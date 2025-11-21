Ucrainenii şi europenii trebuie să fie de acord cu orice plan de încheiere a războiului, afirmă miniştrii de externe din UE
Observatorul de Nord, 21 noiembrie 2025 08:20
Miniştrii de externe europeni au declarat joi că orice elaborare a unui plan de încheiere a războiului din Ucraina trebuie să-i includă pe ucraineni şi europeni, după ce SUA au propus un cadru ce ar presupune ca Ucraina să renunţe la o parte din teritoriul şi armamentul său şi să reducă efectivele armatei sale, relatează […]
Acum 15 minute
08:30
Ouăle costă astăzi, la Soroca, 40 de lei „deseatca”, dar…vor fi și mai scumpe # Observatorul de Nord
În ultimele săptămâni se observă o tendință stabilă de creștere a prețului la ouă. La piața din Soroca, bunăoară, astăzi zece ouă „de casă" costă 40 de lei, iar scumpirile ar putea continua. Această tendință are explicație or, potrivit datelor statistice, în primele zece luni ale acestui an ouăle s-au scumpit cu circa 8%, iar […]
Acum 30 minute
08:20
Astăzi, ortodocșii îi cinstesc pe stil vechi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. În raion sunt câteva biserici care poartă acest hram, este vorba de locașurile din satele Bulboci, Decebal, Niorcani, Racovăț, Slobozia-Nouă, Slobozia-Vărăncău, Șeptelici, Tătărăuca-Nouă, Tătărăuca-Veche, Tolocănești și Visoca. Acestea sunt ultimele hramuri din acest an. Pentru a ajuta oamenii să știe când au […]
08:20
Ucrainenii şi europenii trebuie să fie de acord cu orice plan de încheiere a războiului, afirmă miniştrii de externe din UE # Observatorul de Nord
Miniştrii de externe europeni au declarat joi că orice elaborare a unui plan de încheiere a războiului din Ucraina trebuie să-i includă pe ucraineni şi europeni, după ce SUA au propus un cadru ce ar presupune ca Ucraina să renunţe la o parte din teritoriul şi armamentul său şi să reducă efectivele armatei sale, relatează […]
08:20
Curs valutar, 21 noiembrie 2025: euro crește cu 5 bani, iar dolarul se scumpește cu 15 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 21 noiembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 74 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 14 bani, cu 15 bani mai mult. Leul românesc va fi […]
Acum 2 ore
07:40
Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025. Peștii sunt asumați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este marcată de claritate, emoții puternice și descoperiri personale. Fiecare zodie primește exact impulsul de care are nevoie pentru a merge înainte, fie că este vorba despre iubire, bani, familie sau evoluție personală. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie […]
07:40
Și astăzi, 21 noiembrie 2025, benzina și motorina se scumpesc cu un ban și, respectiv, patru bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 21 noiembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,38 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 21,20 lei, prețurile respective însemnând o scumpire cu un ban […]
07:40
Republica Moldova a intrat în alertă sanitară din cauza riscului ridicat de gripă aviară, în contextul unei situații tot mai îngrijorătoare în Europa. Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a introdus primele restricții pentru a preveni apariția focarelor pe teritoriul țării, după ce în Germania au fost confirmate peste 100 de focare la fermele avicole, […]
07:10
Meteo, 21 noiembrie 2025: vreme ploioasă cu valori termice adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 21 noiembrie 2025, conform prognozelor meteorologilor vom avea o vreme posomorâtă, cu ploi pe arii extinse. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +8 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de 94 la sută, iar vântul […]
07:00
La 50 de zile după alegerile parlamentare – se putea și mai bine, se putea și mai rău… # Observatorul de Nord
Tableta de vineri Vremea nu trece, dar zboară și nici nu am observat când au trecut aproape două luni de la alegerile parlamentare, timp destul de a face unele concluzii și de a creiona unele tendințe. Or, fiecare dintre noi este în drept să dea o notă celor întâmplate, în aceste 50 de zile, […]
Acum 24 ore
15:20
Sfatul medicului Maria Palanciuc: Tensiune mică în sarcină? Iată de ce nu trebuie să te sperii # Observatorul de Nord
În timpul sarcinii, multe viitoare mame observă că tensiunea arterială scade și se întreabă dacă acest lucru poate fi periculos pentru făt sau pentru propria stare de sănătate. Răspunsul specialiștilor este – tensiunea arterială joasă în sarcină nu este periculoasă. Valorile scăzute ale tensiunii sunt, de fapt, frecvente mai ales în primul trimestru. Ele apar […]
13:40
