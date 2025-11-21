Ceață densă în mai multe regiuni ale țării: Poliția avertizează despre risc sporit de accidente
Noi.md, 21 noiembrie 2025 08:30
Polițiștii de patrulare anunță că în mai multe zone ale țării se menține ceață densă, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor rutiere.Potrivit autorităților, atît șoferii, cît și pietonii trebuie să manifeste maximă prudență în trafic.Recomandări pentru pietoni: traversați doar prin locuri permise; asigurați-vă temeinic înain
Patronatele și MF se opun propunerii sindicatelor de a majora salariul minim la 8 050 de lei # Noi.md
Confederația Națională a Patronatelor consideră că salariul minim lunar ar trebui să fie mult mai mic decît propunerea sindicatelor de 8 050 de lei.În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere pînă la cel mult 6 300 de lei, transmite IPN.Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia monetară a crescut de la 31% la 33,6% în 2024. Tot
08:00
În fiecare an, pe 21 noiembrie creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Arhanghelii Mihail și Gavriil, sărbătoarea purtînd în popor denumirea de Sfinții Arhangheli, Sfinții Voievozi.Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi prorocirile cele înalte îngerilor și, prin ei, oamenilor. Aceștia sînt cei care înmulțesc sfînta credință între oameni, l
08:00
Achizițiile publice vor putea fi inițiate doar dacă sînt incluse în planul anual și dacă există fondurile necesare.Noile reguli vor fi aplicate începînd cu 21 noiembrie, dată la care intră în vigoare regulamentul aprobat de Guvern la 15 octombrie, transmite IPN.Documentul stabilește că procedurile de achiziții pot fi inițiate cu implicarea subdiviziunilor și a grupului de lucru. Totodată
08:00
21 noiembrie, 2022 sau anul 7530(de la Crearea Lumii)21 noiembrie — a 325-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 40 de zile. Evenimente 1579 (7087) — Începutul domniei lui Iancu Sasul sau Ioan Vodă al V-leaîn Moldova 1579 (7087) — Sfîrșitul celei de-a doua domnii a lui Petru al V-lea Șchiopulîn Moldova 1615 (7123) —
07:30
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil.{{848952}} Pe alocuri sînt așteptate ploi slabe și se poate forma ceață ușoară.Vîntul va sufla din sud, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +17…+19°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +15…+17°C, iar în nord va fi în jur de +8…+10°C.
07:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 3 bani, dar dolarului american – aproape 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 21 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7453 lei pentru un euro (+5,08 bani) și
06:30
Corneliu Popovici despre învățămînt: „Nu este suficient să facem reformă — trebuie să o facem corect” # Noi.md
Avem nevoie de „o reevaluare reală a politicilor de finanțare și a strategiilor de dezvoltare a învățămîntului superior și a cercetării, pentru a putea concura de la egal la egal, cel puțin, cu universitățile din regiune”.Opinia aparține fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, care a reacționat după publicarea ediției 2025 a Clasamentului Global al Disciplinelor Academice (GRAS), re
06:30
Redactorul-șef al ediției Logos-Press, Dmitri Calac, a declarat că în Moldova prioritățile statului sînt stabilite în mod greșit, iar acest lucru subminează în mod direct climatul investițional și dezvoltarea economică. El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „Федорова Show”. {{845902}} „Trăim într-o situație geopolitică complexă și - da, cheltuielile pentru apărare și combatere
03:30
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sînt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sînt complet uzate.Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămîne satisfăcătoare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății detaliază starea parcului
02:30
Meta va exclude australienii cu vîrsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începînd cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare.„Începînd de astăzi, Meta va notifica utilizatorii australieni pe care îi consideră a avea vîrste cuprinse între 13 şi 15 ani că vor pierde accesul la Instagram, T
01:30
Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiților din specia umană, ci datează de pe vremea strămoşului primatelor mari, de acum circa 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri.Cercetătorii de la Universitatea Oxford şi de la Institutul pentru Tehnologie din Florida și-au propus să analizeze originile sărutului, avînd în vedere că, din punct de vedere evolutiv,
01:00
