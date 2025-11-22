Emoții la cote maxime la Vocea României: Ștefan Burlacu și Soledad Baciu au făcut scena să vibreze, iar jurații au luat cea mai surprinzătoare decizie a sezonului - VIDEO

ProTV.md, 22 noiembrie 2025 21:00

Emoții la cote maxime la Vocea României: Ștefan Burlacu și Soledad Baciu au făcut scena să vibreze, iar jurații au luat cea mai surprinzătoare decizie a sezonului - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
21:40
Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO ProTV.md
Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO
21:40
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 22.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 22.11.2025
Acum 30 minute
21:30
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul - VIDEO ProTV.md
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul - VIDEO
21:30
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci - VIDEO ProTV.md
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci - VIDEO
21:30
Olympique Marseille a urcat provizoriu în fotoliul de lideră al campionatului francez de fotbal - VIDEO ProTV.md
Olympique Marseille a urcat provizoriu în fotoliul de lideră al campionatului francez de fotbal - VIDEO
21:30
Japonia a început perfect noua ediție a Cupei Mondiale sărituri cu schiurile - VIDEO ProTV.md
Japonia a început perfect noua ediție a Cupei Mondiale sărituri cu schiurile - VIDEO
Acum o oră
21:20
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață - VIDEO ProTV.md
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață - VIDEO
21:20
Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18 - VIDEO ProTV.md
Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18 - VIDEO
21:10
Presa internațională critică planul de pace în 28 de puncte al administrației Trump: acuzații de influență rusă și avertismente că Moscova ar câștiga teritorii fără să tragă un foc - VIDEO ProTV.md
Presa internațională critică planul de pace în 28 de puncte al administrației Trump: acuzații de influență rusă și avertismente că Moscova ar câștiga teritorii fără să tragă un foc - VIDEO
21:00
Emoții la cote maxime la Vocea României: Ștefan Burlacu și Soledad Baciu au făcut scena să vibreze, iar jurații au luat cea mai surprinzătoare decizie a sezonului - VIDEO ProTV.md
Emoții la cote maxime la Vocea României: Ștefan Burlacu și Soledad Baciu au făcut scena să vibreze, iar jurații au luat cea mai surprinzătoare decizie a sezonului - VIDEO
Acum 2 ore
20:50
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba - VIDEO ProTV.md
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba - VIDEO
20:30
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost plasat astăzi în custodia poliției federale, după ce instanța supremă a decis că el a încălcat condițiile arestului la domiciliu - VIDEO ProTV.md
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost plasat astăzi în custodia poliției federale, după ce instanța supremă a decis că el a încălcat condițiile arestului la domiciliu - VIDEO
20:30
Târg de Crăciun inexistent la Palatul Buckingham: turiști induși în eroare de imagini generate cu inteligență artificială pornesc la drum după un eveniment fictiv - VIDEO ProTV.md
Târg de Crăciun inexistent la Palatul Buckingham: turiști induși în eroare de imagini generate cu inteligență artificială pornesc la drum după un eveniment fictiv - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.11.2025
Acum 4 ore
19:30
Europa sub primul val de iarnă: Germania, Spania și Suedia se acoperă de zăpadă, cu temperaturi care coboară brusc sub pragul înghețului - VIDEO ProTV.md
Europa sub primul val de iarnă: Germania, Spania și Suedia se acoperă de zăpadă, cu temperaturi care coboară brusc sub pragul înghețului - VIDEO
19:20
Noapte de teroare la granița NATO: Rusia lovește ținte din Ucraina aproape de Republica Moldova și România, iar avioanele F-16 sunt ridicate pentru monitorizarea situației - VIDEO ProTV.md
Noapte de teroare la granița NATO: Rusia lovește ținte din Ucraina aproape de Republica Moldova și România, iar avioanele F-16 sunt ridicate pentru monitorizarea situației - VIDEO
18:40
Criză de credibilitate în formarea medicilor: acuzațiile de diplome false de la Chișinău alarmează România, unde specialiștii avertizează că lipsa rezidențiatului fizic pune în pericol pacienții - VIDEO ProTV.md
Criză de credibilitate în formarea medicilor: acuzațiile de diplome false de la Chișinău alarmează România, unde specialiștii avertizează că lipsa rezidențiatului fizic pune în pericol pacienții - VIDEO
18:20
Zelenski intră în cel mai dificil test diplomatic: Washingtonul impune termen-limită pentru acceptarea planului de pace în 28 de puncte, iar Moscova salută surprinzător propunerile Casei Albe - VIDEO ProTV.md
Zelenski intră în cel mai dificil test diplomatic: Washingtonul impune termen-limită pentru acceptarea planului de pace în 28 de puncte, iar Moscova salută surprinzător propunerile Casei Albe - VIDEO
18:20
Ouăle devin un lux în Republica Moldova: scumpirea acestora pune presiune pe bugetul oamenilor, în timp ce producătorii invocă gripa aviară, TVA-ul ridicat și cererea internațională în creștere – VIDEO ProTV.md
Ouăle devin un lux în Republica Moldova: scumpirea acestora pune presiune pe bugetul oamenilor, în timp ce producătorii invocă gripa aviară, TVA-ul ridicat și cererea internațională în creștere – VIDEO
Acum 6 ore
17:30
Armata olandeză a deschis focul împotriva unor drone ce survolau o zonă interzisă ProTV.md
Armata olandeză a deschis focul împotriva unor drone ce survolau o zonă interzisă
17:20
Liderii europeni, reacție comună la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare ProTV.md
Liderii europeni, reacție comună la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare
17:20
Moscova evocă posibilitatea unui nou summit Putin-Trump. „Dialogul dintre Rusia și SUA continuă să funcționeze” ProTV.md
