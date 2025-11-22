Savantul moldovean Victor Borșevici a prezentat o nouă ipoteză despre natura găurilor negre
Noi.md, 22 noiembrie 2025 08:30
În noul episod al podcastului „Cosmohronicile Butuceni” din cadrul proiectului CosmoNoi, omul de știință moldovean, doctor habilitat și diplomat Victor Borșevici și-a prezentat ipoteza originală despre natura găurilor negre și structura Universului. Conform modelului său, găurile negre pot fi formate din lumină condensată și pot juca un rol cheie în formarea ordinii cosmice, nu doar să fie „devora
Dmitri Calac: „Nouă ni se cere să facem o alegere, dar nimeni nu discută despre interesele Moldovei” # Noi.md
Redactorul-șef al ediției Logos-Press, Dmitri Calac, a declarat că Moldovei i se impune necesitatea de a face o alegere geopolitică, însă statul trebuie să se ghideze în primul rînd după propriile interese. El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „Фёдорова Show”.Potrivit jurnalistului, situația mondială trece printr-o etapă de redistribuire geopolitică la scară largă, iar Moldova e
Preşedintele ucrainean, Volodmir Zelenski, a respins vineri un plan american, care ar putea să pună capăt războiului de aproape patru ani.”Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere foarte grea: pierderea demnităţii sau riscul de a pierde un partener-cheie”, Statele Unite, a declarat într-un discurs adresat naţiunii şeful statului ucrainean. {{849709}}Traversăm unul dintre cele mai grele mo
Un psihiatru explică ce impact are lipsa ordinii în viața ta și care sunt beneficiile unui om ordonat # Noi.md
De multe ori ni se spune cît de importantă este ordinea în viață.Este destul de obișnuit ca încă de mici să ni se atragă atenția că trebuie să avem camera ordonată, să fim învățați să facem patul sau să împăturim hainele cînd ni le scoatem. Alta este însă situația dacă copiii ascultă.Deși atunci cînd sîntem mici acest lucru ni se pare o neplăcere, cu timpul devine clar cît de importantă es
Autoritățile locale japoneze au aprobat, vineri, repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, pentru prima dată de la dezastrul de la Fukushima din 2011.Aprobarea acordată de guvernatorul prefecturii Niigata va elimina ultimul obstacol major pentru operatorul centralei, Tokyo Electric Power Co, în vederea punerii în aplicare a planurilor de repornire a unuia sau a două dintre cele mai
O copie originală Superman #1, publicată în 1939 și considerată una dintre cele mai rare și valoroase benzi desenate din lume, a fost adjudecată joi pentru 9,12 milioane de dolari.Conform mediafax.ro, suma depășește cu 3 milioane precedentul record pentru un comic book, stabilind un nou reper în lumea colecționarilor.Exemplarul a fost găsit de trei frați din nordul Californiei în timp ce g
Un urs grizzly a atacat un grup de elevi și profesori în Canada: 11 persoane au fost rănite, două în stare critică # Noi.md
Un incident grav a avut loc în provincia Columbia Britanică, Canada, unde un urs grizzly a atacat un grup de școlari și profesori aflați pe o potecă montană.Potrivit South China Morning Post, 11 persoane au fost rănite, iar două dintre ele se află în stare critică.Atacul s-a produs joi, 20 noiembrie, la aproximativ 700 km nord-vest de Vancouver. Martorii spun că adulții au încercat să inte
Procurorul general al Spaniei, suspendat din funcție pentru doi ani, pentru divulgarea de informații dintr-un dosar către presă # Noi.md
Procurorul general al Spaniei a fost suspendat din funcţie pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal care îl implica pe un om de afaceri care este partenerul unei importante politiciene de dreapta.Álvaro García Ortiz, care a ocupat funcţia de procuror general din 2022, a fost de asemenea amendat cu 7.300 de euro şi obligat să plăte
Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe, Mao Ning, a declarat vineri că recentele evoluții din politica de apărare a Japoniei ridică semne de întrebare serioase.Un jurnalist a întrebat despre revînzarea rachetelor de apărare aeriană Patriot către Statele Unite, prima exportare de arme letale a Japoniei după relaxarea controalelor privind exportul de armament, și despre discuți
