Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios

ProTV.md, 23 noiembrie 2025 13:30

Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios

Acum 30 minute
13:30
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios
13:30
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani
Acum o oră
13:20
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale
13:10
A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas
13:10
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric
Acum 2 ore
12:50
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării
12:50
Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile. Mijlocașul AS Monaco, primit cu ovații în minutul 85 - VIDEO
12:40
Imagini spectaculoase cu Aurora boreală surprinse de astronauții NASA - VIDEO
12:30
Soția lui JD Vance, fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să lămurească lucrurile
Acum 4 ore
11:40
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia
11:40
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon
11:30
Negocieri la Geneva, duminică, privind războiul din Ucraina. Europenii au și ei un plan de pace. Trump i-a trimis pe Rubio și Witkoff
11:20
Jaf de proporții la un schimb valutar din Florești: Poliția anunță că seiful era descuiat, iar o parte din bani a fost găsită pe stradă - VIDEO
11:10
Un microbuz cu 18 pasageri la bord, din Republica Moldova, a luat foc în România
10:40
Moldova accelerează integrarea financiară europeană: BNM anunță liberalizarea capitalului, modernizarea pieței de capital și o nouă bursă la Chișinău
10:30
Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o mare termocentrală - VIDEO
10:20
Igor Grosu va participa la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Președintele Parlamentului va susține un discurs despre impactul războiului din Ucraina asupra Moldovei
10:10
Noapte tensionată în sectorul Buiucani: Patru tineri au fost reținuți după ce au atacat polițiștii chemați să aplaneze un conflict - FOTO/VIDEO
Acum 6 ore
09:50
Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă
09:40
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii militari despre riscul invaziei Rusiei în statele baltice
09:30
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană”. „O afirmație evident falsă”
09:20
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
09:10
Negocieri la Geneva, astăzi, privind războiul din Ucraina. Europenii au și ei un plan de pace. Trump i-a trimis în Elveția pe Rubio și Witkoff
09:10
„Vom continua să înarmăm Ucraina”. Susținere fermă a Kievului din partea țărilor din flancul nord-estic al NATO
08:30
Rubio și Witkoff merg astăzi la Geneva pentru a discuta planul lui Trump cu oficiali ucraineni. Pe cine trimite Kievul
08:10
Israelul a reluat loviturile aeriene în Gaza. Hamas, acuzată de încălcarea termenilor armistițiului
08:10
O fetiță poloneză de 7 ani și mama ei, printre victimele atacului rus asupra orașului Ternopil. Numărul morților a ajuns la 33
08:00
Lapoviță și ploi slabe în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:40
Trump lasă loc pentru negocieri și spune că oferta pentru Ucraina nu este finală. Planul este criticat din Congresul SUA
22:30
Regimul lui Vucic, contestat din nou în stradă. O nouă manifestație de amploare la Belgrad
21:40
Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO
21:40
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 22.11.2025
21:30
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul - VIDEO
21:30
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci - VIDEO
21:30
Olympique Marseille a urcat provizoriu în fotoliul de lideră al campionatului francez de fotbal - VIDEO
21:30
Japonia a început perfect noua ediție a Cupei Mondiale sărituri cu schiurile - VIDEO
21:20
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață - VIDEO
21:20
Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18 - VIDEO
21:10
Presa internațională critică planul de pace în 28 de puncte al administrației Trump: acuzații de influență rusă și avertismente că Moscova ar câștiga teritorii fără să tragă un foc - VIDEO
21:00
Emoții la cote maxime la Vocea României: Ștefan Burlacu și Soledad Baciu au făcut scena să vibreze, iar jurații au luat cea mai surprinzătoare decizie a sezonului - VIDEO
20:50
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba - VIDEO
20:30
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost plasat astăzi în custodia poliției federale, după ce instanța supremă a decis că el a încălcat condițiile arestului la domiciliu - VIDEO
20:30
Târg de Crăciun inexistent la Palatul Buckingham: turiști induși în eroare de imagini generate cu inteligență artificială pornesc la drum după un eveniment fictiv - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.11.2025
19:30
Europa sub primul val de iarnă: Germania, Spania și Suedia se acoperă de zăpadă, cu temperaturi care coboară brusc sub pragul înghețului - VIDEO
19:20
Noapte de teroare la granița NATO: Rusia lovește ținte din Ucraina aproape de Republica Moldova și România, iar avioanele F-16 sunt ridicate pentru monitorizarea situației - VIDEO
18:40
Criză de credibilitate în formarea medicilor: acuzațiile de diplome false de la Chișinău alarmează România, unde specialiștii avertizează că lipsa rezidențiatului fizic pune în pericol pacienții - VIDEO
18:20
Zelenski intră în cel mai dificil test diplomatic: Washingtonul impune termen-limită pentru acceptarea planului de pace în 28 de puncte, iar Moscova salută surprinzător propunerile Casei Albe - VIDEO
18:20
Ouăle devin un lux în Republica Moldova: scumpirea acestora pune presiune pe bugetul oamenilor, în timp ce producătorii invocă gripa aviară, TVA-ul ridicat și cererea internațională în creștere – VIDEO
17:30
Armata olandeză a deschis focul împotriva unor drone ce survolau o zonă interzisă