Showmanul și boxerul american Jake Paul și-a împărtășit emoțiile înaintea meciului împotriva dublului campion mondial la categoria supergrea Anthony Joshua, care va avea loc pe 19 decembrie în Miami și va fi transmis pe Netflix.„Mi s-a spus să lupt cu un boxer adevărat, cu un campion mondial. Ați vrut să mă lupt cu cineva mai mare decît mine? Ce ziceți de cineva de două ori mai mare? ... Este
00:30
Ciclul de calificări pentru Campionatul Mondial 2026 a ajuns la final: 42 din 48 de participanți sînt deja cunoscuți, iar restul șase bilete se vor disputa în play-off.Aproape 150 de echipe naționale și-au pierdut șansele, printre ele fiind și echipe cu vedete strălucitoare, care ar fi putut înfrumuseța turneul.Pierderile europene Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG) — liderul echipe
00:00
YouTube a început un experiment care va permite utilizatorilor să schimbe videoclipuri și să le discute direct în aplicația mobilă.Noua funcție se aplică tuturor tipurilor de conținut de pe platformă, cum ar fi videoclipurile standard, Shorts și transmisiunile live. {{845372}}Utilizatorii vor păstra posibilitatea de a distribui videoclipuri prin aplicații terțe, așa cum se întîmpla pînă ac
20 noiembrie 2025
23:30
Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluția Italiei și Turkmenistanului privind respectarea armistițiului olimpic în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo.Documentul a fost susținut de 165 de țări din 193, inclusiv Israel, Ucraina, Azerbaidjan și Armenia. Cu toate acestea, SUA, Rusia, Iran, Indonezia și o serie de alte state s-au abținut.Esența iniți
23:00
Cea mai amplă analiză științifică la nivel mondial avertizează: consumul de alimente ultra-procesate reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea și bunăstarea globală, informează The Guardian. Alimentele ultra-procesate (AUP) sînt asociate cu efecte nocive asupra tuturor organelor importante ale corpului uman și reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea globală, potrivit celei ma
23:00
Beijingul avertizează Japonia: „A provoca tensiuni pe tema Taiwan înseamnă a-și căuta singură probleme” # Noi.md
Purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Mao Ning, a declarat joi că Japonia își va căuta singură necazuri dacă încearcă să genereze tensiuni folosindu-se de problema Taiwan, scrie romanian.cgtn.comEa a amintit că, în perioada istorică a ocupației japoneze, Taiwanul a trecut printr-o jumătate de secol de dominație colonială. Mao Ning a subliniat că populația locală a
22:30
Alexei Oleinik, luptător rus de 48 de ani din categoria grea, a declarat că va desfășura ultima sa luptă în iunie anul viitor. Potrivit acestuia, toate acordurile au fost deja încheiate, dar anunțul oficial a fost amînat la cererea organizatorilor. „Mi-ar fi plăcut să particip la lupta principală a turneului de la Moscova. Un astfel de turneu a apărut în iunie. Am de ales între doi adversari –
22:00
Arheologii au descoperit în Peru cea mai veche construcție din America pentru urmărirea Soarelui și Lunii.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie publicația Andina, cu referire la cuvintele arheologului Ivan Geczi Solis.{{849025}}Structura din valea Kasma, de pe coasta regiunii Ancash, există cu o mie de ani mai mult decît faimosul observator solar din Chanquillo și este considerată ce
21:30
Ucraina a anunțat joi că a primit din partea Statelor Unite un plan pentru încheierea războiului cu Rusia, un document considerat controversat în Europa.Președintele Volodimir Zelenski urmează să discute în zilele următoare propunerile americane cu omologul său Donald Trump, în contextul unor negocieri purtate fără consultarea aliaților europeni, scrie digi24.ro.{{849311}}„Preşedintele ucr
21:30
Gennady Golovkin, fostul campion mondial la categoria mijlocie, în vîrstă de 43 de ani, a recunoscut că nu exclude revenirea în ring, chiar dacă va deveni președintele noii federații internaționale de box amator World Boxing.„Cel mai probabil, în cazul în care candidatura mea va fi aprobată, voi anunța încheierea carierei. Deși... posibilitatea există întotdeauna. Mă mențin în formă și duc un
21:30
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez a organizat joi, la Marea Sală a Poporului din Beijing, un simpozion dedicat marcării a 110 ani de la nașterea tovarășului Hu Yaobang, unul dintre liderii importanți ai partidului.Președintele chinez Xi Jinping - totodată secretar general al Comitetului Central al PCC și președinte al Comisiei Militare Centrale - a susținut un discurs în cadrul r
21:00
Procuratura Anticorupție anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi în totalitate cele trei demersuri ale procurorilor privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv aplicat lui Vladimir Plahotniuc, în cauzele aflate în curs de urmărire penală – cele privind „blanchetele de pașapoarte”, schema de la întreprinderea de stat „Metalferos” și dosarul de mituire.
