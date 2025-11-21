„Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât a ajutat Ucraina
Bani.md, 21 noiembrie 2025 08:00
Europa a plătit Rusiei mai mult decât a oferit Ucrainei de la începutul invaziei, iar această situație reprezintă „o rușine", a declarat ministra de externe a Suediei, Maria Malmer Stenergard, în cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Externe, relatează European Pravda.
• • •
Acum 30 minute
08:00
Acum 24 ore
18:00
OPEM Moldova va testa platforma de tranzacționare a energiei: dosarele se pot depune până pe 27 noiembrie # Bani.md
În perioada 3–5 decembrie, OPEM Moldova va desfășura testările platformei de tranzacționare a energiei electrice, care va permite realizarea ofertelor de vânzare și cumpărare a energiei. Platforma se va concentra pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), oferind un instrument competitiv pentru formarea prețurilor corecte și echitabile. Pentru testări, vor fi înregistrați doar participanții care și-au
18:00
Care sunt cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Vezi topul realizat de platforma wherewework # Bani.md
Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno – cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova. Află ce alte companii au intrat în clasamentul realizat de platforma wherewework.md Maib, Veo Worldwide Moldova și Dyninno ocupă primele trei poziții în Top Angajatori wherewework Moldova 2025; Maib urcă pe locul 1, de pe locul 3 în 2024; Cegeka Moldova
17:00
Criza pensiilor lovește Europa: UE vrea să transforme economiile cetățenilor în investiții strategice # Bani.md
Uniunea Europeană îndeamnă guvernele țărilor membre să îmbunătățească opțiunile de pensii private pentru cetățeni, pe măsură ce pensiile de stat sunt supuse unei presiuni din partea populației îmbătrânite. În acest sens, Comisia Europeană propune o abordare din două puncte: oferirea unei oportunități pentru ca cetățeni să pună bazele unei surse de venit adecvat pentru pensionare,
15:50
Circa 6.000 de persoane își pierd viața anual în Republica Moldova din cauza consumului sau expunerii la tutun, arată datele prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Fumatul rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru bolile netransmisibile, iar noile statistici ridică semnale de alarmă atât în rândul populației adulte, cât și al adolescenților.
15:20
Kremlinul începe să-și vândă aurul! Rusia sacrifică rezerva strategică pentru războiul lui Putin # Bani.md
Banca Rusiei a început să utilizeze, pentru prima dată, vânzarea unei părți din rezervele sale de aur pentru a acoperi operațiunile bugetare, inclusiv necesitățile crescânde ale bugetului militar. Instituția „oglindește" tranzacțiile cu activele valutare lichide ale Fondului Național de Bunăstare (FNB) nu doar prin cumpărarea și vânzarea de yuani, ci și prin operațiuni cu aur
14:50
Start la înscrieri pentru „Fabricat în Moldova 2026”: companiile locale, invitate să participe # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a anunțat deschiderea înscrierilor pentru ediția a XXIII-a a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova 2026", programată în perioada 11–15 februarie 2026, la CIE „Moldexpo" din Chișinău. Evenimentul este organizat sub patronajul Guvernului, în parteneriat cu Agenția de Investiții, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și rețeaua europeană Enterprise Europe
14:30
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor lucrărilor de construcție executate a crescut cu 40,2% față de trimestrul III 2024, în prețuri comparabile. Tendința de creștere se menține și la nivelul perioadei ianuarie–septembrie 2025, când indicatorul a înregistrat o majorare de 37,3% comparativ cu aceleași luni ale anului precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. Creșterea
14:00
De astăzi, Aeroportul Chișinău furnizează combustibil pentru aeronave: ”Avem infrastructură și volume necesare” # Bani.md
Începând de astăzi, 20 noiembrie, Aeroportul Internațional Chișinău poate prelua furnizarea de combustibil de tip Jet A1 pentru aeronave, având infrastructura, personalul și volumele necesare, precum și tarifele stabilite pentru serviciu. Combustibilul provine din surse europene. "În prezent, aeroportul se află în proces de finalizare a contractelor cu companiile aeriene pentru furnizarea combustibilului", precizează instituția.
