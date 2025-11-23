Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă consumul cu până la 25%
Observatorul de Nord, 23 noiembrie 2025 19:40
În sezonul rece, mulți proprietari încearcă să găsească un echilibru între confortul din locuință și costurile crescute ale facturilor la încălzire, iar modul în care este reglat termostatul joacă un rol esențial. O setare nepotrivită poate duce la consum ridicat, uzură suplimentară a centralei sau, dimpotrivă, la temperaturi inconfortabile în casă. Informațiile disponibile arată că […]
Acum o oră
19:40
Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă consumul cu până la 25% # Observatorul de Nord
În sezonul rece, mulți proprietari încearcă să găsească un echilibru între confortul din locuință și costurile crescute ale facturilor la încălzire, iar modul în care este reglat termostatul joacă un rol esențial. O setare nepotrivită poate duce la consum ridicat, uzură suplimentară a centralei sau, dimpotrivă, la temperaturi inconfortabile în casă. Informațiile disponibile arată că […]
Acum 2 ore
19:00
Atelier despre combaterea arderii profesionale, organizat la Liceul „Constantin Stere" / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Constantin Stere" din municipiul Soroca, această duminică a fost transformată într-o zi pentru suflet, prin organizarea atelierului „Combaterea sindromului arderii profesionale, valorificarea practicii – grija de sine". Evenimentul a reunit cadre didactice dornice să înțeleagă mai bine fenomenul burnout-ului și să descopere tehnici eficiente de gestionare a stresului. Atelierul s-a desfășurat în […]
Acum 4 ore
17:40
Atenție la hoții de automobile: un bărbat a furat bani din mașini, iar de ei și-a cumpărat o motocicletă # Observatorul de Nord
În urma a două furturi comise în sate din raionul Florești, un bărbat recidivist a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca, sediul Florești, după ce inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția în cadrul procedurii simplificate. Potrivit dosarului examinat în instanță, primul […]
Acum 6 ore
14:30
Alegerea cartofilor poate schimba gustul unei mâncări. Mulți cumpărători se uită doar la culoarea cojii, roșii sau albi, dar diferența importantă este în interior. Textura și conținutul de amidon decid dacă un cartof este bun pentru prăjit, piure sau salată. Cartofii făinoși au mult amidon și puțină apă. Pulpa lor este uscată și se sfărâmă […]
Acum 8 ore
13:30
Reguli noi la examenele de absolvire din 2026: Direcțiile raionale de învățământ vor putea crea centre de examene pentru absolvenții de gimnaziu # Observatorul de Nord
Sesiunea de examene din anul de învățământ 2025-2026 vine cu mai multe elemente noi. Unul dintre acestea este faptul că pentru organizarea examenelor de absolvire a gimnaziului, Direcțiile raionale/municipale de învățământ vor putea crea centre de examene, în cadrul cărora să fie reuniți candidați din mai multe școli. Decizia a fost luată astăzi de Comisia […]
Acum 12 ore
11:40
Alimente recomandate pentru persoanele cu tensiunea arterială ridicată. Ce poți consuma pentru o inimă sănătoasă # Observatorul de Nord
Deta este extrem de importantă când vine vorba de sănătatea organismului nostru. Specialiștii recomandă consumul de alimente cât mai sănătoase pentru a sprijini buna funcționare a organelor noastre vitale. Studiile arată că tot mai mulți oameni se confruntă cu probleme ale inimii din cauza dezechilibrelor alimentare și a stilului de viață sedentar. Alimente recomandate pentru […]
11:40
O picătură care schimbă gustul cafelei: De ce barista umezește boabele înainte de măcinare? # Observatorul de Nord
Tot mai mulți barista folosesc o tehnică simplă care schimbă aroma cafelei. Înainte de măcinare, ei adaugă o picătură de apă plată peste boabe. Metoda se numește RDT și are o explicație legată de fizică. În timpul măcinării, boabele se freacă de pietrele râșniței și acumulează electricitate statică. Această încărcătură face ca particulele fine să […]
11:40
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? # Observatorul de Nord
