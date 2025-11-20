Patru autorități își unesc eforturile pentru modernizarea sistemului național de monitorizare a apelor

20:30

De aproape un an, proiectul parcărilor cu plată din Bălți este blocat între Primărie și Consiliul Municipal, fără să avanseze spre o formă finală. Deși orașul are peste 55 de mii de automobile și suferă din cauza ambuteiajelor, inițiativa a fost trimisă de patru ori la modificări și urmează să fie audiată pentru a cincea oară.După cum transmite Noi.md cu referire la Nordnews, consilieri munici