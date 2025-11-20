MMPS analizează propunerea Sindicatelor de a majora salariul minim în sectorul real al economiei

08:20

În orașul Barrow (oficial Utqiaġvik), cel mai nordic punct al Statelor Unite, soarele a apus pentru ultima dată în acest an, marcând începutul unei perioade de peste două luni de noapte polară. Următorul răsărit va avea loc abia pe 22 ianuarie 2026. Pe durata acestei perioade, soarele nu se ridică deloc deasupra orizontului. Orașul nu […]