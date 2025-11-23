În competiţia pentru activele Lukoil intră şi un conglomerat din Emirate
Mold-Street, 23 noiembrie 2025 07:10
IHC a declarat pentru Reuters, că și-a exprimat interesul față de activele internaționale ale Lukoil către Departamentul Trezoreriei SUA, dar nu a ofe...
Acum o oră
07:10
06:50
Dosarele companiilor cu planuri și intenții de investiții în domenii strategice sunt secretizate. Investițiile strategice devin investiții secre...
Acum 24 ore
12:40
Cum arată evoluția economiei Republicii Moldova în comparație cu cea a altor state candidate la aderare la UE # Mold-Street
„Activitatea economică și-a revenit în prima jumătate a anului 2025, susținută de o creștere puternică a investițiilor private, în t...
10:10
Bitcoin s-a prăbușit. Piața cripto a înregistrat o pierdere de peste un trilion de dolari # Mold-Street
Bitcoin a scăzut sub 84.000 dolari, vineri, 21 noiembrie, pe măsură ce criptomoneda se îndreaptă spre cea mai proastă lună din ultimii ani. Este...
09:50
În drum spre UE salariile mai trebuie majorate. Guvernul propune un salariul minim de doar 6.300 lei # Mold-Street
Subiectul stabilirii salariului minim pe țară a fost discutat de conducerea Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) împreună cu part...
Ieri
19:10
Potrivit ANRE, noile produse vor contribui la consolidarea securității energetice regionale, la diversificarea surselor de aprovizionare și la valorif...
17:40
În ultimii zece ani, „imobiliarele din Ungaria au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri din Uniunea Europeană”, noteaz...
14:10
Amintim că în Agenda de reforme pentru Republica Moldova pentru anii 2025-2027, se constată că în prezent în Republica Moldova &bdqu...
09:30
Potrivit Ministerului Finanțelor documentul reglementează etapele esențiale ale procesului de planificare a achizițiilor publice prin identificarea, a...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Statele Unite sunt lider mondial cu 4.165 de centre de date, reprezentând aproape 38% din toate facilitățile din întreaga lume. Acest...
15:40
Din ce motive Banca Națională a majorat rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite # Mold-Street
Potrivit BNM, această rată va fi calculată și menținută individual de fiecare bancă și se va adăuga la rata aflată deja în vigoare."La...
13:20
Potrivit BNS, creșterea a fost determinată de toate cele trei ramuri principale ale industriei. Astfel industria extractivă a înregistrat un ava...
10:00
Datele statistice oficiale arată că în primele 10 luni ale acestui an, în Republica Moldova ouale s-au scumpit cu circa 8%, iar tendinţa d...
08:40
Potrivit Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, autorităţile sunt la stadiul de "pregătirea cererii de finanțare pentru construcț...
19 noiembrie 2025
15:20
Potrivit Ministerului Energiei, în prezent mai este în lucru instalarea ultimului kilometru de conductor, iar la Stația Electrică Chișinău...
14:20
Astfel dacă în 2020 Republica Moldova au fost semănate cu soia aproape 22.800 de hectare, iar în 2021 - circa 29.000 de hectare, apoi &ici...
11:20
Cum rezistă Moldova în contextul deconectărilor majore din sistemul energetic ucrainean # Mold-Street
Potrivit ministrului sistemul energetic al Republicii Moldovei este stabil datorită interconexiunii cu sistemul european ENTSO-E şi măsurilor luate an...
10:30
Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS # Mold-Street
Este al doilea an când piața neagră de produse de tutun înregistrează o descreștere. Anterior, experții au argumentat că această scădere s...
08:00
Două companii din Moldova au ajuns printre principalii exportatori de benzină în Ucraina # Mold-Street
Astfel în luna octombrie 2025, în Ucraina au fost importate circa 168.200 de tone de benzină cu 19% mai mult decât în septem...
18 noiembrie 2025
22:10
Munteanu mai optimist decât Recean: 150 de reforme şi creştere economică de 7% până în 2028 # Mold-Street
Premierul a susţinut în cadrul Suumitului că Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană pâ...
17:30
„Activitatea economică și-a revenit în prima jumătate a anului 2025, susținută de o creștere puternică a investițiilor private, în t...
13:40
Potrivit raportului de audit numărul medicamentelor înregistrate anual a scăzut de la 987 în 2023 la 657 în 2024, cu o proiecție de...
09:50
Se întâmplă la 4 ani de la înființarea BRM Est (filială a Bursei Române de Mărfuri) și la un an de la recunoașterea oficială a...
08:50
Clasamentul a fost realizat pe baza feedbackului oferit în mod anonim de angajați, în perioada 16 octombrie 2024 - 15 octombrie 2025, prec...
