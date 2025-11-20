Aeroportul Chișinău, pregătit să alimenteze aeronave
Noi.md, 20 noiembrie 2025 18:30
„Aeroportul Internațional Chișinău” informează că, începînd cu 20 noiembrie 2025, este pregătit să înceapă alimentarea aeronavelor cu combustibil de tip Jet A1, folosind infrastructura proprie, personalul specializat și volumul necesar pentru operarea acestui serviciu.Potrivit instituției, combustibilul pus la dispoziție provine din surse europene și respectă standardele internaționale din avi
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
18:30
Cristiano Ronaldo la Casa Albă: întîlnire cu Donald Trump și cină cu prințul Arabiei Saudite # Noi.md
Atacantul echipei naționale a Portugaliei și al clubului Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, s-a aflat în vizită în Statele Unite pentru prima dată în ultimii opt ani.Pe 18 noiembrie, împreună cu logodnica sa, Georgina Rodriguez, a sosit la Casa Albă, unde a participat la o cină festivă în onoarea vizitei prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed ibn Salman.Întîlnirea cu președinteleS
18:30
„Aeroportul Internațional Chișinău” informează că, începînd cu 20 noiembrie 2025, este pregătit să înceapă alimentarea aeronavelor cu combustibil de tip Jet A1, folosind infrastructura proprie, personalul specializat și volumul necesar pentru operarea acestui serviciu.Potrivit instituției, combustibilul pus la dispoziție provine din surse europene și respectă standardele internaționale din avi
18:30
Premierul chinez Li Qiang nu va avea nicio întîlnire cu prim-ministr-ul Japoniei, Sanae Takaichi, în timpul Summitului G20, programat pentru 22-23 noiembrie la Johannesburg, Africa de Sud.Purtătoarea de cuvînt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a reafirmat joi această poziție, la trei zile după primul anunț cu același conținut, scrie romanian.cgtn.com.Declarația vine ca reacție la
Acum o oră
18:00
Socialiștii îndeamnă opoziția să intensifice controlul asupra activității guvernului pe fundalul scandalului de corupție din Ucraina # Noi.md
Partidul Socialiștilor a făcut apel către toate forțele de opoziție să intensifice controlul asupra activității guvernului Moldovei pe fondul scandalului de corupție din Ucraina.Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, care a subliniat că marele scandal de corupție din Ucraina vecină ar trebui să convingă societatea moldoven
18:00
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare pentru implementarea proiectelor cu beneficii pentru cetățeni, au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova.Șeful Executivului a mulțumit pentru susținerea necondiționată pe care o primim în procesul d
18:00
Legislația rutieră din R. Moldova nu prevede o dată exactă de la care șoferii ar fi obligați să treacă la anvelopele de iarnă. Însă Regulamentul circulației rutiere prevede clar că schimbarea lor devine obligatorie atunci cînd partea carosabilă este acoperită cu omăt, gheață sau polei. {{849360}}Precizările au fost făcute pentru AGORA de Ana Chiselița, purtătoare de cuvînt a Inspectoratulu
18:00
Ați votat împotriva copiilor": la Florești a izbucnit un scandal din cauza închiderii școlilor # Noi.md
Un scandal a izbucnit la ședința de astăzi a consiliului raional Florești, unde se examinează decizia privind închiderea a cinci școli, potrivit Canal 5.Părinții se declară extrem de nemulțumiți de situație și acuză autoritățile că „iau decizii împotriva copiilor”. În sală sînt prezenți și polițiști, care încearcă să calmeze spiritele, transmite Unimedia.{{837866}}Părinții elevilor, prezen
18:00
Renato Usatîi: Pentru mine, ca cetățean, traficul de droguri, de armament și de ființe umane sînt crime la fel de grave # Noi.md
