Ce spune ANRE despre o potențială ajustare a unor prețuri reglementate

Mold-Street, 17 noiembrie 2025 21:00

Astfel Agenția menționează într-un comunicat că "informațiile referitoare la posibile creșteri ale tarifelor au fost eronat interpreta...

Acum 4 ore
19:00
Autorităţile se laudă cu exporturile de materii prime agricole Mold-Street
Cel mai mare volum revine pe seama fibrelor şi cablurilor - circa 7,4 miliarde de lei, majoritatea dintre care provin din zonele economice libere unde...
Acum 12 ore
11:20
Ministerul Energiei este în căutare de investitori. Ce condiții sunt impuse Mold-Street
“Noua rundă de licitații pentru producătorii eligibili mari se referă la centrale electrice din surse regenerabile noi care nu sunt puse î...
Acum 24 ore
07:10
Investiţiile strategice devin investiţii secrete Mold-Street
Este a doua şedinţă a acestui consiliu, sub preşedinţia noului premier Alexandru Munteanu, după cea din 5 noiembrie, în cadrul căreia a fost exa...
05:50
De unde provin medicamentele de pe piața moldovenească Mold-Street
În acelaşi timp, numărul de cutii de medicamente vândute a crescut cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut (de la 71,21 milioane...
Ieri
09:00
Proiecte ambițioase de infrastructură în municipiul Chişinău din granturi şi credite externe Mold-Street
În cadrul raportului de activitate pentru doi ani, Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban a declarat că aceste proiecte, finanțate &ici...
07:10
Apa caldă s-ar putea scumpi cu peste 28%, energia electrică - cu 16,7%, în timp ce gazele se pot ieftini cu 10% Mold-Street
Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că "ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările...
06:30
Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 9 – 15 noiembrie 2025 Mold-Street
Pe piața primară a valorilor mobiliare de stat se atestă o scădere abruptă a cererii din partea băncilor. Băncile din Moldova manifestă prudență spori...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Lukoil este în discuții cu mai mulți potențiali cumpărători ai activelor sale externe Mold-Street
„Compania își propune să asigure operațiuni neîntrerupte ale activelor în timpul vânzării și transferului acestora către...
18:00
O companie din cadrul grupului Trans-Oil va investi circa 43 milioane euro într-o fabrică din România Mold-Street
Noua unitate de procesare ce urmează a fi dezvolată în județul Ialomița din România va crea peste 150 de locuri de muncă, conform zfcorpor...
08:30
Top 10 state cu care Republica Moldova are cel mai mare deficit comercial Mold-Street
Creşterea atât de semnificativă s-a datorat faptului că exporturile de mărfuri moldoveneşti în ianuarie-septembrie 2025 s-au majorat nesem...
14 noiembrie 2025
17:30
Statul a preluat de la Lukoil terminalul petrolier de la Aeroport Mold-Street
"Terminalul petrolier de la Aeroport reprezintă un activ strategic pentru stat, prin urmare, este important ca furnizarea de kerosen pentru secto...
16:50
Moldcell se extinde şi pe piaţa comerţului cu echipamente IT Mold-Street
Potrivit autorității operațiunea de concentrare economică va duce la obținerea de către Moldcell "a controlului unic în conformit...
09:40
Din 1993 şi până în prezent Republica Moldova nu a primit de la FMI circa un miliard de dolari Mold-Street
Amintim că Mold-Street.com, a scris că Republica Moldova nu a primit ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari de la FMI, ca urmare a exp...
08:30
Deficitul bugetului de stat pentru 2025 poate depăşi 18 miliarde de lei Mold-Street
Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alo...
07:30
O nouă șefă la Energbank Mold-Street
După plecarea lui Andrei-Liviu Stamatian în aprilie 2025, ea a asigurat interimatul la conducerea băncii, din poziția de vicepreşedintă a C...
07:00
De revigorarea sectorului agricol, depinde creşterea PIB, reducerea deficitului comercial şi majorarea fluxurilor valutare, consideră BNM Mold-Street
Potrivit analizei pe parcursul ultimilor 15 ani, ponderea exporturilor de produse agroalimentare în totalul exporturilor a variat între 37...
