Topul mondial al aurului subacvatic: Insula unde s-a descoperit cel mai mare zăcământ
UNIMEDIA, 23 noiembrie 2025 13:20
O adevărată avere se ascunde sub oceane: milioane de tone de aur sunt estimate în ape, dar exploatarea lor rămâne dificilă. Cel mai mare zăcământ subacvatic descoperit până acum se află în apropierea insulei Sanshan, China conducând astfel clasamentul global al aurului subacvatic, potrivit cercetărilor recente, notează wionews.ro, citat de adevarul.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
13:40
(stop cadru) Costumul e nou sau „de mire”? Costiuc: Deja e rupt, dar nu o să umblu ca „Oriflame - rozovaia pantera” prin Parlament # UNIMEDIA
Întrebat dacă poartă un costum nou sau „costumul de mire”, deputatul PDA, Vasile Costiuc a răspuns că ținuta lui este „deja roasă”, precizând că nu este dintre aleșii care „defilează” prin Parlament. „Numai Oriflame umblă cu un costum roz parcă e „розовая пантера””, a spus Costiuc la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
Acum o oră
13:20
O adevărată avere se ascunde sub oceane: milioane de tone de aur sunt estimate în ape, dar exploatarea lor rămâne dificilă. Cel mai mare zăcământ subacvatic descoperit până acum se află în apropierea insulei Sanshan, China conducând astfel clasamentul global al aurului subacvatic, potrivit cercetărilor recente, notează wionews.ro, citat de adevarul.ro.
Acum 2 ore
12:50
Incendiu pe un traseu din România: Un microbuz cu 18 pasageri la bord, din Republica Moldova, a luat foc în județul Bacău # UNIMEDIA
Un microbuz în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc, duminică dimineața, pe DN 11A, în județul Bacău. Oamenii au reușit să se evacueze la timp. Circulația între Adjud și Bârlad este oprită pe un sens, scrie mediafax.ro.
12:20
(video) Oraşul care şi-a enervat locuitorii după ce a instalat brad din tablă, unic: „Vai şi amar” # UNIMEDIA
Un brad de Crăciun din tablă a reușit să aprindă spiritele la Timișoara. A fost montat în Piața Libertății și va fi punctul central al târgului din acest an. Este, de fapt, parte dintr-un carusel cu gondole în formă de globuri. În timp ce unii îl consideră urât și nepotrivit, alții îl văd ca pe ceva colorat şi inedit, scrie observatornews.ro.
Acum 4 ore
11:50
(video) „Выходим!” Doi hoți, cu cagule și rucsac în spate, au spart cu o rangă metalică un schimb valutar din Florești. Au scăpat sacul și plicul cu bani în fugă, după ce a intervenit paza # UNIMEDIA
Un furt de proporții a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 23 noiembrie, la un schimb valutar din Florești, unde persoane necunoscute au pătruns prin forțarea ușii de la intrare și au sustras o sumă mare de bani. O parte din aceasta fiind găsită ulterior împrăștiată în stradă, anunță oamenii legii.
11:20
(foto) Era cu fața desfigurată și cu mai multe oase rupte, după ce au găsit-o pe marginea unui drum din Dubai: Cum arată acum Maria Kovalciuk # UNIMEDIA
Maria Kovalchuk, tânăra de 20 de ani din Ucraina găsită grav rănită la marginea unui drum din Dubai, și-a împărtășit povestea chinuitoare în vara acestui an. După ce a fost descoperită cu fața desfigurată și mai multe oase rupte, Maria a suferit câteva operații, iar recuperarea a fost dificilă, transmite protv.ro.
11:00
(video) Scandal cu împușcături la Buiucani, în plină noapte: Un polițist ar fi tras în aer, după un scandal lângă o kebăbărie. Patru indivizi, care au lovit oamenii legii, reținuți # UNIMEDIA
Noapte agitată la Buiucani: patru tineri au fost reținuți după ce s-au năpustit asupra unui echipaj de patrulare intervenit într-un scandal pe strada Alba Iulia, în preajma unei kebăbării. Potrivit martorilor, aceștiaau sărit la bătaie la oamenii legii, dar au fost încătușați după un foc de avertisment tras în aer și intervenția altor echipaje.
10:50
Igor Grosu, în drum spre Stockholm: Va susține un discurs la Summitul parlamentar Crimeea. De cine va fi însoțit # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei informează reprezentanții Legislativului.