Traficul de droguri, de arme și de ființe umane sînt aceleași crime. Criminalii trebuie să aibă frică să le comită pe teritoriul Republicii Moldova sau folosind țara noastră ca tranzit! Declarația a fost făcută de Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică.Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru a insistat ca în legislația
18:00
Pacienții pot împărtăși experiența lor privind serviciile medicale pe platforma „Vocea pacientului”, completînd un chestionar care evaluează calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată la a treia ediție a Forumului Pacienților, la Chișinău.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chișinău, Livia Golovatîi, coord
Acum 2 ore
17:30
Gheorghe Țopa a dezvăluit că a suferit două intervenții chirurgicale: Ce a pățit interpretul # Noi.md
Interpretul Gheorghe Țopa a mărturisit că l-a simțit pe Dumnezeu aproape în momentele dificile. Artistul a povestit, într-o emisiune de la Pro TV, că în anul 2024 a trecut printr-o „încercare”, fiind nevoit să suporte două intervenții chirurgicale. {{804292}}„Am avut o încercare anul trecut, prin noiembrie, am făcut vreo două intervenții chirurgicale. Am trecut mai conștient prin toate dur
17:30
Fostul campion UFC în două categorii de greutate și actualul comentator Daniel Cormier a numit luptătorul care, în opinia sa, ar cauza cele mai mari probleme noului campion la categoria semimijlocie Islam Makhachev.„Shavkat Rakhmonov este tipul despre care mă gîndesc și spun: «La naiba, asta ar fi o luptă cu adevărat nebunească!» Islam împotriva lui Rakhmonov. Dimensiuni, luptă, tehnică de lov
17:30
Stadiul actual al reactualizării Planului Urbanistic General (PUG), document esențial pentru viitorul Capitalei, a fost discutat astăzi de Primarul General Ion Ceban împreună cu echipele de specialiști implicați în proces, informează Noi.md.„Actualul PUG, aprobat în 2007, își încheie valabilitatea în 2025, iar orașul are nevoie de o strategie urbanistică modernă, aliniată la realitățile și nec
17:30
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au contracarat, în ultima săptămînă, 18 cazuri de distribuire, deținere și transportare ilegală a substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei.În sectorul Centru, a fost reținut un bărbat de 29 de ani cu trei pachețele de PVP, un bărbat de 34 de ani cu un pachețel de PVP și un dispozitiv pentru consum, precum și un alt bărb
17:00
La Zurich a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile de baraj ale calificărilor europene la Campionatul Mondial 2026.Rezultatele tragerii la sorțiEchipele naționale vor juca pentru calificarea în faza finală a turneului în două runde cu un singur meci — semifinala și finala. Ceremonia a fost condusă de legendele fotbalului — italianul Marco Materazzi și suedezul Martin Dahlin.Calea
17:00
Anual, în a treia zi de joi a lunii noiembrie, este marcată Ziua națională de renunțare la tutun (ZNRT), la inițiativa Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului. {{848819}}Scopul evenimentului este sporirea gradului de conștientizare de către populație a riscurilor pentru sănătate asociate consumului produselor din tutun și nicotină, precum și de a promova accesul
17:00
La Grădinița Nr. 125 au fost finalizate lucrările de renovare a cabinetului metodic, finanțate din bugetul municipal.Cabinetul metodic renovat oferă acum un spațiu modern, sigur și bine amenajat, care susține direct creșterea calității procesului educațional și eficientizarea activităților metodice desfășurate de personalul pedagogic.Amintim că, instituția de Educație Timpurie Nr. 125 a be
17:00
Cum păstrezi căldura fără să crești consumul? Termoelectrica explică pașii simpli care reduc factura # Noi.md
Termoelectrica a venit cu recomandări simple, dar eficiente, care pot reduce semnificativ consumul, păstrând în același timp căldura și confortul în locuință, fără investiții costisitoare.Specialiștii atrag atenția că pierderile invizibile de căldură – prin ferestre, conducte sau utilizarea necorespunzătoare a caloriferelor – ajung uneori până la 30% din energia totală produsă, ceea ce se refl