Unghiile tale spun mai multe despre tine decât crezi. Dincolo de manichiura impecabilă sau de culoarea lacului ales, ele pot fi adevărate indicatoare ale stării generale de sănătate. Textura, culoarea, forma și chiar micile imperfecțiuni pot semnala dezechilibre nutriționale, afecțiuni ascunse sau carențe de vitamine și minerale. De la lunula care dispare până la unghii […]
11:40
Nicolae Barbu a fost profesor 48 de ani și a murit făcând ce iubea – predând… # Observatorul de Nord
Profesorul Nicolae Barbu, 70 de ani, profesor de matematică de patruzeci și opt de ani, primește în septembrie 2024 diagnosticul care îi va marca ultimul an de predare: cancer pancreatic, stadiul IV, prognostic – șase până la nouă luni. „Domnule profesor Barbu," spune oncologul, „la vârsta dumneavoastră și cu acest diagnostic, pensia medicală imediată e […]
08:30
TeenTokerii Sorocii – Vocea noii generații din Soroca, direct de pe TikTok și Insta în viața reală! / VIDEO # Observatorul de Nord
Observatorul de Nord lansează „Teentokeri" – emisiunea făcută de tinerii din Soroca, pentru tinerii de oriunde, cu teme care ne privesc pe toți: viața de la colegiu, moda, ce facem seara prin oraș, activități cool, idei smart și… da, chiar și ChatGPT! În prima ediție descoperi: Cum a fost Ziua Studenților la Colegiul „Mihai Eminescu"; […]
08:10
Curs valutar, 23 noiembrie 2025: euro costă 19 lei și 74 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 14 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 23 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 74 de bani, iar Dolarul american costă 17 lei și 14 bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană își păstrează valoarea […]
Acum 24 ore
06:40
Femeie din Voloave condamnată la muncă în folosul comunității după ce a împins o consăteancă, victima a căzut și și-a rupt mâna # Observatorul de Nord
O femeie din satul Voloave, raionul Soroca, a fost condamnată la 160 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, după ce un conflict izbucnit pe o stradă din satul Voloave a provocat unei consătence o fractură la brațul stâng. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Soroca la 19 noiembrie 2025. Potrivit dosarului examinat în […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 23 noiembrie 2025 vom avea ploi de scurtă durată și temeperaturi ale aerului puțin peste zero grade. Astfel, în termomtere vom avea de la +1 până la +6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 95 […]
Ieri
16:20
Te-ai întrebat vreodată de ce ai poftă de alimente sărate? Corpul tău încearcă, de fapt, să-ți transmită anumite semnale. Chipsurile de cartofi, murăturile și alte gustări similare se numără printre cele mai frecvente alegeri atunci când organismul are nevoie de mai multă sare. Motivele din spatele acestei pofte sunt multiple. Nu este vorba doar despre […]
15:40
Echipa de rugby din Soroca își continuă pregătirea pentru competițiile naționale. Sportivii lucrează intens într-o sală de sport din oraș, unde dezvoltă forța, rezistența și tehnica de joc. Antrenorul Oleg Istratii conduce echipa de 12 ani și spune că munca fizică stă la baza fiecărui rezultat bun. „Sunt foarte bucuros și îi mulțumesc domnului Cristian […]
13:00
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar acest lucru aduce cu sine o perioadă intensă pentru gospodinele de pretutindeni. Este momentul în care casele vor fi pline de mirosuri îmbietoare și preparate tradiționale pregătite cu grijă. Printre acestea, sarmalele ocupă un loc fruntaș, fiind nelipsite de pe mesele românilor în zilele reci de iarnă. Pentru […]
11:30
Rocadă la Consiliul Raional Soroca: Skoda mai veche, în loc de o Dacie nouă, pentru Direcția Finanțe # Observatorul de Nord
Consiliul raional Soroca ar putea transmite Direcției Finanțe un automobil Skoda din 2012, pentru necesitățile acesteia. Decizia ar putea veni după ce Direcția Finanțe a organizat patru tentative de licitații, la ultima fiind desemnat și câștigătorul. Informația se regăsește într-un proiect de decizie ce va fi pusă pe masa consilierilor raionali la următoarea ședință a […]
11:20
