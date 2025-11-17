Lapoviță slabă și minime de până la -2°C la nord: vremea săptămâna viitoare în Moldova
NewsMaker, 17 noiembrie 2025 03:00
Săptămâna viitoare, în nordul Republicii Moldova, temperaturile minime vor ajunge până la -2°C. În aceeași zi se va înregistra și lapoviță slabă. În centrul țării, cea mai scăzută valoare va fi +1°C, iar la sud +3°C. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În partea de nord a țării, mai exact la Briceni, […] The post Lapoviță slabă și minime de până la -2°C la nord: vremea săptămâna viitoare în Moldova appeared first on NewsMaker.
• • •
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 31 de ani și mamă a doi copii de 7 și 11 ani, a fost găsită moartă pe 14 noiembrie într-o zonă împădurită de la marginea localității Cave, lângă capitala Italiei, scrie Rotalianul. Despre acest caz au scris mai multe publicații italiene. Potrivit sursei citate, femeia […] The post Presa: o femeie din Republica Moldova, găsită moartă într-o pădure din Italia appeared first on NewsMaker.
Ministerul de Finanțe al SUA a amânat aplicarea unor sancțiuni împotriva „Lukoil”, pentru ca aceasta să aibă timp să-și vândă activele din străinătate, scrie publicația DW, care citează ministerul. Dacă anterior se spunea că toate sancțiunile împotriva „Lukoil” vor intra în vigoare începând cu 21 noiembrie, acum termenul pentru vânzarea activelor a fost amânat cu […] The post SUA prelungesc termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil appeared first on NewsMaker.
Top 5 mărfuri exportate din Moldova în primele zece luni ale anului: datele Serviciului Vamal # NewsMaker
În primele zece luni ale anului 2025, Republica Moldova a exportat mărfuri de aproape 98 de miliarde de lei, iar pe primul loc în topul celor mai exportate produse se află fibrele și cablurile. Datele au fost comunicate pe 16 noiembrie de Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Vamal, în primele zece luni ale […] The post Top 5 mărfuri exportate din Moldova în primele zece luni ale anului: datele Serviciului Vamal appeared first on NewsMaker.
Simon Leviev, despre care Netflix a realizat documentarul „Escrocul de pe Tinder”, a ieșit din închisoarea din Kutaisi după două luni de detenție, scrie publicația Eho Kavkaza cu referire la avocatul său. Potrivit avocatului, Leviev a părăsit închisoarea fără nicio condiție – fără cauțiune, fără obligații procesuale și fără restricții de deplasare. Leviev a fost […] The post „Escrocul de pe Tinder” – eliberat după două luni de detenție în Georgia appeared first on NewsMaker.
Primele nouă luni ale anului 2025: 130 de morți și peste 1900 de răniți în accidente rutiere # NewsMaker
În primele nouă luni ale anului 2025, peste 1900 de persoane au suferit traumatisme în accidente rutiere produse în Republica Moldova, iar peste 130 și-au pierdut viața. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) pe 16 noiembrie, de Ziua mondială de comemorare a victimelor traficului rutier. Potrivit instituției, anul trecut peste 2300 […] The post Primele nouă luni ale anului 2025: 130 de morți și peste 1900 de răniți în accidente rutiere appeared first on NewsMaker.
Marea Britanie va majora perioada de obținere a rezidenței permanente pentru migranții ilegali de la 5 la 20 de ani # NewsMaker
Guvernul Marii Britanii va înăspri politica de migrație, crescând perioada de așteptare pentru obținerea rezidenței permanente de la cinci la 20 de ani pentru migranții ilegali. Despre aceasta a declarat ministrul de interne, Shabana Mahmood, într-un interviu acordat ziarului The Sunday Times, relatează Radio Svoboda. Potrivit ministrului, decizia are scopul de a pune capăt practicii „biletului […] The post Marea Britanie va majora perioada de obținere a rezidenței permanente pentru migranții ilegali de la 5 la 20 de ani appeared first on NewsMaker.
Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a reținut în Los Angeles o moldoveancă condamnată anterior pentru omor în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Departamentul american pentru Securitate Internă, transmite KOMO News. Potrivit instituției, în 2013, cetățeanca Republicii Moldova Victoria Sorocean a fost condamnată la 17 ani de închisoare. Conform versiunii […] The post O moldoveancă, condamnată pentru omor în R. Moldova, a fost reținută în SUA appeared first on NewsMaker.