21:00
Casa de licitații Christie's a anulat vînzarea unui dispozitiv de calcul rar din secolul al XVII-lea — „Pascaline”, creat de matematicianul francez Blaise Pascal.Decizia a fost luată după interzicerea temporară a exportului artefactului din țară, impusă de tribunalul administrativ din Paris.Instrumentul unic, incrustat cu lemn de abanos, a fost creat de Pascal în 1642, cînd inventatorul av
21:00
Patru autorități își unesc eforturile pentru modernizarea sistemului național de monitorizare a apelor # Noi.md
Agenția de Mediu, Ministerul Mediului, Administrația Națională „Apele Moldovei” și Serviciul Hidrometeorologic de Stat au inițiat un proces comun pentru modernizarea monitorizării apelor de suprafață, în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene, informează Noi.md.Discuțiile au vizat delimitarea corpurilor de apă, adaptarea rețelei de monitorizare, integrarea parametrilor ecologici, ch
20:30
Pe 22 noiembrie, în capitala Arabiei Saudite va avea loc o seară de box sub marca The Ring. Meciul principal se va da între campionul WBC la categoria semigrea David Benavidez și britanicul Anthony Yarde.Antrenorul american Teddy Atlas consideră că Yarde va avea șanse la începutul meciului: atletismul și loviturile sale îl pot lua pe Benavidez prin surprindere; combinațiile campionului
20:30
Interese ascunse și tarife exagerate: de ce nu trece proiectul parcărilor cu plată la Bălți # Noi.md
De aproape un an, proiectul parcărilor cu plată din Bălți este blocat între Primărie și Consiliul Municipal, fără să avanseze spre o formă finală. Deși orașul are peste 55 de mii de automobile și suferă din cauza ambuteiajelor, inițiativa a fost trimisă de patru ori la modificări și urmează să fie audiată pentru a cincea oară.După cum transmite Noi.md cu referire la Nordnews, consilieri munici
20:30
Două persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă cu muniții, găsită la punctul vamal Leușeni # Noi.md
Două persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă cu muniții, găsită la punctul vamal Leușeni. Procuratura a pornit o cauză penală după ce în camion au fost descoperite loturi de muniții și arme, care, potrivit anchetei, urmau să fie introduse ilegal în țară.În cadrul investigațiilor, cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore.{{849467}}"De către organul de urmărire penal
20:30
Cînd intră în vigoare noul Regulament cu privire la modul de planificare a achizițiilor publice # Noi.md
Regulamentul cu privire la modul de planificare a achizițiilor publice, elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat de Guvern la 15 octombrie 2025, va intra în vigoare la 21 noiembrie 2025.Odată cu aplicarea acestuia, va fi abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, actualizînd cadrul normativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 și cu necesitățile actuale ale sistemului de ach
20:00
"Confidențialitatea" WhatsApp: S-a produs o scurgere de miliarde de numere fără spargere # Noi.md
O cercetare efectuată de specialiștii Universității din Viena a descoperit o vulnerabilitate majoră în mecanismele de confidențialitate ale WhatsApp, care timp de opt ani a permis colectarea automată a datelor despre aproape toți utilizatorii serviciului.Cercetătorii au reușit să creeze o bază de date cu 3,5 miliarde de numere, precum și să obțină fotografii de profil și stări textuale ale une
20:00
Ceban trage un semnal de alarmă privind traficul de droguri: „Una dintre locații se află chiar pe teritoriul unei grădinițe” # Noi.md
Primarul General al capitalei, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă privind amplasarea unor zone folosite de consumatorii și dealerii de droguri chiar în interiorul orașului.{{848633}}Potrivit edilului, unul dintre aceste culcușuri se află chiar pe teritoriul unei grădinițe din Chișinău.„O locație este chiar pe teritoriul unei grădinițe. Acest video ne-a fost transmis de locuitori care vor