10:30
Ceață și ploi slabe, la sfârșit de săptămână: Meteorologii prognozează o zi posomorâtă, astăzi # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu nori și precipitații pe alocuri, iar în Chișinău sunt așteptate ploi slabe și ceață dimineața.
10:20
(video) Noapte cu focuri la Buiucani: Un polițist ar fi tras în aer, după un scandal lângă o kebăbărie. Patru indivizi, care au lovit oamenii legii, reținuți # UNIMEDIA
Noapte agitată la Buiucani: patru tineri au fost reținuți după ce s-au năpustit asupra unui echipaj de patrulare intervenit într-un scandal pe strada Alba Iulia, în preajma unei kebăbării. Potrivit martorilor, aceștiaau sărit la bătaie la oamenii legii, dar au fost încătușați după un foc de avertisment tras în aer și intervenția altor echipaje.
Acum 6 ore
09:50
Pe 23 noiembrie, istoria a fost marcată de începutul celei de-a doua domnii a lui Dimitrie Cantemir în Moldova și de aderarea României la Pactul Tripartit.
09:30
Săgetătorii sărbătoresc succesul, iar Peștii primesc vești financiare bune: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi plină de revelații și schimbări pentru toate semnele zodiacale. Fie că este vorba de confirmarea unor bănuieli sau de recunoașterea meritelor, astrele ne îndeamnă să ne folosim intuiția și să ne valorificăm creativitatea.
09:10
Astăzi, vremea în Moldova va fi variabilă, cu nori și precipitații pe alocuri, iar în Chișinău sunt așteptate ploi slabe și ceață dimineața.
Acum 24 ore
20:10
(video) „Oleacă lucrurile nu se leagă” Costiuc: „La SPPS totul e mai grav, iar tăcerea guvernării trezește dubii”. Ce spune instituția statului despre implicarea „generalilor în schema TUX” # UNIMEDIA
Demisia conducerii Serviciului Protecție și Pază de Stat, care se află în subordinea Președinției a stârnit un val de întrebări pe motivele care au stat la baza plecării lui Vasile Popa, cel care mulți ani la rând a fost „prin voluntariat” bodyguardul personal al Maiei Sandu. Liderul Partidului Democrația Acasă susține că unul dintre motivele care a stat la baza demiterii ar fi implicarea mai multor colaboratori SPPS în schema TUX, piramida care a lăsat fără bani mai mulți moldoveni, inclusiv angajați din organele de drept ale statului. UNIMEDIA a cerut un comentariu de la SPPS pe marginea acestor acuzații.
19:40
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială # UNIMEDIA
Haiti, care va disputa a doua Cupă Mondială din istoria sa în vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american. Administraţia Trump a confirmat că fanii din Haiti nu vor avea dreptul să intre în ţară, potrivit news.ro.
19:20
Interpretul Gheorghe Țopa a fost provocat, la o emisiune de la protv, să continue mai multe fraze scurte. Una dintre ele s-a referit la finanțe și la problemele cu banii.
19:10
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: Liderii UE se reunesc luni pentru a discuta propunerea # UNIMEDIA
Planul unilateral al SUA de a pune capăt războiului din Ucraina „este o bază care va necesita muncă suplimentară”, au declarat sâmbătă liderii occidentali reuniţi în Africa de Sud pentru summitul G20, relatează The Guardian, citat de news.ro.
18:50
Cauți un loc de muncă cu salariu mare? Joburi răsplătite cu 40.000 lei, vacante în Moldova. Vezi TOP-ul # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat topul celor mai bine plătite oferte de muncă din Republica Moldova, în care salariile din construcții și sectorul tehnic ajung până la 40.000 de lei lunar.
18:40
Noile reguli ale SUA: Ţările cu politici de diversitate, care subvenţionează avortul sau care facilitează imigraţia în masă încalcă drepturile omului # UNIMEDIA
Departamentul de Stat al SUA a emis noi norme către toate ambasadele şi consulatele americane implicate în întocmirea raportului său anual pe tema drepturilor omului la nivel mondial, iar ţările care aplică politici ce promovează diversitatea rasială sau de gen, echitatea şi incluziunea (DEI) vor fi de-acum expuse riscului ca administraţia Trump să le considere ca încălcând drepturile omului. Noile instrucţiuni consideră, de asemenea, că ţările care subvenţionează avortul sau facilitează imigraţia în masă încalcă drepturile omului, relatează BBC şi Reuters, citate de news.ro.