Istorii de viață: Un șofer de autobuz a dat-o jos pe o femeie de 80 de ani pentru că nu plătise biletul # Observatorul de Nord
Un șofer de autobuz a dat-o jos pe o femeie de 80 de ani pentru că nu plătise biletul. Dar înainte să coboare, ea i-a spus o singură frază care l-a lăsat fără cuvinte pe șofer – și pe toți pasagerii… Ploua fără oprire în dimineața aceea în orașul Brocoveni. Autobuzul galben a oprit brusc […]
11:20
Elveția are nevoie de aproximativ 850 000 de angajați pentru meserii care nu cer o diplomă de studii. Țara se confruntă cu un deficit mare de personal și recrutează activ oameni din alte state. Salariile sunt mari și pot ajunge până la 6500 euro pe lună. Procesul de angajare este simplu. Candidatura se depune prin […]
10:50
Ecoul alegerilor: Un bărbat din Soroca a fost amendat recent cu 32 500 lei, după ce a votat de două ori # Observatorul de Nord
Un bărbat internat în Spitalul Raional Soroca a fost condamnat pentru falsificarea rezultatelor votării, după ce și-a exercitat dreptul de vot de două ori în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Instanța a stabilit că gestul său, chiar dacă a fost comis în contextul unei stări de sănătate precare, reprezintă o încălcare gravă a […]
10:30
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor # Observatorul de Nord
Australianca Mary Fowler, fostă jucătoare a echipei feminine de fotbal Montpellier, a afirmat într-o carte că a primit, la fel ca o altă jucătoare de culoare de la echipa din sudul Franţei, banane drept cadou de adio din partea unei coechipiere, fructe simbol ale rasismului. Jucătoarea australiană, în vârstă de 22 de ani, care evoluează la Manchester City, […]
09:40
25 noiembrie reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește, că data de 25 noiembrie 2025 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale: • Categoriile de angajatori specificaţi la […] Post-ul 25 noiembrie reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 22 noiembrie 2025: euro costă 19 lei și 74 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 14 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 22 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 74 de bani, iar Dolarul american costă 17 lei și 14 bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană își păstrează valoarea […] Post-ul Curs valutar, 22 noiembrie 2025: euro costă 19 lei și 74 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 14 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este una a clarității, a intențiilor ferme și a unei energii care te împinge să te apropii mai mult de ceea ce îți dorești cu adevărat. Indiferent de zodia în care te-ai născut, ai ocazia să privești lucrurile cu mai multă maturitate, să înțelegi ce te motivează și să faci pași reali […] Post-ul Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru perioada 22-24 noiembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,39 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 21,21 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu un […] Post-ul Benzina și motorina vor fi mai scumpe, în perioada 22-24 noiembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 22 noiembrie 2025: valori termice adecvate perioadei și sunt posibile ploi # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 22 noiembrie 2025, vom avea valori termice adecvate perioadei și sunt posibile precipitații sub formă de ploaie. Astfel, în termometre vom avea de la +4 până la +10 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 90 […] Post-ul Meteo, 22 noiembrie 2025: valori termice adecvate perioadei și sunt posibile ploi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Medicul care a terorizat Soroca: zeci de femei violate în spital, timp de trei decenii # Observatorul de Nord
Un caz cutremurător din arhivele procuraturii scoate la iveală modul în care un medic-ginecolog din Soroca a violat, timp de peste treizeci de ani, zeci de femei aflate în cea mai vulnerabilă stare. În 1985, una dintre victime a avut curajul să depună plângere, declanșând o anchetă care a zguduit întregul raion și a expus […] Post-ul Medicul care a terorizat Soroca: zeci de femei violate în spital, timp de trei decenii apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Alexandra Timco – tânăra soroceancă ce reprezintă Moldova în SUA datorită programului FLEX # Observatorul de Nord