Bibliotecile din raionul Soroca au lansat ieri proiectul cultural „Eminescu ne unește", o inițiativă dedicată Anului Mihai Eminescu 2025. Activitatea a avut loc în satul Dubna și a reunit bibliotecarele din echipa BUM, un grup care colaborează pentru promovarea lecturii și a valorilor culturale în localitățile rurale. Din echipă fac parte Galina Negoiță din Vădeni, […]
12:40
Au fost nimicite 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide depășind limitele admise # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană . […]
11:10
Participare activă pentru cinci eleve din Soroca la Parlamentul Tinerilor 2025 / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevele Loredana Gîlca, Sabina Toporovscaia, Ana Maria Zabulica, Sofia Stati și Ludmila Bogdan de la Colegiul „Mihai Eminescu" din Soroca au participat la Parlamentul Tinerilor, un proiect care le-a oferit șansa să vadă cum funcționează instituțiile statului. Timp de două zile, fetele au lucrat ca într-un legislativ adevărat, au analizat proiecte de lege și au […]
10:50
Recent, Școala Profesională din Florești a găzduit evenimentul regional „Oportunități oferite de programele de Învățământ Profesional Tehnic Dual", un important punct de întâlnire între mediul educațional, cel economic și instituțiile statului. Activitatea a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Scopul principal […]
10:40
Basarabeanul Ilie Ilașcu va fi înmormântat cu onoruri azi, 20 noiembrie, la București, în capitala României, unde s-a trecut din viață în prima zi a acestei săptămâni. La 30 iulie curent împlinise abia 73 de ani și toți cei care l-am cunoscut și i-am urmărit parcursul puțin mai de departe, de peste Prut, am fost […]
10:20
Durerea de la nivelul unei articulații sau o accidentare recentă pot ridica întrebări legate de sănătatea ta. Medicul îți poate recomanda să efectuezi un RMN pentru articulații, o metodă care oferă informații clare și detaliate despre starea structurilor interne. Acest articol descrie ce presupune un RMN articular, ce afecțiuni poate depista și ce pași trebuie […]
10:10
Consiliul Raional Soroca intenționează să mai închidă o școală: după vacanța de iarnă elevii ar putea învăța în alte sate # Observatorul de Nord
La următoarea ședință a Consiliului Raional Soroca este propusă votarea unui proiect de decizie ce prevede lichidarea școlii primare din satul Slobozia-Vărăncău. În prezent aici învață doar nouă elevi în două complete de clasă cu predare simultană. Potrivit notei informative anexată la proiect, decizia este justificată de situația demografică dar și de solicitările părinților de […]
09:00
Să protejăm prezentul, să ne asigurăm viitorul – când folosim antimicrobienele cu grijă, protejăm animalele, mediul și, în cele din urmă, pe noi înșine # Observatorul de Nord
Imaginează-ți o lume în care medicamentele pentru animale – antibiotice, antivirale, antifungice sau antiparazitare – își pierd treptat efectul. Acest lucru se întâmplă atunci când antimicrobienele sunt folosite prea des, în doze greșite sau fără recomandarea unui medic veterinar. Microbii încep să se adapteze și devin rezistenți, iar aceste forme rezistente nu rămân doar în […]
Ieri
08:40
În atenția elevilor! Participă la un concurs lu câștigă o vizită oficială la Bruxelles sau Strasbourg # Observatorul de Nord
Elevii școlilor din Republica Moldova, care au minimum 16 ani și le place să gândească critic despre democrație, Europa și viitor au posibilitatea să participe la un concurs organizat de Autoritatea pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene, informează Ministerul Educației și Cercetării. Ce trebuie să pregătiți: * Un eseu de maximum 5 pagini […]
08:20
Adio, Ilie Ilașcu… Eroul este înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu din București # Observatorul de Nord
Ilie Ilașcu, personalitate emblematică a Mișcării de Eliberare Națională, este petrecut joi, 20 noiembrie, pe ultimul drum. Ilașcu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din București. În Republica Moldova, 20 noiembrie este declarată zi de doliu național în memoria celui care reprezintă un simbol al luptei pentru libertate și identitate românească, informează moldpres.md În această […]
08:20
Curs valutar, 20 noiembrie 2025: euro s-a scumpit cu trei bani, iar dolarul valorează cu doi bani mai mult # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 20 noiembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 69 de bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 99 bani, cu 2 bani mai mult. Leul românesc va fi […]
08:20
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 20 noiembrie 2025, vom avea vreme posomorâtă, iar probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută. Temperatura aerului se va încadra între +3 și +7 grade Celsius, umiditatea aerului ba fi de 91 procente, iar vântul va bate cu viteza de 13 km/oră. […]
07:50