20:00
Primăria Chișinău informează că, în perioada 22-23 noiembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. București, tronsonul cuprins între str. Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor de canalizare pe arterea menționată.În perioada executării lucrărilor, circula transportului public va fi organizată după cum urmează:T
19:30
Sistemul de selecție pentru CM-2026: Italia joacă în baraje, iar Curaçao merge direct — unde este dreptatea? # Noi.md
42 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial-2026, printre care și micuțul stat Curaçao (156.000 de locuitori), care a devenit cea mai puțin populată țară-participantă din istoria turneului. În același timp, Italia, de patru ori campioană mondială, este nevoită să treacă prin baraje.De ce se întîmplă acest lucru Extinderea formatului la 48 de echipe nu a mărit proporțional cot
19:30
Pe unul dintre cele mai aglomerate tronsoane regionale din nordul Republicii Moldova – drumul R15.1 Bălți–M5 – șoferii circulă deja în condiții vizibil îmbunătățite de siguranță și confort, informează Noi.md.Sectorul de aproximativ 2,3 kilometri, care face legătura dintre municipiul Bălți și raionul Glodeni, a fost modernizat pentru a corespunde fluxului zilnic de peste 7.000 de vehicule.P
19:00
Luptătorul neozeelandez din categoria ușoară Dan Hooker și-a declarat cu încredere planul pentru lupta împotriva lui Arman Tsarukyan, care va avea loc pe 22 noiembrie la Doha, în cadrul turneului UFC Fight Night 265.„De o săptămînă spun că o să-l pun în knockout cu un high kick în cap. Văd asta. Nu e nimic complicat. Și vom vedea cum va lupta după asta”.Context Tsarukyan nu a mai int
19:00
Încep înscrierile pentru „Fabricat în Moldova 2026”, eveniment la care sînt așteptate toate companiile locale interesate # Noi.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță startul înregistrării participanților la ediția a XXIII-a a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova 2026”, care va avea loc în perioada 11–15 februarie 2026 la CIE Moldexpo, Chișinău.Eveniment organizat sub patronajul Guvernul Republicii Moldova și conectat internațional prin Enterprise Europe Network.{{848585}}În acest an, compan
19:00
Patru candidați înscriși recent în concursul pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) au fost transmiși de Consiliul Superior al Magistraturii către Comisia de Evaluare a Judecătorilor, pentru verificarea integrității lor.Astăzi, Comisia a demarat procesul de evaluare pentru următorii candidați CSJ: judecătoarea Oxana Parfeni, de la Judecătoria Chișinău, detașa
18:30
Cristiano Ronaldo la Casa Albă: întîlnire cu Donald Trump și cină cu prințul Arabiei Saudite # Noi.md
Atacantul echipei naționale a Portugaliei și al clubului Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, s-a aflat în vizită în Statele Unite pentru prima dată în ultimii opt ani.Pe 18 noiembrie, împreună cu logodnica sa, Georgina Rodriguez, a sosit la Casa Albă, unde a participat la o cină festivă în onoarea vizitei prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed ibn Salman.Întîlnirea cu președinteleS
18:30
„Aeroportul Internațional Chișinău” informează că, începînd cu 20 noiembrie 2025, este pregătit să înceapă alimentarea aeronavelor cu combustibil de tip Jet A1, folosind infrastructura proprie, personalul specializat și volumul necesar pentru operarea acestui serviciu.Potrivit instituției, combustibilul pus la dispoziție provine din surse europene și respectă standardele internaționale din avi
18:30
Premierul chinez Li Qiang nu va avea nicio întîlnire cu prim-ministr-ul Japoniei, Sanae Takaichi, în timpul Summitului G20, programat pentru 22-23 noiembrie la Johannesburg, Africa de Sud.Purtătoarea de cuvînt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a reafirmat joi această poziție, la trei zile după primul anunț cu același conținut, scrie romanian.cgtn.com.Declarația vine ca reacție la