Alexandra Timco, elevă talentată din municipiul Soroca, trăiește în acest an una dintre cele mai frumoase experiențe ale adolescenței sale: un an academic în Statele Unite ale Americii, în cadrul programului internațional FLEX – Future Leaders Exchange. Acest program de prestigiu, destinat tinerilor din Europa de Est, este cunoscut pentru rigoarea și competiția sa, iar […] Post-ul Alexandra Timco – tânăra soroceancă ce reprezintă Moldova în SUA datorită programului FLEX apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Ce nu îți spune nimeni despre terapie, răspunde psihologul Mihaela Alexandrov # Observatorul de Nord
Psihicul uman nu este un mecanism stricat pe care îl repari cu o șurubelniță, spune psihologul Mihaela Alexandrov. Este un sistem viu, complex, care are nevoie de timp, relație, siguranță și multă răbdare pentru a se reașeza. Potrivit specialistei, în terapie nu există ideea de „ștergere” a rușinii, fricii sau durerii. Emoțiile nu se evaporă […] Post-ul Ce nu îți spune nimeni despre terapie, răspunde psihologul Mihaela Alexandrov apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
La Școala de Muzică „Simion Gogu” din Vărăncău se conturează un proiect care readuce tradiția în centrul comunității – amenajarea unei „Camere-Muzeu” în stilul unei „Case Mari” de altădată. Inițiativa vine din partea directoarei instituției, Liudmila Eftodii, care a decis să valorifice o clasă nefolosită pentru a crea un spațiu dedicat obiectelor și meșteșugurilor vechi. […] Post-ul O clasă neutilizată devine muzeu la Școala de Muzică „Simion Gogu” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Soroca au participat recent la trei sesiuni dedicate egalității de gen și accesului la justiție. Activitățile au fost organizate de Varvara Pereteatcu, specialistă în protecție și educație civică la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA. Discuțiile au avut loc într-un format interactiv. Elevii au lucrat în grupuri, […] Post-ul Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Votat! Consilierii municipali și-au mărit îndemnizația pentru o ședință – de la 1.000 de lei la 1.500 de lei / Video # Observatorul de Nord
Peste 40 de chestiuni au fost incluse în orinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului municipal Soroca, care a avut loc astăzi, 21 noiembrie 2025. Majoritatea din acestea au fost votate fără a stârni discuții sau contraverse, cu excepția uneia. Este vorba despre chestiunea referitoare la modificarea deciziei C/m nr. 4/3 din 01.03.2024 „Cu privire […] Post-ul Votat! Consilierii municipali și-au mărit îndemnizația pentru o ședință – de la 1.000 de lei la 1.500 de lei / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Campania „Fii vocea care oprește violența în școală!” prinde viață la Colegiul „Mihai Eminescu” / VIDEO # Observatorul de Nord
În perioada 17–19 noiembrie 2025, în Colegiul „Mihai Eminescu” s-a desfășurat campania de informare „Fii vocea care oprește violența în școală!”, organizată de profesoara Mitrofan Tatiana. Activitățile au avut drept scop prevenirea și combaterea violenței școlare, dar și sensibilizarea elevilor cu privire la importanța respectului reciproc. Pe parcursul celor trei zile, elevii colegiului s-au implicat […] Post-ul Campania „Fii vocea care oprește violența în școală!” prinde viață la Colegiul „Mihai Eminescu” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Tunete la mijloc de noiembrie: ce fenomen meteo rar a speriat astăzi locuitorii din Republica Moldova? # Observatorul de Nord
Astăzi, în mai multe localități din Republica Moldova, oamenii au auzit tunete în timp ce afară era ceață densă și ploaie măruntă — o combinație neobișnuită care i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva asistă la o anomalie meteorologică. Postările și stories-urile au umplut rețelele sociale. Specialiștii spun însă că fenomenul este […] Post-ul Tunete la mijloc de noiembrie: ce fenomen meteo rar a speriat astăzi locuitorii din Republica Moldova? apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Astăzi dimineață au fost auzite tunete și fulgere, dar nu Doamne ferește, explozii de drone… # Observatorul de Nord