Restaurante, vinării, muzeu dedicat pâinii. Ruta gastronomică România-Republica Moldova a fost lansată # NewsMaker
Republica Moldova și România au lansat pe 14 noiembrie Ruta gastronomică transfrontalieră. Itinerarul reunește peste 50 de obiective turistice de pe ambele maluri ale Prutului. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, ruta traversează Republica Moldova de la nord la sud, pe o distanță de 1 506 km, ce poate fi parcursă în 10 zile. Aceasta […] The post Restaurante, vinării, muzeu dedicat pâinii. Ruta gastronomică România-Republica Moldova a fost lansată appeared first on NewsMaker.
Tarifele la gaz ar putea scădea în curând. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat pe 14 noiembrie, la emisiunea „Realitatea te privește”, că există semnale care indică o posibilă reducere, însă decizia finală va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Energocom-ul a făcut achizițiile de gaze, deja a furnizat gaze naturale […] The post Tarifele la gaz ar putea scădea în curând? Ministrul Energiei: „Există semnale” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Cine „și-a trădat alegătorii” și cine „a îmbătrânit la putere”? Reacții la plecarea celor 5 deputați # NewsMaker
„Este o trădare a cetățenilor”, „au fost luați doar pentru rating”, „vor mai urma plecări” — astfel comentează opoziția faptul că cinci deputați au părăsit fracțiunea PAS la o lună și jumătate după alegeri. Deputatul socialist Vladimir Odnostalco afirmă direct că sportivii și jurnaliștii cunoscuți au fost incluși în liste doar pentru a aduna voturi. […] The post (VIDEO) Cine „și-a trădat alegătorii” și cine „a îmbătrânit la putere”? Reacții la plecarea celor 5 deputați appeared first on NewsMaker.
Munteanu plantează copaci la Cimișlia. Premierul a venit însoțit de cățelușul său (VIDEO) # NewsMaker
Prim-ministrul Alexandru Munteanu participă pe 15 noiembrie la campania națională de împădurire. Acesta a venit împreună cu câinele său, potrivit unor imagini video surprinse de Pro TV. Premierul, alături de mai mulți deputați, plantează copaci în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, ca parte campaniei de împădurire. Acesta a fost surprins la fața locului cu patrupedul său. […] The post Munteanu plantează copaci la Cimișlia. Premierul a venit însoțit de cățelușul său (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) 1295 de lei: De ce studenții din Moldova sunt nevoiți să muncească în loc să studieze? # NewsMaker
Studenții din Moldova se zbat între studii și necesitatea de a-și asigura existența. Motivul — bursa de categorie I este de doar 1295 de lei, de trei ori mai mică decât coșul minim de consum (3300 de lei). Consiliul Național al Tineretului cere egalarea acestor indicatori, precum și introducerea unor măsuri suplimentare de sprijin, cum […] The post (VIDEO) 1295 de lei: De ce studenții din Moldova sunt nevoiți să muncească în loc să studieze? appeared first on NewsMaker.
Fusul orar al Republicii Moldova – UTC+2 – ar urma să fie consfințit oficial în legislația națională. Guvernul a pregătit un proiect de hotărâre în acest sens, deoarece, după proclamarea independenței, țara noastră nu și-a introdus fusul orar în lege, iar acesta este una dintre măsurile obligatorii în procesul de integrare europeană, transmite EL. Republica […] The post Fusul orar al Republicii Moldova va fi introdus pentru prima dată în lege. Motivul appeared first on NewsMaker.
Pe clădirea Pentagonului au fost instalate plăci cu inscripția „Departamentul Războiului” # NewsMaker
Pe clădirea Pentagonului din SUA au fost instalate plăcuțe cu inscripția „Departamentul Războiului” în locul celor vechi cu „Departamentul Apărării”. Noile panouri din bronz au fost montate personal de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, relatează stripes.com. El a declarat că „abordează cu maximă seriozitate redenumirea instituției”. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat încă în septembrie un […] The post Pe clădirea Pentagonului au fost instalate plăci cu inscripția „Departamentul Războiului” appeared first on NewsMaker.