13 noiembrie 2025
16:40
Banca Naţională a revizuit prognoza inflaţiei pentru anul viitor Mold-Street
Astfel în trimestrul IV 2025, rata anuală a inflației se va plasa peste limita superioară a intervalului de variație şi va reveni în &icir...
15:50
Băncile din Moldova manifestă o prudenţă sporită faţă de valorile mobiliare de stat Mold-Street
Astfel pe parcursul trimestrului III din 2025, Ministerul Finanţelor a pus în circulaţie valori mobiliare de stat în valoare totală d...
11:50
Cine sunt principalii importatori de gaze în Republica Moldova Mold-Street
Cel mai mare volum a fost importat de Energocom (companie cu 100% capital de stat) - 87,2% din total, urmată la mare distanţă de Transautogaz (o subsi...
10:20
Schema de corupţie din sectorul energetic al Ucrainei Mold-Street
German Galușcenko și Svitlana Hrinciuk, miniștrii justiției și energiei din Ucraina, au demisionat deja pe fondul acestui scandal, după ce președintel...
08:10
Ultimul acord din domeniul energetic din CSI denunţat de Moldova Mold-Street
Ultimul document denunțat se referă la utilizarea gazelor naturale comprimate drept combustibil pentru mijloacele de transport auto, semnat la Minsk &...
07:40
Cel mai important grup de asigurări din regiune a mai făcut o tranzacție în Moldova Mold-Street
Astfel pe 20 octombrie 2025, Vienna Insurance Group (AG Wiener Versicherung Gruppe) a dobândit, prin două tranzacții realizate în afara pi...
12 noiembrie 2025
12:50
Moldova va avea o nouă lege a achizițiilor publice Mold-Street
Potrivit Ministerului Finanţelor documentul va spori transparența și eficiența proceselor de achiziții și va asigura un mediu concurențial echitabil ș...
10:40
Cei mai mulţi călători ce folosesc Aeroportul Chişinău sunt ucrainenii Mold-Street
Astfel din cei 4,14 milioane de pasageri (în creştere cu circa 1,4 milioane faţă de 2023) care au călătorit în anul 2024 spre şi dinspre A...
08:50
Cum explică Fondul Monetar Internaţional faptul că Moldova nu a primit ultima tranşă de bani Mold-Street
„În decembrie 2024, Consiliul Executiv al FMI a finalizat a șasea evaluare în cadrul acordurilor privind Facilitatea de Credit...
08:20
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” Mold-Street
Într-un interviu oferit publicației Logos Press, Maksym Barabash, directorul Philip Morris pentru Ucraina și Republica Moldova, a vorbit despre...
07:00
România se pregăteşte să preia activele Lukoil Mold-Street
Bogdan Ivan, ministrul român al Energiei, a anunțat că ministerul pregătește legislația “care să asigure, pe de o parte, conformarea...
11 noiembrie 2025
18:00
Plan ambițios de investiții pentru Moldelectrica Mold-Street
Acesta este cu circa 50% mai mare decât planul de investiții aprobat de ANRE acest an în noiembrie 2024, pentru operatorul sistemului...
12:30
Premierul Alexandru Munteanu anunță un nou termen pentru finalizarea negocierilor de aderare - sfârșitul anului 2027 Mold-Street
Şeful Executivului a anunțat că ritmul de progres al Republicii Moldova pe parcursul său european a crescut de patru ori într-un singur an, iar...
10:40
Iute Grup înregistrează rezultate solide la finele trimestrului III al anului 2025, cu profit și venituri în creștere Mold-Street
„Am înregistrat rezultate remarcabile în ultimele 9 luni, menținând același nivel al cheltuielilor operaționale ca în an...
09:40
Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 2 – 8 noiembrie 2025 Mold-Street
Statele Unite au refuzat să acorde permisiune traderului internațional de petrol Gunvor. Tranzacția de preluare a activelor Lukoil de către „Mar...
08:30
Republica Moldova a rămas fără finanţare de la FMI Mold-Street
Aceşti bani erau destinaţi pentru suport bugetar în anul 2025, fiind incluşi în bugetul de stat, respectiv Guvernul trebuie să acopere gau...