18:00
Socialiștii îndeamnă opoziția să intensifice controlul asupra activității guvernului pe fundalul scandalului de corupție din Ucraina # Noi.md
Partidul Socialiștilor a făcut apel către toate forțele de opoziție să intensifice controlul asupra activității guvernului Moldovei pe fondul scandalului de corupție din Ucraina.Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, care a subliniat că marele scandal de corupție din Ucraina vecină ar trebui să convingă societatea moldoven
18:00
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu beneficii pentru cetățeni, au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova.Șeful Executivului a mulțumit pentru susținerea necondiționată pe care o primim în procesul d
18:00
Legislația rutieră din R. Moldova nu prevede o dată exactă de la care șoferii ar fi obligați să treacă la anvelopele de iarnă. Însă Regulamentul circulației rutiere prevede clar că schimbarea lor devine obligatorie atunci cînd partea carosabilă este acoperită cu omăt, gheață sau polei. {{849360}}Precizările au fost făcute pentru AGORA de Ana Chiselița, purtătoare de cuvînt a Inspectoratulu
18:00
Ați votat împotriva copiilor": la Florești a izbucnit un scandal din cauza închiderii școlilor # Noi.md
Un scandal a izbucnit la ședința de astăzi a consiliului raional Florești, unde se examinează decizia privind închiderea a cinci școli, potrivit Canal 5.Părinții se declară extrem de nemulțumiți de situație și acuză autoritățile că „iau decizii împotriva copiilor”. În sală sînt prezenți și polițiști, care încearcă să calmeze spiritele, transmite Unimedia.{{837866}}Părinții elevilor, prezen
18:00
Renato Usatîi: Pentru mine, ca cetățean, traficul de droguri, de armament și de ființe umane sînt crime la fel de grave # Noi.md
Traficul de droguri, de arme și de ființe umane sînt aceleași crime. Criminalii trebuie să aibă frică să le comită pe teritoriul Republicii Moldova sau folosind țara noastră ca tranzit! Declarația a fost făcută de Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică.Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru a insistat ca în legislația
18:00
Pacienții pot împărtăși experiența lor privind serviciile medicale pe platforma „Vocea pacientului”, completînd un chestionar care evaluează calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată la a treia ediție a Forumului Pacienților, la Chișinău.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chișinău, Livia Golovatîi, coord
17:30
Gheorghe Țopa a dezvăluit că a suferit două intervenții chirurgicale: Ce a pățit interpretul # Noi.md
Interpretul Gheorghe Țopa a mărturisit că l-a simțit pe Dumnezeu aproape în momentele dificile. Artistul a povestit, într-o emisiune de la Pro TV, că în anul 2024 a trecut printr-o „încercare”, fiind nevoit să suporte două intervenții chirurgicale. {{804292}}„Am avut o încercare anul trecut, prin noiembrie, am făcut vreo două intervenții chirurgicale. Am trecut mai conștient prin toate dur
17:30
Fostul campion UFC în două categorii de greutate și actualul comentator Daniel Cormier a numit luptătorul care, în opinia sa, ar cauza cele mai mari probleme noului campion la categoria semimijlocie Islam Makhachev.„Shavkat Rakhmonov este tipul despre care mă gîndesc și spun: «La naiba, asta ar fi o luptă cu adevărat nebunească!» Islam împotriva lui Rakhmonov. Dimensiuni, luptă, tehnică de lov
17:30
Stadiul actual al reactualizării Planului Urbanistic General (PUG), document esențial pentru viitorul Capitalei, a fost discutat astăzi de Primarul General Ion Ceban împreună cu echipele de specialiști implicați în proces, informează Noi.md.„Actualul PUG, aprobat în 2007, își încheie valabilitatea în 2025, iar orașul are nevoie de o strategie urbanistică modernă, aliniată la realitățile și nec