Costiuc respinge acuzațiile unei deputate PAS cu privire la averea sa: „Ce înseamnă venituri ilegale?” # NewsMaker
Deputatul Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc a respins acuzațiile colegei sale din partea PAS, Victoria Belous, potrivit cărora ar fi obținut venituri ilegală și nu le-ar fi declarat. Costiuc a catalogat afirmațiile parlamentarei ca fiind „politice” și a îndemnat-o să depună un denunț penal, dacă dispune de dovezi. Precizările au fost făcute în cadrul ediției […] The post Costiuc respinge acuzațiile unei deputate PAS cu privire la averea sa: „Ce înseamnă venituri ilegale?” appeared first on NewsMaker.
Pe 16 noiembrie, șase localități din Republica Moldova își aleg primarii, iar în două dintre acestea este aleasă și o nouă componență a consiliului local. Toate cele 21 de secții de votare au fost deschise la ora 07:00. La urne sunt așteptați peste 22 mii de alegători. Alegeri locale noi pentru funcția de primar sunt […] The post Șase localități din Moldova își aleg primarii. Două își schimbă și consiliile locale appeared first on NewsMaker.
Moldova a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău. De unde vom procura kerosenul # NewsMaker
Aeroportul Internațional Chișinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie. Procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, acordul permite continuarea livrărilor de kerosen către sectorul avia și reprezintă […] The post Moldova a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău. De unde vom procura kerosenul appeared first on NewsMaker.
Republica Moldova se pregătește să lanseze un sistem de returnare a ambalajelor, menit să schimbe modul în care sunt colectate și reciclate deșeurile din plastic, sticlă și metal. Reforma, obligatorie pentru toți producătorii, ar putea determina o scumpire între 2 și 9 eurocenți pentru fiecare sticlă de băutură, a declarat ecologista și fosta ministră a […] The post Apa, berea și sucurile se vor scumpi? Ecologist: „Cunosc statistici din alte țări” appeared first on NewsMaker.
BBC și-a cerut scuze de la Donald Trump, dar respinge cererile de despăgubire de $1 mlrd # NewsMaker
Corporația britanică BBC i-a cerut scuze președintelui SUA, Donald Trump, pentru documentarul cu fragmente montate dintr-un discurs de-al său, care au lăsat impresia că ar fi îndemnat la acțiuni violente asupra Capitoliului. Totodată, aceasta a respins cererile de despăgubire ale lui liderului american, transmite Euronews. BBC a transmis într-o declarație că președintele corporației, Samir Shah, […] The post BBC și-a cerut scuze de la Donald Trump, dar respinge cererile de despăgubire de $1 mlrd appeared first on NewsMaker.
Jurnalistul rus Iuri Dudi a fost condamnat, în lipsă, la un 1 an și 10 luni de închisoare, într-un dosar privind încălcarea cerințelor impuse „agenților străini”. Este prima condamnare reală pronunțată în Rusia în baza acestui articol, scrie Mediazona. Potrivit publicației, procurorul ceruse aceeași pedeapsă, invocând drept circumstanță agravantă un „motiv de ură politică”. Avocatul […] The post Jurnalistul rus Iuri Dudi, condamnat la închisoare. Ce acuzații i se aduc appeared first on NewsMaker.
Miniștrii de Finanțe ai statelor-membre ale Uniunii Europene au stabilit pe 14 noiembrie să devanseze „cât mai repede posibil” în 2026 introducerea de taxe vamale pentru colete cu valoare scăzută ce intră pe piața comunitară, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar. Decizia va afecta, în mod deosebit, platforme de comerț online, precum […] The post UE impune taxe vamale coletelor de mai puțin de 150 de euro, începând cu anul 2026 appeared first on NewsMaker.
După România, în Belgia: întrevederi cu conducerea UE, pe agenda premierului Alexandru Munteanu # NewsMaker
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua, în perioada 17–18 noiembrie, o vizită oficială la Bruxelles, unde urmează să aibă întrevederi cu conducerea Uniunii Europene. Potrivit Guvernului, agenda vizitei include întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, […] The post După România, în Belgia: întrevederi cu conducerea UE, pe agenda premierului Alexandru Munteanu appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Scandal la Teleradio-Moldova/ Apa și berea se vor scumpi?/ Vor fi majorate bursele la 3300 de lei? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Moldova a preluat activele Lukoil de la aeroport— Apa și berea mai scumpe? Detalii despre returnarea ambalajelor— Studiu sau muncă: se poate trăi din bursă?— Cât va costa benzina și motorina în weekend?— Atacuri cu drone între Rusia și Ucraina: există victime— […] The post (VIDEO) Scandal la Teleradio-Moldova/ Apa și berea se vor scumpi?/ Vor fi majorate bursele la 3300 de lei? appeared first on NewsMaker.