Acum 4 ore
16:30
Șeful UFC, Dana White, a confirmat că nu intenționează să-l invite pe legendarul luptător Jon Jones la turneul care va avea loc pe 14 iunie 2026 la Casa Albă din Washington.„Aveam o înțelegere cu Jon în legătură cu meciul său cu Tom Aspinall. El a refuzat să lupte cu el. Așa că nu-mi pot permite să mă aflu din nou într-o situație la fel de neplăcută”, a declarat White.Context· Jon Jone
16:30
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sînt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița.După cum transmite Noi.md, publicația Ziarul de Gardă a intrat în posesia unor imagini care surprind în detaliu echipamentele militare. Fotografiile
16:30
Ajutorul social acordat familiilor vulnerabile va fi recalculat, după ce Ministerul Muncii și Protecției Sociale a depistat o eroare tehnică ce a dus la diminuarea temporară a prestației pentru unele gospodării cu copii.Este vorba despre beneficiarii sprijinului unic de 1000 de lei pentru școlarizarea elevilor din clasele I-IX, sumă care nu a fost exclusă automat din veniturile familiei în mom
16:00
Proiectul Legii cu privire la mediere și statutul mediatorului, contestat anterior de mai multe organizații din mediul de afaceri, revine în discuții în timp ce deputații se pregătesc să-l voteze în lectura a doua.Asociația AmCham Moldova atenționează că documentul, deși urmărește modernizarea cadrului național în domeniul medierii, conține prevederi care pot afecta accesul la justiție și pot
16:00
Ex-executor judecătoresc condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari # Noi.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare la 9 ani și 6 luni de închisoare a unui ex-executor judecătoresc, acuzat de săvîrșirea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari, soldată cu cauzarea unui prejudiciu material de aproape 1,7 milioane lei (art. 190 alin.(5) din Cod penal).Urmărirea penală a fost inițiată în februarie 2022 de către Procuratu
15:30
Șeful Serviciului Vamal confirmă: Procuratura a fost sesizată după descoperirea armamentului la Albița # Noi.md
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a venit cu o primă reacție după descoperirea camionului cu armament la punctul de trecere Leușeni–Albița. Potrivit lui, instituția a sesizat Procuratura, iar pe caz a fost inițiată urmărirea penală.„Sîntem cei mai interesați ca investigația să fie realizată urgent și profesionist. Orice abatere de la lege sau tentativă de subminare a securității naționale
15:30
A fost publicat noul clasament al echipelor naționale realizat de FIFA.În acesta, echipa națională de fotbal a Moldovei, condusă de Lilian Popescu, a coborît cu două poziții și ocupă acum locul 158 (1012 puncte).Timp de un an, „tricolorii” au coborît cu 7 poziții de pe locul 151.Potrivit Media Sport, adversarii noștri din calificările pentru Campionatul Mondial din 2026 au ocupat următ
15:00
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel contaminate cu pesticide a fost reținut la frontieră și nimicit înainte să ajungă pe piață. Analizele de laborator au arătat depășiri importante ale limitei maxime admise pentru Propiconazol, substanță care poate afecta grav sănătatea umană.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), întregul lot de 15 000 kg, provenit din import, a
15:00
Deplasarea haotică a unei mașini a atras atenția polițiștilor: ce au descoperit în urma verificării # Noi.md
În timpul serviciului de patrulare desfășurat în localitatea Sireți, angajații Secției Patrulare Centru a INSP au observat un automobil care se deplasa neuniform pe carosabil.Conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, a fost oprit pentru verificări. Comportamentul suspect al acestuia au determinat polițiștii să-l escorteze la instituția medicală de profil pentru testare la consumul de droguri.