Mai multă lume ne-a telefonat la redacție, pentru a-și exprima frica precum că în dimineața zilei de astăzi au fost auzite tunete care nu sunt specifice perioadei. Ba mai mult, unii și-au exprimat părerea că era vorba despre explozia unor drone pe teritoriul Ucrainei. Până la urmă, a fost vorba despre fulgere și tunete care, […] Post-ul Astăzi dimineață au fost auzite tunete și fulgere, dar nu Doamne ferește, explozii de drone… apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată pentru prima dată în Republica Moldova. Evaluarea este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și are scopul de a măsura nivelul real al abilităților digitale […] Post-ul 82 de elevi din Soroca vor participa la testarea competențelor digitale apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Declarația Ucrainei la Consiliul de Securitate ONU: planul de „pace” (sau capitulare), propus de SUA, este respins oficial # Observatorul de Nord
Ucraina a respins oficial, la Consiliul de Securitate ONU, planul de „pace” (sau capitulare), propus de SUA. SUA nu mai are pârghii prin care să constrângă Ucraina să accepte un plan de „pace” inacceptabil. Declaratia Ucrainei la ONU: ” Ucraina a primit în mod oficial din partea americană un proiect de plan. Noi expunem principiile […] Post-ul Declarația Ucrainei la Consiliul de Securitate ONU: planul de „pace” (sau capitulare), propus de SUA, este respins oficial apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Sfinții Mihail şi Gavriil sunt sărbătoriți în fiecare an de credincioşii ortodocşi de rit vechi pe data de 21 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt consideraţi conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai. În tradiția românească, Sfinții Mihail și Gavriil sunt unii dintre cei mai importanți și mereu sunt sărbătoriți cum se cuvine. […] Post-ul Sfinții Mihail și Gavril. Tradiții și superstiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, au reținut 5000 kg de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă […] Post-ul Bomboane cu dioxid de titanium depistate de ANSA la frontiera de stat apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Canada, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Observatorul de Nord
Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Canada, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul prezidențial privind aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Canada a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, comunică moldpres.md În baza documentului, cetățenii moldoveni ar urma să beneficieze de pensii pentru limită de […] Post-ul Cetățenii moldoveni, care au muncit legal în Canada, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Ouăle costă astăzi, la Soroca, 40 de lei „deseatca”, dar…vor fi și mai scumpe # Observatorul de Nord
În ultimele săptămâni se observă o tendință stabilă de creștere a prețului la ouă. La piața din Soroca, bunăoară, astăzi zece ouă „de casă” costă 40 de lei, iar scumpirile ar putea continua. Această tendință are explicație or, potrivit datelor statistice, în primele zece luni ale acestui an ouăle s-au scumpit cu circa 8%, iar […] Post-ul Ouăle costă astăzi, la Soroca, 40 de lei „deseatca”, dar…vor fi și mai scumpe apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Astăzi, ortodocșii îi cinstesc pe stil vechi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. În raion sunt câteva biserici care poartă acest hram, este vorba de locașurile din satele Bulboci, Decebal, Niorcani, Racovăț, Slobozia-Nouă, Slobozia-Vărăncău, Șeptelici, Tătărăuca-Nouă, Tătărăuca-Veche, Tolocănești și Visoca. Acestea sunt ultimele hramuri din acest an. Pentru a ajuta oamenii să știe când au […] Post-ul Musafirii sunt așteptați azi la hram în 11 sate din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Ucrainenii şi europenii trebuie să fie de acord cu orice plan de încheiere a războiului, afirmă miniştrii de externe din UE # Observatorul de Nord