18:10
De la năbădăi scumpe, la doar un click: Ți-ai declarat „beneficiarul efectiv” al companiei? Mai ai o lună să o faci - online și gratuit # UNIMEDIA
Procedura de declarare a „beneficiarului efectiv” al companiei, care a provocat, acum un an, un val de indignare printre antreprenori, nevoiți să meargă fizic la filialele Agenției Servicii Publice și să achite o sumă de peste o mie de lei pentru noile modificări, a fost total modificată. Oamenii de afaceri pot depune actele necesare online, iar înregistrarea beneficiarului efectiv este gratuită. Vezi mai jos pas cu pas ce trebuie să faci ca să nu te alegi cu o amendă usturătoare din noul an - mai ai o lună la dispoziție
17:40
(video) Zi de sărbătoare în familia Anastasiei Nichita: Micuța Kataleya a fost încreștinată. Primele imagini de la eveniment # UNIMEDIA
Familia Anastasiei Nichita a trăit o zi plină de emoții și bucurie, după ce micuța Kataleya a fost încreștinată într-o ceremonie specială. Evenimentul a avut loc într-un cadru intim, alături de cei apropiați, scrie shok.md
17:20
Avertismentul Europol: Copiii sunt manipulați să comită crime, prin intermediul jocurilor video. Care e cel mai grav caz # UNIMEDIA
Cea mai mare amenințare criminală pentru societatea europeană o reprezintă acum copiii care sunt manipulați să comită acte de violență, potrivit Politico, citat de digi24.ro.
17:00
(video) Directorul companiei de transport căreia îi aparține camionul prins cu muniții la vamă: „V-au aruncat niște oase! Căutați carnea” # UNIMEDIA
Directorul companiei de transport căreia îi aparține camionul, prins la vama română încărcat cu muniții, a fost adus în fața magistraților. Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv. Veaceslav Pîrvu declară că nu are nicio legătură cu încărcătura de armament și sugerează că altcineva ar sta în spatele contrabandei cu muniții.
16:50
Cum sunt înșelați șoferii la pompă: Cele mai populare metode de a fura benzină, numite de experți # UNIMEDIA
Fraudele la pompele de benzină sunt o problemă crescândă, cu diverse metode folosite de benzinării pentru a înșela clienții. Cele mai frecvente includ manipularea software-ului pompelor, a furtunelor de alimentare și amestecarea combustibilului cu aer, rezultând în livrarea unei cantități mai mici decât cea afișată și plătită, notează portalul UA Motors, citat de Libertatea.
16:30
Ultima oră! Cei trei învinuiți în dosarul contrabandei cu armament vor sta o lună în Penitenciarul 13 # UNIMEDIA
Judecătoarea de instrucție a admis, astăzi, solicitarea procurorilor și i-a plasat în arest preventiv pentru 30 de zile pe cei trei învinuiți în dosarul de contrabandă cu muniții. Suspecții au fost reținuți, după ce un camion plin cu armament a ieșit din Republica Moldova, fiind oprit la vama românească. Al patrulea învinuit, șoferul camionului este reținut în România.
16:10
(video) „Nu ne-am urinat, n-am stricat tribuna și lor li s-a încălcit mintea” Renunță sau nu Costiuc la live-uri pentru „statutul de deputat”: Avem o datorie la Cernăuțeanu # UNIMEDIA
Președintele Democrația Acasă care a adunat popularitate pe rețelele de socializare datorită live-urile din diferite locații din țară - case de demnitari, afaceri dubioase sau proteste, spune că nu va renunța acestea, odată ce a ocupat fotoliul de deputat. Totuși, Vasile Costiuc precizează că nu va face live-uri din clădirea Parlamentului, chiar dacă mai mulți „s-au agitat la acest capitol” și au instalat și inscripții pe unele uși cu „filmări interzise”, de exemplu la cantină. „Totuși ei au văzut că noi nu ne-am urinat pe la colțuri, nu am distrus tribuna”, a spus Costiuc la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
15:40
Alegerea locului potrivit pentru creșterea copiilor este una dintre cele mai importante decizii pe care le pot lua părinții. Studii recente realizate de UNICEF, US News și alți indicatori internaționali arată că unele dintre cele mai prietenoase țări pentru familii se află chiar în Europa, oferind echilibru între muncă și viața personală, educație de top și siguranță ridicată. Iată care sunt cele mai bune țări în care să-ți crești copilul în 2024, potrivit Aol, scrie Libertatea.
15:30
(video/foto) O femeie a ajuns la spital, după ce a fost lovită în plin de un Nissan, pe o trecere de pietoni, la Vatra # UNIMEDIA
Un accident soldat cu o persoană grav rănită s-a produs aseară, în orașul Vatra. Potrivit poliției, o femeie de 80 de ani, care traversa regulamentar strada, a fost lovită de o mașină.