Angajamentul Ministerului Educației și Cercetării – în următorii patru ani, salariul mediu în educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării a declarat că, împreună cu Guvernul, își va îndeplini angajamentul ca, în următorii patru ani, salariul mediu în educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie, scrie newsmaker.md. Declarația a fost făcută pentru NewsMaker, ca răspuns la solicitarea Federației Sindicale a Educației și Științei de a „asigura echitate salarială" pentru […]
07:10
Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025. Balanțele se gândesc la viitor. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este una a transformării, a progresului și a conștientizării. Indiferent de zodia ta, ai parte de momente care îți indică direcția corectă și te ajută să evoluezi. Lasă-te ghidată de intuiție, ai încredere în drum și permite-ți să crești cu fiecare experiență. Astrele sunt alături de tine. Berbec: 21 martie – 19 […]
07:00
Unele familii care au beneficiat de ajutorul unic de 1.000 de lei pentru școlarizarea copiilor au primit un ajutor social mai mic decât ar fi trebuit # Observatorul de Nord
Confuzia a apărut din cauza unei erori tehnice. Ministerul Muncii menționează că suma de 1.000 de lei destinată pregătirii elevilor pentru școală nu trebuia să fie inclusă în venitul familiei în momentul calculării ajutorului social transmite stiri.md „Situația a fost identificată și va fi remediată în cel mai scurt timp", au precizat reprezentanții instituției. Ministerul […]
19 noiembrie 2025
16:50
Clubul „Eleganța vârstei” continuă tradiția întâlnirilor pline de energie și voie bună # Observatorul de Nord
Ieri, membrii clubului de dans „Eleganța vârstei" au demonstrat încă o dată că mișcarea nu are vârstă. Seniorii s-au reunit pentru o nouă sesiune dedicată mișcării conștiente, dezvoltării fizice și perfecționării abilităților de dans, menținând atmosfera caldă și optimistă ce caracterizează acest grup. Întâlnirea a debutat cu o înviorare pe ritmul unui nou dans, devenit […]
16:20
Ziua mondială a bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC) este o inițiativă globală de conștientizare, care are loc anual în a treia zi de miercuri a lunii noiembrie cu scop de a promova prevenția și a sublinia importanța diagnosticării precoce și a managementului eficient. Tema din acest an este: „Dificultăți de respirație, gândiți-vă la BPOC" și evidențiază faptul […]
15:40
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis că fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, va mai sat încă 30 de zile în arest. Mandatul de arest a fost prelungit la solicitarea procurorilor, fiind invocat riscul de eschivare de la executarea deciziilor instanțelor judecătorești. Demersul a fost depus în cadrul cauzei ce vizează un episod din dos
15:40
La București a fost semnată o Declarație privind susținerea parcursului european al Republicii Moldova. # Observatorul de Nord
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București au semnat, miercuri, 19 noiembrie, o declarație comună privind susținerea începerii procesului de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat după reuniunea celor două comisii, desfășurată la București, comunică moldpres.md Reuniunea a fost deschisă de președintele Comisiei pentru politică […] Post-ul La București a fost semnată o Declarație privind susținerea parcursului european al Republicii Moldova. apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Ziua de 20 noiembrie declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți cei care l-au respectat pe Ilie Ilașcu sunt invitați, joi, să își ia simbolic rămas-bun la […] Post-ul Ziua de 20 noiembrie declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Un incendiu a cuprins, în această noapte, un autoturism parcat pe strada Vasile Stroescu din orașul Soroca. Nicio persoană nu a fost rănită, proprietarul mașinii nefiind prezent în momentul incidentului. Potrivit primelor informații, focul a afectat în special interiorul vehiculului – scaunele din față și din spate au fost deteriorate, în timp ce exteriorul și […] Post-ul Autoturism cuprins de flăcări pe strada Vasile Stroescu din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Investiţie strategică făcută de România: A cumpărat Portul Giurgiuleşti din Republica Moldova # Observatorul de Nord
România a achiziţionat Portul Giurgiuleşti din Republica Moldova (Foto: Agrobiznes.md) în urma unei tranzacţii care s-ar fi încheiat recent. Anunţul a fost făcut de europarlamentarul Nicu Ştefănuţă într-o postare pe Facebook. „Cum aducem investiţii serioase în Republica Moldova? Cum creştem nivelul de trai al oamenilor? Şi România este parte din soluţie. Recent a […] Post-ul Investiţie strategică făcută de România: A cumpărat Portul Giurgiuleşti din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Ce trebuie să facă cetățenii dacă sunt diferențe între datele de pe factură și cele de pe contor – Energocom vine cu precizări # Observatorul de Nord