Președintele Asociației Ucrainene de Fotbal, în trecut - jucător legendar de fotbal, Andrei Șevcenko, a comentat succesul echipei naționale în calificările pentru Campionatul Mondial din 2026.El a declarat: „Calificările europene rămîn unele dintre cele mai dificile din lume. În ciuda acestui fapt, echipa națională a Ucrainei a trecut cu succes de faza grupelor și s-a calificat în play-off. Ec
Un avion de luptă Tejas, aparținând Forțelor Aeriene ale Indiei, s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show, potrivit informațiilor publicate de News Drum.Aparatul, un model de tip combat folosit de India pentru operațiuni tactice, participa la eveniment când s-a produs incidentul, transmite mediafax.roAutoritățile nu au confirmat încă existența unor morți sau răniți
Moses Itauma, boxerul britanic de 20 de ani, care a devenit recent pretendent obligatoriu la titlul WBO, s-a exprimat cu privire la viitorul meci dintre Anthony Joshua și bloggerul și actorul Jake Paul, care va avea loc pe 19 decembrie în Miami.„Cu banii care circulă în prezent în sportul nostru, oameni precum Jake Paul pot urca în ring împotriva unui dublu campion mondial. Desigur, există un
Vladimir Putin afirmă că Rusia a primit planul de pace al SUA pentru Ucraina. În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei la Moscova, el a declarat că propunerile lui Donald Trump au fost discutate la summitul celor doi președinți din Alaska, în luna august.Putin a descris planul de 28 de puncte, prezentat recent, ca fiind o versiune „modernizată” a acestora. Liderul rus
Premierul japonez Sanae Takaichi a afirmat, la 21 noiembrie, că politica Japoniei privind dezvoltarea relațiilor strategice reciproc-avantajoase cu China rămîne neschimbată, scrie romanian.cgtn.com.Mao Ning, purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe al Chinei, a precizat că, în 7 noiembrie, în timpul dezbaterilor din Parlamentul de la Tokyo, Sanae Takaichi a făcut declarații flagrant pro
Ministrul Mediului: "Nu sîntem siguri că vom reuși lichidarea mai multor gunoiști neautorizate în următorii 4 ani" # Noi.md
"În prezent, avem 2000 de gunoiști neautorizate în toată țara și de două ori mai puține localități, dar nu sîntem siguri că vom reuși să închidem mai multe gunoiști în următorii patru ani". Declarația a fost făcută de către ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la rlive. Programul de activitate al Guvernului condus de Alexandru Munteanu conține ma
Briedis, despre meciul dintre Anthony Joshua și Jake Paul: „E ca o nucă pentru un crocodil” # Noi.md
Fostul campion mondial la categoria semigrea, Mairis Briedis, s-a expus dur despre meciul dintre Anthony Joshua și bloggerul Jake Paul, programat pentru 19 decembrie, la Miami.„Dacă vor boxa, Joshua îl va învinge prin knockout pînă în runda a patra sau a cincea. Jake Paul este prea mic pentru el, neexperimentat – ca o sămînță sau o nucă pentru un crocodil, pe care o va ronțăi și o va mînca cu
„Rochia răzbunării” din nou în centrul atenției: celebrul muzeu a prezentat figura de ceară a prințesei Diana # Noi.md
Muzeul de figuri de ceară Grévin din Paris a prezentat o nouă expoziție de vedete: prințesa Diana în celebra rochie a răzbunării, pe care a purtat-o după ce infidelitatea fostului ei soț, prințul Charles, a devenit publică.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie AFP.Muzeul Grévin, situat în centrul Parisului, care seamănă cu Muzeul Madame Tussauds din Londra, are deja figurile lui Charle
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: "În campaniile anterioare de împădurire, au fost scăpări" # Noi.md
"Au existat și alte programe de împădurire în Moldova, s-au făcut plantări. Dar, analizînd situația din trecut, aș putea spune că au fost niște scăpări", a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de la rlive. Programul de activitate al Guvernului condus de Alexandru Munteanu conține mai multe capitole, printre care și "Mediu curat", unde se me
Conform presei nord-americane, campionul UFC la categoria ușoară, Ilia Topuria, ar putea intra în octogon încă în ianuarie. Primul candidat pentru luptă era britanicul Paddy Pimblett, însă situația rămîne deschisă.Tsarkouyan sau HookerPe 22 noiembrie, în Qatar, va avea loc meciul dintre Arman Tsarkouyan și Dan Hooker. În anumite condiții, cîștigătorul acestei perechi ar putea deveni advers