13:30
Kievul importă gaze prin România. Presa de peste Prut: ”Nu e clar dacă ajung doar în Ucraina sau și în Transnistria” # Bani.md
Exportul de gaze din România către Ucraina a fost reluat la finalul lunii trecute și se estimează că va continua pe întreaga perioadă a iernii, Kiev-ul confruntându-se cu un deficit major de gaze, ca urmare a distrugerilor provocate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii de extracție și transport. Deși actualele livrări sunt direcționate oficial către Ucraina,
12:40
Camion plin cu armament, depistat la ieșirea din țară! Vama explică cum a pornit întreaga operațiune # Bani.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale după apariția informațiilor în spațiul public privind camionul încărcat cu muniție, depistat în punctul de trecere Leușeni–Albița. Instituția subliniază că procedurile au fost declanșate în urma suspiciunilor inițiale ridicate de un funcționar vamal moldovean, în cadrul controlului coordonat la frontiera moldo-română. Potrivit comunicatului, vameșul din
12:10
De la tramvaiul tras de cai la troleibuzul modern – istoria vie a Chișinăului, în muzeul RTEC # Bani.md
În inima Chișinăului, la intersecția străzilor Columna și Mihai Viteazul, se află un loc unde timpul pare că s-a oprit pentru a păstra vie memoria evoluției transportului public: Muzeul Regiei Transport Electric Chișinău. Povestea acestuia este la fel de unică ca și exponatele sale. A fost inaugurat în anul 1974 în interiorul unui troleibuz scos
12:00
Cutremur la Purcari: trei administratori demisionează după preluarea companiei de către Maspex # Bani.md
Demisii la Purcari, după ce operațiunea de piață, de peste 600 milioane lei, prin care grupul polonez Maspex devine acționar majoritar la producătorul de vinuri Purcari a primit aprobarea de la Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova. Acum este consemnată retragerea a trei administratori neexecutivi. Vasile Tofan (președinte), Neil McGregor și Ana-Maria Mihăescu
11:20
Verdețuri cu pesticide în depozitele importatorilor: 15 tone de mărar și pătrunjel, nimicite de ANSA # Bani.md
Un lot de 15 000 kilograme de mărar și pătrunjel proaspăt, importat în Republica Moldova, a fost reținut și ulterior nimicit de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol, un pesticid care poate reprezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Pentru a proteja populația,
11:10
Un camion din Moldova, burdușit cu armament, oprit la Albița! Încărcătura era destinată Israelului # Bani.md
Este alertă la graniţă, după ce un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. În jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță,
11:10
Fermierii din zootehnie pot obține până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor # Bani.md
Fermierii din sectorul zootehnic pot accesa granturi de până la 1 milion de dolari în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)" pentru a-și moderniza exploatațiile de bovine, ovine și caprine. Proiectul, finanțat de Banca Mondială, se adresează producătorilor de lapte, carne sau mixtă și urmărește consolidarea fermelor prin investiții eficiente
09:50
Ministerul Dezvoltării Regionale anunță că a avut loc o nouă rundă de discuții tehnice privind pregătirea cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești. Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluţă, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au condus ședința la care au participat instituțiile de
09:30
Autoritățile americane au oferit explicații privitoare la Lukoil. Licența acordată companiei autorizează până la 13 decembrie tranzacțiile necesare desfășurării activităților. Vânzarea, cedarea sau transferul unor entități sau active trebuie să fie autorizate separat. Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a explicat, pe propriul portal, ce activități autorizează Licența Generală OFAC 131
08:20
Moldova devine un lux! O familie are nevoie de 36.000 de lei lunar, dar salariul mediu abia trece de 11.000 # Bani.md
Platforma internațională Numbeo, care monitorizează prețurile și puterea de cumpărare în peste 200 de țări, a publicat datele cu privire la costul vieții în Republica Moldova, actualizate la 16 noiembrie 2025. Potrivit raportului, cheltuielile lunare ale unei familii cu patru membri ajung la 35.889 lei, fără a include chiria. Pentru o persoană singură, costurile lunare
Ieri
17:40
Petrolul se ieftinește, dar motorina se scumpește! Atacurile asupra Rusiei răstoarnă piețele # Bani.md
