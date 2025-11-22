Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta

08:20

Miniştrii de externe europeni au declarat joi că orice elaborare a unui plan de încheiere a războiului din Ucraina trebuie să-i includă pe ucraineni şi europeni, după ce SUA au propus un cadru ce ar presupune ca Ucraina să renunţe la o parte din teritoriul şi armamentul său şi să reducă efectivele armatei sale, relatează […] Post-ul Ucrainenii şi europenii trebuie să fie de acord cu orice plan de încheiere a războiului, afirmă miniştrii de externe din UE apare prima dată în Observatorul de Nord.