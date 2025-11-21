Tunete la mijloc de noiembrie: ce fenomen meteo rar a speriat astăzi locuitorii din Republica Moldova?

08:50

Daria Pleșcan, o adolescentă de 18 ani din Chișinău, trece prin cea mai grea luptă a vieții sale după ce a fost diagnosticată cu cancer. De doi ani, fata trăiește între spitale, chimioterapie, analize și recuperări, iar acum singura ei șansă de a se vindeca definitiv este un transplant de măduvă osoasă care poate fi […] Post-ul Daria luptă pentru viață și are nevoie de un transplant urgent de 120.000 de euro: Cum o poți ajuta apare prima dată în Observatorul de Nord.