Munteanu dezminte acuzațiile privind Venbest și legăturile sale cu Rusia: „Toate acuzațiile despre o pretinsă încălcare a companiei a intereselor Ucrainei sunt false” # NewsMaker
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a respins informațiile apărute în spațiul public care sugerează că firma ucraineană Venbest ar fi implicată în activități ce ar fi afectat interesele Ucrainei. El susține că acuzațiile sunt nefondate și explică implicarea sa financiară în companie, deținând 16% din acțiuni, subliniind totodată rolul Venbest în sprijinul Ucrainei în contextul […] The post Munteanu dezminte acuzațiile privind Venbest și legăturile sale cu Rusia: „Toate acuzațiile despre o pretinsă încălcare a companiei a intereselor Ucrainei sunt false” appeared first on NewsMaker.
Poliția Națională, dotată cu echipamente moderne din Germania: drone și tehnică criminalistică # NewsMaker
Inspectoratul General al Poliției a primit un nou lot de echipamente moderne, oferit printr-un proiect internațional de sprijin pentru consolidarea capacităților polițienești. Donația vine în cadrul programului „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității”, implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania. Lotul include atât tehnică operativă, cât și dispozitive […] The post Poliția Națională, dotată cu echipamente moderne din Germania: drone și tehnică criminalistică appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Krasnoselski s-a plâns UE pe Chișinău, președintele Adunării Populare a Găgăuziei a demisionat, Moldova nu va vinde pământ străinilor # NewsMaker
Moldova a preluat președinția Comitetului de miniștri al Consiliului Europei Moldova a preluat președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participat la Strasbourg la ceremonia de transmitere a mandatului. Potrivit lui Popșoi, țara preia această responsabilitate „într-o perioadă marcată de provocări” și intenționează să rămână „un susținător ferm” al democrației, drepturilor omului […] The post NM Espresso: Krasnoselski s-a plâns UE pe Chișinău, președintele Adunării Populare a Găgăuziei a demisionat, Moldova nu va vinde pământ străinilor appeared first on NewsMaker.
Centru european în locul Casei Ruse? Deputată PAS: „Să umplem golul lăsat de propagandă cu educație” # NewsMaker
În locul Centrului Cultural Rus din Chișinău ar putea fi creat un spațiu dedicat valorilor europene, educației civice și dialogului intercultural. Propunerea a fost făcută de deputata Stela Macari ăn timpul dezbaterilor din Parlament de astăzi, privind denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă. Parlamentara a spus că Moldova ar trebui să folosească momentul pentru a […] The post Centru european în locul Casei Ruse? Deputată PAS: „Să umplem golul lăsat de propagandă cu educație” appeared first on NewsMaker.
Nouă țări, inclusiv Ucraina, se alătură deciziei privind prelungirea regimului de sancțiuni a UE împotriva liderilor Transnistriei # NewsMaker
Nouă state s-au alăturat decizie privind prelungirea regimului de sancțiuni împotriva conducerii de facto a regiunii transnistrene al UE. Este vorba despre Ucraina, Albania, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Norvegia, transmite IPN. Amintim că Consiliul European a prelungit cu un an regimul măsurilor restrictive împotriva conducerii de facto a […] The post Nouă țări, inclusiv Ucraina, se alătură deciziei privind prelungirea regimului de sancțiuni a UE împotriva liderilor Transnistriei appeared first on NewsMaker.
Parlamentul a susținut în prima lectură denunțarea acordului cultural cu Rusia pe fundalul criticii opoziției: „Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac” # NewsMaker
Parlamentul de la Chișinău a susținut în prima lectură proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, , în ciuda criticilor opoziției. Decizia a fost luată pe 13 noiembrie, cu votul a 60 de deputați PAS și Democrația Acasă. Comuniștii, socialiștii, Alternativa și Partidul […] The post Parlamentul a susținut în prima lectură denunțarea acordului cultural cu Rusia pe fundalul criticii opoziției: „Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac” appeared first on NewsMaker.