15:10
(foto) Iubita lui Cristi Botgros l-a făcut knockout: Cum a apărut aceasta în mediul online și ce reacție a avut tânărul instrumentist # UNIMEDIA
Cătălina Leca a pus internauții pe jar cu ultimele postări. Cristi Botgros a rămas și el fără cuvinte în fața frumuseții iubitei sale, scrie presa română. Vezi cum a reacționat artistul.
14:40
O posibilă nouă întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov, informează Reuters, citat de news.ro.
14:20
(video) Primele imagini cu persoanele reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița # UNIMEDIA
Persoanele reținute în cazul răsunător de contrabandă cu muniții, descoperit la vama cu România, au fost aduse în fața magistraților. Procurorii cer mandate de arest. Protv a publicat imagini cu cei reținuți, unii dintre care au refuzat să discute cu presa.
14:10
Vameșii care au sesizat camionul plin cu armament ar fi sub percheziții. Avocat: „Cei care trebuiau gratificați au devenit ținta unor dosare penale și abuzuri” # UNIMEDIA
Angajații Serviciului Vamal care ar fi sesizat partea română despre camionul încărcat cu muniții și contrabanda a fost descoperită ar fi fost luați pe sus de procurorii de la PCCOCS . Perchezițiile au avut loc atât la birourile inspectorilor, cât și la domiciliile acestora, anunță public avocatul Iulian Rusanovschi. „Cei care trebuiau gratificați pentru că au descoperit armamentul transportat clandestin, au devenit ținta unor dosare penale și victimele unor abuzuri din partea autorităților de stat”, a menționat apărătorul. UNIMEDIA a cerut un comentariu de la Serviciul Vamal.
Ieri
13:40
Loredana, despre dificultățile din spatele celebrității: „Am simțit-o și eu pe pielea mea” # UNIMEDIA
Loredana a vorbit despre dificultățile din spatele succesului pe care l-a obținut. Artista a mărturisit lucruri neștiute de public și a evidențiat aspecte neplăcute ale celebrității sale, scrie cancan.ro.
13:10
Platon rămâne la Londra cel puțin până în mai 2026: Amânarea ședinței pe extrădare cunoscută încă din campania electorală, dar trecută „sub tăcere” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon rămâne în Marea Britanie, unde a solicitat azil politic, cel puțin până în luna mai 2026. Asta după ce a fost amânată examinarea cererii de extrădare a acestuia până la final de primăvară. Deși autoritățile au știut încă în septembrie 2025 că ședința de examinare a solicitării nu va mai avea loc în noiembrie, cum s-a stabilit inițial, informația a fost trecută sub tăcere, Moldova fiind în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare.
12:40
(foto/video) Locul de muncă unde ai 250 de zile libere pe an și salariu de aproape 10.000 de euro pe lună: „Nu e pentru oricine” # UNIMEDIA
Mulți oameni își petrec aproape întreaga viață profesională încercând să-și găsească jobul visurilor. Amalie Lundstad, o tânără în vârstă de 29 de ani, l-a găsit deja. Câștigă aproape 10.000 de euro pe lună, are 250 de zile libere pe an și timpul și energia necesare pentru proiecte secundare, scrie Libertatea.
12:00
(video) Primele imagini cu cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița # UNIMEDIA
Persoanele reținute în cazul răsunător de contrabandă cu muniții, descoperit la vama cu România, au fost aduse în fața magistraților. Procurorii cer mandate de arest. Protv a publicat imagini cu cei reținuți, unii dintre care au refuzat să discute cu presa.
11:40
Ce ne așteaptă în 2026, conform vizionarei din Balcani, care a prezis dezastrul de la Cernobîl: Avertismentul sumbru pentru anul viitor # UNIMEDIA
Puține nume din lumea profețiilor au atins statutul de cult al Babei Vanga. Cumva, chiar și la ani buni de la moartea sa, predicțiile misticei bulgare oarbe continuă să circule pe internet, scrie protv.ro.
11:10
(video Reacția lui Nicușor Dan, președintele României, la captura de arme de la vamă, ce veneau din Moldova: O „micuță zonă” în care statul funcționează # UNIMEDIA
Președintele român Nicușor Dan a declarat că faptul că un transport ilegal de muniție a fost găsit de vameșii români la granița cu Republica Moldova, „înseamnă că verificările a funcționat, pe o micuță zonă statul român funcționează”, potrivit digi24.ro.
