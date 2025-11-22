Liderii europeni, reacție comună la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare
ProTV.md, 22 noiembrie 2025 17:20
Liderii europeni, reacție comună la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
17:30
Armata olandeză a deschis focul împotriva unor drone ce survolau o zonă interzisă
Acum 30 minute
17:20
Liderii europeni, reacție comună la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare # ProTV.md
Liderii europeni, reacție comună la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina. Punctul din acord care provoacă îngrijorare
17:20
Moscova evocă posibilitatea unui nou summit Putin-Trump. „Dialogul dintre Rusia și SUA continuă să funcționeze” # ProTV.md
Moscova evocă posibilitatea unui nou summit Putin-Trump. „Dialogul dintre Rusia și SUA continuă să funcționeze”
Acum 2 ore
15:50
FC Barcelona vrea un jucător de 100 de milioane de euro în locul lui Lewandowski: "E favoritul lui Laporta" # ProTV.md
FC Barcelona vrea un jucător de 100 de milioane de euro în locul lui Lewandowski: "E favoritul lui Laporta"
15:50
Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18
15:40
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață # ProTV.md
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață
15:40
Fotbal: Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor
Acum 4 ore
15:30
Ultima oră. Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Cei trei suspecți reținuți în dosarul camionului cu muniții de la Vama Albița, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO
15:20
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul # ProTV.md
Calificări Las Vegas: Lando Norris s-a adaptat la ploaie și va pleca primul, în fața lui Verstappen. Dezastru pentru Hamilton, care va pleca ultimul
15:20
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci # ProTV.md
FA-BU-LOS! Flavio Cobolli a dus Italia în finala Cupei Davis, după ce a salvat ȘAPTE mingi de meci
14:40
Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului. „Nu vom fi un obstacol în calea păcii” # ProTV.md
Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului. „Nu vom fi un obstacol în calea păcii”
14:30
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba # ProTV.md
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba
14:20
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident din raionul Sîngerei. Poliția și ambulanta au intervenit - FOTO # ProTV.md
O mașină a fost grav avariată în urma unui accident din raionul Sîngerei. Poliția și ambulanta au intervenit - FOTO
14:10
Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace # ProTV.md
Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace
14:10
Salariul minim pe țară, motiv de dispută: Ministerul Muncii propune 6 300 de lei pentru anul 2026, însă sindicatele cer o creștere mult mai ambițioasă # ProTV.md
Salariul minim pe țară, motiv de dispută: Ministerul Muncii propune 6 300 de lei pentru anul 2026, însă sindicatele cer o creștere mult mai ambițioasă
13:50
Cum s-a văzut de pe malul românesc momentul în care o Geran a lovit peste Dunăre la Orlovka. Granița a fost închisă la Isaccea - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Cum s-a văzut de pe malul românesc momentul în care o Geran a lovit peste Dunăre la Orlovka. Granița a fost închisă la Isaccea - FOTO/VIDEO
Acum 6 ore
13:30
Accident în miez de noapte pe o stradă din Chișinău: O mașină a fost proiectată într-un copac în urma unui impact cu un alt automobil. Imagini surprinse de martori – VIDEO # ProTV.md
Accident în miez de noapte pe o stradă din Chișinău: O mașină a fost proiectată într-un copac în urma unui impact cu un alt automobil. Imagini surprinse de martori – VIDEO
12:40
Declarațiile directorului companiei de transport după audierile în cazul camionului cu muniții de la Vama Albița: „V-au aruncat niște oase, cautați carnea” - VIDEO # ProTV.md
Declarațiile directorului companiei de transport după audierile în cazul camionului cu muniții de la Vama Albița: „V-au aruncat niște oase, cautați carnea” - VIDEO
12:10