17 noiembrie 2025
21:00
Astfel Agenția menționează într-un comunicat că "informațiile referitoare la posibile creșteri ale tarifelor au fost eronat interpreta...
19:00
Cel mai mare volum revine pe seama fibrelor şi cablurilor - circa 7,4 miliarde de lei, majoritatea dintre care provin din zonele economice libere unde...
11:20
“Noua rundă de licitații pentru producătorii eligibili mari se referă la centrale electrice din surse regenerabile noi care nu sunt puse î...
07:10
Este a doua şedinţă a acestui consiliu, sub preşedinţia noului premier Alexandru Munteanu, după cea din 5 noiembrie, în cadrul căreia a fost exa...
05:50
În acelaşi timp, numărul de cutii de medicamente vândute a crescut cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut (de la 71,21 milioane...
16 noiembrie 2025
09:00
Proiecte ambițioase de infrastructură în municipiul Chişinău din granturi şi credite externe # Mold-Street
În cadrul raportului de activitate pentru doi ani, Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban a declarat că aceste proiecte, finanțate &ici...
07:10
Apa caldă s-ar putea scumpi cu peste 28%, energia electrică - cu 16,7%, în timp ce gazele se pot ieftini cu 10% # Mold-Street
Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că "ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările...
06:30
Pe piața primară a valorilor mobiliare de stat se atestă o scădere abruptă a cererii din partea băncilor. Băncile din Moldova manifestă prudență spori...
15 noiembrie 2025
19:40
„Compania își propune să asigure operațiuni neîntrerupte ale activelor în timpul vânzării și transferului acestora către...
18:00
O companie din cadrul grupului Trans-Oil va investi circa 43 milioane euro într-o fabrică din România # Mold-Street
Noua unitate de procesare ce urmează a fi dezvolată în județul Ialomița din România va crea peste 150 de locuri de muncă, conform zfcorpor...
08:30
Creşterea atât de semnificativă s-a datorat faptului că exporturile de mărfuri moldoveneşti în ianuarie-septembrie 2025 s-au majorat nesem...
14 noiembrie 2025
17:30
"Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru secto...
16:50
Potrivit autorității operațiunea de concentrare economică va duce la obținerea de către Moldcell "a controlului unic în conformit...
09:40
Din 1993 şi până în prezent Republica Moldova nu a primit de la FMI circa un miliard de dolari # Mold-Street
Amintim că Mold-Street.com, a scris că Republica Moldova nu a primit ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari de la FMI, ca urmare a exp...
08:30
Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alo...
07:30
După plecarea lui Andrei-Liviu Stamatian în aprilie 2025, ea a asigurat interimatul la conducerea băncii, din poziția de vicepreşedintă a C...
07:00
De revigorarea sectorului agricol, depinde creşterea PIB, reducerea deficitului comercial şi majorarea fluxurilor valutare, consideră BNM # Mold-Street
Potrivit analizei pe parcursul ultimilor 15 ani, ponderea exporturilor de produse agroalimentare în totalul exporturilor a variat între 37...
13 noiembrie 2025
16:40
Astfel în trimestrul IV 2025, rata anuală a inflației se va plasa peste limita superioară a intervalului de variație şi va reveni în &icir...
15:50
Astfel pe parcursul trimestrului III din 2025, Ministerul Finanţelor a pus în circulaţie valori mobiliare de stat în valoare totală d...
11:50
Cel mai mare volum a fost importat de Energocom (companie cu 100% capital de stat) - 87,2% din total, urmată la mare distanţă de Transautogaz (o subsi...
10:20
German Galușcenko și Svitlana Hrinciuk, miniștrii justiției și energiei din Ucraina, au demisionat deja pe fondul acestui scandal, după ce președintel...
08:10
Ultimul document denunțat se referă la utilizarea gazelor naturale comprimate drept combustibil pentru mijloacele de transport auto, semnat la Minsk &...
07:40
Astfel pe 20 octombrie 2025, Vienna Insurance Group (AG Wiener Versicherung Gruppe) a dobândit, prin două tranzacții realizate în afara pi...
12 noiembrie 2025
12:50
Potrivit Ministerului Finanţelor documentul va spori transparența și eficiența proceselor de achiziții și va asigura un mediu concurențial echitabil ș...
10:40
Astfel din cei 4,14 milioane de pasageri (în creştere cu circa 1,4 milioane faţă de 2023) care au călătorit în anul 2024 spre şi dinspre A...
08:50
Cum explică Fondul Monetar Internaţional faptul că Moldova nu a primit ultima tranşă de bani # Mold-Street
„În decembrie 2024, Consiliul Executiv al FMI a finalizat a șasea evaluare în cadrul acordurilor privind Facilitatea de Credit...