„Imităm că avem grijă“. Cum s-au luat la harță deputații din cauza Programului de împădurire # NewsMaker
Programul Național de Împădurire, lansat acum doi ani, a fost în centrul unei dezbateri aprinse în cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie a Parlamentului. Deputatul PAS, și fostul ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu a subliniat importanța „Generației Pădurii” și a unei Moldove mai verzi, în timp ce opoziția a acuzat guvernarea că mimează grija pentru […] The post „Imităm că avem grijă“. Cum s-au luat la harță deputații din cauza Programului de împădurire appeared first on NewsMaker.
Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți # NewsMaker
Parlamentul Republicii Moldova a luat act, în cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, de demisia a opt deputați. Cinci dintre ei provin din fracțiunea PAS – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel –, două deputate din Partidul Nostru – Nina Cereteu și Stela Onuțu –, iar un deputat din Blocul […] The post Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți appeared first on NewsMaker.
Directorul Teleradio-Moldova renunță la clauza privind 1,5 mln lei: „În februarie s-a examinat demiterea mea” # NewsMaker
Directorul Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, a anunțat că renunță la clauza din contract care îi oferea dreptul la compensații de 1,5 milioane de lei în cazul în care ar fi fost demis înainte de termen. Reacția vine după ce redacția Cu Sens a publicat o investigație care îl vizează pe Țurcanu. Printre altele, în anchetă sunt […] The post Directorul Teleradio-Moldova renunță la clauza privind 1,5 mln lei: „În februarie s-a examinat demiterea mea” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) PAS „a cucerit” Moldova, iar Ceban – Chișinăul?/ Usatîi a vorbit în engleză/ CFM face contrabandă? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Cine e vinovat de blocarea celor 170 mln $ de la FMI?— Cum decurg negocierile de preluare a infrastructurii „Lukoil-Moldova”— Grosu, despre demisia șefului SPPS. Are legătură cu TUX?— „Alternativa” cere depolitizarea instituțiilor de stat. Reacția PAS— Premierul s-a întâlnit la București […] The post (VIDEO) PAS „a cucerit” Moldova, iar Ceban – Chișinăul?/ Usatîi a vorbit în engleză/ CFM face contrabandă? appeared first on NewsMaker.
Distrugeri și peste 25 de victime la Kiev, în urma unui atac nocturn. Ce se comunică în Rusia UPDATE # NewsMaker
Noaptea trecută, Kievul a fost atacat cu rachete și drone militare. Până la această oră se cunoaște despre o persoană decedată și 25 de răniți. Printre răniți se află o femeie însărcinată și un copil de 10 ani. Informațiile au fost comunicate în dimineața zilei de către autoritățile ucrainene. De cealaltă parte, Ministerul rus al […] The post Distrugeri și peste 25 de victime la Kiev, în urma unui atac nocturn. Ce se comunică în Rusia UPDATE appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Moldova a denunțat un acord cu Rusia, ambasadoarea UE merge în Transnistria, iar de afacerea TUX se va ocupa Parlamentul # NewsMaker
Munteanu la București: Dan, Bolojan Primul ministru Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în România, unde a avut întrevederi cu Președintele României Nicușor Dan și cu omologul său Ilie Bolojan. Cu Nicușor Dan, șeful executivului a discutat proiecte comuneîn domeniile energetic, infrastructură și educație, subliniind că România rămâne principalul partener al țării și menționând «o agendă clară pentru următorii 10 ani». Iar la conferința de presă comună cu Bolojan, premierul Moldovei a vorbit despre planurile de aprofundare a cooperării […] The post NM Espresso: Moldova a denunțat un acord cu Rusia, ambasadoarea UE merge în Transnistria, iar de afacerea TUX se va ocupa Parlamentul appeared first on NewsMaker.