Accident violent la Vatra. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar - FOTO # ProTV.md
Accident violent la Vatra. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar - FOTO
12:00
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița. Ce declarații au făcut pentru presă - VIDEO # ProTV.md
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița. Ce declarații au făcut pentru presă - VIDEO
11:50
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO # ProTV.md
Primele imagini cu cele trei persoane reținute la Chișinău în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO
Acum 8 ore
11:30
Primele imagini cu cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO # ProTV.md
Primele imagini cu cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița - VIDEO
10:50
Banii adunați la ceremonia de rămas-bun cu Ilie Ilașcu au fost donați unei biserici din Chișinău # ProTV.md
Banii adunați la ceremonia de rămas-bun cu Ilie Ilașcu au fost donați unei biserici din Chișinău
10:50
Ucraina intensifică consultările europene după prezentarea controversatului „Plan Trump” pentru încetarea războiului cu Rusia # ProTV.md
Ucraina intensifică consultările europene după prezentarea controversatului „Plan Trump” pentru încetarea războiului cu Rusia
10:30
Facilități fiscale abuzive, încadrări eronate și nerespectarea destinației finale a mărfurilor: Controale vamale extinse scot la iveală obligații suplimentare de aproape 3 milioane de lei # ProTV.md
Facilități fiscale abuzive, încadrări eronate și nerespectarea destinației finale a mărfurilor: Controale vamale extinse scot la iveală obligații suplimentare de aproape 3 milioane de lei
10:20
Transport ilicit de masă lemnoasă dejucat la Glodeni: Un tractor încărcat cu 10 m³ de lemn, oprit de polițiștii de frontieră în cadrul unei misiuni de supraveghere - FOTO # ProTV.md
Transport ilicit de masă lemnoasă dejucat la Glodeni: Un tractor încărcat cu 10 m³ de lemn, oprit de polițiștii de frontieră în cadrul unei misiuni de supraveghere - FOTO
10:00
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru persoanele implicate în dosarul camionului cu muniții de la Albița # ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru persoanele implicate în dosarul camionului cu muniții de la Albița
Acum 12 ore
09:30
Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA - VIDEO # ProTV.md
Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA - VIDEO
09:20
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16 # ProTV.md
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16
08:50
Cum comentează Uniunea Europeană noul plan de pace: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane” # ProTV.md
Cum comentează Uniunea Europeană noul plan de pace: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane”
08:30
Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei # ProTV.md
Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei
08:20
Un autoportret a devenit cel mai scump tablou pictat vreodată de o femeie. Valoarea acestuia # ProTV.md
Un autoportret a devenit cel mai scump tablou pictat vreodată de o femeie. Valoarea acestuia
08:10
Republica Moldova și Regatul Unit își întăresc relațiile bilaterale: exporturi, investiții și facilități pentru cetățeni # ProTV.md
Republica Moldova și Regatul Unit își întăresc relațiile bilaterale: exporturi, investiții și facilități pentru cetățeni
08:10
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Glodeni: Două fetițe au văzut lumina zilei în ambulanță # ProTV.md
Intervenție mai puțin obișnuită pentru un echipaj medical din Glodeni: Două fetițe au văzut lumina zilei în ambulanță
08:00
Ploi în nordul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi în nordul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:00
Baschetbalistul Tyrese Maxey a făcut spectacol noaptea trecută în NBA, când și-a bătut recordul personal de randament - VIDEO # ProTV.md
Baschetbalistul Tyrese Maxey a făcut spectacol noaptea trecută în NBA, când și-a bătut recordul personal de randament - VIDEO
23:00
Echipa feminină a Barcelonei s-a împiedicat pentru prima dată în acest sezon al Ligii Campionilor - VIDEO # ProTV.md
