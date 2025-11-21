„Este o rușine”, Europa a finanța Rusia cu 124 de miliarde mai mult decât a ajutat Ucraina

17:30

Exporturile de ulei de soia ale Republicii Moldova înregistrează unul dintre cele mai mare declin din ultimii ani, după o perioadă de expansiune continuă. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în primele zece luni ale anului 2025 volumul exportat a scăzut cu 38,3%, ajungând la 4 815 tone, față de 7 805 tone în perioada similară […] Articolul Dezastru în oleaginoase! Procesatorii de soia, la un pas de oprire: Nu mai avem ce procesa apare prima dată în Bani.md.