Naționala Moldovei la fotbal, învinsă pe final de meci de Italia. Antrenor: „A fost foarte greu” # NewsMaker
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a cedat în fața Italiei, scor 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Partida s-a disputat pe stadionul Zimbru din Chișinău, în seara zilei de 13 noiembrie. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, la meci au asistat 9 526 de spectatori. Golurile au fost marcate de Gianluca […] The post Naționala Moldovei la fotbal, învinsă pe final de meci de Italia. Antrenor: „A fost foarte greu” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Cotul Morii – satul-fantomă șters de pe fața pământului de inundații acum 15 ani. Cum arată în 2025? Reportaj NM # NewsMaker
Au trecut aproape 15 ani din ziua în care inundațiile au șters practic de pe hartă vechiul sat Cotul Morii din raionul Hîncești. Astăzi, aici domnește o liniște apăsătoare: case abandonate și pe jumătate distruse, străzi pustii și amintirile celor care au fost nevoiți să o ia de la capăt. Cu toate acestea, printre ruine […] The post (VIDEO) Cotul Morii – satul-fantomă șters de pe fața pământului de inundații acum 15 ani. Cum arată în 2025? Reportaj NM appeared first on NewsMaker.
Plahotniuc nu vine la ședințele de judecată pentru că studiază dosarele? Avocat: Îi este greu să aleagă # NewsMaker
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, rămâne privat de dreptul la o apărare eficientă, iar examinarea cauzei în instanță se desfășoară într-un ritm accelerat. De această părere este avocatul fostului politician, Lucian Rogac, care a făcut declarații la acest subiect în data de 12 noiembrie, după ședința de judecată. Potrivit acestuia, lui […] The post Plahotniuc nu vine la ședințele de judecată pentru că studiază dosarele? Avocat: Îi este greu să aleagă appeared first on NewsMaker.
Sandu și Recean au refuzat salarii de 2 ori mai mari? Deputat PAS: „noi primim multe critici” # NewsMaker
Salariile președintei și ale premierului au rămas de aproape de două ori mai mici decât cele ale miniștrilor și deputaților deoarece atât Maia Sandu, cât și fostul prim-ministru Dorin Recean, au refuzat majorările salariale. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, în cadrul unui interviu pentru Unimedia. […] The post Sandu și Recean au refuzat salarii de 2 ori mai mari? Deputat PAS: „noi primim multe critici” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) PAS rămâne fără 5 deputați/Sandu nu vrea salariu majorat/Regimul fără vize pentru 2 țări CSI, anulat # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Sandu și Recean au refuzat majorările salariale— Cinci deputați ai PAS renunță la mandate— Agentul economic responsabil de hotelul Național, amendat— Ce subiecte sunt pe agenda premierului în cadrul vizitei la București?— Avocatul lui Plahotniuc: accelerarea procesului limitează dreptul la apărare— 15.000€ […] The post (VIDEO) PAS rămâne fără 5 deputați/Sandu nu vrea salariu majorat/Regimul fără vize pentru 2 țări CSI, anulat appeared first on NewsMaker.
„Mi-am supraevaluat posibilitățile”. Deputatul PAS Constantin Cheianu explică de ce renunță la mandatul de parlamentar # NewsMaker
Deputatul PAS, jurnalistul și scriitorul Constantin Cheiaunu spune că și-a anunțat decizia de a renunța la mandatul de parlamentar, invocând probleme de sănătate și dorința de a nu compromite nici obligațiile parlamentare, nici propria stare fizică. Anunțul a fost făcut de către acesta pe rețelele de socializare la câteva ore după ce Președintele Parlamentului, Igor […] The post „Mi-am supraevaluat posibilitățile”. Deputatul PAS Constantin Cheianu explică de ce renunță la mandatul de parlamentar appeared first on NewsMaker.
Radu Marian, despre raportul privind activitatea Teleradio-Moldova: „Dacă se confirmă, avem o problemă” # NewsMaker
Auditul Curții de Conturi privind activitatea companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023-2024, care a scos la iveală mai multe nereguli în gestionarea resurselor financiare, depășiri bugetare și practici problematice în semnarea contractelor de muncă între conducerea TRM și Consiliul de Supraveghere, „îngrijorează destul de mult”. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei economie, buget […] The post Radu Marian, despre raportul privind activitatea Teleradio-Moldova: „Dacă se confirmă, avem o problemă” appeared first on NewsMaker.