Ce este în neregulă cu pasta de tomate? Poliția italiană a confiscat zeci de tone de acest produs # Noi.md
Poliţia de frontieră italiană a anunţat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals ca fiind produsă în Italia dar care a intrat în ţară via Bulgaria, transmite Reuters. {{847552}}Italia, unul dintre principalii producători mondiali de sos de tomate, a fost implicată în trecut într-o controversă privind etichetarea greşită a pastei de tomate importate din
Maestrul Mihail Agafița, prim-dirijor și director artistic al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” și conducător al Ansamblului „Select Cvartet”, Artist al Poporului, își sărbătorește astăzi cea de-a 52-a aniversare, notează Noi.md.Cu acest prilej maestrul Mihail Agafița a primit mai multe mesaje de felicitare, inclusiv de la Direcția Generală Cultură și Patrimoni
China și Zambia sînt țări prietene și partenere.China dorește să depună eforturi comune cu Zambia pentru consolidarea încrederii politice reciproce, sprijinul reciproc față de interesele esențiale și preocupările majore ale celeilalte părți, îmbogățirea conotațiilor relațiilor de parteneriat cuprinzător și cooperare strategică, pentru promovarea cauzei modernizării și construirea unei comunită
Președintele clubului madrilen Florentino Pérez a stabilit prioritatea: în loc de transferul costisitor al lui Erling Haaland (180 de milioane de euro), Real se va concentra pe prelungirea contractului cu Vinicius Junior.Potrivit DefensaCentral, păstrarea brazilianului este considerată cheia stabilității echipei. Contractul său este valabil pînă în 2027, dar madrilenii vor să evite riscul ca j
NASA a prezentat noi imagini spectaculoase ale obiectului interstelar 3I/ATLAS, confirmînd oficial că acesta este o cometă veche, posibil mai bătrînă decît sistemul nostru solar, și nu o navă extraterestră, așa cum s-a speculat în mediul public.Obiectul, detectat în iulie de telescopul ATLAS din Chile, are o traiectorie neobișnuită, venind din afara sistemului nostru solar. Astronomii cred că
Irlandezul Ian Machado Garry, în vîrstă de 28 de ani, consideră că noul campion UFC Islam Makhachev ar trebui să-și apere titlul pentru prima dată împotriva unor tineri pretendenți, și nu împotriva fostului campion Kamaru Usman, în vîrstă de 38 de ani.„Islam este un luptător fenomenal și ar trebui să lupte cu unul dintre tinerii pretendenți, nu cu un fost campion cu genunchii accidentați. Dacă
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a venit cuj un mesaj în rețelele sociale despre cazul camionului plin cu armanent, notează Noi.md."A doua săptămînă de mandat se încheie cu un eveniment, care a pus în alertă întreaga societate: cazul camionului cu armament, identificat după ce funcționarul Serviciului Vamal a cerut inițierea controlului, scanarea fiind realizată de către partea român
Pretura sectorului Centru anunță restricții temporare de circulație rutieră pe strada Pantelimon Halippa din municipiul Chișinău, ca urmare a desfășurării evenimentului cultural ”Kultura Night”, care include o expoziție de automobile exclusiviste.Astfel, traficul va fi suspendat parțial, pe o singură bandă, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru Cosmescu și Mircea Eliade, după cum urmea
China susține creșterea ajutoarelor umanitare și încetarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina # Noi.md
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a convocat, la 20 noiembrie, o reuniune deschisă privind situația din Ucraina, axată pe escaladarea conflictului ruso-ucrainean, care a provocat noi victime civile, inclusiv copii, precum și daune importante infrastructurii.Fu Cong, reprezentantul permanent al Chinei la ONU, a subliniat că, odată cu apropierea unei noi ierni, populația d
Elena Mărgineanu avertizează: Decizia de a închide școli în Florești va accelera exodul din mediul rural # Noi.md
Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” își exprimă îngrijorarea față de decizia Consiliului Raional Florești de a închide cinci instituții de învățămînt din raion, o măsură care a provocat revoltă în rîndul părinților și al comunității locale.Potrivit declarațiilor Elenei Mărgineanu, doctor în drept, lector universitar la ULIM și membru al Consiliului republican al partidului, hotărîrea riscă s