Acum 6 ore
14:30
Angajații Inspectoratului General de Carabinieri, implicați în executarea misiunilor de serviciu, nu oferă doar siguranță în spațiul public, ci și sprijin real persoanelor aflate în dificultate. {{845066}}Astfel, aflîndu-se în timpul patrulării, un carabinier a observat o doamnă care întîmpina probleme cu automobilul său — o roată defectă care nu putea fi înlocuită. Fără ezitare, m
14:00
Nadal a revenit pe teren după încheierea carierei: tenismenul și-a încîntat fanii cu un videoclip # Noi.md
La un an după retragerea din tenisul profesionist, Rafael Nadal a revenit pe terenul de antrenament al propriei academii din Mallorca. Fostul campion de Grand Slam s-a pregătit alături de jucătoarea filipineză Alexandra Eala, una dintre tinerele sportive formate la Rafa Nadal Academy.Nadal a folosit din nou racheta Babolat cu care a evoluat în circuit, marcînd astfel prima apariție la antrenam
14:00
Iarna 2025-2026 se apropie, iar cele mai recente date meteo indică un început mai rece decît se anticipa în Europa.Primele episoade cu temperaturi scăzute și ninsori sînt posibile încă de la începutul lunii decembrie, din cauza unei combinații rare: o La Niña slabă și un eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), care ar putea duce la o slăbire semnificativă sau chiar la o „prăbușire”
13:30
Tenismanul moldovean în vîrstă de 36 de ani, Radu Albot (locul 448 în clasamentul ATP), s-a calificat în sferturile de finală ale turneului din seria ATP Challenger de la Soma Bay, Egipt. Într-un meci dramatic, el l-a învins pe englezul Giles Hassie (locul 334 în clasamentul ATP) cu 1:6, 7:6(3), 6:3.Statistica meciului Albot: 2 ași, 9 duble greșeli, a realizat 3 din 11 break-point-ur
13:30
Curaçao a rescris istoria: țara cu o populație de 156.000 de locuitori se califică la Campionatul Mondial de Fotbal # Noi.md
Statul insular Curaçao a devenit cea mai mică țară care s-a calificat vreodată la Campionatul Mondial. Cu o populație de doar 156.000 de locuitori, echipa a depășit recordul Islandei și s-a calificat pentru prima dată la cea mai importantă competiție fotbalistică din lume.Meciul decisivMeciul decisiv a fost cel din etapa a 6-a a preliminariilor CONCACAF împotriva echipei din Jamaica. Meciu
13:30
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații au pus capăt unei scheme ilegale de comerț cu preparate medicamentoase și suplimente alimentare neautorizate, desfășurate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și peste hotare.Grupul, activ de o perioadă îndelungată, achiziționa produse medicale introduse ilegal în țară, pe care le depozita în locuințe priva
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 20 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 21 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,38 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 21,20 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
13:00
Primele declarații ale ambasadorului Rusiei, convocat la MAE: „Unde este drona? Dovezi nu am văzut” # Noi.md
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a pus sub semnul întrebării autenticitatea incidentului din noaptea de 19 noiembrie, cînd spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi fost traversat de o dronă.După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, diplomatul rus a făcut declarațiile după ce a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a primi protestul oficial al aut
13:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu o reacție oficială, după apariția în presă a informațiilor privind reținerea, la punctul de trecere Albița, a unui camion cu posibile componente militare, la ieșirea din Republica Moldova spre România.Potrivit instituției, suspiciunile inițiale nu au fost constatate pe teritoriul României, ci de inspectorii moldoveni din Punctul de trecere Leușe
13:00
Secretarul de stat al SUA: Pentru pace în Ucraina, părțile trebuie să facă „concesiile necesare” # Noi.md
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că în războiul ruso-ucrainean „ambele părți” trebuie să accepte „concesiile necesare”.El a scris despre acest lucru pe rețeaua de socializare X, relatează „Европейская правда”. {{849311}}Rubio a declarat că, pentru a pune capăt „unui război atît de complex precum cel care continuă în Ucraina”, „este necesar un schimb amplu de idei seri
Acum 8 ore
12:30
Când neurochirurgia devine esențială: intervențiile moderne realizate de Dr. Adrian Danu la Spitalul Repromed+ # Noi.md
Neurochirurgia este una dintre cele mai complexe și sensibile specialități medicale, responsabilă de tratamentul afecțiunilor care implică creierul, măduva spinării și sistemul nervos periferic. Precizia milimetrică, tehnologia avansată și experiența operatorului sunt elemente indispensabile în gestionarea patologiilor care pot afecta funcțiile vitale sau mobilitatea pacientului. În cadrul Spitalu
12:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat joi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după incidentul din noaptea de 19 noiembrie, cînd spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, transmite Noi.md.Autoritățile au transmis diplomatului protestul oficial, calificînd acțiunea drept „o încălcare gravă a suveranității și
