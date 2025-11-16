Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 9 – 15 noiembrie 2025
Mold-Street, 16 noiembrie 2025
Pe piața primară a valorilor mobiliare de stat se atestă o scădere abruptă a cererii din partea băncilor. Băncile din Moldova manifestă prudență spori...
• • •
Apa caldă s-ar putea scumpi cu peste 28%, energia electrică - cu 16,7%, în timp ce gazele se pot ieftini cu 10% # Mold-Street
Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că "ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările...
Pe piața primară a valorilor mobiliare de stat se atestă o scădere abruptă a cererii din partea băncilor. Băncile din Moldova manifestă prudență spori...
„Compania își propune să asigure operațiuni neîntrerupte ale activelor în timpul vânzării și transferului acestora către...
O companie din cadrul grupului Trans-Oil va investi circa 43 milioane euro într-o fabrică din România # Mold-Street
Noua unitate de procesare ce urmează a fi dezvolată în județul Ialomița din România va crea peste 150 de locuri de muncă, conform zfcorpor...
Creşterea atât de semnificativă s-a datorat faptului că exporturile de mărfuri moldoveneşti în ianuarie-septembrie 2025 s-au majorat nesem...
"Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru secto...
Potrivit autorității operațiunea de concentrare economică va duce la obținerea de către Moldcell "a controlului unic în conformit...
Din 1993 şi până în prezent Republica Moldova nu a primit de la FMI circa un miliard de dolari # Mold-Street
Amintim că Mold-Street.com, a scris că Republica Moldova nu a primit ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari de la FMI, ca urmare a exp...
Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alo...
După plecarea lui Andrei-Liviu Stamatian în aprilie 2025, ea a asigurat interimatul la conducerea băncii, din poziția de vicepreşedintă a C...
De revigorarea sectorului agricol, depinde creşterea PIB, reducerea deficitului comercial şi majorarea fluxurilor valutare, consideră BNM # Mold-Street
Potrivit analizei pe parcursul ultimilor 15 ani, ponderea exporturilor de produse agroalimentare în totalul exporturilor a variat între 37...
Astfel în trimestrul IV 2025, rata anuală a inflației se va plasa peste limita superioară a intervalului de variație şi va reveni în &icir...
Astfel pe parcursul trimestrului III din 2025, Ministerul Finanţelor a pus în circulaţie valori mobiliare de stat în valoare totală d...
Cel mai mare volum a fost importat de Energocom (companie cu 100% capital de stat) - 87,2% din total, urmată la mare distanţă de Transautogaz (o subsi...
German Galușcenko și Svitlana Hrinciuk, miniștrii justiției și energiei din Ucraina, au demisionat deja pe fondul acestui scandal, după ce președintel...
Ultimul document denunțat se referă la utilizarea gazelor naturale comprimate drept combustibil pentru mijloacele de transport auto, semnat la Minsk &...
Astfel pe 20 octombrie 2025, Vienna Insurance Group (AG Wiener Versicherung Gruppe) a dobândit, prin două tranzacții realizate în afara pi...
Potrivit Ministerului Finanţelor documentul va spori transparența și eficiența proceselor de achiziții și va asigura un mediu concurențial echitabil ș...
Astfel din cei 4,14 milioane de pasageri (în creştere cu circa 1,4 milioane faţă de 2023) care au călătorit în anul 2024 spre şi dinspre A...
Cum explică Fondul Monetar Internaţional faptul că Moldova nu a primit ultima tranşă de bani # Mold-Street
„În decembrie 2024, Consiliul Executiv al FMI a finalizat a șasea evaluare în cadrul acordurilor privind Facilitatea de Credit...
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” # Mold-Street
Într-un interviu oferit publicației Logos Press, Maksym Barabash, directorul Philip Morris pentru Ucraina și Republica Moldova, a vorbit despre...
Bogdan Ivan, ministrul român al Energiei, a anunțat că ministerul pregătește legislația “care să asigure, pe de o parte, conformarea...
Acesta este cu circa 50% mai mare decât planul de investiții aprobat de ANRE acest an în noiembrie 2024, pentru operatorul sistemului...
Premierul Alexandru Munteanu anunță un nou termen pentru finalizarea negocierilor de aderare - sfârșitul anului 2027 # Mold-Street
Şeful Executivului a anunțat că ritmul de progres al Republicii Moldova pe parcursul său european a crescut de patru ori într-un singur an, iar...