Aproximativ 40.000 de consumatori din Republica Moldova au primit recent facturi la gaze care nu reflectă consumul real, iar pentru circa 14.000 de consumatori, recalculările efectuate începînd cu 1 septembrie 2025 nu au fost reflectate în facturile curente emise de SA „Moldovagaz”.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, în facturile emise de SA „Energocom”, aceste sume apar ca ava
Procuratura Generală a confirmat că audierea din Regatul Unit privind extrădarea lui Veaceslav Platon, programată pentru luni, 24 noiembrie 2025, nu se va mai desfășura la data stabilită inițial.După cum trabsmite Noi.md cu referire la Telegraph, instanța britanică a decis amânarea ședinței la solicitarea apărării.{{849575}}„Procuratura Republicii Moldova informează că, în luna septembrie
Republica Moldova va găzdui cea de-a doua ședință a Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor # Noi.md
Luni, 24 noiembrie, Republica Moldova va găzdui cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor - un eveniment important în contextul promovării negocierilor privind aderarea țării la UE. {{848358}} La deschiderea evenimentului va participa Prim-ministrul Alexandru Munteanu, care va întîmpina delegații europeni și reprezentanții autorităților
O mașină a poliției a ars ca o torță după ce a fost incendiat chiar în fața sectorului de poliție.Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște, din cadrul IP Călărași, transmite Noi.md cu referire la PulsMedia.MD.Potrivit surselor, ar fi vorba despre o autospecială, care ar fi fost incendiată intenționat. Mașina ar f
Merz, Macron și Starmer și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina după discutarea planului de pace al SUA # Noi.md
Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei – premierul Keir Starmer, președintele Emmanuel Macron și cancelarul Friedrich Merz – și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina după discuțiile cu președintele Vladimir Zelenski privind noul plan de pace al SUA.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd președintele Zelenski, The Guardian și serviciul de presă al guvernului german.Conform decla
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) respinge propunerea autorităților de a stabili salariul minim pentru anul 2026 la nivelul de 6300 de lei, transmite Noi.md.Organizația consideră că această sumă este insuficientă, nefundamentată și departe de a acoperi necesitățile de bază ale salariaților din țară.{{849520}}Decizia a fost discutată în cadrul ședinței Grupului de luc
În dimineața zilei de 20 noiembrie 2025, polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Otaci” au găsit un nou caz de documente și bancnote suspecte, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.Totul a început în timpul controlului de frontieră, cînd conducătorul auto le-a spus polițiștilor de frontieră că nu are permis de conducere. Avînd în vedere cele declarate, precum și compor
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, vor discuta, săptămîna viitoare, planul de pace american alcătuit din 28 de puncte.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Sky News.Surse din Uniunea Europeană au informat publicația că Zelenski și Trump au decis să discute planul săptămîna viitoare. Dar înainte de asta, Zelenski va consulta liderii europeni
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză și-au reafirmat angajamentul pentru extinderea relațiilor educaționale bilaterale și deschiderea de noi oportunități pentru elevii, studenții, cadrele didactice și instituțiile de învățămînt din ambele țări.Un acord în acest sens a fost semnat la Beijing de către ministrul Dan Perciu
Cei doi candidați propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimar al Capitalei, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au trecut de votul Consiliului municipal Chișinău.Funcționarii au obținut doar 17 voturi din 26 necesare. Consilierii PAS s-au pronunțat împotrivă, iar socialiștii s-au abținut de la vot, transmite Noi.md cu referire la Ziua.Conform legislației, edilul Capitalei mai poa
