiali ucraineni. Pe cine trimite Kievul
Israelul a reluat loviturile aeriene în Gaza. Hamas, acuzată de încălcarea termenilor armistițiului # ProTV.md
Israelul a reluat loviturile aeriene în Gaza. Hamas, acuzată de încălcarea termenilor armistițiului
O fetiță poloneză de 7 ani și mama ei, printre victimele atacului rus asupra orașului Ternopil. Numărul morților a ajuns la 33 # ProTV.md
O fetiță poloneză de 7 ani și mama ei, printre victimele atacului rus asupra orașului Ternopil. Numărul morților a ajuns la 33
Lapoviță și ploi slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Lapoviță și ploi slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Trump lasă loc pentru negocieri și spune că oferta pentru Ucraina nu este finală. Planul este criticat din Congresul SUA # ProTV.md
Trump lasă loc pentru negocieri și spune că oferta pentru Ucraina nu este finală. Planul este criticat din Congresul SUA
Regimul lui Vucic, contestat din nou în stradă. O nouă manifestație de amploare la Belgrad # ProTV.md
Regimul lui Vucic, contestat din nou în stradă. O nouă manifestație de amploare la Belgrad
Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 22.11.2025
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul - VIDEO # ProTV.md
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul - VIDEO
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci - VIDEO # ProTV.md
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci - VIDEO
Olympique Marseille a urcat provizoriu în fotoliul de lideră al campionatului francez de fotbal - VIDEO # ProTV.md
Olympique Marseille a urcat provizoriu în fotoliul de lideră al campionatului francez de fotbal - VIDEO
Japonia a început perfect noua ediție a Cupei Mondiale sărituri cu schiurile - VIDEO