Echipa feminină a Barcelonei s-a împiedicat pentru prima dată în acest sezon al Ligii Campionilor - VIDEO
22:50
F1 în orașul luminilor: Leclerc câștigă primul antrenament, iar Norris domină al doilea, în timp ce Hamilton atrage privirile cu cască inovatoare - VIDEO # ProTV.md
F1 în orașul luminilor: Leclerc câștigă primul antrenament, iar Norris domină al doilea, în timp ce Hamilton atrage privirile cu cască inovatoare - VIDEO
22:50
Jucătorul naționalei Turciei și clubului Fenerbahce, Kerem Akturkoglu, a fost trimis în judecată de compania producătoare a renumitei serii de filme, pentru încălcarea drepturilor de autor - VIDEO # ProTV.md
Jucătorul naționalei Turciei și clubului Fenerbahce, Kerem Akturkoglu, a fost trimis în judecată de compania producătoare a renumitei serii de filme, pentru încălcarea drepturilor de autor - VIDEO
22:50
Naționala Moldovei de fotbal de până la 15 ani a înregistrat o victorie la turneul de dezvoltare, găzduit de țara noastră - VIDEO # ProTV.md
Naționala Moldovei de fotbal de până la 15 ani a înregistrat o victorie la turneul de dezvoltare, găzduit de țara noastră - VIDEO
22:30
Plan de pace fără Ucraina și Europa: Cum documentul în 28 de puncte seamănă mai mult cu o capitulare mascată decât cu o negociere echitabilă - VIDEO # ProTV.md
Plan de pace fără Ucraina și Europa: Cum documentul în 28 de puncte seamănă mai mult cu o capitulare mascată decât cu o negociere echitabilă - VIDEO
22:30
Scandal diplomatic fără precedent între Varșovia și Moscova: Ambasadorul Poloniei atacat pe stradă în contextul deteriorării relațiilor bilaterale - VIDEO # ProTV.md
Scandal diplomatic fără precedent între Varșovia și Moscova: Ambasadorul Poloniei atacat pe stradă în contextul deteriorării relațiilor bilaterale - VIDEO
22:20
O stemă, un tricolor și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO # ProTV.md
O stemă, un tricolor și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO
22:20
Donald Trump stabilește Ziua Recunoștinței ca termen limită pentru ca Ucraina să accepte planul de pace în 28 de puncte propus de SUA # ProTV.md
Donald Trump stabilește Ziua Recunoștinței ca termen limită pentru ca Ucraina să accepte planul de pace în 28 de puncte propus de SUA
22:10
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare # ProTV.md
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare
22:00
Putin confirmă că a primit planul de pace propus de Trump: „A fost modernizat după Alaska”. „Ucraina și aliații săi europeni încă se amăgesc” # ProTV.md
Putin confirmă că a primit planul de pace propus de Trump: „A fost modernizat după Alaska”. „Ucraina și aliații săi europeni încă se amăgesc”
21:50
O posibilă schimbare în organizarea examenelor de clasa a IX-a: Elevii ar putea susține testele în centre raionale, asemănător bacalaureatului - VIDEO # ProTV.md
O posibilă schimbare în organizarea examenelor de clasa a IX-a: Elevii ar putea susține testele în centre raionale, asemănător bacalaureatului - VIDEO
21:40
Podium, eleganță și simbolism: Miss Mexic câștigă Miss Universe 2025, iar Maria Ignat din Moldova cucerește publicul cu un costum național impresionant - VIDEO # ProTV.md
Podium, eleganță și simbolism: Miss Mexic câștigă Miss Universe 2025, iar Maria Ignat din Moldova cucerește publicul cu un costum național impresionant - VIDEO
21:40
Misterul camionului cu muniții depistat de vameșii români la Albița: De unde provine armamentul și cum a circulat fără ca autoritățile să intervină, explică Anatol Șalaru - VIDEO # ProTV.md
Misterul camionului cu muniții depistat de vameșii români la Albița: De unde provine armamentul și cum a circulat fără ca autoritățile să intervină, explică Anatol Șalaru - VIDEO
21:10
Presiune uriașă asupra Kievului: Zelenski cere sprijinul Europei după ce SUA și Rusia schițează un acord care ar impune reduceri militare și cedări teritoriale - VIDEO # ProTV.md
Presiune uriașă asupra Kievului: Zelenski cere sprijinul Europei după ce SUA și Rusia schițează un acord care ar impune reduceri militare și cedări teritoriale - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.