12:30
Codul personal de asigurări sociale ar putea să dispară, începînd data de 1 ianuarie 2027.Un proiect, înregistrat în Parlament, propune ca evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale să fie realizată pe baza numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sau a altor identificatori din Registrul de stat al populației.{{845668}}Această schimbare ar elimina obligat
12:00
În ultimele două săptămîni, pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, preţurile ouălor de găină au sărit în sus cu circa 20%. Scumpirea are loc în condiţiile în care în cea mai mare parte a statelor din Europa se atestă o tendinţă similară. Datele statistice oficiale arată că, în primele 10 luni ale acestui an, în Republica Moldova ouale sau scumpit cu circa 8%, iar tendinţa de major
12:00
Primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj în contextul marcării astăzi a Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, notează Noi.md."Gîndul meu se îndreaptă către cei aproape 170.000 de copii din Chișinău, un oraș tînăr și plin de viață: 108.161 de elevi învață în școlile noastre. 36.430 de preșcolari frecventează zilnic grădinițele municipale. 169.877 de copii sînt în
11:30
Procurorii PCCOCS au deschis opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova # Noi.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCOCS) a deschis, în perioada 2023-2024, opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova, transmite Europa Liberă.Incidentele sînt examinate prin prisma a două articole din Codul Penal – privind „intrarea, ieșirea sau tranzitarea aeriană a teritoriului Moldovei fără autorizație” și „livrarea, p
11:30
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o casă de locuit din satul Aluniș.Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că arderea a afectat o cameră cu suprafața de 16 m², care a fost distrusă în totalitate de flăcări. De asemenea, a fost deteriorat parțial acoperișul construcției cu dimensiunea de 40 m².Datorită intervenției
11:30
Redenumirea străzilor din capitală, inclusiv cele propuse în memoria lui Ilie Ilașcu, ține exclusiv de competența Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și a unei comisii specializate. Acest lucru a fost declarat de Primarul Ion Ceban în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, edilul a subliniat că, deși subiectul revine frecvent
11:00
Procuroarea anticorupție înlăturată Mirandolina Sușițcaia, judecată în prima instanță pentru îmbogățire ilicită, a pierdut litigiul cu Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Anticoruptie.md scrie că judecătorul Igor Barbacaru a constatat, pe 17 noiembrie curent, că cererea acesteia în care solicită anularea deciziilor prin care s-a încuviințat suspendarea din funcție este inadmisibilă.
11:00
Șoferii, despre un nou sens giratoriu lîngă Cricova: "Ar rezolva problema ambuteiajelor" # Noi.md
Un nou sens giratoriu ar urma să fie amenajat în preajma localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou. Proiectul are scopul de a îmbunătăți siguranța și fluidizarea traficului în una dintre cele mai aglomerate zone de acces către capitală.Pe drumul de la ieșirea din localitatea Ciorescu, care duce spre Cricova, traficul intens face ca zona să prezinte un risc sporit de accidente.Un sens
11:00
Un camion condus de un cetățean din Republica Moldova a fost oprit în noaptea de miercuri spre joi la punctul de trecere Albița, după ce autoritățile vamale au avut suspiciuni că în interior s-ar afla muniție de război.După cum transmite Noi.md cu referire la Antena 3, incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, cînd șoferul a declarat la control că transportă “elemente metalice” încărcate într
11:00
Aeroportul Chișinău: "De azi, noi vom asigura alimentarea aeronavelor cu combustibil" # Noi.md
Începînd de azi, 20 noiembrie, Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” va asigura alimentarea aeronavelor cu combustibil. Pînă în prezent, acest lucru era realizat de către compania Lukoil-Moldova.Autoritatea Aeronautică Civilă a permis Aeroroportului Internațional Chișinău să presteze servicii de alimentare cu combustibil de tip JET A-1, cunoscut ca și kerosen pe
11:00
Numărul persoanelor care au nevoie de un transplant de organ crește constant. Deși în acest an s-au realizat mai multe transplanturi decît în anii precedenți, problema rămîne una critică, spun autoritățile din domeniu.Astfel, pentru a oferi pacienților șanse mai mari la viață, Agenția de Transplant își propune să lanseze un program de colaborare cu spitalele raionale. Scopul este de a identifi
11:00
Concursul pentru alegerea membrilor Colegiului de disciplină și etică al procurorilor a eșuat # Noi.md
Veaceslav Guțan, singurul candidat înscris la concursul pentru funcția de membru titular și membru supleant în Colegiul de disciplină și etică, din rândul reprezentanților societății civile, a picat proba interviu.Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).„În urma probei de interviu desfășurate în cadrul ședinței CSP, Veaceslav Guțan, a acumulat 37.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.