Compania Energocom a venit cu precizări privind facturarea consumului de gaze, în condițiile în care mai mulți cetățeni au reclamat unele neclarități. Compania a îndemnat consumatorii să semnaleze cazurile în care sunt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor, transmite moldpres.md „Înțelegem că situațiile legate de facturarea […] Post-ul Ce trebuie să facă cetățenii dacă sunt diferențe între datele de pe factură și cele de pe contor – Energocom vine cu precizări apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Tiraspol, celula nr.13, 26 septembrie 2000 „Mie trist doar de una, eu din celulă mă zbat, restul de la libertate stau în amorțire, ori se plâng pe la colțuri de stradă”. 5 ianuarie 2000, Tiraspol, penitenciarul nr.2, celula nr.13: ”Eu scrisorile primite de obicei le distrug, fiindcă îmi fac percheziții, căutând ceva compromițător. Asta am […] Post-ul ILIE ILAȘCU. Scrisori din celula nr.13. apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
SA „Energocom” ar putea solicita în scurt timp reducerea tarifelor la gazele naturale, măsură care ar urma să ducă treptat și la scăderea tarifelor la energia electrică și termică, informează deschide.md. Declarația aparține membrului Consiliului de administrare al companiei, Alexandru Slusari. Contactat de reporterii Deschide.MD, Slusari a precizat că „Energocom” urmează să finalizeze în această săptămână […] Post-ul Tarifele la gaz, căldură și lumină ar urma să fie micșorate în scurt timp apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Rămâne în arest sau este eliberat? Astăzi Vladimir Plahotniuc află răspuns la această întrebare # Observatorul de Nord
Pe data de 24 noiembrie expiră mandatele de arestare aplicate lui Vladimir Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova pe data de 25 septembrie din Grecia. Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că menținerea clientului său în arest nu este necesară. La rândul său, procurorul Alexandru Cernei a depus pe 18 noiembrie solicitare pentru prelungirea arestului preventiv […] Post-ul Rămâne în arest sau este eliberat? Astăzi Vladimir Plahotniuc află răspuns la această întrebare apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Lemnele de pe marginea drumului spre Vasilcău încărcate într-o mașină de serviciu a Consiliului Raional Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, în timp ce echipa noastră realiza filmări pe drumul aflat în reparație dintre Volovița și Vasilcău, am surprins întâmplător o secvență în care muncitorii încărcau lemnele de la copacii tăiați de alături, într-o Dacia Duster. Ulterior am aflat că mașina cu numărul de înmatriculare IKK 739 este una de serviciu și aparține Consiliului Raional […] Post-ul Lemnele de pe marginea drumului spre Vasilcău încărcate într-o mașină de serviciu a Consiliului Raional Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Doi candidați supleanți refuză fotoliul de deputat. CEC cere validarea a opt mandate # Observatorul de Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a 8 deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Ceban Ion ales pe lista […] Post-ul Doi candidați supleanți refuză fotoliul de deputat. CEC cere validarea a opt mandate apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Alexei Taran: Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate la începutul anului viitor # Observatorul de Nord
Despre aceasta a anunțat, în cadrul unui Club de presă, Alexei Taran, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Acesta a explicat că până a ajunge la etapa de aprobare a prețurilor reglementate, urmează a fi parcurși câțiva pași obligatorii, care sunt în desfășurare. Astfel, în condițiile în care Energocom a preluat din 1 septembrie serviciul […] Post-ul Alexei Taran: Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate la începutul anului viitor apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
La 40 kilometri de Soroca, în orașul Mărculești s-a produs o deflagrație, într-o casă de locuit. # Observatorul de Nord
În dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, la ora 06:25, Serviciul 112 a fost alertat despre producerea unei deflagrații într-o casă de locuit din orașul Mărculești, raionul Florești, amplasată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40. La fața locului au intervenit angajații Unității de salvatori și pompieri Florești, care au stabilit că, în urma exploziei, […] Post-ul La 40 kilometri de Soroca, în orașul Mărculești s-a produs o deflagrație, într-o casă de locuit. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Casa Raională de Cultură din orașul Drochia, a găzduit o nouă ediție a concursului „Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana”- un eveniment care, deși are tradiție, continuă să surprindă prin prospețimea și energia tinerilor participanți. Patru perechi de adolescenți au pășit pe scenă pentru a-și demonstra talentul, expresivitatea și creativitatea într-un program construit ca o călătorie prin […] Post-ul O seară de poveste la Concursul „Făt-Frumos și Ileana-Cosânzeana” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Daria luptă pentru viață și are nevoie de un transplant urgent de 120.000 de euro: Cum o poți ajuta # Observatorul de Nord