Prețurile petrolului au scăzut miercuri, pe măsură ce noile date privind creșterea stocurilor de țiței din Statele Unite au intensificat îngrijorările legate de un posibil exces de ofertă. Totuși, declinul a fost limitat de înăsprirea pieței carburanților, pe fondul atacurilor repetate asupra infrastructurii petroliere rusești, scrie Reuters. Cotațiile Brent au scăzut cu 71 de cenți
17:30
Transportul de pasageri din Moldova spre Rusia, reluat: Lituania redeschide frontiera cu Belarus # Bani.md
Transportatorii moldoveni care efectuează curse internaționale spre Rusia și alte destinații regionale vor putea circula din nou prin punctele de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Guvernul lituanian a decis redeschiderea punctelor Šalčininkai și Medininkai începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Anterior, acestea fuseseră închise din motive
16:10
New Bond Street din Londra a devenit cea mai scumpă arteră comercială la nivel global, cu chiriile crescute cu 22% față de anul precedent, ajungând la 1.707 euro/mp/lună, potrivit raportului „Main Streets Across the World 2025" realizat de Cushman & Wakefield. Aceasta depășește Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro/mp/lună), Upper Fifth Avenue din New York
16:00
Compania care domină cerul Moldovei a aterizat pe o amendată de jumătate de milion de euro în Italia # Bani.md
Autoritatea italiană pentru concurență a sancționat compania aeriană Wizz Air Hungary Ltd cu o amendă de 500.000 de euro, după ce a constatat că operatorul low-cost a încălcat Codul Consumatorului prin practici comerciale neloiale și prin includerea unor clauze abuzive în contractele sale. Investigația s-a concentrat asupra serviciului de abonament anual „Wizz All You Can
15:30
Parlamentul Ucrainei a votat marți, 19 noiembrie, demiterea Svetlanei Grinchuk din funcția de ministru al Energiei. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Radei Supreme, unde 315 deputați au susținut eliberarea ei din funcție. Demiterea vine după ce comitetul parlamentar pentru energie a votat anterior în favoarea solicitării premierului privind revocarea ei, invocând un conflict
14:40
Lanțul finlandez de benzinării Teboil, deținut de compania rusă Lukoil, a anunțat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile de alimentare din Finlanda, după ce sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Lukoil au blocat aprovizionarea cu carburanți. Compania a precizat că stațiile vor fi închise treptat, imediat ce stocurile se vor epuiza, scrie Reuters.
14:10
Criză pe piața carburanților? Ministrul Energiei o combate cu numărătoarea benzinăriilor: Numai pe viaduct sunt șase # Bani.md
Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Oficialul a subliniat că piața locală este suficient de diversificată, iar numărul mare de stații de alimentare asigură alternative pentru consumatori chiar și în scenarii de perturbări temporare, a declarat ministrul Energiei,
14:10
Un lot de 2 000 kg de amidon de cartofi, destinat comercializării pe teritoriul Republicii Moldova, a fost nimicit prin incinerare după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat prezența organismului modificat genetic – promotor CaMV 35S. "Lotul de amidon neconform legislației din domeniul alimentar nu a fost introdus pe piață fiind
14:00
Moratoriu pe controale și cod unic pe bon în loc de IDNP: două proiecte de legi, înregistrate în Parlament # Bani.md
Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă ar putea beneficia de un cod fiscal unic, înlocuind IDNP-ul pe bonurile fiscale, dar și de un moratoriu temporar asupra controalelor și sancțiunilor fiscale, până la implementarea mecanismului de protecție a datelor personale. Aceste măsuri sunt propuse prin două proiecte de lege înregistrate în Parlament pe 18 noiembrie de
13:30
Un eurodeuptat confirmă: România a cumpărat portul Giurgiulești. O mișcare deșteaptă și vitală pentru regiune # Bani.md
România a achiziționat portul internațional Giurgiulești, singurul port al Republicii Moldova cu acces la Dunăre și Marea Neagră, a anunțat europarlamentarul Nicu Ștefănuță. Informația a fost făcută publică într-o postare online, după o
13:30
Comisia Europeană a revizuit în creștere prognoza de creștere economică a Republicii Moldova pentru anul 2025, de la 0,9% la 1,6%, potrivit noilor estimări publicate miercuri. Bruxelles-ul notează că economia moldovenească a început să își revină în prima jumătate a anului, impulsionată de investițiile private robuste și de compensările la energie acordate în primul trimestru, […] Articolul Bruxelles-ul ne felicită: Economia Moldovei crește… de la 0,9% la fabulosul 1,6% apare prima dată în Bani.md.