Miniştrii de externe europeni au declarat joi că orice elaborare a unui plan de încheiere a războiului din Ucraina trebuie să-i includă pe ucraineni şi europeni, după ce SUA au propus un cadru ce ar presupune ca Ucraina să renunţe la o parte din teritoriul şi armamentul său şi să reducă efectivele armatei sale, relatează […] Post-ul Ucrainenii şi europenii trebuie să fie de acord cu orice plan de încheiere a războiului, afirmă miniştrii de externe din UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 21 noiembrie 2025: euro crește cu 5 bani, iar dolarul se scumpește cu 15 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 21 noiembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 74 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 14 bani, cu 15 bani mai mult. Leul românesc va fi […] Post-ul Curs valutar, 21 noiembrie 2025: euro crește cu 5 bani, iar dolarul se scumpește cu 15 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025. Peștii sunt asumați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este marcată de claritate, emoții puternice și descoperiri personale. Fiecare zodie primește exact impulsul de care are nevoie pentru a merge înainte, fie că este vorba despre iubire, bani, familie sau evoluție personală. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie […] Post-ul Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025. Peștii sunt asumați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Și astăzi, 21 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu un ban și, respectiv, patru bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 21 noiembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,38 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 21,20 lei, prețurile respective însemnând o scumpire cu un ban […] Post-ul Și astăzi, 21 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu un ban și, respectiv, patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Republica Moldova a intrat în alertă sanitară din cauza riscului ridicat de gripă aviară, în contextul unei situații tot mai îngrijorătoare în Europa. Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a introdus primele restricții pentru a preveni apariția focarelor pe teritoriul țării, după ce în Germania au fost confirmate peste 100 de focare la fermele avicole, […] Post-ul Risc de gripă aviară: ANSA impune restricții în nordul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Meteo, 21 noiembrie 2025: vreme ploioasă cu valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 21 noiembrie 2025, conform prognozelor meteorologilor vom avea o vreme posomorâtă, cu ploi pe arii extinse. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +8 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 94 la sută, iar vântul […] Post-ul Meteo, 21 noiembrie 2025: vreme ploioasă cu valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
La 50 de zile după alegerile parlamentare – se putea și mai bine, se putea și mai rău… # Observatorul de Nord
Tableta de vineri Vremea nu trece, dar zboară și nici nu am observat când au trecut aproape două luni de la alegerile parlamentare, timp destul de a face unele concluzii și de a creiona unele tendințe. Or, fiecare dintre noi este în drept să dea o notă celor întâmplate, în aceste 50 de zile, […] Post-ul La 50 de zile după alegerile parlamentare – se putea și mai bine, se putea și mai rău… apare prima dată în Observatorul de Nord.
20 noiembrie 2025
15:20
Sfatul medicului Maria Palanciuc: Tensiune mică în sarcină? Iată de ce nu trebuie să te sperii # Observatorul de Nord
În timpul sarcinii, multe viitoare mame observă că tensiunea arterială scade și se întreabă dacă acest lucru poate fi periculos pentru făt sau pentru propria stare de sănătate. Răspunsul specialiștilor este – tensiunea arterială joasă în sarcină nu este periculoasă. Valorile scăzute ale tensiunii sunt, de fapt, frecvente mai ales în primul trimestru. Ele apar […] Post-ul Sfatul medicului Maria Palanciuc: Tensiune mică în sarcină? Iată de ce nu trebuie să te sperii apare prima dată în Observatorul de Nord.