10:40
Atenție la mașinile second-hand! Chiar și vehiculele mai noi de 5 ani pot avea kilometrajul manipulat sau un istoric ascuns de accidente # UNIMEDIA
Un nou studiu realizat de compania internațională carVertical arată că manipularea kilometrajului nu este doar o problemă a mașinilor vechi: chiar și vehiculele de 5 ani sau mai noi pot avea kilometrajul dat înapoi și un istoric ascuns de accidente.
10:10
(stop cadru) „Мамой клянусь”. Ce spune Vasile Costiuc despre relația cu PD și Plahotniuc: E calibru diferit # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a răspuns, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, mai multor acuzații lansate în adresa sa, în spațiul public, inclusiv că ar fi fost susținut financiar de Partidul Democrat, pe timpul lui Vladimir Plahotniuc. Deputatul a dezvăluit, pentru prima dată, în ce relație a fost cu Plahotniuc, dar și „cum stau” mulți fruntași PD cu actuala guvernare.
09:50
O aliniere rară a planetelor astăzi: Scorpionii preiau controlul asupra propriului destin, iar Fecioarele sunt sfătuite să evite conflictele # UNIMEDIA
O aliniere rară a planetelor aduce astăzi oportunități de vindecare și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor evenimente cosmice într-un mod unic. Află ce-ți prezic astrele.
09:40
„Armele cerebrale” care alterează mintea nu mai sunt doar ficţiune, afirmă doi cercetători # UNIMEDIA
„Armele cerebrale” sofisticate şi mortale, care pot ataca sau modifica conştiinţa, percepţia, memoria sau comportamentul uman, nu mai sunt doar ficţiune ştiinţifică, susţin doi cercetători britanici, citaţi de The Guardian, potrivit news.ro.
09:30
Pe 22 noiembrie, au avut loc evenimente semnificative care au marcat istoria lumii. Află care au fost acestea în articol.
09:10
Vremea în Moldova va fi variabilă, cu perioade de nori și posibile precipitații, influențate de nori și ceață pe parcursul zilei.
02:50
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
21 noiembrie 2025
21:10
(video) Costiuc: „Îți iese bolfoșica la tribună și cu zâmbet ne anunță că suntem proști. Confirm că suntem proști, dacă îi oferim venituri de la stat de 1,5 milioane” # UNIMEDIA
Scandalul pe expresia folosită de deputata PAS, fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, la tribuna Parlamentului, în raport cu unii deputați din opoziție că ar fi „bolfoșei” chiar dacă raportează venituri modeste anuale, nu se aplanează. Liderul Partidului Democrația Acasă îi sugerează fostei șefe FISC să explice de ce avem mai multe importuri decât exporturi și cum e să ai venituri de peste un milion de lei anual, fiind angajată la stat de 17 ani.
21:00
Dmitri Torner despre „efortul Guvernului de a reîntregi ţara şi neutralitatea”: Această zi nu e departe # UNIMEDIA
„Acum, când se caută soluţii pentru încheierea războiului din Ucraina, când se discută garanţii de securitate pentru regiunea din care face parte şi Republica Moldova, când se identifică posibilităţi pentru reîntregirea paşnică a Republicii Moldova – este momentul oportun pentru a reveni la discuţiile despre recunoaşterea internaţională a neutralităţii Republicii Moldova”. Declarația aparține președintelui Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, Dmitri Torner.
20:50
Maxim Moroșan, după captura de armament de la vamă: „Caravana Morții” sub acoperirea oficialilor moldoveni. Important investigația să nu ducă tot la ei # UNIMEDIA
Liderul socialiștilor de la Bălți, Maxim Moroșan, se întreabă cum a ajuns pe teritoriul țării noastre armamentul descoperit la vama românească și a câta încărcătură de acest fel tranzitează teritoriul Republicii Moldova, în ultimii ani. „În toiul nopții și cu protecția anumitor oficiali moldoveni, muniția a fost transportată prin Moldova fără probleme. Sunt mai mult ca sigur că nu este prima dată și nici singurul camion. Câte au fost în ultimii trei ani nu se știe. Important pentru ei acum e ca investigația să nu-i divulge”, declară Maxim Moroșan.
20:40
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și la Căușeni: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
20:20
Trafic rutier suspendat pe mai multe artere din Chișinău, în acest weekend: Vezi ce regiuni să eviți și cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada 22-23 noiembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. București, tronsonul cuprins între str. Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor de canalizare pe arterea menționată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.