13:00
Inițiativă parlamentară: stații de epurare pe terenuri agroturistice și fără spații obligatorii pentru vinuri # Bani.md
Un proiect de lege menit ”să simplifice desfășurarea afacerilor” a fost înregistrat în Parlament pe 17 noiembrie de către deputații PAS, Victoria Belous, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Potrivit documentului, începând cu 1 ianuarie 2027, sistemul public de asigurări sociale nu va mai utiliza „codul personal de asigurări sociale”, iar evidența contribuțiilor se va face […] Articolul Inițiativă parlamentară: stații de epurare pe terenuri agroturistice și fără spații obligatorii pentru vinuri apare prima dată în Bani.md.
12:40
Importurile în față, moldovenii la podea! Supermarketurile umilesc producătorii locali, iar statul tace # Bani.md
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor” critică dur modul în care marile lanțuri de retail tratează producătorii autohtoni și acuză autoritățile că nu intervin pentru a corecta o practică ce dezavantajează flagrant agricultura locală. Într-o postare însoțită de imagini dintr-un supermarket, acesta arată că produsele de import sunt plasate pe rafturile cele mai vizibile […] Articolul Importurile în față, moldovenii la podea! Supermarketurile umilesc producătorii locali, iar statul tace apare prima dată în Bani.md.
11:50
Junghietu calmează spiritele: Nu vrem să naționalizăm Lukoil. Negociem doar activele de la aeroport # Bani.md
Activele companiei Lukoil din Republica Moldova nu sunt vizate de nicio procedură de naționalizare, a declarat marți ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei intervenții televizate. Oficialul a ținut să clarifice public speculațiile apărute în spațiul mediatic privind posibilitatea preluării forțate a operațiunilor locale ale gigantului petrolier rus. Junghietu a subliniat că statul nu urmărește […] Articolul Junghietu calmează spiritele: Nu vrem să naționalizăm Lukoil. Negociem doar activele de la aeroport apare prima dată în Bani.md.
11:40
Comisia Europeană ridică ștacheta: Economia Moldovei va înregistra un avans mai mare decât se anticipa # Bani.md
Comisia Europeană și-a actualizat prognoza privind evoluția economiei Republicii Moldova, estimând o creștere a PIB-ului de 1,6% în 2025, față de 0,9% prognozat în luna mai. Potrivit raportului din toamnă, ritmul de expansiune va accelera la 2,6% în 2026, ușor sub proiecția anterioară de 2,8%, urmând ca în 2027 economia să înregistreze un avans de […] Articolul Comisia Europeană ridică ștacheta: Economia Moldovei va înregistra un avans mai mare decât se anticipa apare prima dată în Bani.md.
11:20
Bitcoinul și acțiunile traversează o perioadă de volatilitate accentuată, iar investitorii avertizează că ar putea urma noi turbulențe, scrie CNN. Bursele americane au închis în scădere marți, prelungind declinul din ultimele zile. Indicele Dow Jones a pierdut 499 de puncte, echivalentul a 1,07%. S&P 500 a scăzut cu 0,83%, iar indicele Nasdaq Composite, puternic orientat […] Articolul Criptomonedele și bursele, în scădere: Bitcoin pierde 26% în doar șase săptămâni apare prima dată în Bani.md.
11:10
Salarii de sărăcie în sectorul public! Sindicatele cer Guvernului majorări urgente și o valoare de 3000 de lei # Bani.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) avertizează că salariile extrem de mici din sectorul public au ajuns la un nivel care pune în pericol sustenabilitatea serviciilor esențiale ale statului și solicită Guvernului să intervină rapid. Într-un demers transmis Executivului și Ministerului Finanțelor, sindicatele cer majorarea salariilor bugetarilor începând cu 1 ianuarie 2026 și stabilirea […] Articolul Salarii de sărăcie în sectorul public! Sindicatele cer Guvernului majorări urgente și o valoare de 3000 de lei apare prima dată în Bani.md.