Maria Acbaș explică de ce renunță la mandatul de deputat: „Aleg să mă concentrez pe afaceri” # NewsMaker
Maria Acbaș, antreprenoare din Găgăuzia și aleasă în Parlament pe listele partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), a explicat motivul pentru care renunță la mandatul de deputat. Potrivit acesteia, decizia nu a fost ușoară, însă a hotărât să se concentreze pe dezvoltarea afacerii sale. „Astăzi trebuie să iau o decizie și să elimin orice conflict de […] The post Maria Acbaș explică de ce renunță la mandatul de deputat: „Aleg să mă concentrez pe afaceri” appeared first on NewsMaker.
Percheziții matinale în R. Moldova. IGP: sunt vizați membri incluși într-un partid prin intermediul grupării „Șor” # NewsMaker
În dimineața de 13 noiembrie, în Republica Moldova au loc noi percheziții într-o cauză penală inițiată pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, sunt vizați membri incluși într-un partid politic prin intermediul grupării „Șor”. Aceștia, a precizat […] The post Percheziții matinale în R. Moldova. IGP: sunt vizați membri incluși într-un partid prin intermediul grupării „Șor” appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: FMI a înghețat tranșa de 170 de milioane de dolari pentru Moldova, 5 deputați PAS și-au depus mandatele, iar Găgăuzia «s-a lepădat» de Șor # NewsMaker
Banii FMI Republica Moldova nu a primit ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional, în cadrul programului care s-a încheiat în octombrie. FMI a explicat această decizie prin întârzierile în îndeplinirea angajamentelor financiare și de guvernanță ale țării. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că în 2025 misiunea de evaluare a FMI nu a avut loc, însă «am avut suficiente surse de finanțare». Fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a precizat că fondurile […] The post NM Espresso: FMI a înghețat tranșa de 170 de milioane de dolari pentru Moldova, 5 deputați PAS și-au depus mandatele, iar Găgăuzia «s-a lepădat» de Șor appeared first on NewsMaker.
VIDEO Premierul Munteanu, la aeroport: „Ne bucurăm că prima noastră vizită oficială e la București” # NewsMaker
Pe 13 noiembrie, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru în România. Aceasta este prima sa deplasare oficială peste hotare de la preluarea mandatului. În dimineața zilei, oficialul moldovean a înregistrat un video la aeroportul din Chișinău, menționând că, la București, vor fi discutate mai multe proiecte care, potrivit lui Munteanu, vor […] The post VIDEO Premierul Munteanu, la aeroport: „Ne bucurăm că prima noastră vizită oficială e la București” appeared first on NewsMaker.
Din nou minori la Hotelul Național, la câteva zile după un deces. Poliția și pompierii au intervenit VIDEO # NewsMaker
Un grup de tineri fost surprins pe 11 noiembrie în clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, unde recent o fată de 13 ani și-a pierdut viața. Mai multe echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și polițiști au intervenit la fața locului și au coborât 4 minori de pe acoperiș. Un jurnalist NM […] The post Din nou minori la Hotelul Național, la câteva zile după un deces. Poliția și pompierii au intervenit VIDEO appeared first on NewsMaker.
Manuale estoniene pentru elevii moldoveni. Perciun: „Nu mai experimentăm cu producția locală” # NewsMaker
Republica Moldova va procura manuale de matematică din Estonia, care vor fi traduse și adaptate pentru elevii din clasele I–XII. Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că până în 2027 va fi finalizat și noul curriculum școlar, inspirat din modelul estonian. Oficialul recunoaște că sunt discipline la care țara noastră „nu știe încă să facă manuale”, […] The post Manuale estoniene pentru elevii moldoveni. Perciun: „Nu mai experimentăm cu producția locală” appeared first on NewsMaker.
Kos: „Sunteți atât de avansați, încât am folosit pentru prima dată AI pentru a vă ajuta” # NewsMaker
Republica Moldova continuă procesul de aderare la Uniunea Europeană, demonstrând progrese rapide în implementarea reformelor și alinierea legislației la standardele europene. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu pentru Moldova 1. Potrivit oficialei europene, țara noastră a parcurs cel mai rapid proces de screening din istoria UE, pentru care […] The post Kos: „Sunteți atât de avansați, încât am folosit pentru prima dată AI pentru a vă ajuta” appeared first on NewsMaker.