Iute Grup înregistrează rezultate solide la finele trimestrului III al anului 2025, cu profit și venituri în creștere # Mold-Street
„Am înregistrat rezultate remarcabile în ultimele 9 luni, menținând același nivel al cheltuielilor operaționale ca în an...
Statele Unite au refuzat să acorde permisiune traderului internațional de petrol Gunvor. Tranzacția de preluare a activelor Lukoil de către „Mar...
Aceşti bani erau destinaţi pentru suport bugetar în anul 2025, fiind incluşi în bugetul de stat, respectiv Guvernul trebuie să acopere gau...
"Guvernul, prin Aeroportul Internațional Chișinău, a înaintat propunerea de achiziționare a infrastructurii de asigurare cu kerosen, iar ac...
Astfel în luna octombrie 2025, prețurile medii de consum s-au majorat față de luna septembrie 2025 cu 0,6% (indicele lunar&...
Încasările din accize la țigările produse in Moldova au crescut cu 50%, dar la import s-au redus cu 8% # Mold-Street
Potrivit Serviciului Vamal ponderea cea mai mare în structura încasărilor o are TVA – cu aproximativ 67,1%, urmată de accize –...
Revoluția energiei curate remodelează piețele și politica: China câștigă mai mulți bani din exportul de tehnologie verde decât SUA din exportul de combustibili fosili # Mold-Street
Pentru prima dată de când țările au început să se adune acum 30 de ani pentru a lua măsuri împotriva încălzirii globale, SUA n...
Moldova trebuie să transpună în acest an tot acquis-ul Comunității Energetice în domeniul energiei electrice # Mold-Street
În consecinţă autoritatea de reglementare a aprobat săptămâna trecută un pachet complex de șase acte normative fundamentale pentru moderni...
Este vorba de Maib (locul 40, cu trei poziții mai sus față de 2023) cu active de 3,08 miliarde euro, Moldindconbank (locul 54, cu 7 poziții mai sus fa...
În paralel, și prețul de export s-a menținut la un nivel destul de înalt, susținând veniturile în creștere ale traderilor. Pot...
„Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte strategic poziționat. Teoretic, sunt...
Potrivit UCIPE lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99% – toate 507 fundații au fost executate...
Cea mai mare reducere a angajaţilor din economia Moldovei a avut loc în perioada guvernării comuniste, susţine IDIS Viitorul # Mold-Street
Astfel dacă la momentul declarării independenţei, numărul persoanelor ocupate constituia circa 1,6 milioane de oameni, apoi peste un deceniu la &...
Australia are atât de multă energie solară încât vrea să ofere consumatorilor electricitate gratuită # Mold-Street
Australia este un loc însorit. Este oarecum cunoscută pentru asta. Este cel mai însorit continent și cea mai însorită țară...
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile au făcut deja o ofertă de cumpărare a infrastructurii aeroportuare a companiei, pentru...
„Președintele [Donald] Trump a precizat clar că războiul [din Ucraina] trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât [președin...
„Înconjurat de roboți umanoizi care dansează pe o scenă scăldată în lumină roz și albastră” și întâmpinat cu aplau...
Potrivit autorilor productivitatea scăzută a muncii limitează creșterea economică și dezvoltarea pe termen lung, iar modelul de competi...
Astfel după ce la începutul săptămânii o companie care s-a remarcat şi în trecut cu activităţi la limita legalităţii, a anunţat...
Potrivit companiei, prin supravegherea tuturor etapelor de execuție și prin monitorizarea comportării în timp a drumurilor, AND asigură respecta...
Extinderea grupului ce deține Kaufland generează îngrijorarea Consiliului Concurenței din România # Mold-Street
În urma unei analize, autoritatea de concurență din România a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu a...
Potrivit BNM, cea mai importantă ajustare vizează diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și î...
UE este mai darnică în relaţia cu Moldova, decât cu statele balcanice, constată specialiştii Băncii Mondiale # Mold-Street
Mai ales că fondurile alocate de UE pentru Republica Moldova sunt cu mult mai mari în comparaţie cu cele de care au beneficiat statele din Balca...
Potrivit unui anunţ, licitaţia de vânzare a acţiunilor va fi desfăşurată în perioada 24-28 noiembrie 2025, iar spre vânzare sunt pro...
În prezentarea sa, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a menționat că Radu Vrabie este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență &ic...
Românii și ucrainenii, au ajuns lideri ai investițiilor străine din Moldova Innovation Technology Park # Mold-Street
Astfel dacă în 2023 Statele Unite dominau topul companiilor străine înregistrate în MITP, începând cu 2024 România...