07:30
Aeroportul statului va prelua afacerea cu combustibil pentru avioane a Lukoil-Moldova Mold-Street
"Guvernul, prin Aeroportul Internațional Chișinău, a înaintat propunerea de achiziționare a infrastructurii de asigurare cu kerosen, iar ac...
10 noiembrie 2025
16:20
Rata inflaţiei se menţine la un nivel de circa 7% anual Mold-Street
Astfel în luna octombrie 2025, prețurile medii de consum s-au majorat față de luna septembrie 2025  cu 0,6% (indicele lunar&...
11:40
Încasările din accize la țigările produse in Moldova au crescut cu 50%, dar la import s-au redus cu 8% Mold-Street
Potrivit Serviciului Vamal ponderea cea mai mare în structura încasărilor o are TVA – cu aproximativ 67,1%, urmată de accize –...
08:30
Revoluția energiei curate remodelează piețele și politica: China câștigă mai mulți bani din exportul de tehnologie verde decât SUA din exportul de combustibili fosili Mold-Street
Pentru prima dată de când țările au început să se adune acum 30 de ani pentru a lua măsuri împotriva încălzirii globale, SUA n...
07:10
Moldova trebuie să transpună în acest an tot acquis-ul Comunității Energetice în domeniul energiei electrice Mold-Street
În consecinţă autoritatea de reglementare a aprobat săptămâna trecută un pachet complex de șase acte normative fundamentale pentru moderni...
9 noiembrie 2025
20:00
Moldova la paritate cu Muntenegru, dar depășită de Kosovo și Macedonia de Nord Mold-Street
Este vorba de Maib (locul 40, cu trei poziții mai sus față de 2023) cu active de 3,08 miliarde euro, Moldindconbank (locul 54, cu 7 poziții mai sus fa...
11:00
Moldova exportă volume record de seminţe de floarea soarelui Mold-Street
În paralel, și prețul de export s-a menținut la un nivel destul de înalt, susținând veniturile în creștere ale traderilor. Pot...
07:40
Ce condiții impune România pentru a prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti Mold-Street
„Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte strategic poziționat. Teoretic, sunt...
8 noiembrie 2025
14:10
Cât de aproape de finalizare este Linia Independenței Energetice Mold-Street
Potrivit UCIPE lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99% – toate 507 fundații au fost executate...
13:10
Cea mai mare reducere a angajaţilor din economia Moldovei a avut loc în perioada guvernării comuniste, susţine IDIS Viitorul Mold-Street
Astfel dacă la momentul declarării independenţei, numărul persoanelor ocupate constituia circa 1,6 milioane de oameni, apoi peste un deceniu la &...
12:20
Australia are atât de multă energie solară încât vrea să ofere consumatorilor electricitate gratuită Mold-Street
Australia este un loc însorit. Este oarecum cunoscută pentru asta. Este cel mai însorit continent și cea mai însorită țară...
7 noiembrie 2025
13:30
Guvernul va prelua activele Lukoil de la Aeroport Mold-Street
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile au făcut deja o ofertă de cumpărare a infrastructurii aeroportuare a companiei, pentru...
11:10
Tranzacția de preluare a activelor Lukoil de către "Marioneta Kremlinului" a eșuat Mold-Street
„Președintele [Donald] Trump a precizat clar că războiul [din Ucraina] trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât [președin...
09:20
Elon Musk devine cel mai bine plătit salariat din lume Mold-Street
„Înconjurat de roboți umanoizi care dansează pe o scenă scăldată în lumină roz și albastră” și întâmpinat cu aplau...
08:20
Republica Moldova înregistrează cea mai mică productivitate a muncii din regiune Mold-Street
Potrivit autorilor productivitatea scăzută a muncii limitează creșterea economică și dezvoltarea pe termen lung, iar modelul de competi...
07:30
Cazul "criptomonedei moldoveneşti": CNPF investighează, Banca Națională avertizează Mold-Street
Astfel după ce la începutul săptămânii o companie care s-a remarcat şi în trecut cu activităţi la limita legalităţii, a anunţat...
6 noiembrie 2025
21:20
Cum explică compania statului apariția fisurilor pe anumite sectoare de drum Mold-Street
Potrivit companiei, prin supravegherea tuturor etapelor de execuție și prin monitorizarea comportării în timp a drumurilor, AND asigură respecta...