Greenpeace a descoperit substanțe chimice periculoase în articole de îmbrăcăminte vîndute de gigantul online Shein, inclusiv în haine pentru copii.Organizația a testat 56 de produse și a găsit probleme serioase în 18 dintre ele, unde nivelurile unor substanțe toxice depășeau chiar și „extrem” limitele admise de regulamentul european privind chimicalele.Greenpeace Germania spune că a identi
Parlamentul ar putea institui un moratoriu fiscal pentru persoanele cu activitate independentă # Noi.md
În Parlament a fost înregistrat proiectul de lege care pevede instituirea unui moratoriu asupra efectuării controalelor și aplicării sancțiunilor față de persoanele fizice ce desfășoară activitate independentă, până la intrarea în vigoare a mecanismului de protecție a datelor cu caracter personal în procesul de documentare fiscală.După cum transmite Noi.md cu referire la contabilsef.md, iniția
Intrările în fostul Hotel Național din centrul Chișinăului au fost închise definitiv, după o serie de incidente grave și repetate în imobilul abandonat, informează Noi.md.Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, a anunțat ieri că poarta din spatele clădirii a fost sudată. Astăzi, potrivit Preturii sectorului Centru, au fost montate gratii metalice și la intrările din față, blocînd astfel toate
Cîștigătoarea concursului internațional de frumusețe „Miss Univers” a devenit Fatima Bosch din Mexic.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de ediția The Philippine Star. Coroana celei mai frumoase fete din lume i-a fost înmînată de deținătoarea titlului „Miss Univers 2024”, daneza Victoria Tejlig. Prima vicemiss a fost desemnată reprezentanta Thailandei. Locurile trei, patru și ci
Ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Johann Wadephul, a comentat „planul de pace” inițiat de SUA privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean.El a făcut această declarație la Bruxelles, unde participă la reuniunea ministerială a regiunii Indo-Pacific, citează Reuters, scrie „Европейская правда”.Wadeful a declarat că consideră „planul de pace” ca fiind o listă de probleme care t
Principalele domenii de cooperare dintre Republica Moldova și Turkmenistan și posibilitățile de aprofundare a colaborării, în special în sectorul energetic, au fost analizate de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu vicepreședintele Cabinetului de miniștri, ministrul Afacerilor Externe al Turkmenistanului, Rashid Meredov, informează moldpres.
După demisia viceprimarilor Angela Cutasevici și Olga Ursu, primarul Ion Ceban a înaintat astăzi doi candidați noi pentru aceste funcții-cheie, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu.Propunerile au fost pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pe lîngă proiectele privind eliberarea din funcție a celor două foste viceprimare, plecate în Parlament pentru a-și exercita mandatele de de
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Forumul Sănătății - 22 Noiembrie 2025, 09:00, Tekwill KULTURA NIGHT - 22 Noiembrie 2025, 11:00 Escape Room - 22 Noiembrie 2025, 16:00, Centrul Municipal de Tineret Chișinău Cuibul de vră
Poliția Republicii Moldova a anunțat că în cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze hotarul Republicii Moldova spre Romînia, a fost reținută și a treia persoană.Cei trei reținuți pînă în acest moment sînt din Chișinău și aveau următoarele roluri în schema de contrabandă: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii (a treia
R. Moldova va beneficia de cel mai mare pachet de asistență financiară din partea Uniunii Europene # Noi.md
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare. {{847732}}Potrivit postului public de radio, asigurările i-au fost date ministrului Justiției de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, de către Laura Codruța Kövesi, procurorul
Democrația Acasă cere demisia conducerii SIS, IGP și Poliției de Frontieră după scandalul camionului cu armament # Noi.md
Partidul Democrația Acasă solicită demisia imediată a directorului Serviciului de Informații și Securitate, a șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, precum și a șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, în urma scandalului declanșat de transportul de armament depistat la Vama Albița.Camionul, încărcat cu arme, muniție de război și lansa