Daria Pleșcan, o adolescentă de 18 ani din Chișinău, trece prin cea mai grea luptă a vieții sale după ce a fost diagnosticată cu cancer. De doi ani, fata trăiește între spitale, chimioterapie, analize și recuperări, iar acum singura ei șansă de a se vindeca definitiv este un transplant de măduvă osoasă care poate fi […] Post-ul Daria luptă pentru viață și are nevoie de un transplant urgent de 120.000 de euro: Cum o poți ajuta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Educația nu se face cu promisiuni, ci cu demnitate – Federația Sindicală a Educației și Științei adresează un apel ferm către autoritățile centrale # Observatorul de Nord
În pragul elaborării Legii Bugetului de Stat pentru 2026, Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova adresează un apel ferm către autoritățile centrale: este timpul să punem capăt inechităților salariale care subminează demnitatea și viitorul profesiei didactice. Adresare către: Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Alexandru Munteanu Ministrul Educației și Cercetării, dl Dan Perciun, Președinta […] Post-ul Educația nu se face cu promisiuni, ci cu demnitate – Federația Sindicală a Educației și Științei adresează un apel ferm către autoritățile centrale apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 19 noiembrie 2025: leul moldovenesc se depreciază, în raport cu valutele internaționale # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 noiembrie 2025, euro s-a scumpit cu doi bani și valorează 19 lei și 66 de bani, iar dolarul american este mai scump cu patru bani și valorează 16 lei și 97 de bani. Leul românesc costă 3.86 lei, hrivna ucraineană poate […] Post-ul Curs valutar, 19 noiembrie 2025: leul moldovenesc se depreciază, în raport cu valutele internaționale apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Această sumă este prevăzută în proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, elaborat de Ministerul Sănătății. Altfel, estimările sunt bazate pe numărul prognozat de persoane care se asigură în mod individual or, prima legală ar trebui să fie 18.792 lei. Pentru anul 2026, plățile efectuate de persoanele fizice pentru primele […] Post-ul 12.636 lei – acesta va fi prețul Poliței de Asigurare Medicală, în anul 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este una a transformării interioare, în care fiecare zodie primește exact impulsul de care are nevoie. Fie că îți dorești liniște, schimbare, claritate sau curaj, astrele te susțin să mergi înainte cu încredere. Îți este recomandat să fii blândă cu tine, să-ți asculți emoțiile și să nu ignori semnele care apar pe […] Post-ul Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025. Racii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 19 noiembrie 2025, vom avea vreme posomorâtă, cu ploi de scurtă durată și valori termice scăzute. Astfel, în termometre vom avea de la +1 până la +4 grade Celsius, probabilitatea unor ploi va fi de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 19 noiembrie 2025: zi ploioasă, cu valori termice scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul va ispăși 5 ani de închisoare. Potrivit probatoriului administrat de procurori, la […] Post-ul Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
A fost deschisă circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Drumurilor anunță deschiderea circulației pe drumul de ocolire din zona municipiului Bălți, construit pentru a permite execuția în siguranță a lucrărilor de reparație capitală a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată de pe drumul național R6, informează andsa.mdmunicipiului-balti/. Evenimentul a avut loc în prezența directorului general al Administrației […] Post-ul A fost deschisă circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți apare prima dată în Observatorul de Nord.
18 noiembrie 2025
18:30
O femeie din Soroca a fost amendată de instanță după ce fiul ei minor a căzut de la geam, incident în urma căruia copilul a suferit leziuni corporale medii. Judecătoria Soroca a stabilit că mama, nu și-a îndeplinit obligațiile părintești de supraveghere, fiind recunoscută vinovată de contravenția prevăzută la art. 63 alin. (2) din Codul […] Post-ul Mamă din Soroca amendată după ce copilul ei a căzut de pe geam apare prima dată în Observatorul de Nord.