11:00
Rafinăria Lukoil de peste Prut, „mărul otrăvit”. Investitorii se bat doar pentru benzinării # Bani.md
Benzinăriile Lukoil din România au devenit unul dintre cele mai căutate active de pe piața energetică regională, în contextul sancțiunilor internaționale impuse companiei ruse și al potențialului de creștere al pieței românești de carburanți. România are doar 2.500 de stații de alimentare, la o populație de 19 milioane, mult sub nivelul altor state din regiune: […] Articolul Rafinăria Lukoil de peste Prut, „mărul otrăvit”. Investitorii se bat doar pentru benzinării apare prima dată în Bani.md.
10:50
Ultimul pilon, montat la LEA Vulcănești–Chișinău: energizarea treptată se va face în următoarele 60 de zile # Bani.md
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt aproape finalizate, fiind realizate în proporție de circa 99%. În prezent, este în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După încheierea construcției, se va realiza o energizare treptată care va dura până la 60 zile, în timpul căreia va fi inspectat […] Articolul Ultimul pilon, montat la LEA Vulcănești–Chișinău: energizarea treptată se va face în următoarele 60 de zile apare prima dată în Bani.md.
10:50
Industria frânează scumpirile în octombrie, dar prețurile rămân cu peste 6% mai mari decât anul trecut # Bani.md
Prețurile producătorului în industrie s-au redus cu 0,5% în luna octombrie 2025, comparativ cu septembrie. Chiar și așa, de la începutul anului, prețurile industriale sunt cu 6,2% mai ridicate, iar față de octombrie 2024 – cu 6,4%, arată datele Biroului Național de Statistică. Datele arată o dinamică diferită între marile sectoare ale economiei industriale. Industria extractivă […] Articolul Industria frânează scumpirile în octombrie, dar prețurile rămân cu peste 6% mai mari decât anul trecut apare prima dată în Bani.md.
10:40
Milioane de lei în facturi suspecte! Energocom pasează responsabilitatea către Chișinău-Gaz și Bălți-Gaz # Bani.md
Energocom a publicat un comunicat prin care clarifică procedura de facturare a gazelor naturale și responsabilitățile fiecărei instituții implicate, în contextul nemulțumirilor apărute la unele facturi. Compania subliniază că procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum nu ține de furnizor, ci este responsabilitatea exclusivă a operatorilor de distribuție precum „Chișinău-Gaz”, „Bălți-Gaz”, „Cahul-Gaz” […] Articolul Milioane de lei în facturi suspecte! Energocom pasează responsabilitatea către Chișinău-Gaz și Bălți-Gaz apare prima dată în Bani.md.
10:10
Moldova urcă în liga grea! Chișinăul ajunge printre cei mai mari exportatori de benzină ai Ucrainei # Bani.md
Importurile de benzină ale Ucrainei au crescut în octombrie 2025 la unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, atingând 168,2 mii de tone, cu 19% mai mult decât în septembrie și cu 64% peste volumul înregistrat în octombrie anul trecut. În primele zece luni ale anului, Ucraina a importat 1,27 milioane de […] Articolul Moldova urcă în liga grea! Chișinăul ajunge printre cei mai mari exportatori de benzină ai Ucrainei apare prima dată în Bani.md.
09:50
După Chevron, și celălalt gigant de petrol american, Exxon Mobil, este interesat de achiziționarea unora din activele internaționale ale Lukoil. Potrivit mai multor surse, Exxon analizează opțiuni de achiziție a activelor Lukoil din Kazahstan, unde ambele companii colaborează deja cu firma rusă în proiectele Karachaganak și Tengiz. Chevron, partener în ambele câmpuri, și-a început propria […] Articolul După Chevron, Exxon Mobil intră în cursa pentru activele internaționale ale Lukoil apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Moldova promovează protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în cadrul Convenției de la Lanzarote # Bani.md
În perioada 18–21 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Consiliul Europei și Centrul Internațional „La Strada”, organizează Conferința internațională „Consolidarea protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual prin elaborarea de politici bazate pe dovezi” și găzduiesc cea de-a 46-a Plenară a Comitetului Lanzarote al Consiliului Europei. Evenimentele […] Articolul Moldova promovează protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în cadrul Convenției de la Lanzarote apare prima dată în Bani.md.