Moscova evocă posibilitatea unui nou summit Putin-Trump. „Dialogul dintre Rusia și SUA continuă să funcționeze”
Acum 8 ore
15:50
FC Barcelona vrea un jucător de 100 de milioane de euro în locul lui Lewandowski: "E favoritul lui Laporta" ProTV.md
FC Barcelona vrea un jucător de 100 de milioane de euro în locul lui Lewandowski: "E favoritul lui Laporta"
15:50
Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18 ProTV.md
Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18
15:40
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață ProTV.md
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață
15:40
Fotbal: Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor ProTV.md
Fotbal: Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor
15:30
Ultima oră. Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO
15:20
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul ProTV.md
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul
15:20
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci ProTV.md
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci
14:40
Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului. „Nu vom fi un obstacol în calea păcii” ProTV.md
Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului. „Nu vom fi un obstacol în calea păcii”
14:30
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba ProTV.md
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba
14:20
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident din raionul Sîngerei. Poliția și ambulanta au intervenit - FOTO ProTV.md
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident din raionul Sîngerei. Poliția și ambulanta au intervenit - FOTO
14:10
Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace ProTV.md
Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace
14:10
Salariul minim pe țară, motiv de dispută: Ministerul Muncii propune 6 300 de lei pentru anul 2026, însă sindicatele cer o creștere mult mai ambițioasă ProTV.md
Salariul minim pe țară, motiv de dispută: Ministerul Muncii propune 6 300 de lei pentru anul 2026, însă sindicatele cer o creștere mult mai ambițioasă
Acum 12 ore
13:50
Cum s-a văzut de pe malul românesc momentul în care o Geran a lovit peste Dunăre la Orlovka. Granița a fost închisă la Isaccea - FOTO/VIDEO ProTV.md
Cum s-a văzut de pe malul românesc momentul în care o Geran a lovit peste Dunăre la Orlovka. Granița a fost închisă la Isaccea - FOTO/VIDEO
13:30
Accident în miez de noapte pe o stradă din Chișinău: O mașină a fost proiectată într-un copac în urma unui impact cu un alt automobil. Imagini surprinse de martori – VIDEO ProTV.md
Accident în miez de noapte pe o stradă din Chișinău: O mașină a fost proiectată într-un copac în urma unui impact cu un alt automobil. Imagini surprinse de martori – VIDEO
12:40
Declarațiile directorului companiei de transport după audierile în cazul camionului cu muniții de la Vama Albița: „V-au aruncat niște oase, cautați carnea” - VIDEO ProTV.md
Declarațiile directorului companiei de transport după audierile în cazul camionului cu muniții de la Vama Albița: „V-au aruncat niște oase, cautați carnea” - VIDEO
12:10
Accident violent la Vatra. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar - FOTO ProTV.md
Accident violent la Vatra. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar - FOTO
12:00
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița. Ce declarații au făcut pentru presă - VIDEO ProTV.md
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița. Ce declarații au făcut pentru presă - VIDEO
11:50
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO ProTV.md
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO
11:30
Primele imagini cu cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO ProTV.md
Primele imagini cu cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO
10:50
Banii adunați la ceremonia de rămas-bun cu Ilie Ilașcu au fost donați unei biserici din Chișinău ProTV.md
Banii adunați la ceremonia de rămas-bun cu Ilie Ilașcu au fost donați unei biserici din Chișinău
10:50
Ucraina intensifică consultările europene după prezentarea controversatului „Plan Trump” pentru încetarea războiului cu Rusia ProTV.md
Ucraina intensifică consultările europene după prezentarea controversatului „Plan Trump” pentru încetarea războiului cu Rusia
10:30
Facilități fiscale abuzive, încadrări eronate și nerespectarea destinației finale a mărfurilor: Controale vamale extinse scot la iveală obligații suplimentare de aproape 3 milioane de lei ProTV.md
Facilități fiscale abuzive, încadrări eronate și nerespectarea destinației finale a mărfurilor: Controale vamale extinse scot la iveală obligații suplimentare de aproape 3 milioane de lei
10:20
Transport ilicit de masă lemnoasă dejucat la Glodeni: Un tractor încărcat cu 10 m³ de lemn, oprit de polițiștii de frontieră în cadrul unei misiuni de supraveghere - FOTO ProTV.md
Transport ilicit de masă lemnoasă dejucat la Glodeni: Un tractor încărcat cu 10 m³ de lemn, oprit de polițiștii de frontieră în cadrul unei misiuni de supraveghere - FOTO
10:00
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru persoanele implicate în dosarul camionului cu muniții de la Albița ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru persoanele implicate în dosarul camionului cu muniții de la Albița
09:30
Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA - VIDEO ProTV.md
Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA - VIDEO
09:20
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16 ProTV.md
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16
Acum 24 ore
08:50
Cum comentează Uniunea Europeană noul plan de pace: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane” ProTV.md
Cum comentează Uniunea Europeană noul plan de pace: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane”
08:30
Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei ProTV.md
Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.