17:40
Planeta plătește prețul sancțiunilor! Lukoil a fost dată afară din alianța globală anti-metan # Bani.md
Sancțiunile intensificate ale Statelor Unite împotriva companiei petroliere ruse Lukoil au dus la excluderea acesteia dintr-o coaliție internațională a marilor producători de țiței și gaze care colaborează pentru reducerea emisiilor de metan, relatează publicația Semafor. Lukoil a fost eliminată din Carta pentru decarbonizarea industriei petroliere și gaziere, o inițiativă lansată la COP28 în Dubai, care […] Articolul Planeta plătește prețul sancțiunilor! Lukoil a fost dată afară din alianța globală anti-metan apare prima dată în Bani.md.
17:30
Pofta europenilor de cacao, cafea și carne distruge pădurile: 100 de copaci, pierduți pe minut # Bani.md
Consumul european de produse precum cacao, cafea, soia, ulei de palmier, carne și piele de vită sau cauciuc a provocat pierderea a 149 de milioane de arbori în lume între 2021 și 2023, potrivit unei analize publicate marți de organizația ecologistă WWF Europa ( World Wide Fund for Nature), care precizează că acest lucru echivalează […] Articolul Pofta europenilor de cacao, cafea și carne distruge pădurile: 100 de copaci, pierduți pe minut apare prima dată în Bani.md.
17:30
Dezastru în oleaginoase! Procesatorii de soia, la un pas de oprire: Nu mai avem ce procesa # Bani.md
Exporturile de ulei de soia ale Republicii Moldova înregistrează unul dintre cele mai mare declin din ultimii ani, după o perioadă de expansiune continuă. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în primele zece luni ale anului 2025 volumul exportat a scăzut cu 38,3%, ajungând la 4 815 tone, față de 7 805 tone în perioada similară […] Articolul Dezastru în oleaginoase! Procesatorii de soia, la un pas de oprire: Nu mai avem ce procesa apare prima dată în Bani.md.
16:40
Peste 4 100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor primi acces la apă potabilă printr-o rețea nouă de distribuție. Contractele pentru construcția și montajul apeductului, alimentarea cu energie electrică a sistemului și supravegherea tehnică a lucrărilor au fost semnate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, autoritățile locale și antreprenorii desemnați […] Articolul Apeduct nou în două sate din Leova: peste 4 100 de localnici vor avea apă potabilă apare prima dată în Bani.md.
16:10
Federația Sindicală a Educației și Științei solicită creșterea urgentă a salariilor cadrelor didactice și alinierea lor la nivelul mediei pe economie. Sindicaliștii cer majorarea valorilor de referință cu 21,5%, stabilirea unui salariu mediu în educație comparabil cu media națională și adaptarea politicilor salariale la standardele internaționale, pentru a asigura un trai demn profesorilor. Concret, valoarea […] Articolul Sindicatele cer salarii mai mari pentru profesori: peste 40% trăiesc sub pragul sărăciei apare prima dată în Bani.md.
15:20
Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia Ababii și-a anunțat demisia. Locul acesteia va fi ocupat de către Carolina Gargaun, potrivit informațiilor oferite redacției BANI.MD de către Serviciul de presă al instituției. Lidia Ababii își va exercita atribuțiile de serviciu până la data de 30 noiembrie 2025. După încetarea raporturilor sale de serviciu, începând cu 1 […] Articolul Mutări surpriză la vârful Serviciului Vamal! Adjuncta Ababii pleacă. Cine îi ia locul apare prima dată în Bani.md.
14:10
Diferența medie de salarizare între femei și bărbați în Uniunea Europeană rămâne de 12%, ceea ce simbolizează că, începând cu 17 noiembrie, când a fost marcată Ziua Egalității de Remunerație, femeile „muncesc fără plată” până la sfârșitul anului. Comisia Europeană atrage atenția că această inegalitate afectează atât veniturile curente, cât și pensiile femeilor, care încasează […] Articolul Inegalitate salarială în UE: femeile „muncesc gratuit” până la sfârșitul anului apare prima dată în Bani.md.
